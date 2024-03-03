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Новини
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Рятувальники виявили ще одне загибле немовля під завалами в Одесі, мама намагалася закрити 8-місячну дитину собою. ФОТО

Зранку 3 березня в Одесі поруч з тілом жінки рятувальники виявили тіло ще одного загиблого немовляти.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Поруч із тілом жінки тільки що знайдено тіло ще одного загиблого немовляти. Попередньо, дитині немає й рочку…
Рятувальники продовжують розбирати завали", - зазначив Кіпер.

Цю інформацію підтверджують у ДСНС.

"Одеса. Мама намагалася закрити собою свою 8-місячну дитину. Намагалася вберегти. Їх знайшли у міцних обіймах…Ще два життя забрали терористи.Ще два….Як же болить…", - зазначають рятувальники.

Одеса загибле немовляЗагибле немовля в Одесі
Загибле немовля в Одесі
Загибле немовля в Одесі

Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

За даними ДСНС, станом на ранок 3 березня кількість загиблих в Одесі зросла до 9.

Автор: 

Одеса (5473) жертви (1801) ДСНС (5122)


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Топ коментарі
+61
Мама Тетяна і молодша донька Ліза. Чоловік теж загинув. Ще двоє їхніх дітей під завалами. Горіть в пеклі москальські тварі.
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03.03.2024 10:14
+53
Демілітаризація по ********.гниди щоб їм в кожну "избу" таку демілітарізацію
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03.03.2024 10:06
+52
Будьте прокляті рашиські варвари ,бажаю вам виродкам такої біди як ви принесли на нашу землю ,смерть путіну і всій імперії зла.
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03.03.2024 10:18
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Демілітаризація по ********.гниди щоб їм в кожну "избу" таку демілітарізацію
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03.03.2024 10:06 Відповісти
Нема слів((
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03.03.2024 10:07 Відповісти
😥😠
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03.03.2024 16:03 Відповісти
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03.03.2024 10:12 Відповісти
😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥
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03.03.2024 10:13 Відповісти
Мама Тетяна і молодша донька Ліза. Чоловік теж загинув. Ще двоє їхніх дітей під завалами. Горіть в пеклі москальські тварі.
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03.03.2024 10:14 Відповісти
Нема слiв... Як боляче... 😥
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03.03.2024 16:05 Відповісти
Будьте прокляті рашиські варвари ,бажаю вам виродкам такої біди як ви принесли на нашу землю ,смерть путіну і всій імперії зла.
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03.03.2024 10:18 Відповісти
👍
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03.03.2024 12:06 Відповісти
Щоб всі кацапські вилупки здихали щоденно, як наші янголятка!🤬
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03.03.2024 10:20 Відповісти
горе та сльози і ніяких емоцій.
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03.03.2024 10:27 Відповісти
Чтоб от россии камня на камне не осталось
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03.03.2024 10:35 Відповісти
тварі вузкоглазі воюють з немовлятами...
пацани на штурмі, виключайте телефони і робіть що хочете
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03.03.2024 10:39 Відповісти
Думаю за Одесу,Белгород змушений відповісти🤬
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03.03.2024 10:43 Відповісти
наш боНевтік неТряпкович на таке не піде, це не по оманських домовленостях
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03.03.2024 11:09 Відповісти
Хой-чи не дуже незначна відповідь?Порівнюєш Одесу і білгород?Самому не соромно?Троє маленьких дітей роздавило бетонними перекриттями.Бідні діти і їх рідні.Хай земля їм буде пухом.Цікаво-чи якийсь придурок ще згадає Будинок Профспілок?Чи може вже зрозумів,що тих "спалили" не дарма? Можливо то і був той вогонь,який знищить бажання "руського міра"...
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03.03.2024 15:30 Відповісти
Сруськай мір та його ЖДУНИ, убивають Українців з 2014 року!!
Памятаймо, про ці злочини, воєнного злочинця прутін!
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03.03.2024 10:55 Відповісти
Плачу….
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03.03.2024 11:18 Відповісти
Зеля, Дермак, Буданов, Малюк, где **** дуже товсты дроны? Камышин, где украинские шахеды? Почему росиянцы так себя ведут? Потому што знают по ним неприлетит...Почему не летят дроны на Новоросийск? Может кто то за это получает бабло? Чем занимается Кислица в ООН и Кулеба, нехотите пнуть прямо в жирную самодольную морду Небендзи фото убитых младенцев? Или Совбез собирается только по вопросу боевых комаров, Украине точно нужно пронимать там участие?
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03.03.2024 11:20 Відповісти
Вся та *зелень*кинула всі сили в *гудок* на телемарафон,зовсім програвши інфополе зовні,порою народ вже більше ненавидить *зелену шоблу*,чим прибацаних москалів.
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03.03.2024 11:30 Відповісти
Юрий Луценко
экс-генпрокурор Украины

Под впечатлением от решения Правительства от 23.02 №199: выделить Агентству восстановления инфраструктуры 17,1 млрд. Идет наступление россиян. У нас - снарядный голод. 17,1 млрд грн это ровно 1 млн дронов fpv. Это убьет минимум 200 тыс. врагов. Но правительство считает иначе. Нет слов…
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03.03.2024 12:28 Відповісти
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03.03.2024 11:26 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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03.03.2024 11:29 Відповісти
Як там ООН, ОБСЄ та інші імпотентні організації, озабоченість чи ще щось подібне.
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03.03.2024 12:01 Відповісти
Імпотенти навіть вже дрочити не можуть, падлюки.

Вибачте.
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03.03.2024 12:08 Відповісти
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03.03.2024 12:24 Відповісти
паскудные,нацистские,рашисты,будьте вы вечно прокляты до последнего колена,горите вечно в 9 круге ада!!!!
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03.03.2024 13:38 Відповісти
Кацапи планомірно та із задоволенням вбивають наших діточок з мамами. Ми повинні вбивати їхніх. Кожен день. В мясо та попіл. Так, як це робили толерасти під час II Світової війни.
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03.03.2024 17:17 Відповісти
кацапы скоты
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03.03.2024 17:39 Відповісти
 
 