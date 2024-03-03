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Новини Війна
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Після збиття чергового Су-34 на сході з вечора не спостерігають літаків РФ, - Олещук

омандувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук

Повітряні сили на сході України від вечора 2 березня не спостерігають літаків Російської Федерації.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

Олещук повідомив, що ще від 19:00 сьогоднішнього вечора на сході України не було помічено російських літаків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітряні сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34

"Це і є результат роботи Повітряних сил", - наголосив він.

О 22:39 командувач ПС зауважив: "Поки без змін, на півдні ще ширяють ворожі безпілотники, а на сході – все чисто!".

Карта активності російської авіації на сході України

За останні два тижні українські військові знищили чимало російських літаків. Так, 17 лютого знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, а вже 18 лютого "приземлили" ще один Су-34. Наступного дня командувач Повітряних сил повідомив про знищення ще двох російських літаків на сході. Ще один Су-34 військові "приземлили" 21 лютого. 23 лютого над Азовським морем збили російський літак А-50. Ще два Су-34 було збито 27 лютого. А 29 лютого українські війська знищили Су-34 на Східному напрямку й ще 2 Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках. 1 березня, згідно з даними Генерального штабу, українські воїни знищили ще один Су-34. 2 березня теж стало відомо про збиття російського літака.

Автор: 

авіація (4136) Олещук Микола (109)


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Топ коментарі
+24
Це супер,більше хлопців вціліє.І техніки,і будівель.
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03.03.2024 00:26
+15
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03.03.2024 00:34
+12
У тєбя ус атклєілса, кацапе. Пашьол вон - здєсь воткі нєту.
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03.03.2024 00:50
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Це супер,більше хлопців вціліє.І техніки,і будівель.
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03.03.2024 00:26 Відповісти
Поменьше пиара, пафосных слов... А то после них, потом куда ни будь прилетает не слабо.
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03.03.2024 00:30 Відповісти
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03.03.2024 00:34 Відповісти
У тєбя ус атклєілса, кацапе. Пашьол вон - здєсь воткі нєту.
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03.03.2024 00:50 Відповісти
з літаками - ні. З бронею перебільшують, уражену видають за знищену. Ну то таке, теж вибула зі строю на деякий час. У ППО України все чітко, як швейцарський годинник.
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03.03.2024 01:10 Відповісти
Було б чудово, якщо так. Але по яких ознаках ви бачите, що дані по знищених літаках більш достовірні? На тому ж Ориксі по бронетехніці дані Генштабу підтверджуються фото/відео десь відсотків на 50%. По літаках і гелікоптерах - не більше ніж на чверть
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03.03.2024 08:01 Відповісти
поэтому цапы перестали летать, испугались нашего трындежа?
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03.03.2024 01:43 Відповісти
Попруть бронею та м'ясом, або будуть прораховувати де слабина наших ППО. Систем Петріот нам все рівно недостатньо, щоб закрити індустріальні міста та всю лінію фронту у тисячі кілометрів. Хоч би ще п'ять-шість.
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03.03.2024 00:39 Відповісти
Меньше воровать надо. Все будет
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03.03.2024 00:45 Відповісти
Твои бы слова да Богу в уши. Ты меня обнадёжил
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03.03.2024 00:50 Відповісти
через декілька днів знайдуть ще пару довбойобів, яким політрук доведе, що така кількість уражень виглядає перебільшенням і відвертою брехнею.
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03.03.2024 00:57 Відповісти
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03.03.2024 01:08 Відповісти
з вепеену звісно видніше.
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03.03.2024 01:26 Відповісти
брехля - це хто? чи не той, хто зареєструвався тут годину назад?
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03.03.2024 01:13 Відповісти
у тебе пердакдвигун палає. Катапультуйся.
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03.03.2024 01:23 Відповісти
Міша - всєм панятно кто ти і аткуда.

У тєбя ус атклєілса, кацапе. Пашьол вон - здєсь воткі нєту.
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03.03.2024 01:30 Відповісти
За вашими словами "руських апаратів" зразу видно "чистого українця". Звідкі піндосу знати, що "руський" не є синонімом до "російський", чи "русскій".

З США складно глянути на карту України і знайти масу топонімів, які містять "руський". Рава-Руська (біля кордону з Польщею), Рясне-Руське (біля Львова), Руська Мокра (Закарпаття), Руська Лозова (Харківщина),... У Львові вул. Руська так називається ще з середновіччя (бо на ній жили галицькі русини - теперішні українці).
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03.03.2024 02:00 Відповісти
Кацапи , чекаємо на ваш останній приліт до Украіни
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03.03.2024 01:04 Відповісти
Ну вот, опять по традиции КАБы по Сумской области. Сегодня даже раньше графика...
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03.03.2024 01:07 Відповісти
ну, на жаль це буде ще довго, бо там нема активного фронта, тому і нема відповідних засобів ППО. Окрім того, дофіга цивільного населення, тому вірогідність "зливу" розташування\пересування цікавої техніки досить велика.
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03.03.2024 01:20 Відповісти
це у тебе на Цензорі який акаунт? сьомий? Мабуть на рекорд ідеш, бо скоро модератор прокинеться і знов твій акаунт забанить.
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03.03.2024 01:37 Відповісти
вас тут таких недолугих прикацаплених зрадойобів що тараканів у совєцькій столовці. Зранку прийде модератор, і тапком тебе заспокоїть.
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03.03.2024 01:44 Відповісти
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03.03.2024 01:18 Відповісти
Путлер капут!
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03.03.2024 02:27 Відповісти
оце Мікола дає! москалі вже ссуться і сруться тільки від одної згадки слова "Мікола"! скоро дивись ще почнуть правильно вимовляти ім'я "МИКОЛА"!
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03.03.2024 04:49 Відповісти
Еще бы, потешные кацапокосмические гравицапы будут к нам летать, если их F-35 уже 2 недели как встречаеть. Походу, наши летуны и на них тренируются.
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03.03.2024 06:52 Відповісти
США зі своїми можливостями в плані озброєнь, могли б поставити в Україну пару сотень хаймерсів з ракетами 300 км, ті самі ф35, бредлі та петрітів для закриття неба над Україною, але корупція на рівні грабунку…..
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03.03.2024 07:29 Відповісти
Су-34 - абсолютний рекордсмен у світі по кількістю втрачених бортів за один тиждень. Це рекорд Гіннеса.
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03.03.2024 07:51 Відповісти
пора перейменовувати на ССУ-34, бо тепер всі москальські пілотки ССУться на них літати!
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03.03.2024 07:53 Відповісти
Кацапи ж мови не розуміють, їм треба СЦУ-34. Бойові під@раси закінчуються -це добре. Фістобомбер теж мовчить, мабуть костюмів з номексу і ліхтариків вже ніхто не хоче отримувати
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03.03.2024 08:08 Відповісти
Ігнат пару днів тому, теж розказував, що кацапська авіація більше не літає! Це інфа для глядачів лохомарафону!
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03.03.2024 10:12 Відповісти
..Слава Солдатам Великой Ukrainy..Жги тварей болот мацковии,БОГ увидит ракеты крупнее пришлет...
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03.03.2024 13:10 Відповісти
Це було тимчасово і нема чого розводити піар для себе.
Цей час потрібно використовувати з користю та підготовки та обслуговування устаткування.
Ось інформація від Повітряних сил ЗС України:
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Запоріжжі..
Робіть свою роботу, а результати усі побачать і без гучних заяв для ЗЕмарафону.
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03.03.2024 14:51 Відповісти
 
 