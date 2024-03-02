Лимано-Куп’янський напрямок: армія РФ перекидає основні підрозділи з напрямку Синьківки до Тернів, - Євлаш
На Лимано-Куп’янському напрямку росіяни зосереджують сили здебільшого поблизу Тернів, зменшивши інтенсивність наступів біля Синьківки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
Він зазначив, що в районі Синьківки стало менше спроб РФ наступати – наразі окупанти там облаштовують свої позиції, рубежі оборони, вибудовують підрозділи і штурмові роти. Армія РФ почала перекидати основні підрозділи з напрямку Синьківки до Тернів.
Як зазначив Євлаш, росіяни намагаються розвивати наступ у районі Тернів, а також поблизу Ямполівки та річки Чорний Жеребець. Вихід на цей рубіж наразі є для окупантів "найближчим пріоритетним завданням".
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Ок, якщо віддаємо Терни, розібратися з тією дамбою і все. Вони там стануть. Там система риборозводних озер та річка Жеребець.
Хоча дуже шкода. Бліндажі, які я особисто копав. Місця, де загинули мої побратими. Все максимально рідне.