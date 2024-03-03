Якщо президент РФ Володимир Путін досягне успіху в Україні, то наступною його метою буде Грузія, - ексголова Пентагону Панетта
У разі досягнення успіху в Україні Володимир Путін продовжить свою агресію не лише проти Грузії, а й проти інших країн-членів НАТО, які межують із Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив ексміністр оборони США Леон Панетта.
"Я вважаю зрозумілим, що якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, він продовжить свою агресію не тільки проти Грузії, а й проти інших країн - членів НАТО, які межують з Росією. Тому абсолютно важливо, щоб Сполучені Штати намагалися співпрацювати з Грузією для забезпечення її безпеки", - сказав він.
Леон Панетта зазначив, що головна мета Путіна – підірвати демократію у США, а також підірвати демократію в інших країнах.
"Це його головна мета і очевидно, що для захисту нашої національної безпеки ми маємо зробити так, щоб Путіну не вдалося здійснити свої наміри", – заявив Панетта.
На питання про тісні політичні та економічні відносини Грузії з Китаєм, Панетта заявив, що Грузія має ясно дати зрозуміти, що вона залишається "суверенною державою, яка сама визначатиме свою долю" і не дозволить Китаю визначати своє майбутнє.
Панетта пояснив, що Грузія є для Китаю важливою країною "з багатьох причин": "Але найважливіше в Грузії - це здатність грузинського народу користуватися перевагами свободи".
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В барах Тбілісі-
Руські бухають-
Співають..
Топчуть ногами варвари-
Нащадків цариці Тамари...
Плацдарми є, залишилось проспівати - Тая тая тая тая ............
Особисто диктатор - це просто 1 (одна) нікчемна людинка.
Ці тварі вдячності не знають.
Врятували їх США та інші,Україна в тім числв 90-х від голоду в повного розвалу,подяку ви бачите.
У вави комплекс меншовартості..тому воно таке @бнуте.
Не шукайте логіку в діях пуйла. Довбануте може утворити будь що.
Зараз вже прийшов час сплачувати за рахунками.
тільки військова коаліція здатна перемогти цього ядерного гіганта .
от це і потрібно вирішувати хто реально готовий і заціавлений у перемозі над московією ?
Це ті ж самі безпорадні західні політики чи якісь інші?