Посол США Брінк прокоментувала атаку РФ на Одесу: Ми маємо продовжувати підтримку України в її боротьбі проти варварської війни
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на атаку РФ на Одесу.
Про це вона написала в твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом останніх 18 годин Росія продовжила обстріли мирних жителів Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Сумської областей. Наші думки линуть до жертв цих жахливих атак. Ми маємо продовжувати підтримку України у її боротьбі проти варварської війни Росії", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.
Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.
Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.
За останніми даними, кількість загиблих унаслідок російської атаки на Одесу становила 7 осіб.
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Уряд і Парламент США мають одне і єдине завдання - дбати про громадян США.
А про всіх папуасів, українців і албанців разом з румунами мають дбати уряди і парламенти папуасів, українців і албанців з румунами.
Бачили папуаси, кого собі вибрали в уряд і владу - їбайтєсь самі. Можна даже без трусів.
Громадяни, платники податків і виборці США тут до чого ?
Люди тисячоліттями емпірічєським путьом прийшли до думки, шо в державі мають бути якісь інститути, тобто кластери чи системи, які розподіляють, хто за шо відповідає і хто що робить.
І от мєксікосами має займатися в США еміграційна служба разом з погранцями, а війною в Україні має займатися Пентагон разом з ЦРУ.
Якого хєра той Трамп це все хоче в один пакет засунуть - це питання до ******** виборців Трампа.
Та ми б і взяли іншу інформацію, але ж її нема ніде, крім твоєї уяви.
Чи даси відсилання на свій піздьож ?
Ти прізвища назви, мудозвон трампівський
а по міждержавним обов'язкам США все виконали згідно тієї бумажки
1. Минут 15 израиль - газа
2. Похорны навальнго. Не менее 5 мин, как кучка кацов скандировали путин убийца, и подача о несчастном народе россии, который так мучается из-за путина
3. Новости гонок и редбул
4. Новости про изменение климата и местные паводки.
Украина? не, не слышали
ублюдки
Якщо прямим президентським указом передати те, що іржавіє -- виборці не так поймуть
- підтримувати словами.
100%, що (нав'язана ********* ліваками) набута толерантність спрацювала в останню секунду... а 30 років тому американці ще могли висловлюватися відверто.
в них як по методичці - маємо, будемо…
Дій теперішнього часу -мінімум