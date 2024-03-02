УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11272 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 146 8

Лимано-Куп’янський напрямок: армія РФ перекидає основні підрозділи з напрямку Синьківки до Тернів, - Євлаш

рф,армія

На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни зосереджують сили здебільшого поблизу Тернів, зменшивши інтенсивність наступів біля Синьківки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Він зазначив, що в районі Синьківки стало менше спроб РФ наступати – наразі окупанти там облаштовують свої позиції, рубежі оборони, вибудовують підрозділи і штурмові роти. Армія РФ почала перекидати основні підрозділи з напрямку Синьківки до Тернів.

Як зазначив Євлаш, росіяни намагаються розвивати наступ у районі Тернів, а також поблизу Ямполівки та річки Чорний Жеребець. Вихід на цей рубіж наразі є для окупантів "найближчим пріоритетним завданням".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весняне бездоріжжя заважає росіянам проводити поповнення з резервів. У нас є час для зведення фортифікацій, - Євлаш

Автор: 

бойові дії (3886) Євлаш Ілля (162)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що за євлаш??
показати весь коментар
02.03.2024 23:15 Відповісти
наразі окупанти там облаштовують свої позиції, рубежі оборони, вибудовують підрозділи і штурмові роти--А коли наша влада почне обладнувати рубежі оборони?? За 2 роки нічого не було зроблено й досі
показати весь коментар
02.03.2024 23:34 Відповісти
а що ж таке, у кацапів сили вичерпуються, не витягують наступ на Куп'янському напрямку ? Та ще й у нас походу перехвачена ініціатива у повітрі, що не доба то знищені кацапські літаки, а то і по три одразу. Походу на морі та у повітрі ми переважаєм без свого флоту та авіації і це ми ще не починали.
показати весь коментар
02.03.2024 23:35 Відповісти
це насправдi дуже тривожно. їм потрiбен Лиман "люб-о-о-й цєной". чому ми так легко допускаємо прегруппування i укрiплення ворога на нашiй територiї- це загадка для мене вже 2 роки.
показати весь коментар
02.03.2024 23:48 Відповісти
Бо оборонні споруди ніхто не робе, не робив і не збирається робити. Рашисти міцними оборонними спорудами зупинили наш контрнаступ, але ми чомусь самі їх не робимо.
показати весь коментар
03.03.2024 00:43 Відповісти
Робимо. Окопи, ями риємо.
показати весь коментар
03.03.2024 07:20 Відповісти
Це не оборонні споруди, це *****. Поїдь на південь, подивись на справжні споруди, цілі підземні міста, яки расшисти зробили, щоб наш контрнаступ зупинити. Бетоном залите.
показати весь коментар
03.03.2024 16:33 Відповісти
Єдина поки ще вціліла дамба -біля Мирного. Хоча там теж є воронка від КАБу. На бехі проблематично проїхати навіть.
Ок, якщо віддаємо Терни, розібратися з тією дамбою і все. Вони там стануть. Там система риборозводних озер та річка Жеребець.

Хоча дуже шкода. Бліндажі, які я особисто копав. Місця, де загинули мої побратими. Все максимально рідне.
показати весь коментар
03.03.2024 08:58 Відповісти
 
 