Голова фракції Зелених у Бундестазі Брюггер про прослуховування генералів Бундесверу: Путін намагається дестабілізувати ситуацію в Німеччині
Після того, як в Росії був опублікований запис внутрішньої розмови між офіцерами ВПС Німеччини, політик з питань безпеки Зелених Агнешка Брюггер попередила про подальші диверсійні дії Росії в найближчі місяці.
Про це вона сказала в інтерв’ю Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Події останніх кількох днів ще раз показують, як Володимир Путін намагається чинити масовий негативний вплив на наше відкрите суспільство, особливо в Німеччині, за допомогою дезінформації, дестабілізації та шпигунства", – сказала заступниця голови парламентської фракції Зелених.
"Цього року, сповненого важливими виборами, ця загроза тільки посилиться, тому ми повинні набагато краще підготуватися до неї в політиці, медіа та суспільстві. Як суспільство, ми повинні стати більш стійкими, сильними і захищеними", – додала вона.
На записі, опублікованому російськими пропагандистами в п'ятницю, високопоставлені офіцери ВПС Німеччини обговорювали теоретичні варіанти застосування крилатої ракети Taurus. Очевидно, що вони спілкувалися через платформу Webex.
"Це правильно, що Служба військової контррозвідки обробляє і розглядає цей інцидент, – сказала Брюггер. "Водночас, незалежно від цього, очевидно, що комунікація у федеральному уряді, органах влади та Бундесвері має бути максимально захищеною", – наголосила вона.
Скандал з прослуховуванням німецьких генералів
Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.
Пізніше воно підтвердило факт перехоплення розмови.
У зв'язку зі скандалом низка німецьких політиків закликали прояснити ситуацію з можливим прослуховуванням і шпигунством у лавах Бундесверу.
Цього тижня канцлер ФРН Олаф Шольц вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.
Він заявив, що Німеччина не може дати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві".
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треба просто стабілізувати ситуацію, всіх приспати і заставити думати тільки про пєстіки і тичинки
И те и другие тайно сотрудничают с Кремлем
Кремль всегда поддерживал не только красных
А и зеленых
Кремль любит продвигать всяких там
Грет Тумберг
В этом ему нет равных
Это всегда в тему
"Несколько вещей.
Разговор подлинный.
Это подтверждает то, что российские спецслужбы чувствуют себя в Германии вольготно. И таких записей и перехватов у россиян тонны, они знают о поставках оружия в Украину всё до деталей и на всех стадиях принятия решений.
Разговор подтверждает то, что https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-taurus/ Шольц против поставок ракет в Украину , но выставляет Бундесвер и министра обороны Писториуса ястребами, которые вопреки хорошему Шольцу хотят разрушить Крымский мост.
Хотя на самом деле офицеры обсуждают гипотетические технические детали на случай, если будет принято политическое решение о передаче.
Вывод.
Россияне хотели этим сливом подыграть Шольцу, но.. это может сыграть и - наоборот. Россия реально очень боится и переживает по поводу возможного получения Taurus Украиной и решила сыграть на опережение".
Мікроша ****** на публіку як і наш зеполеончик, варто просто поглянути на розмір військової допомоги від німців та французів, вона відрізняється в рази на користь німців..
Гертрудка, Анналізка, Джозефка...