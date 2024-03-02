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Голова фракції Зелених у Бундестазі Брюггер про прослуховування генералів Бундесверу: Путін намагається дестабілізувати ситуацію в Німеччині

Голови парламентської фракції Зелених Агнешка Брюггер

Після того, як в Росії був опублікований запис внутрішньої розмови між офіцерами ВПС Німеччини, політик з питань безпеки Зелених Агнешка Брюггер попередила про подальші диверсійні дії Росії в найближчі місяці.

Про це вона сказала в інтерв’ю Spiegel, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Події останніх кількох днів ще раз показують, як Володимир Путін намагається чинити масовий негативний вплив на наше відкрите суспільство, особливо в Німеччині, за допомогою дезінформації, дестабілізації та шпигунства", – сказала заступниця голови парламентської фракції Зелених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення внутрішньої розмови генералів щодо можливості підриву Кримського мосту

"Цього року, сповненого важливими виборами, ця загроза тільки посилиться, тому ми повинні набагато краще підготуватися до неї в політиці, медіа та суспільстві. Як суспільство, ми повинні стати більш стійкими, сильними і захищеними", – додала вона.

На записі, опублікованому російськими пропагандистами в п'ятницю, високопоставлені офіцери ВПС Німеччини обговорювали теоретичні варіанти застосування крилатої ракети Taurus. Очевидно, що вони спілкувалися через платформу Webex.

"Це правильно, що Служба військової контррозвідки обробляє і розглядає цей інцидент, – сказала Брюггер. "Водночас, незалежно від цього, очевидно, що комунікація у федеральному уряді, органах влади та Бундесвері має бути максимально захищеною", – наголосила вона.

Скандал з прослуховуванням німецьких генералів

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Пізніше воно підтвердило факт перехоплення розмови.

У зв'язку зі скандалом низка німецьких політиків закликали прояснити ситуацію з можливим прослуховуванням і шпигунством у лавах Бундесверу.

Цього тижня канцлер ФРН Олаф Шольц вкотре виключив відправку ракет Taurus в Україну, стверджуючи, що це означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

Він заявив, що Німеччина не може дати Україні "зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві".

Автор: 

Німеччина (7386) росія (65379) шпигунство (997)


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Топ коментарі
+13
https://www.ponomaroleg.com/igra-tenej-perehvaty-politika-i-tajnye-strahi/ комент по темі від Олега Пономаря :
"Несколько вещей.
Разговор подлинный.
Это подтверждает то, что российские спецслужбы чувствуют себя в Германии вольготно. И таких записей и перехватов у россиян тонны, они знают о поставках оружия в Украину всё до деталей и на всех стадиях принятия решений.
Разговор подтверждает то, что https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-taurus/ Шольц против поставок ракет в Украину , но выставляет Бундесвер и министра обороны Писториуса ястребами, которые вопреки хорошему Шольцу хотят разрушить Крымский мост.
Хотя на самом деле офицеры обсуждают гипотетические технические детали на случай, если будет принято политическое решение о передаче.
Вывод.
Россияне хотели этим сливом подыграть Шольцу, но.. это может сыграть и - наоборот. Россия реально очень боится и переживает по поводу возможного получения Taurus Украиной и решила сыграть на опережение".
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02.03.2024 23:06
+8
У мене більше довіри до зелених у Бундерсвері ніж до зелених в ОПі
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02.03.2024 23:02
+5
Шостий розмір грудей, варто прислухатись до німкені.
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02.03.2024 22:58
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бігом на поклон до пуйла біжіть!
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02.03.2024 22:54 Відповісти
для чого ?

