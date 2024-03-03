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Новини
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Якщо президент РФ Володимир Путін досягне успіху в Україні, то наступною його метою буде Грузія, - ексголова Пентагону Панетта

леон,панетта

У разі досягнення успіху в Україні Володимир Путін продовжить свою агресію не лише проти Грузії, а й проти інших країн-членів НАТО, які межують із Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив ексміністр оборони США Леон Панетта.

"Я вважаю зрозумілим, що якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, він продовжить свою агресію не тільки проти Грузії, а й проти інших країн - членів НАТО, які межують з Росією. Тому абсолютно важливо, щоб Сполучені Штати намагалися співпрацювати з Грузією для забезпечення її безпеки", - сказав він.

Леон Панетта зазначив, що головна мета Путіна – підірвати демократію у США, а також підірвати демократію в інших країнах.

"Це його головна мета і очевидно, що для захисту нашої національної безпеки ми маємо зробити так, щоб Путіну не вдалося здійснити свої наміри", – заявив Панетта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон: Україна потребує допомоги США не лише для захисту, а й для повернення територій

На питання про тісні політичні та економічні відносини Грузії з Китаєм, Панетта заявив, що Грузія має ясно дати зрозуміти, що вона залишається "суверенною державою, яка сама визначатиме свою долю" і не дозволить Китаю визначати своє майбутнє.

Панетта пояснив, що Грузія є для Китаю важливою країною "з багатьох причин": "Але найважливіше в Грузії - це здатність грузинського народу користуватися перевагами свободи".

Автор: 

Грузія (1846) Пентагон (1430) путін володимир (23878) США (23054)


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Топ коментарі
+16
Один маніяк-убивця по всьому світу вбиває сотні тисяч людей, а керівники держав гадають, хто буде наступним.
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03.03.2024 08:32
+10
Чому всі екс думають і говорять правильно а діючі жують шмарки. Не вже за царювання всього терміну ***** це не зрозуміло. А за два останні роки всі кацапи збожеволіли впиваючись кров'ю Українців.
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03.03.2024 08:21
+10
А з урахуванням пропарашній влади та скілікі до Грузії вже інфільтровано фсбшників з грушниками і скілікі Сакартвело впустило до себе тупого російськАгА стада, окупація Грузії пройде легко, бадьоро та весело.
Плацдарми є, залишилось проспівати - Тая тая тая тая ............
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03.03.2024 08:25
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Грузини вже змирились?
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03.03.2024 08:18 Відповісти
Грузини змирились...
В барах Тбілісі-
Руські бухають-
Співають..

Топчуть ногами варвари-
Нащадків цариці Тамари...
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03.03.2024 09:27 Відповісти
Так зробіть,щоб ботокс був також екс, а то знову ранок з маразмів екс старців.
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03.03.2024 08:18 Відповісти
Які ж вони всі розумні, аж стррррашно... щоправда стають такими лишень, коли отримують префікс "-екс-" 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪
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03.03.2024 08:19 Відповісти
Чому всі екс думають і говорять правильно а діючі жують шмарки. Не вже за царювання всього терміну ***** це не зрозуміло. А за два останні роки всі кацапи збожеволіли впиваючись кров'ю Українців.
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03.03.2024 08:21 Відповісти
Прогнози, прогнози... Панове, а де зброя для ЗСУ?
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03.03.2024 08:21 Відповісти
Ето другоє.
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03.03.2024 08:24 Відповісти
Де де, мабуть у криворіжському асфальті а не у Караганде.
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03.03.2024 08:26 Відповісти
Суцільні балачки від яких нудить.
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03.03.2024 08:23 Відповісти
грузини про це поки що не підозрюють.
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03.03.2024 08:24 Відповісти
Пан має рацію. Все це завдяки зрадникам в керівництві обох країн !
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03.03.2024 08:25 Відповісти
А з урахуванням пропарашній влади та скілікі до Грузії вже інфільтровано фсбшників з грушниками і скілікі Сакартвело впустило до себе тупого російськАгА стада, окупація Грузії пройде легко, бадьоро та весело.
Плацдарми є, залишилось проспівати - Тая тая тая тая ............
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03.03.2024 08:25 Відповісти
У нас не менше !
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03.03.2024 08:26 Відповісти
Ви за тупе стадо?
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03.03.2024 08:30 Відповісти
вони ставки приймають а реагувати ніяк?
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03.03.2024 08:27 Відповісти
Та вони вже там. Давно...
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03.03.2024 08:28 Відповісти
Один маніяк-убивця по всьому світу вбиває сотні тисяч людей, а керівники держав гадають, хто буде наступним.
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03.03.2024 08:32 Відповісти
Диктатура неможлива без маньяків, які погоджуються служити диктатору.
Особисто диктатор - це просто 1 (одна) нікчемна людинка.
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03.03.2024 08:38 Відповісти
Ніякої свободи в Грузії немає. Он у ляхів свободи аж зашкалює, і від розуму теж.
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03.03.2024 08:35 Відповісти
Так ви авансом допомагаєте йому санкції обходить.Не допоможе.
Ці тварі вдячності не знають.
Врятували їх США та інші,Україна в тім числв 90-х від голоду в повного розвалу,подяку ви бачите.
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03.03.2024 08:37 Відповісти
Эмда. На Западе до сих пор очень плохо разбираются в процессах происходящих на постсоветской территории. То ли из-за языкового барьера, то ли им просто лень копаться во всем этом.
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03.03.2024 08:39 Відповісти
Грузию уже скупили через Иванишвили ...причём давно...
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03.03.2024 08:47 Відповісти
Тому що бункерне чмо нападає тільки на слабших. Типова тактика гопніка з пітєрської обісцяної підворітні.
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03.03.2024 08:47 Відповісти
З врахуванням не дуже письменних батьків з тверської губернії, атєц нквдіст - мабудь завзято працював, раз перевели в пітер.

