Підтримка України зберігатиметься після виборів у США та інших демократичних країнах, - МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький висловив упевненість, що підтримка українців зберігатиметься після виборів у США та інших демократичних країнах, оскільки, допомагаючи Україні, інші держави допомагають і собі.

"Ми впевнені, що за будь-якого результату будь-яких виборів у демократичній країні підтримка не зменшиться. Тому що йдеться не лише про Україну. Йдеться про майбутнє демократії. Йдеться про майбутнє створеної після Другої світової війни системи спільного проживання", - сказав Точицький на панельній дискусії в рамках дипломатичного форуму в Анталії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Точицький також додав, що, допомагаючи Києву, демократичні країни допомагають і собі, оскільки лише на Україні російська агресія не закінчиться.

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"Вибори будуть не тільки в Сполучених Штатах, адже в будь-якій демократичній країні є вибори. Це лише в агресивній державі вони вже 25 років одні й ті самі. Український опір проти Росії, він екзистенційний. І в будь-якому разі ми будемо боротися, тому що для нас це питання виживання. Звичайно, краще з підтримкою", - наголосив він.

Як зазначив заступник глави МЗС, "ми в Україні абсолютно переконані, що Росія не зупиниться на нашій землі, як Росія ніколи не зупинялася ні на анексії Криму, ні на Донбасі".

Точицький також зазначив, що "проблема для всіх демократичних країн полягає в тому, що ця війна також є екзистенційною для Путіна".

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"Це те, що він повинен зробити, щоб зберегти свою владу в Росії. Ось і все. Це історія імперіалістичного підходу цієї країни", - сказав він.

Заступник глави МЗС нагадав, що на сьогодні понад 50 країн у всьому світі об'єдналися для підтримки України "в цій демократичній боротьбі".