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Новини Агресія Росії проти України
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Санду відреагувала на атаку РФ на Одесу: Затримка допомоги Україні ставить на карту ще більше невинних життів

одеса

Президентка Молдови Майя Санду відреагувала на російську атаку на Одесу, наголосивши, що Україна терміново потребує додаткової допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Санду написала у твіттері.

"Чергова атака російського безпілотника в Одесі забрала життя, слугуючи суворим нагадуванням про те, що Україна терміново потребує додаткової допомоги. Кожен день має значення, і затримка допомоги ставить на карту ще більше невинних життів", - написала вона.

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Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російської атаки на Одесу зросла до 8 осіб. Зокрема, рятувальники деблокували з-під завалів тіла мами з тримісячною дитиною

Автор: 

Одеса (5473) Мая Санду (255)


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Топ коментарі
+6
насправді молдовани можуть допомогти, якщо попросять у румунів трохи техніки та зброї і зачистять ПМР. все інше пустопорожні балачки.
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03.03.2024 00:02
+5
ми вдячні за співчуття, пані Президент !
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02.03.2024 23:57
+3
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03.03.2024 00:06
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Майя звонила з цього приводу Шольцу, Трампу і Джонсону? Чи може, це їм в твітері написала?
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02.03.2024 23:52 Відповісти
смерті маленького Тимофія можуть співчувати тільки такі люди як пані Майя Санду, але не ублюдки джонсон чи трамп
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03.03.2024 00:11 Відповісти
А знаєте чому Шольц не хоче передати Україні ракети ТАУРУС. Бо тоді Українці будуть стріляти по дорогій Шольцу Маскві. Ото маєте партайгеноссе Путіна ХЕРА Шольца
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03.03.2024 01:19 Відповісти
дзвонки не допомагають - допомогають снаряди!
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02.03.2024 23:53 Відповісти
ну да.
а ти хотів би щоб пофіг чи раділа як орки ?

кретін обаний !
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02.03.2024 23:59 Відповісти
ми вдячні за співчуття, пані Президент !
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02.03.2024 23:57 Відповісти
фото маленького Тимофія та його мами назавжди залишаться в нашій пам'яті

співчуття батькові Тимофія та його мами, Боже, допомоги витримати цей іспит....
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03.03.2024 00:07 Відповісти
насправді молдовани можуть допомогти, якщо попросять у румунів трохи техніки та зброї і зачистять ПМР. все інше пустопорожні балачки.
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03.03.2024 00:02 Відповісти
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03.03.2024 00:06 Відповісти
Пару дней тому, вышло интервью четырехзвездного генерала США, Кларка, который дважды выдвигался в президенты США от демпартии и вхож в кабинеты Обамы и Байдена.
Он знал о секретных встречах спецслужб США и России - можно захватить Крым, и в первые месяцы войны обратился к Байдену с требованием, о военной помощи Украине (его предки с Пинска, Белоруссия).

Генерал подверг резкой критике Байдена, за капельную помощь Украине (не дать России выиграть, а Украине проиграть): Украине нужны не деньги, им нужно оружие, перчислив типы и марки вооружений (тысячи танков и самолетов , миллионы снарядов, которые подлежат уничтожению...) , стоящие законсервированными в пустыне США.
Это вооружение может сегодня быть поставлено Украине, а не через несколько лет , заказанных Белым Домом, на предприятиях США.
Как пример, 31 Абрамс заказаный и поставленный Белым Домом через 1.5 года, без ,,секретной брони,, ...
Генерал предупредил , ситуация в Украине опасная, если США срочно не поможет, Белый Дом будет отвечать перед народом...

Это важное для Украины интервью, можно увидеть и услышать на русском языке (ИИ) : Любарский, Интервью с Уэсли Кларком . Правда этой войны раскрыта.
https://www.youtube.com/watch?v=zjDoG7raDBY
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03.03.2024 01:17 Відповісти
США бояться надмірно допомагати Україні бо тоді Україна зможе вигнати кацапів
А США не хочуть війни з Росією, бо в разі звільнення України хтось буде винен в тому що кацапи програли
Тобто виходить що весь світ боїться фашистської Росії
І мабуть НАТО не буде воювати один за одного, а кожний сам за себе, бо в ********* світі бояться війни, і всі схиляються до дипломатії
Цікаво коли путлер зайде в ЄС
Теж буде дипломатія?
Як бачимо світ боїться руйнації та жертв
Особливо розвинені країни які довго йшли до розвитку, щоб в одну мить все зруйнувати
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03.03.2024 01:34 Відповісти
 
 