У вави комплекс меншовартості..тому воно таке @бнуте.
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03.03.2024 09:44 Відповісти
Балачками кацапню не зупиниш!
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03.03.2024 08:47 Відповісти
Молдова
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03.03.2024 08:49 Відповісти
Приднестровье самый очевидный кандидат.
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03.03.2024 09:23 Відповісти
Придністров'я це плацдарм, з якого можливе захоплення усієї Молдови
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03.03.2024 15:10 Відповісти
Грузія вже давно стала.. вірніше встала.. встала гаком перед раССєєю..
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03.03.2024 08:53 Відповісти
Грузія зрадили, великий світ, величезни та багаті країни дозволили шматувати маленьку Грузію. Нічого окрім брехні про свої начебто цінності в них немає, незважаючи на те що вже немає країн та людей які їм вірять вони продовжують свою маячню. В Грузії Путіну нічого не потрібно, тому що цю країну вони вважають вже завойованою та лояльною. Прийшов час країн НАТО воювати за себе, а не язиками ************.
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03.03.2024 09:06 Відповісти
У яких шлунків?? Ну ти ти ректум-пряма кишка... Пин.доси й винні! ЯЗ разом з Рашкою забрали безплатно? Гарантії давали? А де Обамка-п,индос був зі своїми гарантіями в 14-му? А зараз ? Хоча,кому я пояснюю...ректум він і є ректум....
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03.03.2024 09:07 Відповісти
Наступна буде Молдова!
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03.03.2024 08:58 Відповісти
Шоб до Молдови дойти, кацапам треба знищити всю Україну.
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03.03.2024 09:54 Відповісти
Ну вони ж хворі, можуть морем..потім Тираспіль..

Не шукайте логіку в діях пуйла. Довбануте може утворити будь що.
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03.03.2024 11:14 Відповісти
А знищення України прутіним це для його не успіх?
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03.03.2024 12:33 Відповісти
Ні. Слідуючи будуть країни НАТО, Грузія вже під впливом Раші по причині того що союзники, начебто союзники ії зрадили, та дозволили величезній країні шматувати та бомбити маленьку.

Зараз вже прийшов час сплачувати за рахунками.
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03.03.2024 09:02 Відповісти
Наше лоховате мзс або московитьсяе тяжко сказати , ніде не говорить що всі війни де ми були самі ми програли московії!

тільки військова коаліція здатна перемогти цього ядерного гіганта .

от це і потрібно вирішувати хто реально готовий і заціавлений у перемозі над московією ?
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03.03.2024 09:04 Відповісти
Схоже,що "гарячі" грузини вже готові,гарячі джигіти вже лягли і просють....
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03.03.2024 09:04 Відповісти
Та пох.Для чого нам такий світ,де не буде України?(
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03.03.2024 09:08 Відповісти
Да они там спят и видят что бы ***** пришел.
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03.03.2024 09:16 Відповісти
Грузия и Белоруссия уже под кремлём . Следующая цель - Молдова . И в перспективе - Балтия.
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03.03.2024 09:19 Відповісти
Kakim obrozom Moldova,u nix jest obcaja granica?Mozet cerez Ruminiju zajdut? Baltija eto srazu nado budet vojevat protiv NATO vojsk,kak skazal britov glavno komandujuci,sto oni mogut naciat vojnu protiv NATO no budet razgroblenimi i bystro
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03.03.2024 09:24 Відповісти
Головна мета -підірвати демократію у США...Ймовірно, тактична...Бо стратегічно московитам після цього - гайки.
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03.03.2024 09:21 Відповісти
Другий рік війни завершився остаточним переходом бойових дій на позиційну війну, перемогою дронів над класичною зброєю минулого та пошуком проривних технологічних рішень, які мають переломити хід конфлікту. Рік тому видання The Insider описало перші уроки, та й то виявилося багато ключових проблем, які актуальні і сьогодні: відставання в логістиці, вразливість авіації, яка поступається за ефективністю дронам, дефіцит озброєння та снарядів.
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03.03.2024 09:35 Відповісти
Наступною буде Європа...!
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03.03.2024 10:07 Відповісти
А я за те щоб це була Польща!
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03.03.2024 10:28 Відповісти
Яка прозорливість та далекоглядність!
Це ті ж самі безпорадні західні політики чи якісь інші?
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03.03.2024 10:32 Відповісти
Нащо куйлу нападати на Грузію, котру він вже купив грошима...???На відміну від ЄС І США .котрі ніяк не можуть купити Укрїну .(куйло їм не дозволяє)
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03.03.2024 10:38 Відповісти
В очередь. За прибалтами и молдаванами. Не-хрен наглеть.
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03.03.2024 10:51 Відповісти
Яка до біса Грузія ? Вони вже кремлю руки лижуть, якщо не зад. 2008 р показав, що їх грузинські патріоти дуже-дуже малочисельні, щоб зупинити саму довгу армію світу. А тих, хто коньяком вирішив відкупитись набагато більше.
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03.03.2024 11:01 Відповісти
Грузія це Беларус. Вже окуповані.
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03.03.2024 11:04 Відповісти
Так вона і так вже практично у кишені *****. Я б скоріше подумав про Вірменію. Цілком можуть розіграти розчленування на пару з Алієвим.
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03.03.2024 13:22 Відповісти
Ну у американців хмарочосів багато. На іран та кндр такі пекльні санкції наклали, що вони аж регочуть.
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03.03.2024 15:12 Відповісти
 
 