У Польщі фермери зрозуміли, що їхні протести використовують російські спецслужби, - Мінекономіки України
Польські протести проти експорту з України використовують політики й іноземні спецслужби, і місцеві фермери це зрозуміли.
Таку думку висловив 2 березня в ефірі телеканалу "Ми-Україна" заступник міністра економіки України Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.
"Дуже добре те, що самі фермери зрозуміли, що їхні протести використовують політики радикальні і російські спецслужби, які намагаються створити враження міжнаціональної ворожнечі між українцями і поляками. Вже у ЗМІ з’явилося, що самі лідери протестів говорять про те, що ними користуються ті, хто інсценує всі ці "розсипання" [українського зерна]", – сказав він.
За словами заступника міністра економіки України, уже є "усвідомлення цього ризику", а польський уряд, за даними Качки, розслідує усі такі випадки.
"Польський уряд зрозумів і зумів переконати фермерів, що у таких продуктах, як пшениця, польські фермери конкурують не з українською, а з російською. І не на території Польщі, а в регіоні", – зазначив він.
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А зрозуміли вони після того, як Євросоюз розпорядився виділити їм гроші. Отак не розуміли, не розуміли, а як тільки гроші пообіцяли - відразу наступило просвітлення
аурма".
Нічого подібного. Якби зрозуміли б - то вже сьогодні блокування не було би.
відповідь: - Блокада продовжується і мова йде про закриття кордону.
Яка мета цієї інформації в censor.net/ua?
https://m.youtube.com/watch?v=mlahd1-pdyM&t=285s Польща проти українського зерна: хто винуватий у кризі на кордоні? Розбір ситуації