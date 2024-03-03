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Польські мітингувальники блокують 6 КПП, у черзі скупчилося 2,4 тисячі фур, - Держприкордонслужба

протест,польща,фермери

Наразі польські мітингувальники блокують усі 6 КПП на українсько-польському кордоні. Станом на ранок 3 березня у черзі на польській території в бік України перебуває 2,4 тисячі вантажівок.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як відзначив Демченко, найбільша черга спостерігається у напрямку контрольного пункту пропуску (КПП) "Краківець" та "Ягодин". Загалом в чергах на усіх шести напрямках - 2,4 тисячі фур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польські фермери майже не випускають вантажівки з України у бік Польщі, у черзі очікують близько 2200 фур, - Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) Польща (8534) блокування (652) Демченко Андрій (351)


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Топ коментарі
+22
Шановні українці. Запам'ятайте на майбутнє - колись ця війна закінчиться, відновиться нормальний політичний процес, будуть різні страйки, мітинги, може навіть Майдан-3, якого так боїться Зе. Так от - потрібно пам'ятати, що все це має починатись і закінчуватись блокуванням польських товарів, мітингами під їх посольством, блокуванням польських фур по всій Україні, і т.п.
Не тому що ми погані, чи злопам'ятні. Ні! Тому що демократична Польща показує нам приклад, як потрібно демократично мітингувати! Ми просто мусимо використати їх приклад. Щоб їм десятиліттями було приємно, що вони навчили українців демократії.
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03.03.2024 10:01
+14
Кацапи вже де факто підкорили поляків. Через Білорусь кацапи ввозять зерно потоком. Цей трафік захищає польська поліція. "Польські фермери" вважають що збільшення ввозу кацапського зерна втричі за два роки війни їм не загрожує, а от українське загрожує. ...
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03.03.2024 10:57
+13
Чому польське суспільство підтримує тих, хто блокує польські кордони? Польська нація допомогла Україні з початком повномасштабного вторгнення, і ми полякам за це вдячні. Вони нас підтримують в Європейському Союзі. Раптом вони заблокували кордон. Чому? Вони кажуть, що ми продаємо їм зерно і збіжжя поганої якості. Ну, по-перше, не продаємо, тому що все, що ми веземо через них - транзит. По-друге, наше збіжжя і зерно хорошої якості, і це перевіряють ті країни, хто в нас дійсно купує. Німці, наприклад. Вони спостерігають за ним від початку вирощування і протягом всього процесу, бо інакше б не купували. Звідки в поляків така думка?