треба просто стабілізувати ситуацію, всіх приспати і заставити думати тільки про пєстіки і тичинки
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03.03.2024 00:03 Відповісти
Вірно. В бундесвері більшість собутильників муму. Писали і передавали пяний брєд самі. Передаючи петріоти так само гундосили що в ЗСУ тупі і не справлятися а вони обслуговувати не будуть. Тепер погнали туж пургу за Кримський міст.
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03.03.2024 11:07 Відповісти
Шостий розмір грудей, варто прислухатись до німкені.
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02.03.2024 22:58 Відповісти
корови - вони така екологічна фауна, шо аж тудись. Круче тільки Грета Тумберг, розводяча грядки з екологічним шпінатом на кладовищах України.
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03.03.2024 00:05 Відповісти
У мене більше довіри до зелених у Бундерсвері ніж до зелених в ОПі
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02.03.2024 23:02 Відповісти
Шоб вы даже не сомневались
И те и другие тайно сотрудничают с Кремлем
Кремль всегда поддерживал не только красных
А и зеленых
Кремль любит продвигать всяких там
Грет Тумберг
В этом ему нет равных
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02.03.2024 23:04 Відповісти
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02.03.2024 23:03 Відповісти
Это как раз в тему
Это всегда в тему
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02.03.2024 23:06 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/igra-tenej-perehvaty-politika-i-tajnye-strahi/ комент по темі від Олега Пономаря :
"Несколько вещей.
Разговор подлинный.
Это подтверждает то, что российские спецслужбы чувствуют себя в Германии вольготно. И таких записей и перехватов у россиян тонны, они знают о поставках оружия в Украину всё до деталей и на всех стадиях принятия решений.
Разговор подтверждает то, что https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-taurus/ Шольц против поставок ракет в Украину , но выставляет Бундесвер и министра обороны Писториуса ястребами, которые вопреки хорошему Шольцу хотят разрушить Крымский мост.
Хотя на самом деле офицеры обсуждают гипотетические технические детали на случай, если будет принято политическое решение о передаче.
Вывод.
Россияне хотели этим сливом подыграть Шольцу, но.. это может сыграть и - наоборот. Россия реально очень боится и переживает по поводу возможного получения Taurus Украиной и решила сыграть на опережение".
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02.03.2024 23:06 Відповісти
Щоб уникнути відповідальності у майбутньому гер Шольц має зняти з себе мастер-ключ по процедурі передачі ракет до України.
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02.03.2024 23:10 Відповісти
Та мыслимо ли дело когда с 1992 по запросто 2002 туда под шум волны с переездом евреев поехало куча фсбешников, тогда липовые браки в ходу были, на ФРГ особенно и позже. Пока колбасники присмотрелись кто к ним привалил та стали проверять. Вот волна и пену ту выкатила на берега. А потом и грязьпром 20 лет кормил весь бундестаг. Лицемерие запада проявилось именно после 24 февраля 22 г во всей красе. Вылезет ещё и крепче. Если тремпель к власти придет. Тот лохматый сдуру ковырнет сильно.
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02.03.2024 23:48 Відповісти
каздойчи валили, а не евреи. каздойчи и прочие "почтидойчи" и "вродедойчи". Вот среди них, савков ****** , и шукать.
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03.03.2024 00:02 Відповісти
В Криму 90-і роки така оборудка жениться/вийти заміж за кримського фольксдойча коштувало 10 тис доларів. Це ціна офіційного виїзду до Німеччини на ПМЖ якщо ти українець. Або обрізана індульгенція. Але це вже не тільки до Німеччини.
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03.03.2024 01:52 Відповісти
Спочатку Німеччина формує уряд з агентів бувшого Радянського Союзу, а потім дивується як так сталося.
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02.03.2024 23:07 Відповісти
Так помстіться йому, дайте Тауруси щоб розїбати міст
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02.03.2024 23:10 Відповісти
І шо, ці "підслухані" розмови не можуть бути предметом Штучного інтелекту?
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02.03.2024 23:10 Відповісти
Недавно були популярні продукти на яких було вказано шо вони без ГМО - дійшло до того шо я на прилавку побачив пакунок солі з написом без ГМО ( а в солі немає генів - то вона ніяк не може бути без чи з ГМО ). Так зараз всюди всучують ШІ - хоча там ШІ і близько ніту . Так зване ШІ в назві чогось чи когось це проста спроба продати щось або спроба привернути увагу до чогось - а людям які погано розбираються в технологіях це заходить на ура .
