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Підтримка України зберігатиметься після виборів у США та інших демократичних країнах, - МЗС

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький висловив упевненість, що підтримка українців зберігатиметься після виборів у США та інших демократичних країнах, оскільки, допомагаючи Україні, інші держави допомагають і собі.

"Ми впевнені, що за будь-якого результату будь-яких виборів у демократичній країні підтримка не зменшиться. Тому що йдеться не лише про Україну. Йдеться про майбутнє демократії. Йдеться про майбутнє створеної після Другої світової війни системи спільного проживання", - сказав Точицький на панельній дискусії в рамках дипломатичного форуму в Анталії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Точицький також додав, що, допомагаючи Києву, демократичні країни допомагають і собі, оскільки лише на Україні російська агресія не закінчиться.

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"Вибори будуть не тільки в Сполучених Штатах, адже в будь-якій демократичній країні є вибори. Це лише в агресивній державі вони вже 25 років одні й ті самі. Український опір проти Росії, він екзистенційний. І в будь-якому разі ми будемо боротися, тому що для нас це питання виживання. Звичайно, краще з підтримкою", - наголосив він.

Як зазначив заступник глави МЗС, "ми в Україні абсолютно переконані, що Росія не зупиниться на нашій землі, як Росія ніколи не зупинялася ні на анексії Криму, ні на Донбасі".

Точицький також зазначив, що "проблема для всіх демократичних країн полягає в тому, що ця війна також є екзистенційною для Путіна".

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"Це те, що він повинен зробити, щоб зберегти свою владу в Росії. Ось і все. Це історія імперіалістичного підходу цієї країни", - сказав він.

Заступник глави МЗС нагадав, що на сьогодні понад 50 країн у всьому світі об'єдналися для підтримки України "в цій демократичній боротьбі".

Автор: 

вибори (6697) США (23054) Точицький Микола (75)


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Топ коментарі
+2
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02.03.2024 23:20
+1
Це вже нагадує демонстрації під час совку з лозунгами, в які вже ніхто не вірив, але все одно ніс і плескав у ладоні!
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02.03.2024 23:30
+1
може поки партери сушки з ашками допомагають збивати, Кабмін з Єрмаком та Умєровим фортифікацією б озадачиляся а не списками майданівців загружати Буданова
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02.03.2024 23:34
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02.03.2024 23:20 Відповісти
За рік до виборів вона рівняється нулю. Після виборів збережеться така сама? Дякуємо, дуже дякуємо!
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02.03.2024 23:21 Відповісти
може поки партери сушки з ашками допомагають збивати, Кабмін з Єрмаком та Умєровим фортифікацією б озадачиляся а не списками майданівців загружати Буданова
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02.03.2024 23:34 Відповісти
Юрій Луценко
ексгенпрокурор України

Під враженням від рішення Уряду від 23/02 №199: виділити Агентству відновлення інфраструктури 17,1 млрд. Йде наступ росіян. У нас - снарядний голод. 17,1 млрд грн це рівно 1 млн дронів fpv. Це вбʼє мінімум 200 тис. ворогів. Але Уряд рахує по іншому. Нема слів…
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03.03.2024 00:54 Відповісти
Це вже нагадує демонстрації під час совку з лозунгами, в які вже ніхто не вірив, але все одно ніс і плескав у ладоні!
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02.03.2024 23:30 Відповісти
це Ви про Зеленського , як йому стоячи плескали подляківські журнвалісти на пресокнфернції з мотивами відповідей -"я вам не скажу а це наша справа"?
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02.03.2024 23:38 Відповісти
Треба щоб до тих виборів ще було б когось підтримувати(((
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02.03.2024 23:50 Відповісти
це йому бідон по секрету сказавв?
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02.03.2024 23:52 Відповісти
"Вибори будуть не тільки в Сполучених Штатах, адже в будь-якій демократичній країні є вибори. крім "зеленої диктатури в Україні"
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03.03.2024 00:16 Відповісти
Соромлюся спитати, а у демократичної України вибори плануються, ну хоча б в якомусь більш-менш осяжному майбутньому?
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03.03.2024 01:12 Відповісти
Ти ба які усі чиновники від зе-влади порозумнішали після 24.02.22.Вже і війна йде з 14 року,анексія криму, "рашка не зупинеться.А чомусь ранійше була винна попередня влада і президент.Тіки один "найвеличнійший" знав як це все зупинити.
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03.03.2024 05:56 Відповісти
Розсмішило "демократичних країнах". Коли від одного дурпецила (перелік країн можна придумати) залежить рішення урядів, руйнування і смерті людей у других країнах у мене виникають великі сумніви...зате як "демократично"
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03.03.2024 06:05 Відповісти
Українське МЗС знищене Єрмаком! На чолі МЗС Єрмачило поставив тупого наркомана Кулєбяку.
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03.03.2024 12:15 Відповісти
 
 