І тут ми повертаємося до різних історичних паралелей, коли починаємо говорити навіть з демократично налаштованими поляками. Починаючи з поганого збіжжя, згадують про те, що війна їм набридла, про те, що Бандера їх убивав, - про що тільки вони не згадують. Кордон продовжує бути заблокованим, а поляки бажають перемоги Україні в цій війні, тому що вони росіян не *******, розуміють, що ця війна є несправедливою, що росіяни хочуть нас знищити. І все одно продовжують підтримувати своїх фермерів, які блокують кордон…
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03.03.2024 09:52
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Це ваші емоції ? Польща не може заборонити Європі нічого. Навпаки ЄС може заборонити. Начебто не молодий, а несеш нісенітницю. Білорусь поставляє багато касапського. Працює як посередник. Дивись відео УП про ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі. Українське зерно ж у більшості йде транзитом через порти у світ. І як це НЕ ДОМОВЛЯТИСЬ ? З дуба впав, чи взагалі сліпий. Є проблема, а ти як страус голову у пісок. Або Цар бАльшой, єму виднєй !
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03.03.2024 14:48 Відповісти
ВСІ вимоги протестувальників знаходяться в компетенції ЄС. Всі, без виключення. То ПРО ЩО ДОМОВЛЯТИСЬ, ще раз питаю? Конкретно? З ким? З керівництвом ЄС, щоб воно переглянуло свої "зелені закони" і аграрні правила, як цього вимагають протестувальники? То ми до них яким боком?
І, враховуючи, знову ж повторюю, що кацапського зерна завозиться в Польщу в кілька разів більше і до нього в поляків ніяких претензій нема, то вже і останньому ідіоту зрозуміло, що справжня мета поляків - знищення української економіки з метою всадовити нас за стіл переговорів з рашкою.
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03.03.2024 15:22 Відповісти
Нічого. Логіка у цьому є. Саме у знищенні української економіки. Через поляків, яких найняла касапія. З ЄС ж є проблеми. Які ? ЄС дав добро не експорт "зерна" з України. Всіма шляхами. Включаючи Польщу. Польща хоче преференції (бабло) від ЄС. Використовує як козир для цього дозвіл ЄС на безлімітний експорт з України. І не тільки ... там вже є заяви про агробарониів України, і перепродаж українського зерна, і низькі ціни. Ваша пропозиція на все оце Україні не звертати увагу ? А хто страждає ? ЄС ? Ніяким чином. Україна ? Так. І при цьому ми повинні казати, що це їх проблеми. Просто дивно !!!
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03.03.2024 15:40 Відповісти
Вибачте. Забув за загальним відповісти. Домовлятись з Польщею і тільки. Про припинення блокування. Це коротко. Зрозуміло ? А чого так - я вже наводив аргументи.
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03.03.2024 15:53 Відповісти
это в мне сейчас напоминаете идиотов, которые говорят договариваться с кацапами. Договариваться с подляками -это тоже самое
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03.03.2024 22:18 Відповісти
Вау ? Яка пісня ! Як нагадує про кацапа, який щоразу каже про знущання шляхти над українцями !!! Поляки - слов'яни. Вони перші почали допомагати у Європі нам з початку війни. Потім британці підтяглись. Вони прийняли наших біженців. І ти все оце намагаєшся ПРОДАТИ нам за підлість, курва ? Блокада ще розкриє підкилимні ігрища кацапстана. Мабуть сьогодні ще не час.
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03.03.2024 23:20 Відповісти
курва, помогали - бо перес*ли, думали Киев за 3 дня, и они следующие. И помогали небесплатно.
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03.03.2024 23:22 Відповісти
Згоден що не безкоштовно. Але все ж у перші два місяці була ЛЮДЯНІСТЬ. Але коли працює П'ЯТА колона в країні, то з нею важко боротись. А вона скрізь як і в Україні: у владі, у силових структурах, поруч по сусідству. Зерно розсипали саме вони, щоб побачити реакцію. силовиків. Згадай блокування кордону нашими біженцями з Білорусією. Постояли днів зо три, і пішли. Там були поляки. А що бачимо сьогодні ? Фермер вже повинен працювати в полі ! ЗАРАЗ. Щоб був врожай. Натомність бачимо цих "фермерів" на кордоні. Тому ПОЛЯКИ принаймні етнічні поляки, зараз працюють. А п'ята колона руйнує і польську економіку, і нашу.
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04.03.2024 10:10 Відповісти
Уся наша влада вже обісралася і усіх сферах.
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03.03.2024 13:54 Відповісти
Недарма польшу назвали шакалом Європи
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03.03.2024 12:58 Відповісти
Просто к власти в Польше пришел свой Зе. Дональд Туск никакой не "справедливый лидер" как его пиарили, а такой же аферист и торгаш как и наши "управленцы". Для набора голосов и укрепления своей власти ему нужна была поддержка партии Конфедерация, (ОПЗЖ по нашему) которая продалась Рашке с потрохами, и теперь диктует Туску свои условия, и так называемая "поддержка протестов" один из пунктов.
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03.03.2024 13:09 Відповісти
Вже треба називати все на рівні держави, як є насправді: не конфлікт, а війна; не протест фермерів, а блокада кордону.
І робити відповідні кроки і шукати рішення. Само не вирішиться.
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03.03.2024 13:17 Відповісти
У поляків завдання: знищити українську економіку, щоб Україна втратила здатність воювати і сіла за стіл переговорів з рашкою. Яке насправді є вирішення цього питання?
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03.03.2024 13:42 Відповісти
подать в суд. Они же подчинаютсяя евросудам, или как цапы, болт на них клали?
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03.03.2024 22:09 Відповісти
Поляки завжди встромляли ножа у спину українців поки ті боролися з ординськими навалами. Сотні років проходять...нічого не змінюється.
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03.03.2024 13:51 Відповісти
Друзі, почніть думати. Все оце: нехай ЄС з поляками розбирається, нехай польські силовики розбираються, нехай .., нехай. Подати в Гаазький суд, подати скаргу в ООН. Це не наша проблема !!! То і війна з касапами не наша проблема ? І треба було не захищатись, а йти у міжнародні суди подивитись у вічі Генсеку ООН ? Друзі, йде торгова війна на кордоні. Між Польщею й Україною. Цю війну з українського боку має очолити той, хто відповідає за економіку країни. Тобто той клоунівський Шмаркаль. І звісно Верховний боноупарт. Натомність вони САМОУСУНУЛИСЬ, і думають як ті невігласи, які більше кричать про права, свободи - НЕХАЙ ТАМ пАрішають без нас. У нас проблема з рейтингами на часі. ТО. Аби всі люди та країни дотримувались законів, яких наприймали за всю історію людства, то на Землі царювали би МИР та СПРАВЕДЛИВІСТЬ. І всім народам не потрібні були б УРЯДИ.
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04.03.2024 10:30 Відповісти
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