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МЗС РФ після зустрічі зі спецпосланцем Лі Хуеєм заявило, що в Китаї хочуть, щоб інтереси Росії були враховані під час врегулювання війни в Україні

Спецпредставник Китаю Лі Хуей

Врегулювання війни в України неможливе без врахування російських інтересів. Про це заявили заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін та спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей.

Як йдеться в повідомленні, китайський дипломат зустрівся з представником РФ під час своєї другої поїздки до Європи з метою сприяння "політичному врегулюванню" війни в Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

В межах цієї подорожі Лі Хуей також відвідає Польщу, Україну і Німеччину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС Китаю пояснив турне спецпредставника Лі Хуея Європою: "Підготовка шляху до мирних переговорів"

"Відбувся дуже активний і ґрунтовний обмін думками на тему української кризи. Було констатовано, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки", — цитує видання заяву МЗС РФ.

Турне Лі Хуея Європою

Раніше стало відомо, що з 2 березня Лі Хуей відвідає Росію, штаб-квартиру Європейського Союзу у Брюсселі, Польщу, Україну, Німеччину та Францію.

Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі під час зустрічі у Мюнхені, що Пекін не продає летальну зброю Росії. Також він вкотре виступив "за мир" та переговори між Україною та РФ.

Автор: 

МЗС рф (962) Лі Хуей (36)


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Топ коментарі
+59
Мгм...
Бандит, що відтягав частину вашої садиби, підпалив решту та вбив ваших домашніх, згоден на мир за умови, що награбоване лишиться у його власності.
Милота, та й годі!
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03.03.2024 02:10
+55
Боюсь що не зовсім так. Бандит хоче: 1. Щоб награбоване залишилось у нього; 2. З нього зняли кримінальну справу; 3. Ви викинули з хати усю зброю; 4. Йому дали ключі від того що залишилось.

Єдиний інтерес який є у Рашкі, це повністю контролювати усю територію України як частину своєї, а для цього: А. Україна повинна зникнути як держава; Б. українці повинні перестати існувати як нація - більшість повинна добровільно відмовитись від всього українського ("и вспомнить что они русские"), радикальну меншість по тюрмах. Ну ізвістно переселення українців у "глубінку" та заселення сюди "глубиннага народа". Все що Рашка робе, це робиться лише для реалізації цієї мети. Якщо буде якесь перемир'я, то лише для того, щоб набратись сил, та продовжити.
Вони засвоїли урок історії і розуміють, що існування окремого народу в Імперії, це рано чи пізно бунт та розвал. ******* технології роблять дива і вони за 20+ років зробили те, чого не вдалося Російській імперії та СРСР - Всі інші народи, вже перетравлені і вважать себе "русскими".
Тому будь який результат "де будуть враховані інтереси Росії" - це смерть України з різною швидкістю.
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03.03.2024 05:24
+39
ЛІ **** може піти прям в напрямку свого прізвища як і кожне рускій включаючи всіх навальнят і інших.
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03.03.2024 02:19
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Мгм...
Бандит, що відтягав частину вашої садиби, підпалив решту та вбив ваших домашніх, згоден на мир за умови, що награбоване лишиться у його власності.
Милота, та й годі!
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03.03.2024 02:10 Відповісти
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03.03.2024 02:18 Відповісти
Цей хоч художником був, а ***** просто сре в чемодан
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03.03.2024 03:48 Відповісти
паРаші )(уйло до 3Рейху як з мацкви до Берліну рачки !!! )))))))))))

https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fi.ibb.co%2FnQf7zcH%2Fimage.jpg%3AN0Fx84c9CCej63S_yAaBWCJ54iA&cuid=3436364
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03.03.2024 06:49 Відповісти
Боюсь що не зовсім так. Бандит хоче: 1. Щоб награбоване залишилось у нього; 2. З нього зняли кримінальну справу; 3. Ви викинули з хати усю зброю; 4. Йому дали ключі від того що залишилось.

Єдиний інтерес який є у Рашкі, це повністю контролювати усю територію України як частину своєї, а для цього: А. Україна повинна зникнути як держава; Б. українці повинні перестати існувати як нація - більшість повинна добровільно відмовитись від всього українського ("и вспомнить что они русские"), радикальну меншість по тюрмах. Ну ізвістно переселення українців у "глубінку" та заселення сюди "глубиннага народа". Все що Рашка робе, це робиться лише для реалізації цієї мети. Якщо буде якесь перемир'я, то лише для того, щоб набратись сил, та продовжити.
Вони засвоїли урок історії і розуміють, що існування окремого народу в Імперії, це рано чи пізно бунт та розвал. ******* технології роблять дива і вони за 20+ років зробили те, чого не вдалося Російській імперії та СРСР - Всі інші народи, вже перетравлені і вважать себе "русскими".
Тому будь який результат "де будуть враховані інтереси Росії" - це смерть України з різною швидкістю.
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03.03.2024 05:24 Відповісти
Все так. Але щоб транслювати хотєлкі, треба впевнено домінувати. Цього немає, лаптєстан ховається за Китай і той йому "тримає дах". Певно,що не безкоштовно 😏
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03.03.2024 12:39 Відповісти
Ще йому треба виплатити компенсацію на сірники, зброю а також казати що це золота людина
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03.03.2024 08:52 Відповісти
Занадто багато вилізло примушувачів України до миру. Це і є план Б у бункерного щура.