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03.03.2024 06:27 Відповісти
Відоме відео, де Залужний голосом Залужного тролить Безуглу, - це якраз продукт штучного інтелекту.
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03.03.2024 10:53 Відповісти
Це продукт програми зміни голосу - а крім програм ше існували пристрої шо дозволяють це робить ( і ці пристрої не містили ніяких проців і подібного ). https://tehnofan.com.ua/2021/09/29/top-5-prohram-dlya-zminy-holosu-pid-chas-rozmovy/#google_vignette - ось вам приклади програм і шось в описі цих програм ніхто не пише шо вони містять ШІ ( бо для зміни голосу не потрібні ніякі ШІ - бо якшо були би потрібні то ніяких підроблених аудіозаписів до 2000 років не було би ).
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03.03.2024 11:09 Відповісти
Оце так просто дестабілізувати ситуацію в Німеччині?
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02.03.2024 23:20 Відповісти
навіть значн проще чим ви думаєте
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02.03.2024 23:25 Відповісти
***** не пытается,он вас реально имеет.
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02.03.2024 23:24 Відповісти
подумаєш підслуховують генералів, у нас он головнокомандуючий батьків на кацапії має і нічого, мудрий народішко хаває.
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02.03.2024 23:35 Відповісти
Тот случай, когда Макрон все понял про кремлёвского деда и стал делать то, что надо. А Шольц так и остался ссыклом
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02.03.2024 23:36 Відповісти
ой та той мікроша більше ******* ніж реально діє, такий собі французький зеля, військова допомага бюргерів та жабоїдів це добре ілюструє, але про це чомусь всі забувають, бо ******* щоб штось локшину на вуха вішав, а не мовчки поставляв.
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02.03.2024 23:53 Відповісти
Для тебе довбня зрозуміло що таке відкрита демократична країна,вільна преса.Де любе рішення презідента стане доступно усі за годину.Там відсутне розуміння як "цар усе порішав втіхаря".
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03.03.2024 06:05 Відповісти
ой і такі люди вибрали презІдента )
Мікроша ****** на публіку як і наш зеполеончик, варто просто поглянути на розмір військової допомоги від німців та французів, вона відрізняється в рази на користь німців..
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03.03.2024 12:41 Відповісти
Подруга маркаровой
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02.03.2024 23:39 Відповісти
Подслушивать нехорошо
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03.03.2024 01:30 Відповісти
Агнешка...
Гертрудка, Анналізка, Джозефка...
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03.03.2024 01:40 Відповісти
Агнешка дроб сарма - одно из интереснейших блюд болгарской национальной кухни.
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03.03.2024 02:30 Відповісти
Ось тепер зробіть висновки що було в Україні.У 2014 практично відсутня армія,контррозвідка,сбу-майже філіал фсб.Після виборів яких зусиль коштувало Порошенку почати чистку у ціх структурах,не порушуючи констітуцію і закони.Все це постійно супроводжувалось ниттям зі усіх помийок про "посаджених патріотах","зубожінні".І раптово все припинилось після обрання ЗЕ.Повернулись різні портнови,смірнови,єрмакі.І це тіки верхівка.А скіки повидновлюволись на посадах.
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03.03.2024 04:08 Відповісти
Теперь я знаю почему у них так плохо с безпекой.

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03.03.2024 04:43 Відповісти
Они только раздуплились
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03.03.2024 05:34 Відповісти
Смішно, та нафіга пуйлу "намагатись", вона і так "дестабілізована" ще з часів розпаду берлінської стіни - бабка меркельша не дасть збрехати...
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03.03.2024 06:12 Відповісти
Олещук, хде утренний самолет на завтрак ?
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03.03.2024 06:30 Відповісти
В п...е.Візми і зроби сам.
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03.03.2024 09:04 Відповісти
Ігнат, де враннішній кацапський літак до сніданку?!
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03.03.2024 08:19 Відповісти
where is the morning plane for breakfast?
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03.03.2024 08:34 Відповісти
..Я бы спросил, а ******** не звонил Шольцу и не угрожал...
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03.03.2024 13:32 Відповісти
 
 