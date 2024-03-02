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Новини Агресія Росії проти України
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Посол США Брінк прокоментувала атаку РФ на Одесу: Ми маємо продовжувати підтримку України в її боротьбі проти варварської війни

одеса

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на атаку РФ на Одесу.

Про це вона написала в твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх 18 годин Росія продовжила обстріли мирних жителів Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Сумської областей. Наші думки линуть до жертв цих жахливих атак. Ми маємо продовжувати підтримку України у її боротьбі проти варварської війни Росії", - йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

За останніми даними, кількість загиблих унаслідок російської атаки на Одесу становила 7 осіб.

Автор: 

обстріл (28687) Одеса (5473) Брінк Бріджит (234)


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Топ коментарі
+10
Анальний для вас набагато дорожчий ніж жертви цих жахливих атак ! Мої вітання конгресу Опущених Штатів Америки!!!
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02.03.2024 21:14
+9
Вашу озабоченість та підтримку вже не має куди складати.
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02.03.2024 21:33
+5
Опущені Штати Америки вас вже ніхто не сприймає всерйоз.
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02.03.2024 21:17
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Маєте.
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02.03.2024 21:08 Відповісти
та ніхєра вони не мають.

Уряд і Парламент США мають одне і єдине завдання - дбати про громадян США.

А про всіх папуасів, українців і албанців разом з румунами мають дбати уряди і парламенти папуасів, українців і албанців з румунами.

Бачили папуаси, кого собі вибрали в уряд і владу - їбайтєсь самі. Можна даже без трусів.

Громадяни, платники податків і виборці США тут до чого ?
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02.03.2024 21:46 Відповісти
Вірно. Це ж не мексиканські нелегали нападають на "Одеса - місто США, в округах Ектор і Мідленд на південному заході штату Техас".
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02.03.2024 22:13 Відповісти
Є така очінь нечаста для розуміння хірня, яка називається інституційним устройством держави.

Люди тисячоліттями емпірічєським путьом прийшли до думки, шо в державі мають бути якісь інститути, тобто кластери чи системи, які розподіляють, хто за шо відповідає і хто що робить.

І от мєксікосами має займатися в США еміграційна служба разом з погранцями, а війною в Україні має займатися Пентагон разом з ЦРУ.

Якого хєра той Трамп це все хоче в один пакет засунуть - це питання до ******** виборців Трампа.
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02.03.2024 22:21 Відповісти
Взагалі то пакетне голосування, то ініціатива білого дому. Ви інформацію не тільки з лівацьких байденівських джерел беріть. А заодно знайдіть та почитайте що ті ліваки ліплять у те голосування з допомоги Україні. Помішались на тому трампі, байден зняв санкції з потоку-винен трамп, у байдена можливість мільйон снарядів дати без конгресу, не дає-винен трамп. Республіканці протягнули ленд-ліз, ліваки запороли -винні республіканці та трамп. Шизофренія якась
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02.03.2024 22:50 Відповісти
Взагалі то пакетне голосування, то ініціатива білого дому. Ви інформацію не тільки з лівацьких байденівських джерел беріть.

Та ми б і взяли іншу інформацію, але ж її нема ніде, крім твоєї уяви.

Чи даси відсилання на свій піздьож ?
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02.03.2024 23:02 Відповісти
Муділо, хто висунув вимогу об'єднати Тайвань, Ізнаїль, Україну зі стіною від Мексіки ?

Ти прізвища назви, мудозвон трампівський
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02.03.2024 23:24 Відповісти
Здається мені, що особинам на кшталт Трамппампампа глибоко похуану інституційний устрій і вся інша високочола хєрня.
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02.03.2024 22:54 Відповісти
Щоправда, вони не казали, що всім(а) державним(и) інституціям(и) буде (ж)ОПа, але тепер це до сраки.
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02.03.2024 23:30 Відповісти
хіба по ньому не було видно, шо він промосковський дебіл ?
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02.03.2024 23:45 Відповісти
73 % ніц не виділи.
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03.03.2024 01:10 Відповісти
Так, та не так! Відібравши ядерну зброю і гарантувавши цілісність, вони ЗАБОВ'ЯЗАНІ захистити нас! Якщо не формально, то за поняттями
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02.03.2024 22:22 Відповісти
ну так визви по понятіям на стрєлку Кучму і Клінтона. Хто тобі мішає ?

