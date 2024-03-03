Польські мітингувальники блокують 6 КПП, у черзі скупчилося 2,4 тисячі фур, - Держприкордонслужба
Наразі польські мітингувальники блокують усі 6 КПП на українсько-польському кордоні. Станом на ранок 3 березня у черзі на польській території в бік України перебуває 2,4 тисячі вантажівок.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як відзначив Демченко, найбільша черга спостерігається у напрямку контрольного пункту пропуску (КПП) "Краківець" та "Ягодин". Загалом в чергах на усіх шести напрямках - 2,4 тисячі фур.
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І, враховуючи, знову ж повторюю, що кацапського зерна завозиться в Польщу в кілька разів більше і до нього в поляків ніяких претензій нема, то вже і останньому ідіоту зрозуміло, що справжня мета поляків - знищення української економіки з метою всадовити нас за стіл переговорів з рашкою.
І робити відповідні кроки і шукати рішення. Само не вирішиться.