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Новини
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Ворог вночі завдав ракетного удару по Дніпру, на Нікополь скерував дрон-камікадзе

дніпропетровщина,нікопольщина

Внаслідок нічного ракетного удару росіян по Дніпру на місці атаки сталося займання, яке приборкали пожежники.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали", - йдеться в повідомленні.

На Нікополь агресор скерував дрон-камікадзе. З артилерії гатив по Мирівській та Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються.

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Дніпро (3282) обстріл (28687) Дніпропетровська область (3771)


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Зупиніть ворога.

Ще сотні, а то й тисячі Бучі чекають на Україну, якщо росіяни прорвуться через фронт і зайдуть у мирні міста та села.

Таку думку висловив історик, кандидат філософських наук, молодший лейтенант Нацгвардії «Азов» Владислав Дутчак під позивним «Доцент».
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03.03.2024 09:51 Відповісти
Це думка всіх здравомислячих україньців! На банковій думка інша.🤬
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03.03.2024 10:03 Відповісти
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03.03.2024 12:29 Відповісти
В місті Дніпро проходив багатокошторисний тендер на закупівлю квітів для прикрашення міста.

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03.03.2024 16:53 Відповісти
 
 