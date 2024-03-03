Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 416 800 осіб (+1160 за добу), 347 літаків, 6640 танки, 10 188 артсистеми, 12639 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 416 800 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 416800 (+1160) осіб,
танків ‒ 6640 (+16) од,
бойових броньованих машин ‒ 12639 (+28) од,
артилерійських систем – 10188 (+35) од,
РСЗВ – 1003 (+0) од,
засоби ППО ‒ 696 (+0) од,
літаків – 347 (+1) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7843 (+14),
крилаті ракети ‒ 1915 (+0),
кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 13332 (+65) од,
спеціальна техніка ‒ 1620 (+3)
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чёткойприблизительной градации по потерям...(((
можно трактовать как хочешь, и кому хочешь...(
Це покоління втратило здібність мислити. Подивитися на 2-3 кроки назад або наперед вони вже не можуть.
У стандартній, мирній ситуації це непогано - забилась попільничка у Вашій "теслі" - їдьте на СТО, Ваші проблеми там порішають.
У нестандартній ситуації (СТО було розбито кацапським дроном) це покоління впадає в ступор.
Тому пояснювати їм, що таке безповоротні втрати, санітарні втрати, бойові втрати, небойові втрати - марна трата часу.
Вони це не читають, бо не хочуть вникати -
їм потрібен готовий інформаційний продукт.
а пуцло казав, що Україна бєдная страна и ее тоже нужно сколен
147!! одиниць техніки, 1! пєпєлац та 1160!!! чумардосів.
Арта 25!, броня 44!, логістика 65!!.
У СУшок продовжується зоряний час, так тримати.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 46 000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 416 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
В результаті завдання затяжної війни виявилися не під силу російському військово-промисловому комплексу.