Посол США Брінк прокоментувала атаку РФ на Одесу: Ми маємо продовжувати підтримку України в її боротьбі проти варварської війни

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на атаку РФ на Одесу.

Про це вона написала в твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом останніх 18 годин Росія продовжила обстріли мирних жителів Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Сумської областей. Наші думки линуть до жертв цих жахливих атак. Ми маємо продовжувати підтримку України у її боротьбі проти варварської війни Росії", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затягування з постачанням зброї для України та ППО для захисту наших людей призводить до втрат життів, - Зеленський. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

За останніми даними, кількість загиблих унаслідок російської атаки на Одесу становила 7 осіб.