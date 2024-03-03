Після збиття чергового Су-34 на сході з вечора не спостерігають літаків РФ, - Олещук

Повітряні сили на сході України від вечора 2 березня не спостерігають літаків Російської Федерації.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

Олещук повідомив, що ще від 19:00 сьогоднішнього вечора на сході України не було помічено російських літаків.

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"Це і є результат роботи Повітряних сил", - наголосив він.

О 22:39 командувач ПС зауважив: "Поки без змін, на півдні ще ширяють ворожі безпілотники, а на сході – все чисто!".

За останні два тижні українські військові знищили чимало російських літаків. Так, 17 лютого знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, а вже 18 лютого "приземлили" ще один Су-34. Наступного дня командувач Повітряних сил повідомив про знищення ще двох російських літаків на сході. Ще один Су-34 військові "приземлили" 21 лютого. 23 лютого над Азовським морем збили російський літак А-50. Ще два Су-34 було збито 27 лютого. А 29 лютого українські війська знищили Су-34 на Східному напрямку й ще 2 Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках. 1 березня, згідно з даними Генерального штабу, українські воїни знищили ще один Су-34. 2 березня теж стало відомо про збиття російського літака.