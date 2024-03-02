Санду відреагувала на атаку РФ на Одесу: Затримка допомоги Україні ставить на карту ще більше невинних життів
Президентка Молдови Майя Санду відреагувала на російську атаку на Одесу, наголосивши, що Україна терміново потребує додаткової допомоги.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Санду написала у твіттері.
"Чергова атака російського безпілотника в Одесі забрала життя, слугуючи суворим нагадуванням про те, що Україна терміново потребує додаткової допомоги. Кожен день має значення, і затримка допомоги ставить на карту ще більше невинних життів", - написала вона.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.
Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.
Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.
Пізніше стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російської атаки на Одесу зросла до 8 осіб. Зокрема, рятувальники деблокували з-під завалів тіла мами з тримісячною дитиною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а ти хотів би щоб пофіг чи раділа як орки ?
кретін обаний !
співчуття батькові Тимофія та його мами, Боже, допомоги витримати цей іспит....
Он знал о секретных встречах спецслужб США и России - можно захватить Крым, и в первые месяцы войны обратился к Байдену с требованием, о военной помощи Украине (его предки с Пинска, Белоруссия).
Генерал подверг резкой критике Байдена, за капельную помощь Украине (не дать России выиграть, а Украине проиграть): Украине нужны не деньги, им нужно оружие, перчислив типы и марки вооружений (тысячи танков и самолетов , миллионы снарядов, которые подлежат уничтожению...) , стоящие законсервированными в пустыне США.
Это вооружение может сегодня быть поставлено Украине, а не через несколько лет , заказанных Белым Домом, на предприятиях США.
Как пример, 31 Абрамс заказаный и поставленный Белым Домом через 1.5 года, без ,,секретной брони,, ...
Генерал предупредил , ситуация в Украине опасная, если США срочно не поможет, Белый Дом будет отвечать перед народом...
Это важное для Украины интервью, можно увидеть и услышать на русском языке (ИИ) : Любарский, Интервью с Уэсли Кларком . Правда этой войны раскрыта.
https://www.youtube.com/watch?v=zjDoG7raDBY
А США не хочуть війни з Росією, бо в разі звільнення України хтось буде винен в тому що кацапи програли
Тобто виходить що весь світ боїться фашистської Росії
І мабуть НАТО не буде воювати один за одного, а кожний сам за себе, бо в ********* світі бояться війни, і всі схиляються до дипломатії
Цікаво коли путлер зайде в ЄС
Теж буде дипломатія?
Як бачимо світ боїться руйнації та жертв
Особливо розвинені країни які довго йшли до розвитку, щоб в одну мить все зруйнувати