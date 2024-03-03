Росіяни намагаються зберегти тактичну перевагу на Авдіївському напрямку, попри втрати літаків на сході, - ISW
Втрати авіації РФ впродовж останніх двох тижнів спонукали росіян тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України, але вони готові пожертвувати своїми літаками заради збереження тактичної переваги навколо Авдіївки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що останні втрати російської авіації впродовж двох тижнів спонукали загарбників тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України. Проте збільшення кількості втрат авіації РФ протягом останніх тижнів ще не спонукало російські війська суттєво зменшити активність тактичної авіації.
ISW оцінює, що в останні дні після захоплення Авдіївки російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі.
"Російські війська, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену і локальну перевагу в повітрі, щоб підтримати тактичне просування російських військ на Авдіївському напрямку, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки авіації переважає ризик втрати більшої кількості літальних апаратів",– йдеться у звіті.
Нагадаємо, ввечері 2 березня Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття літака Су-34 на Східному напрямку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
НАТО каже, що f-16 не будуть срібною кулею.
Але мудрий знає краще
А радянських ніхто не жалів.
@JaWernulsa
https://twitter.com/hashtag/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6?src=hashtag_click #саботаж https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?src=hashtag_click #постачання https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97?src=hashtag_click #зброї https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E?src=hashtag_click #Банковою The Telegraph: Британські оборонні компанії заявляють, що їм заважає відправляти зброю та спорядження на допомогу Україні недостатня активність Міністерства оборони. Компанії скаржаться, що спроби зв'язатися з чиновниками перетворюються на кошмар, а відомство не має ресурсів, щоб розглянути пропозиції від невеликих фірм. Коли нам уже два роки розповідають, що Ленд-ліз, F-16 і Taurus це, зокрема, про «їхню бюрократію» та західну «неоднозначність», варто десять разів подумати
@tZEinform
Україна не підготувала надійних укріплень на захід від Авдіївки, це дозволяє ворогу просуватися, - New York Times Про те, що влада України купка недоумків і агентів Росії вже пише навіть NYT