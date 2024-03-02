4-місячний Тимофій спав з мамою у своєму ліжку: Росія вбила в Одесі немовля з матір’ю. ВІДЕО+ФОТО

З-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.

Батько дитини Сергій і старша сестричка під час атаки перебували в іншій кімнаті. Їм вдалося вціліти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Факти.

Глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що мати та немовля спали спокійно на своєму ліжку.

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"Чоловік і старша донька були в іншій кімнаті, вони живі, а їхня кімната – вона кутова. Її чоловік подзвонив, сказав, що Анечка під завалами, приїжджайте. Тут такий район, навкруги лише будинки, я не знаю, куди вони тут цілилися", – розповіла тітка немовляти.





Також у соцмережах поширюється відео, як тато та старша донечка зустрічали маму з новонародженим Тимофієм під пологовим будинком.

Російський дрон вночі проти 2 березня вдарив у житлову дев'ятиповерхівку в Одесі. Станом на 21 годину 2 березня з-під завалів дістали тіла 8 загиблих, серд них двоє дітей.





