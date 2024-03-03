МЗС РФ після зустрічі зі спецпосланцем Лі Хуеєм заявило, що в Китаї хочуть, щоб інтереси Росії були враховані під час врегулювання війни в Україні
Врегулювання війни в України неможливе без врахування російських інтересів. Про це заявили заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін та спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей.
Як йдеться в повідомленні, китайський дипломат зустрівся з представником РФ під час своєї другої поїздки до Європи з метою сприяння "політичному врегулюванню" війни в Україні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.
В межах цієї подорожі Лі Хуей також відвідає Польщу, Україну і Німеччину.
"Відбувся дуже активний і ґрунтовний обмін думками на тему української кризи. Було констатовано, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки", — цитує видання заяву МЗС РФ.
Турне Лі Хуея Європою
Раніше стало відомо, що з 2 березня Лі Хуей відвідає Росію, штаб-квартиру Європейського Союзу у Брюсселі, Польщу, Україну, Німеччину та Францію.
Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив українському колезі Дмитру Кулебі під час зустрічі у Мюнхені, що Пекін не продає летальну зброю Росії. Також він вкотре виступив "за мир" та переговори між Україною та РФ.
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Бандит, що відтягав частину вашої садиби, підпалив решту та вбив ваших домашніх, згоден на мир за умови, що награбоване лишиться у його власності.
Милота, та й годі!
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Єдиний інтерес який є у Рашкі, це повністю контролювати усю територію України як частину своєї, а для цього: А. Україна повинна зникнути як держава; Б. українці повинні перестати існувати як нація - більшість повинна добровільно відмовитись від всього українського ("и вспомнить что они русские"), радикальну меншість по тюрмах. Ну ізвістно переселення українців у "глубінку" та заселення сюди "глубиннага народа". Все що Рашка робе, це робиться лише для реалізації цієї мети. Якщо буде якесь перемир'я, то лише для того, щоб набратись сил, та продовжити.
Вони засвоїли урок історії і розуміють, що існування окремого народу в Імперії, це рано чи пізно бунт та розвал. ******* технології роблять дива і вони за 20+ років зробили те, чого не вдалося Російській імперії та СРСР - Всі інші народи, вже перетравлені і вважать себе "русскими".
Тому будь який результат "де будуть враховані інтереси Росії" - це смерть України з різною швидкістю.
Якщо він задіює план Б значить справи його кепські. Значить Україна і її союзники отримують перевагу над рашизмом що і приведе до перемоги.
Пс -*** Dai був викинутий на мороз за те що підробляв експериментальні результати.
Вже біільш як 500 тисяч задоволених клієнтів...
В Україні це прізвище викликає лише сміх. Передайте цьому товаришу😁
Це вони з Америкою під килимом домовляються стосовно наших території.
Що нам до безпеки Росії? Нехай НАТО просунеться куди там Росія хоче. Нам що з того? Нас до НАТО не беруть, а тільки використовують.
1.) максимально прив'язати економічно і політично Росію до себе
2.) дочекатись максимальної розрухи на територіях України і Росії.
3.) прийти з інвестиціями для відновлення.
4.) отримати на блюдечку усе що їм цікаво, від заводів, ринків збуту, та землі, аж до прямого керівництва країнами (шляхом порад від яких не можна відмовитись).
А чим там закінчиться війна, чи залишаться в окупації наші території, чи буде там русський кровавий мір, їм нецікаво.
А тепер дивимось на нашу владу. Не лише на зелену. На усю, всіх рівні. Коли китайці підуть з інвестиціями - як вважаєте, їм відмовлять? скажімо у Вашій громаді?
Будували в нас дороги турки, застосовуючи українську працю лише на самих важких і некваліфікованих роботах. А китайці і для таких робіт привезуть своїх.
І буде в нас, як в деяких країнах Африки, де прийшли китайці - чудова автострада на 300км. побудована в кредити китайцями, , одне авто з чиновником в день на ній та африканці з отарами кіз пообіч. І звісно борг країни, за неї, який вони забирають ресурсами.
Якщо це ху приєде до України, то потрібно вже виносити дермака разом з маріонеткою зеленью до іх кукловодів з рашки