Якщо він задіює план Б значить справи його кепські. Значить Україна і її союзники отримують перевагу над рашизмом що і приведе до перемоги.
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03.03.2024 02:10 Відповісти
а то, так и есть, ядерный шантаж не дал нужного эффекта, даже китайцы пригрозили. Плохи у путлера времена настали
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03.03.2024 02:40 Відповісти
А інтереси гітлєра в 1945 році китайці враховували,чи ні?
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03.03.2024 02:17 Відповісти
Тоді китайці мовчки посасували у японців...
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03.03.2024 02:21 Відповісти
ЛІ **** може піти прям в напрямку свого прізвища як і кожне рускій включаючи всіх навальнят і інших.
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03.03.2024 02:19 Відповісти
взалі-то **** це його ім'я, прізвище "Лі"! а так цілком згоден!
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03.03.2024 02:44 Відповісти
взагалі-то його прізвище та ім'я англійською пишеться Li ***, гугли, можна вікіпедію, там і транскрипцію знайдеш... і по ній правильно вимовиш...
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03.03.2024 03:26 Відповісти
https://en.wiktionary.org/wiki***** 辉
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03.03.2024 05:48 Відповісти
Та поhttps://en.wiktionary.org/wiki***** 辉
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03.03.2024 07:30 Відповісти
я щось казав про вимову? я писав що ********,***) це ымёя його, а не прызвище!
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03.03.2024 11:54 Відповісти
Взагалі-то літера "е" в прізвищі мабуть зайва.
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03.03.2024 11:04 Відповісти
Кортше: косооке ****** може піти в напрямку кремлівського ***** та сруцкого корабля
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03.03.2024 13:37 Відповісти
Щось знов дуже сильно активізувались пропутінські ****... угорський **** язиком мете,як мітлою,словацький активізувався,в рудого презерватива Дональда друге дихання відкрилось,тепер ще цей,китайський ****,українськими життями і землями поторгувати захотів.А ще наше кокаїнове нещастячко з саудитами щось рішало,після того,як там спікер рф побував,і стаття про те,як абхазька бібізянка Хламідія здавала Україну на переговорах в Стамбулі,не просто так вийшла в виданні,яке частенько друкує заказуху( Wall Street Journal)...не до добра все це (
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03.03.2024 02:35 Відповісти
чому весь час у засобах масової інформації перекручують прізвище китайського спецпредставника?
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03.03.2024 02:45 Відповісти
Ти навіть не знаєш, яке в нього прізвище... Бо те, що ти подумав - це в нього таке ім'я
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03.03.2024 03:21 Відповісти
в такому разі у цього *** взагалі все погано.
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03.03.2024 03:58 Відповісти
Поhttps://en.wiktionary.org/wiki***** 辉
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03.03.2024 07:31 Відповісти
**** - теж непогано. Наказовий спосіб, ***...
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03.03.2024 12:29 Відповісти
Поки **** вів перемовини з представниками *****, його маску в табірній робі затримали в центрі москви: "Ловите преступника! Ловите! Держи вора!..." - https://twitter.com/i/status/1764016899749298217 тут відео.
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03.03.2024 02:50 Відповісти
Пох що там хочуть в Китаї. В них там скоро почнуться бунти.
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03.03.2024 03:16 Відповісти
А коли Китай буде захоплювати Сибір, то треба буде враховувати інтереси Китаю, вірно?
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03.03.2024 03:26 Відповісти
МЗС України після зустрічі зі спецпосланцем Лі ***** заявило, що в Україні хочуть, аби інтереси Китаю в Росії були враховані при врегулюванні війни в Україні і Російсько- Китайський кордон був проведений по Уральським горам (географічна і історична зона впливу Китайської Імперії).
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03.03.2024 04:02 Відповісти
Відвідає Україну...нах цей косоокий тут треба....
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03.03.2024 04:24 Відповісти
Навіщо спотворювати прізвище, хоч і не поважної, але офіційної особи? Можна подавати англійським транслітом, якщо вже так стидаєтесь російських матюків
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03.03.2024 04:25 Відповісти
підтверджую! **** підтвердив, що підтверджені інтереси України в Україні мають бути підтверджено враховані....
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03.03.2024 04:56 Відповісти
В мене був колись співробітник, звали *** Dai. Вимовлялося це як ви і думаєте. Та у що не варто викривляти прізвище китайського посланника.
Пс -*** Dai був викинутий на мороз за те що підробляв експериментальні результати.
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03.03.2024 05:09 Відповісти
ніколи китайці не брехали і ось знову! ХАХАХАХ!
