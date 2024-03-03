Окупанти намагалися прорвати українську оборону на кількох напрямках, ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак, - Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Українські військові відбили атаки ворога на Авдіївському, Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Новопавлівському, Оріхівському та Херсонському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Ворог завдав 1 ракетного та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Свеса Сумської області; Берестове Харківської області; Північне, Терни, Нью-Йорк, Георгіївка, Водяне, Урожайне, Богоявленка та Старомайорське Донецької області; Вербове, Мала Токмачка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Обстановка на Півночі

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол США Брінк прокоментувала атаку РФ на Одесу: Ми маємо продовжувати підтримку України в її боротьбі проти варварської війни

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Бойові дії на Сході

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лимано-Куп’янський напрямок: армія РФ перекидає основні підрозділи з напрямку Синьківки до Тернів, - Євлаш

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Ситуація на Півдні

На Оріхівському напрямку ворог провів 4 безуспішних атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник здійснив безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти втратили на Таврійському напрямку понад 330 осіб, знищено 3 склади боєприпасів і 2 важливі об’єкти ворога, - Тарнавський

Удари по ворогу

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Повітряні Сили ЗС України збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу противника.