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Росіяни намагаються зберегти тактичну перевагу на Авдіївському напрямку, попри втрати літаків на сході, - ISW

су-34

Втрати авіації РФ впродовж останніх двох тижнів спонукали росіян тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України, але вони готові пожертвувати своїми літаками заради збереження тактичної переваги навколо Авдіївки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що останні втрати російської авіації впродовж двох тижнів спонукали загарбників тимчасово зменшити авіаційну активність по всій території України. Проте збільшення кількості втрат авіації РФ протягом останніх тижнів ще не спонукало російські війська суттєво зменшити активність тактичної авіації.

ISW оцінює, що в останні дні після захоплення Авдіївки російські війська тимчасово встановили обмежену і локальну перевагу в повітрі.

"Російські війська, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену і локальну перевагу в повітрі, щоб підтримати тактичне просування російських військ на Авдіївському напрямку, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки авіації переважає ризик втрати більшої кількості літальних апаратів",– йдеться у звіті.

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Нагадаємо, ввечері 2 березня Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття літака Су-34 на Східному напрямку.

Автор: 

авіація (4136) армія рф (17526) ISW (653)


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Топ коментарі
+7
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03.03.2024 10:11
+5
Які бл***ь! бомбосховища!? Живете фантазіями з інтернету. В моїх краях, якщо балістика, то від тривоги до влучання іноді декілька секунд. Жити в сховищі цілодобово? А той же Харків, Херсон, там влучання ідуть часто ДО тривоги. Можна довго продовжувати, обстріли ракетами це не тільки пуски з Каспію, коли є багато часу на евакуацію.
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03.03.2024 09:55
+4
А півтора десятки таурусів вирішили би проблему з Авдіївкою за півтори години..
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03.03.2024 09:38
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А півтора десятки таурусів вирішили би проблему з Авдіївкою за півтори години..
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03.03.2024 09:38 Відповісти
У вас були аналоги, де вони? Візьміть те що за 2 роки випустили і воюйте,бо тут було,що заводські потужності мають змогу випускати своє. Так ні,цивільні навіть в бомбосховища не йдуть.
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03.03.2024 09:44 Відповісти
Зла Валя.
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03.03.2024 09:51 Відповісти
Наче за касапів топити почала...шольца наслухалась??
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03.03.2024 09:52 Відповісти
Повторюсь, ви знаєте реальність на фронті?! Чи емоційні пости і відео зе змінять там ситуацію!? Ні, ЗСУ відступає. Україна отримає зброю, техніку і решту через декілька тижнів. Чому!? Ви хоч раз подумали над цим? Може досить глумитися,а просто подумати що на вас чекає! Європа наразі чекає на завершення кар'єри зе,як президента або його дії відносно Конституції України, а не законів слуг не того народу. Так,я зла. Бо ви вмираєтє і нічого не робите. Це для мене Україна понад усе і для ЗСУ.
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03.03.2024 10:22 Відповісти
Валюшка, Ми за все хвмлюємось і все проходе через серце.. зараз більше цікавить що буде з Державною владою і Державою.. фронт стоїть, хлопці Герої..
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03.03.2024 10:50 Відповісти
Тоді ви бачили карту скільки км від Дніпра до зони бойових дій. Запоріжжя уже на чемоданах. Закон про мобілізацію так і висить,хлопці гинуть, ППО тільки для зе бункеру. Одеса мала отримати захист від Німеччини як портове місто, чому трагедія сталася? Чому після відео зе про Харків, місто накрили? Чому усі в соцмережах, а не на тренировочних базах, де зброя України...Пишите про Державну, але словами горю не допоможеш
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03.03.2024 11:00 Відповісти
Друже, все вже вирішили за Нас.. і здається що вирішили ще до початку війни.. і це зробив не Зе, а американський дід і касапський куйлобан..
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03.03.2024 11:18 Відповісти
Америкоси згорнули ракетні програми України, розмінували Чонгар, призначили касапських агентів на всі посади і почали класти асфальт у напрямку можливого наступу? Чи це Зе команда і українці, яким какая різниця?
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03.03.2024 12:17 Відповісти
А ти пропонуєш Україні поховати себе своїми руками?? Закрити школи,лікарні,забити пісю на ті самі дороги?? Держава живе, Держава з народом ще й війну майже вигравала, поки Нас тупо не почали зливати...
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03.03.2024 12:24 Відповісти
Які бл***ь! бомбосховища!? Живете фантазіями з інтернету. В моїх краях, якщо балістика, то від тривоги до влучання іноді декілька секунд. Жити в сховищі цілодобово? А той же Харків, Херсон, там влучання ідуть часто ДО тривоги. Можна довго продовжувати, обстріли ракетами це не тільки пуски з Каспію, коли є багато часу на евакуацію.
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03.03.2024 09:55 Відповісти
Taurasi malo sto izmenit,a vot F-16 izmenit ves front.
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03.03.2024 10:29 Відповісти
Залужний казав, що f-16 не будуть ефективними, як рік тому.