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03.03.2024 05:11 Відповісти
Колись був мяо, потім **********, тепер проблеми з *****! Важко вивчати китайську мову, а доводиться!😉
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03.03.2024 05:26 Відповісти
*****.
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03.03.2024 05:32 Відповісти
Та ні врегулювання війни в України неможливе без врахування в першу чергу українських інтересів. Українська формула миру яку вимагає Україна для досягнення завершення кривавої російсько-української війни, розв'язаної кремлівськими фашистами )(уйла. Вона складається с 10 пунктів, з них п'ять «необговорюваних» умов для «формули миру», серед яких покарання Росії за «злочини, вчинені проти України», захист життя «всіма доступними засобами, дозволеними статутом ООН», повне відновлення безпеки та територіальної цілісності, гарантії безпеки з боку інших країн та рішучість України продовжувати захищатися до Перемоги.
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03.03.2024 05:36 Відповісти
Тонкий натяк, щоб китайозам "інтереси Китаю щодо Тайваню" теж були "враховані". Світу приготуватись...
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03.03.2024 05:37 Відповісти
Ну ще хтось має сумніви що китай виступає на боці рашки.Скіки різних "експертів" брехали що кітаю потрібна сибір чи ще щьось.Як би вони бажали "справедливого"миру то давили б на пу(мають можливості).Свій вплив на країни європи,азіі,африки вони здійснюють завдяки корупціі влади а також силою(чужими руками).І усі балачки про сталий "мир" у Європі-це повна маячня.Україна йому до сраці,а ось щоб рашка не почала колапсувати саме то.Бо де вони знайдуть таке агресивне стадо керуєме гопніками,щоб втілити свої хотєлкі.
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03.03.2024 05:38 Відповісти
Якщо це заява росії, то це брехня і все насамперед навпаки.
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03.03.2024 06:13 Відповісти
Давайте врахуємо інтереси сатани, так треба розуміти китайців.
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03.03.2024 06:35 Відповісти
Китай схвалює прецедент врахування інтересів нападника)
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03.03.2024 06:39 Відповісти
Лі **** може іти на **** разом із моцкалями
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03.03.2024 06:40 Відповісти
Інтерес расіі один - повбивати усіх нас. Як його, блд, врахувати?
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03.03.2024 06:43 Відповісти
У нас є гордон, у них ****,тут точно літери стоять ті,що треба?
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03.03.2024 06:46 Відповісти
Після спілкування з Китаєм МЗС рашки о ******.
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03.03.2024 06:53 Відповісти
Типо, после спiлкування муйлуши с *****, еще не то пригрезится. Китайцы вон молчат, детали не рассказывают. Не пыня - а детский садик... На перекуре еще бы с члениным пообщался, да возьми и объяви об увеличении в нарабсее производства махорки...А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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03.03.2024 06:59 Відповісти
Про всіх москалів, що хочуть нашої землі, ми, звісно ж, і подбаємо.
Вже біільш як 500 тисяч задоволених клієнтів...
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03.03.2024 07:00 Відповісти
Боюсь, шо придется дбаты про лям.
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03.03.2024 07:10 Відповісти
Нам для них нічого не шкода - ні мін, ні касетних девайсів.
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03.03.2024 10:22 Відповісти
Кому цікавий кацапський пи₴діж.
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03.03.2024 07:05 Відповісти
А ***** по губам їм не хочеться? Можем поводить, тьфу ти, "пофторить".
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03.03.2024 07:12 Відповісти
у мокалів такі інтеререси що їх фіг врахуєш , так що не потрібно й паритись
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03.03.2024 07:21 Відповісти
Які інтереси фашиської наволочі ?,виведіть своїх варварів з території України ,а потім за всі скоєні злочини рашисти мають відповісти.
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03.03.2024 07:23 Відповісти
московія повинна бути знищена, це і є інтернс усього світу включно з китаєм
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03.03.2024 07:35 Відповісти
Узькожопі і орда, це однакова біда на планеті. Якщо їх не каструвати від народження, світова війна не за горами.
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03.03.2024 07:38 Відповісти
Ну ось китайська консерва і поступово вскривається... Тепер ще треба, щоб жовтопикі самі прямим текстом це озвучили і всі крапки над "і" будуть розставлені.
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03.03.2024 07:44 Відповісти
Хорошего человека *** не назовут ))))
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03.03.2024 07:47 Відповісти
зелена наркота, робить все щоб наблизити капітуляцію!
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03.03.2024 07:55 Відповісти
"*****"

