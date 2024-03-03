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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 416 800 осіб (+1160 за добу), 347 літаків, 6640 танки, 10 188 артсистеми, 12639 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 416 800 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 416800 (+1160) осіб,

танків ‒ 6640 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 12639 (+28) од,

артилерійських систем  – 10188 (+35) од,

РСЗВ  – 1003 (+0) од,

засоби ППО ‒ 696 (+0) од,

літаків – 347 (+1) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14),

крилаті ракети ‒ 1915 (+0),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13332 (+65) од,

спеціальна техніка ‒ 1620 (+3)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські морпіхи у ближньому бою ліквідували трьох окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

Знищення російської армії

Автор: 

армія рф (17526) Генштаб ЗС (6635) ліквідація (3981) знищення (7334)


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Топ коментарі
+17
Ще крок до перемоги.
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03.03.2024 08:01
+13
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b4sbsw/one_more_russian_soldier_in_close_combat_with_an/ кацап не мріяв про таке у своїх рязанях )
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03.03.2024 08:02
+11
Дякуємо ЗСУ!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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03.03.2024 08:06
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03.03.2024 07:59 Відповісти
Ще крок до перемоги.
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03.03.2024 08:01 Відповісти
а ти на дивані вже скільки кроків зробив,витязю?
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03.03.2024 09:29 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b4sbsw/one_more_russian_soldier_in_close_combat_with_an/ кацап не мріяв про таке у своїх рязанях )
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03.03.2024 08:02 Відповісти
Дякуємо ЗСУ!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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03.03.2024 08:06 Відповісти
а що тоді молов зелений мерзотник про 30ть тисяч
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03.03.2024 08:19 Відповісти
нехило автотехники намолотили... это где ж столько обнаружили?
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03.03.2024 08:47 Відповісти
Там і танків намолотили. Десь пекло було..
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03.03.2024 08:52 Відповісти
так в том же и дело... сам Генштаб не даёт чёткойприблизительной градации по потерям...(((
можно трактовать как хочешь, и кому хочешь...(
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03.03.2024 09:06 Відповісти
Останні 20-30 років і в Світі, і в нас зокрема вирощувалось покоління споживачів готового продукту.
Це покоління втратило здібність мислити. Подивитися на 2-3 кроки назад або наперед вони вже не можуть.
У стандартній, мирній ситуації це непогано - забилась попільничка у Вашій "теслі" - їдьте на СТО, Ваші проблеми там порішають.
У нестандартній ситуації (СТО було розбито кацапським дроном) це покоління впадає в ступор.

Тому пояснювати їм, що таке безповоротні втрати, санітарні втрати, бойові втрати, небойові втрати - марна трата часу.
Вони це не читають, бо не хочуть вникати -
їм потрібен готовий інформаційний продукт.
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03.03.2024 09:18 Відповісти
1000 відс. - тіктокерні пластмасові іпучі роботи. Вони скоро розписатися самостійно не зможуть. Як воно бісить....
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03.03.2024 09:39 Відповісти
40 млн. українців їздять на теслі - до слез
а пуцло казав, що Україна бєдная страна и ее тоже нужно сколен
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03.03.2024 12:47 Відповісти
Минув 3661 день москальсько-української війни.
147!! одиниць техніки, 1! пєпєлац та 1160!!! чумардосів.
Арта 25!, броня 44!, логістика 65!!.
У СУшок продовжується зоряний час, так тримати.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 46 000.

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 416 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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03.03.2024 09:37 Відповісти
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03.03.2024 09:41 Відповісти
У 1987 році в СРСР було випущено понад 3 тисячі танків, а у 2021 році, за однією з оцінок, Росія планувала поставити у війська лише 240 танків, і лише на 70 з них припадало виробництво нових Т-90М, решта були модернізованими Т-72 та Т-80.

В результаті завдання затяжної війни виявилися не під силу російському військово-промисловому комплексу.
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03.03.2024 09:46 Відповісти
Непонятно, вроде бы ж вчера две новости были о сбитии СУшек.. а в статистике одна.
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03.03.2024 09:52 Відповісти
Треба ще гелікоптери, по втратах, підтягнути! Слава ЗСУ!
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03.03.2024 10:00 Відповісти
Чому пишуть "противник"? Я гадаю, що треба писати "ВОРОГ"!
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03.03.2024 10:36 Відповісти
Ну, для зевлади кацапи противники, а для народу - вороги.
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03.03.2024 14:01 Відповісти
Там в Попасной вроде как сегодня что то интересное было https://t.me/sevastopolchat1/1669466 тут
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03.03.2024 10:46 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼❤️
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03.03.2024 11:47 Відповісти
За 33 роки населення України зменшилося з 52 млн. до 30 млн. Так швидко ще жодна влада у світі не геноцидила свій народ. Ганьба усім очільникам України.
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03.03.2024 14:00 Відповісти
Почнемо з початку - дані про 52 лями населення то є совкові дані шо вже викликає деякі запитання ( в совку ніхто ж не брехав і нічого не вигадував ).
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03.03.2024 18:30 Відповісти
 
 