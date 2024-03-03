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У Польщі фермери зрозуміли, що їхні протести використовують російські спецслужби, - Мінекономіки України

Протести польських фермерів

Польські протести проти експорту з України використовують політики й іноземні спецслужби, і місцеві фермери це зрозуміли.

Таку думку висловив 2 березня в ефірі телеканалу "Ми-Україна" заступник міністра економіки України Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Дуже добре те, що самі фермери зрозуміли, що їхні протести використовують політики радикальні і російські спецслужби, які намагаються створити враження міжнаціональної ворожнечі між українцями і поляками. Вже у ЗМІ з’явилося, що самі лідери протестів говорять про те, що ними користуються ті, хто інсценує всі ці "розсипання" [українського зерна]", – сказав він.

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За словами заступника міністра економіки України, уже є "усвідомлення цього ризику", а польський уряд, за даними Качки, розслідує усі такі випадки.

"Польський уряд зрозумів і зумів переконати фермерів, що у таких продуктах, як пшениця, польські фермери конкурують не з українською, а з російською. І не на території Польщі, а в регіоні", – зазначив він.

Автор: 

Польща (8534) протест (2398) Качка Тарас (127)


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Топ коментарі
+34
Вже кілька тижнів слухаю-читаю і чуть не плачу: які ж ті польські фермери бідні-нещасні, і як ті росіяни їх використовують. Як вони живуть на світі - такі піддатливі на маніпуляції?
А зрозуміли вони після того, як Євросоюз розпорядився виділити їм гроші. Отак не розуміли, не розуміли, а як тільки гроші пообіцяли - відразу наступило просвітлення
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03.03.2024 01:25
+27
заступник міністра економіки України бреше: "польські фермери зрозуміли, що їхні протести використовують політики радикальні і російські спецслужби".
Нічого подібного. Якби зрозуміли б - то вже сьогодні блокування не було би.
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03.03.2024 01:41
+17
Что они там могут понять. Они понимают только злотые и евро. И что кто то должен заработать и отдать им, иначе несправедливость и ущемление человеческих прав. А они так уж и быть покосят траву на сено раз в год на своей же земле и оставят гнить там же, что б два раза не ездить.
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03.03.2024 01:21
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Что они там могут понять. Они понимают только злотые и евро. И что кто то должен заработать и отдать им, иначе несправедливость и ущемление человеческих прав. А они так уж и быть покосят траву на сено раз в год на своей же земле и оставят гнить там же, что б два раза не ездить.
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03.03.2024 01:21 Відповісти
"Зрозуміли"?, - вже півроку ******* страдають, а тут раптом "уразумєлі", - качка, нє пізді.
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03.03.2024 01:22 Відповісти
Вже кілька тижнів слухаю-читаю і чуть не плачу: які ж ті польські фермери бідні-нещасні, і як ті росіяни їх використовують. Як вони живуть на світі - такі піддатливі на маніпуляції?
А зрозуміли вони після того, як Євросоюз розпорядився виділити їм гроші. Отак не розуміли, не розуміли, а як тільки гроші пообіцяли - відразу наступило просвітлення
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03.03.2024 01:25 Відповісти
тобто тепер щоб словосполучення "тупа людина" не виглядало образливо, то можно вживати - "польський фермер".
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03.03.2024 01:31 Відповісти
А вираз "брехливий зебільний чиновник" треба замінювати словом-синонімом "качка"
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03.03.2024 01:43 Відповісти
мені більш подобається термін "шаурма".
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03.03.2024 01:46 Відповісти
есть достаточно старый и провереный термин - "реднек"))
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03.03.2024 02:21 Відповісти
ну тож американська тема. Для польської ще не придумали.
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03.03.2024 02:33 Відповісти
Є польський аналог . Рольнік)))
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03.03.2024 09:22 Відповісти
ну, rolnik - це просто фермер, без вского підтексту.
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03.03.2024 09:32 Відповісти
👍🤝😁😂
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03.03.2024 17:14 Відповісти
Так ясно уявив собі польськіх фермерів, що масово зашарілися і притьмом узялися колупати піч!
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03.03.2024 01:31 Відповісти
Хтось вірить, що російські спецслужби зробили у Польщі нехілу заварушку і ніякі офіційні держслужби не спромоглися з цим справитися. Це триває вже кілька місяців. І це явно порушення законів. Здається, що Туск та Дуда на підтанцовках у Путлера. А ось за які "гріхи" це вже цікаво. А ще цікаво до яких розмірів може вирости ця вакханалія. Бо сьогодні фермери, завтра ще хтось. А там, дивись, вже і країни нема
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03.03.2024 01:32 Відповісти
Качка про польскєго Kaczora ))) Непросто буде )))
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03.03.2024 01:34 Відповісти
заступник міністра економіки України бреше: "польські фермери зрозуміли, що їхні протести використовують політики радикальні і російські спецслужби".
Нічого подібного. Якби зрозуміли б - то вже сьогодні блокування не було би.
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03.03.2024 01:41 Відповісти
Маю надію, що у польських фермерів нарешті закінчиться відрядження і вони повернуться до себе в підмосковну ВЧ.
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03.03.2024 01:45 Відповісти
Який результат , цього розуміння?
відповідь: - Блокада продовжується і мова йде про закриття кордону.
Яка мета цієї інформації в censor.net/ua?
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03.03.2024 01:48 Відповісти
О, до них дійшло, що ними скористалися, як г**до**ми одноразовими? Яке прозріння на 4му місяці "протестів"... Тільки я не бачу щоб вся ця агротітушня з-під кордону забиралася у свої поля, хоча давно вже пора трактори в зуби і на польові роботи...
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03.03.2024 01:49 Відповісти
"...на польові роботи" у них є немалий контингент "біженців". А що почнеться, коли перші полуниці підуть? Жіночі "батальйони" підуть на штурм полів...