В Україні це прізвище викликає лише сміх. Передайте цьому товаришу😁
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03.03.2024 08:05 Відповісти
Зелений буратіно дуже хоче з'їздити в Китай.
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03.03.2024 08:12 Відповісти
якщо товариш ХУ виліз з такими заявами,значить справи кепські в першу чергу в Китаю - прижали яйця в тиски.а без китаю рашка ніщо.
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03.03.2024 08:14 Відповісти
А ***** вони піти не хочуть, разом з китайцями?
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03.03.2024 08:36 Відповісти
Китайський ваєнний ******* іді наhttps://en.wiktionary.org/wiki***** 辉
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03.03.2024 08:55 Відповісти
Дивиться, що мова іде про інтереси Росії у сфері безпеки, тобто стосовно українських території вони Китаю не заявляють, тому що Китай проти цього.
Це вони з Америкою під килимом домовляються стосовно наших території.

Що нам до безпеки Росії? Нехай НАТО просунеться куди там Росія хоче. Нам що з того? Нас до НАТО не беруть, а тільки використовують.
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03.03.2024 08:58 Відповісти
Китайские коммунолюдоеды крыша кацаповарваров.
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03.03.2024 09:14 Відповісти
Цей Лі **** був послом в Рашці і тоді вже звинувачував Україну в безпорядках у Гонконзі. Схоже що 1,5 млрд китайських ***** посиленно роблять вигляд,що не бачать для чого Рашка напала,щоб захопити нас і декілька мільйонів переселити на укріплення кордону з Китаєм..Не даремно ж Шойгу казав -треба побудувати в Сибіру кілька міст-мільйонників. Це ж він для українців язиком їх будував! Ще до 14 року.
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03.03.2024 09:27 Відповісти
Китайцям по великому рахунку плювати на окупацію наших територій. Якщо не розглядати усі їх геополітичні цілі, а лише ті що стосуються нас, то мета в них досить проста
1.) максимально прив'язати економічно і політично Росію до себе
2.) дочекатись максимальної розрухи на територіях України і Росії.
3.) прийти з інвестиціями для відновлення.
4.) отримати на блюдечку усе що їм цікаво, від заводів, ринків збуту, та землі, аж до прямого керівництва країнами (шляхом порад від яких не можна відмовитись).
А чим там закінчиться війна, чи залишаться в окупації наші території, чи буде там русський кровавий мір, їм нецікаво.
А тепер дивимось на нашу владу. Не лише на зелену. На усю, всіх рівні. Коли китайці підуть з інвестиціями - як вважаєте, їм відмовлять? скажімо у Вашій громаді?
Будували в нас дороги турки, застосовуючи українську працю лише на самих важких і некваліфікованих роботах. А китайці і для таких робіт привезуть своїх.
І буде в нас, як в деяких країнах Африки, де прийшли китайці - чудова автострада на 300км. побудована в кредити китайцями, , одне авто з чиновником в день на ній та африканці з отарами кіз пообіч. І звісно борг країни, за неї, який вони забирають ресурсами.
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03.03.2024 09:40 Відповісти
В цілому вірно, але п.3 в такій редакції: прийти з армією та каральними органами для "відновлення".
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03.03.2024 12:43 Відповісти
Приговор суда невозможен без учета интересов убийцы
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03.03.2024 09:59 Відповісти
Слышь, хунвейбин косоглазый, а кто "банкет"оплачивать будет?
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03.03.2024 10:01 Відповісти
.... чума червона.
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03.03.2024 10:21 Відповісти
ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІЙНИ ПЕРЕДБАЧАЄ ВРАХУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛОСНОСТІ УКРАЇНИ ---РАШИСТСЬКО-КИТАЙСЬКІ НЕГІДНИКИ І ПСИ ІДІТЬ НАСАКУСУЙ.....
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03.03.2024 10:52 Відповісти
Толи...Ли...толи На.....короче фамилия вказує напрямок...
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03.03.2024 12:14 Відповісти
А Вы заметили как схоже Ли *** приехал к ********,***** в морозилке.
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03.03.2024 13:01 Відповісти
Свои интернсы они найдут в Гааге. СЛАВА УКРАИНЕ!
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03.03.2024 13:04 Відповісти
Лі точно ****** ПОВНІСТЮ!
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03.03.2024 14:46 Відповісти
Мабуть у вузголазих зараз все у шоколоді?

Якщо це ху приєде до України, то потрібно вже виносити дермака разом з маріонеткою зеленью до іх кукловодів з рашки
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03.03.2024 17:03 Відповісти
 
 