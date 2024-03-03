У Польщі фермери зрозуміли, що їхні протести використовують російські спецслужби, - Мінекономіки України

Польські протести проти експорту з України використовують політики й іноземні спецслужби, і місцеві фермери це зрозуміли.

Таку думку висловив 2 березня в ефірі телеканалу "Ми-Україна" заступник міністра економіки України Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.

"Дуже добре те, що самі фермери зрозуміли, що їхні протести використовують політики радикальні і російські спецслужби, які намагаються створити враження міжнаціональної ворожнечі між українцями і поляками. Вже у ЗМІ з’явилося, що самі лідери протестів говорять про те, що ними користуються ті, хто інсценує всі ці "розсипання" [українського зерна]", – сказав він.

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За словами заступника міністра економіки України, уже є "усвідомлення цього ризику", а польський уряд, за даними Качки, розслідує усі такі випадки.

"Польський уряд зрозумів і зумів переконати фермерів, що у таких продуктах, як пшениця, польські фермери конкурують не з українською, а з російською. І не на території Польщі, а в регіоні", – зазначив він.