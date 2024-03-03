МЗС РФ після зустрічі зі спецпосланцем Лі Хуеєм заявило, що в Китаї хочуть, щоб інтереси Росії були враховані під час врегулювання війни в Україні

Врегулювання війни в України неможливе без врахування російських інтересів. Про це заявили заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін та спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей.

Як йдеться в повідомленні, китайський дипломат зустрівся з представником РФ під час своєї другої поїздки до Європи з метою сприяння "політичному врегулюванню" війни в Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

В межах цієї подорожі Лі Хуей також відвідає Польщу, Україну і Німеччину.

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"Відбувся дуже активний і ґрунтовний обмін думками на тему української кризи. Було констатовано, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки", — цитує видання заяву МЗС РФ.

Турне Лі Хуея Європою

Раніше стало відомо, що з 2 березня Лі Хуей відвідає Росію, штаб-квартиру Європейського Союзу у Брюсселі, Польщу, Україну, Німеччину та Францію.

Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі під час зустрічі у Мюнхені, що Пекін не продає летальну зброю Росії. Також він вкотре виступив "за мир" та переговори між Україною та РФ.