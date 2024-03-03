Росіяни намагаються зберегти тактичну перевагу на Авдіївському напрямку, попри втрати літаків на сході, - ISW

Втрати авіації РФ впродовж останніх двох тижнів спонукали росіян тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України, але вони готові пожертвувати своїми літаками заради збереження тактичної переваги навколо Авдіївки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що останні втрати російської авіації впродовж двох тижнів спонукали загарбників тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України. Проте збільшення кількості втрат авіації РФ протягом останніх тижнів ще не спонукало російські війська суттєво зменшити активність тактичної авіації.

ISW оцінює, що в останні дні після захоплення Авдіївки російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі.

"Російські війська, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену і локальну перевагу в повітрі, щоб підтримати тактичне просування російських військ на Авдіївському напрямку, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки авіації переважає ризик втрати більшої кількості літальних апаратів",– йдеться у звіті.

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Нагадаємо, ввечері 2 березня Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття літака Су-34 на Східному напрямку.