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Новини Війна
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Присутність солдатів НАТО в Україні тільки погіршить ситуацію, - спікер польського Сейму Головня

головня,шимон

НАТО не готове до розміщення військ в Україні, вважає спікер Сейму Польщі Шимон Головня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.

"Гадаю, що це значно складніше, ніж думають деякі люди навіть у Європі. Не хочу бути нечесним, тому скажу, що це буде проблемою для багатьох країн НАТО. Я знаю, що сказав президент Макрон і яка його ідея загалом, але не думаю, що НАТО готове до такої участі у цій війні", – сказав він.

На думку Головні, навіть участь окремих країн НАТО в такій операції буде проблематичним.

"Якщо солдати з країни НАТО, навіть окремої країни – члена НАТО, будуть атаковані чи загинуть на вашій території в цій війні, ми муситимемо розглядати це як атаку на весь Альянс, хоч це і станеться в Україні. Ми муситимемо надати колективну відповідь. НАТО – це як братство, один за всіх і всі за одного. Тому ми дискутуємо з цього приводу", – сказав він.

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Головня вважає, що Україні від Заходу зараз потрібні не люди, а технології.

"Бо кожного разу, як ви отримуєте технологічну перевагу, ви виграєте. Це найголовніше. Вам потрібна нова зброя, вам потрібна інформація з поля бою, вас потрібно підтримувати багатьма способами. Але ми повинні бути дуже обережними, якщо йдеться про фізичну присутність солдатів НАТО, бо це може погіршити ситуацію. Я думаю, що це може погіршити ситуацію", – сказав польський спікер.

Автор: 

НАТО (6461) Польща (8534)


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Топ коментарі
+54
Поляки здатні лише на блокування кордонів з Україною, на протистояння проти українців???
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03.03.2024 09:13
+52
Навчимо вас воювати, поки будете окопи рити..
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03.03.2024 09:13
+44
Ще один мудозвон з пісним рилом. Кордон розблокуйте,козли.
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03.03.2024 09:13
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Ще одна польська консерва вскрилась)
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03.03.2024 12:47 Відповісти
.он такой же поляк,как я балерон...
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03.03.2024 12:56 Відповісти
Гардинский фраерок по родителям!!Следует проверить на связь с гб мацковии...
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03.03.2024 12:55 Відповісти
Солдати НАТО примусять вас порядок на кордонах навести
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03.03.2024 12:58 Відповісти
Не ГОЛОВНЯ, а *****. пишіть прізвище правильно!
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03.03.2024 13:14 Відповісти
Що, пся крев, обісрався?
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03.03.2024 13:57 Відповісти
Так виводьте їх із Польщі
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03.03.2024 14:51 Відповісти
Так поляки вже показали своє справжнє обличчя
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03.03.2024 15:38 Відповісти
Йдіть нах довбойоби як ви нас всі за"бали
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03.03.2024 16:11 Відповісти
Окуляри запотіли! Бажає, як у 1939, здати поляндію путлеру за 35 днів.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F_(1939)

У свій час наши козаки постійно били ляхів. Наш славетний Тарас Бульба назавжди!

Це в черговий підвержено у ********* "Довбуш". Кожний, хто цінує історію нашеі ненькі, повинен переглянути. Це не вимисел сценаріста, а наша історія!

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%88_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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03.03.2024 16:52 Відповісти
А чим закінчилось розслідування вбивства москалями польської політичної еліти.....
А чим закінчилось розслідування купівлі поляками у москалів зерна яке останні скомуніздили в українців......... і через це польські фермери потерпають і звинувачують українців. А зеонл крадене і ввозиться таємно.
От тож бо любі братики поляки, як би не ваші продажні московитам магнати то разом би нам ліпше було.
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03.03.2024 17:35 Відповісти
Звичайно погіршить санітарну ситуацію. Ще навіть не збираєтесь воювати, а вже дрищете прямо на шляхах біля кордону. Мій дід зі своїм рідним братом воював з німцями в складі польської армії генерала Андерса. Дід був командос, це слово я вперше почув від нього. Я питав як він потрапив в полон до німаків і пам'ятаю відповідь (скорочено, але зміст 100%) - "Ми з братом залишились самі і нічого не могли вдіяти, набої закінчились, бо поляки поздавались в полон і не було кому піднести. Недалеко воювали англійці, вони здалися слідом за поляками. Німці нас дуже сильно били прикладами за те що не здались з усіма ...". Історія повторюється - поляки знову починають здавати позиції.
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03.03.2024 19:25 Відповісти
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