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03.03.2024 05:49 Відповісти
Так, мабуть до них дійшло, якщо це не чергова "качка" від Качки. Погано, що до нашого наріду не дійшло, що вони захищають не укрїнського фермера а агромагнатів, які скористалися бідністю в Україні(дешевим збіжжям) і корумпованими посадовцями.
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03.03.2024 06:43 Відповісти
Толік, ти довпойоп. Який поширює одну і ту саму хєрню польської пропаганди. Раджу тобі вистрибнути з балкону аби на одного довпойопа було менше в Україні
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03.03.2024 07:27 Відповісти
не вступайте в розмови з цим Толіком,це ляхівський троль,найнятий щоб відбілювати пшеків! їх тут таких багато але раніше ці тупарі ще й з пшекопрапорцями були...
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03.03.2024 09:44 Відповісти
Качка запустив "качку" в медіапростір."корисні хом'ячки",підсажені на бидломарафон,проковтнуть і побіжать знов купляти польські продукти,на Цензорі "качка" Качки не пройде.штрих код 590 для мене на все життя табу.Ніколи в житті більше польське не купуватиму,і своїх чотирьох дітей виховуватиму так,щоб польське не споживали.
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03.03.2024 02:04 Відповісти
Да это и спонсируется Раиссой. Это очевидно.
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03.03.2024 02:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=T0HAGxDs4Nk&t=2658s Кто стоит за польскими "фермерами"?
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03.03.2024 06:26 Відповісти
Поляки латентні украінофоби, аж до знищення власної державності. Доведено історією неодноразово
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03.03.2024 04:01 Відповісти
блокуйте польський імпорт і пшеки зразу зрозуміють
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03.03.2024 04:37 Відповісти
Та ніфіга вони не "зрозуміли". ************* сплять і бачать Польщу "від можа до можа", а тут Україна...
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03.03.2024 05:44 Відповісти
А це зе-чудо не бажає вплинути на місцевих агробонз.Чи у нього як і у люмпена в Украіні винні усі (попередники,влада Польші) но тіки не вони.
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03.03.2024 05:46 Відповісти
В польщу українське зерно вже не постачається рік. Карл, рік! Проте польща вільно продає російську цибулю на українському ринку під біркою зроблено у польщі
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03.03.2024 07:29 Відповісти
І знову весь бруд на польських фермерів. Качка пише, що вони зрозуміли, що їх використовують російські спецслужби. А не написав Качка, що наш нарід ще не зрозуміючи, свариться з поляками не за фермерське зерно, а дешеве українське зерно, яким агрофірми-мільярдери з України, завалили польський ринок? І купують зерно не польські фермери, а такіж самі агрофірми, тільки польські, бо наше зерно дешеве, бо наші агрофірми виробили його експлуатаючи тут виробників за копійки. Це все ще попереду. Зрозуміють, якщо не буде пізно. Це моя особиста думка.
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03.03.2024 06:39 Відповісти
Тобі вже ідіоте неодноразово казали, що польща заборонила ввезення українського зерна ще рік тому! З весни минулого року українське зерно не ввозиться у польщу, тільки транзит у країни Балтії, Німеччину. І від того, що польські фермери здохнуть із-за нелегального ввезення російського зерна, в Україні нічого не зміниться. То чому ти рвеш сраку за польських фермерів?!
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03.03.2024 07:32 Відповісти
Як це чому? Бо він підляшська курва.
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03.03.2024 09:23 Відповісти
Відправити його в спам , всі хто за польських фермерів всіх в спам. Це польсько-москальскі курви.
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03.03.2024 11:54 Відповісти
твоя особиста думка,це думка дуже тупого бевзя,який тут за злоті щоденно оббілює Пшекляндію на всіх новинах про Польшу! йди звідси до Маткі Боскі!
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03.03.2024 09:42 Відповісти
Да не было там кацапского влияния. Все местного разлива. И знаем мы это, и давно. Вечная манера стелиться под любых, потом терпеть, бухтеть, хлебать, и даже как ,качка вонючая срачка, оправдывать! Нацией становится пора! Война все и показала. Эта война для нас последняя, и шанс стать нацией тоже.
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03.03.2024 06:40 Відповісти
Ну да а польские спецслужбы ловят тем временем наших журналистов что бы те не освещали поток грузов с Рашкой и называют это польскими интересами.
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03.03.2024 07:23 Відповісти
Сволота польськорашистська а то ви не бачили в кого купляти зерно,на вбивстві дітей жінок,залито кровою Україну, щоб це розсипане зерно дало стільки горя га Ваші поля родини,прокляті Ви за Одесу,Дніпро, Бучу,і Ірпінь, Авдіївка,іХерсон,Київ ,Суми!
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03.03.2024 07:27 Відповісти
та інші імбіцили, які вруть сраку за польських фермерів, ви хоч знаєте, що від того що ця підрня блокує кордон, логістика ЄС-Україна здорожчала у два-три рази. Тобто зараз ціни в усіх магазинах України зростають не із-за інфляції, а із-за ваших підрських братушок, які блокують кордон.
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03.03.2024 07:40 Відповісти
Цікава штука: польським фермерам заважає українське зерно, однак всі у польщі знають, що з росії і білорусі активно везуть вкрадене з України зерно і воно опиняється на польському ринку обвалюючи ціни. Чому польські маргінали не блокують білоруський кордон?! Чи єто другоє?
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03.03.2024 07:47 Відповісти
це вони так зрозумiли як i виборцi (73) зе що вони дурнi (д@лбоебы)!!!!
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03.03.2024 08:58 Відповісти
А моя версия что они работают на *****.
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03.03.2024 09:08 Відповісти
Коротше, обгидилися поляки на увесь світ. Відмиватися доведеться довго.
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03.03.2024 09:24 Відповісти
???? Таке враження,що блокаду кордону ця качка влаштувала спільно з уродзоними ,знедоленими пшекрольнікамі....
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03.03.2024 09:39 Відповісти
Для співчуваючим багатостраждальним польським фермерам 😆, ось знайшов майже годинне відео де розглянута ситуація від самого початку по сьогодні. Рекомендую подивитися всяким Анатолий К 65c6a92d , gari dron, vistavista та іншим