НАТО каже, що f-16 не будуть срібною кулею.

Але мудрий знає краще
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03.03.2024 12:40 Відповісти
Eto kto iz NATO skazal sto F-16 nebudet eFektivni Ukraine?.Kakuju rol NATO stranax igrajet samolioti,tut netu takoje pusecnoje miaso zombi ataki,kak u kacapov,a jest samolioti pervuju ocered,raketi.
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03.03.2024 12:58 Відповісти
..Taurus ams laikykliu reikia, nuo uodegos ju nepaleisi
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03.03.2024 13:21 Відповісти
Поки Україна слухала відео зе, ворог озброювався, мобілізувався і готувався. Україна ж дайте нам усе,ми сядемо на диванах вас же клясти, шукати проблеми, але тільки не воювати, озброюватися і допомагати ЗСУ. Ви хоч знаєте наскільки страшна ситуація?! Що на вас чекає?! Написати просто тримайтесь уже не актуально. Бо це стосується тільки ЗСУ. Решта зомбі марафону.
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03.03.2024 09:41 Відповісти
сама ти зомбі марафону. мелеш дурню.
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03.03.2024 10:06 Відповісти
Не-не-не. Нужно честно говорить. Пока Украина слушала Ющенка, Януковича, Порошенка и Зеленского...
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03.03.2024 14:05 Відповісти
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03.03.2024 10:11 Відповісти
Дєди тоже ваєвалі до послєднево самальота.
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03.03.2024 10:17 Відповісти
Німецькі?
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03.03.2024 11:20 Відповісти
Німецькі запустили реактивний Ме-262.
А радянських ніхто не жалів.
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03.03.2024 12:42 Відповісти
JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

https://twitter.com/hashtag/%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6?src=hashtag_click #саботаж https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F?src=hashtag_click #постачання https://twitter.com/hashtag/%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97?src=hashtag_click #зброї https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8E?src=hashtag_click #Банковою The Telegraph: Британські оборонні компанії заявляють, що їм заважає відправляти зброю та спорядження на допомогу Україні недостатня активність Міністерства оборони. Компанії скаржаться, що спроби зв'язатися з чиновниками перетворюються на кошмар, а відомство не має ресурсів, щоб розглянути пропозиції від невеликих фірм. Коли нам уже два роки розповідають, що Ленд-ліз, F-16 і Taurus це, зокрема, про «їхню бюрократію» та західну «неоднозначність», варто десять разів подумати
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03.03.2024 11:14 Відповісти
tZE inform

@tZEinform

Україна не підготувала надійних укріплень на захід від Авдіївки, це дозволяє ворогу просуватися, - New York Times Про те, що влада України купка недоумків і агентів Росії вже пише навіть NYT
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03.03.2024 11:21 Відповісти
Тому підтримка може скоротитися (вже скорочується) , а зєрмашапіто занапастити нас
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03.03.2024 11:49 Відповісти
Це ж мало бути зроблено. Але ні і це страшно.
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03.03.2024 12:02 Відповісти
Зате на з Ленкою Кравєц за 27 000 000 і Євробаченні за 11 000 000 повеселімся
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03.03.2024 14:55 Відповісти
 
 