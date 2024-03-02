Санду відреагувала на атаку РФ на Одесу: Затримка допомоги Україні ставить на карту ще більше невинних життів

Президентка Молдови Майя Санду відреагувала на російську атаку на Одесу, наголосивши, що Україна терміново потребує додаткової допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Санду написала у твіттері.

"Чергова атака російського безпілотника в Одесі забрала життя, слугуючи суворим нагадуванням про те, що Україна терміново потребує додаткової допомоги. Кожен день має значення, і затримка допомоги ставить на карту ще більше невинних життів", - написала вона.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російської атаки на Одесу зросла до 8 осіб. Зокрема, рятувальники деблокували з-під завалів тіла мами з тримісячною дитиною.