https://m.youtube.com/watch?v=mlahd1-pdyM&t=285s Польща проти українського зерна: хто винуватий у кризі на кордоні? Розбір ситуації
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03.03.2024 09:47 Відповісти
Зрозуміли, і що? Вже блокаду зняли? Курви!🤬
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03.03.2024 10:08 Відповісти
Тупа, непрофесійна влада України!
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03.03.2024 10:14 Відповісти
зрозуміли і блокують далі
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03.03.2024 10:21 Відповісти
Балабол шашличний. Зрозуміли і закрили повністю ще пару пропускних пунктів.
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03.03.2024 10:28 Відповісти
Тільки зараз, через 3 місяці, зрозуміли? Я думаю що їхні керівники знали про це з самого початку. Паскуди.
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03.03.2024 10:38 Відповісти
Давно пора. СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.03.2024 13:01 Відповісти
..если очень хорошо поковырять, это типо крестьянское сообщество в Польше, по дедам и бабушкам все пути ведут в Беларусь и на болота мацковии или учились в СССР...Поковыряйте автобиографию Шимона депутата увидите Сами..
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03.03.2024 13:07 Відповісти
Москва не заплатила рагулям обіцяних грошей. Або Брюссель пообіцяв урізати фінансування. Вирішили, як каже боброїдка, "дать в заднюю"...
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04.03.2024 07:45 Відповісти
 
 