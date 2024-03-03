Ворог вночі завдав ракетного удару по Дніпру, на Нікополь скерував дрон-камікадзе
Внаслідок нічного ракетного удару росіян по Дніпру на місці атаки сталося займання, яке приборкали пожежники.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Після опівночі росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. На місці атаки сталося займання. Вогонь надзвичайники приборкали", - йдеться в повідомленні.
На Нікополь агресор скерував дрон-камікадзе. З артилерії гатив по Мирівській та Червоногригорівській громадах. В останній пошкоджено дачний будинок. Інші території обстежуються.
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