а по міждержавним обов'язкам США все виконали згідно тієї бумажки
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02.03.2024 22:26 Відповісти
Дійсно, провели всі передбачені "протоколом про наміри" консультації. "Крапельне постачання" - то вже поза програмою.
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02.03.2024 23:16 Відповісти
Анальний для вас набагато дорожчий ніж жертви цих жахливих атак ! Мої вітання конгресу Опущених Штатів Америки!!!
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02.03.2024 21:14 Відповісти
и не только. Докладываю топ новости в прайм-вечернее время на центр. канале:
1. Минут 15 израиль - газа
2. Похорны навальнго. Не менее 5 мин, как кучка кацов скандировали путин убийца, и подача о несчастном народе россии, который так мучается из-за путина
3. Новости гонок и редбул
4. Новости про изменение климата и местные паводки.

Украина? не, не слышали
ублюдки
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03.03.2024 01:49 Відповісти
Опущені Штати Америки вас вже ніхто не сприймає всерйоз.
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02.03.2024 21:17 Відповісти
С таким продовженням підтримки........
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02.03.2024 21:26 Відповісти
Вашу озабоченість та підтримку вже не має куди складати.
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02.03.2024 21:33 Відповісти
Ми маємо, ми стурбовані, ми обуренні- так дайте зброю і все.
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02.03.2024 21:36 Відповісти
Бріджит, з усією повагою - просто дайте для Одеси хоча б десяток пускових MIM-23 Hawk Фаза III. У вас їх знятих з озброєння та списаних більше трьох сотень валяються на базах.

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02.03.2024 21:36 Відповісти
Якщо не можете просто дати то виставте на продаж у военторгу для України ми народ вдячний розрахуємось.
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02.03.2024 22:03 Відповісти
Нє, так просто не можна... Треба спочатку обговорити, зібрати комітет, накидати проєкт, подати кудись, почекати...

Якщо прямим президентським указом передати те, що іржавіє -- виборці не так поймуть
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02.03.2024 22:40 Відповісти
Ви можете тільки триндіти.Після нападу на Крим ви мали зробити удвічі більше ніж зробили досі.
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02.03.2024 21:37 Відповісти
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02.03.2024 21:43 Відповісти
А оті підтримки можна материлізувати в таке що вибиває кацапню? Чи це все ескалація?
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02.03.2024 21:52 Відповісти
Ми маємо продовжувати підтримку України у її боротьбі проти варварської війни Росії" Український народ має прямо в очі говорити США - "Ваша лицемірна брехня про допомогу Україні вбиває українців "
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02.03.2024 21:57 Відповісти
Ви маєте далі пиsдіти про підтримку, що, власне, ви тільки й робите
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02.03.2024 22:20 Відповісти
Ми повинні підтримувати, пустив сльзу і додав :
- підтримувати словами.
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02.03.2024 22:20 Відповісти
Сказала "проти варварської ВІЙНИ" замість "проти варварської Кацапії".

100%, що (нав'язана ********* ліваками) набута толерантність спрацювала в останню секунду... а 30 років тому американці ще могли висловлюватися відверто.
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02.03.2024 22:23 Відповісти
Аби бовкнути
в них як по методичці - маємо, будемо…
Дій теперішнього часу -мінімум
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02.03.2024 23:41 Відповісти
Та до сраки ваша ******** "підтримка", й*бані ви імпотенти! Гнидози, які розвели Україну, як лохів, забравши ЯЗ і кинули на поталу кровожерливій кацапні! Лицемірні покидьки, заваліть чвої їбала над трупами наших дітей!
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03.03.2024 00:38 Відповісти
Аби не мовчати,треба щось пи₴донути. По факту-нуль.
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03.03.2024 00:49 Відповісти
ее еще на х* никто не послал??? с*ка ублюдочная
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03.03.2024 01:50 Відповісти
ВИ НЕ ПРОСТО ХРЕНОВО, А ДУЖЕ ХРЕНОВО ПІДТРИМУЄТЕ УКРАЇНУ, І СКІЛЬКИ ВОНА ЩЕ БУДЕ ЗАЛЕЖИТЬ ТІЛЬКИ ВІД ВАС.
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03.03.2024 05:16 Відповісти
Док Татарови будуть вигадувати "Майдан-3" і з ним боротися. А членограй літати по Оманам. Він ще не вконав домовленості з першого, а туй же котрй ? Третій?
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03.03.2024 08:18 Відповісти
"Ми маємо продовжувати підтримку" - геніально! Довго думала?
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03.03.2024 08:15 Відповісти
Спущені Штани Анальмерики
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03.03.2024 09:09 Відповісти
 
 