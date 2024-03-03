Присутність солдатів НАТО в Україні тільки погіршить ситуацію, - спікер польського Сейму Головня

НАТО не готове до розміщення військ в Україні, вважає спікер Сейму Польщі Шимон Головня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.

"Гадаю, що це значно складніше, ніж думають деякі люди навіть у Європі. Не хочу бути нечесним, тому скажу, що це буде проблемою для багатьох країн НАТО. Я знаю, що сказав президент Макрон і яка його ідея загалом, але не думаю, що НАТО готове до такої участі у цій війні", – сказав він.

На думку Головні, навіть участь окремих країн НАТО в такій операції буде проблематичним.

"Якщо солдати з країни НАТО, навіть окремої країни – члена НАТО, будуть атаковані чи загинуть на вашій території в цій війні, ми муситимемо розглядати це як атаку на весь Альянс, хоч це і станеться в Україні. Ми муситимемо надати колективну відповідь. НАТО – це як братство, один за всіх і всі за одного. Тому ми дискутуємо з цього приводу", – сказав він.

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Головня вважає, що Україні від Заходу зараз потрібні не люди, а технології.

"Бо кожного разу, як ви отримуєте технологічну перевагу, ви виграєте. Це найголовніше. Вам потрібна нова зброя, вам потрібна інформація з поля бою, вас потрібно підтримувати багатьма способами. Але ми повинні бути дуже обережними, якщо йдеться про фізичну присутність солдатів НАТО, бо це може погіршити ситуацію. Я думаю, що це може погіршити ситуацію", – сказав польський спікер.