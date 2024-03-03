Рятувальники виявили ще одне загибле немовля під завалами в Одесі, мама намагалася закрити 8-місячну дитину собою. ФОТО
Зранку 3 березня в Одесі поруч з тілом жінки рятувальники виявили тіло ще одного загиблого немовляти.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Поруч із тілом жінки тільки що знайдено тіло ще одного загиблого немовляти. Попередньо, дитині немає й рочку…
Рятувальники продовжують розбирати завали", - зазначив Кіпер.
Цю інформацію підтверджують у ДСНС.
"Одеса. Мама намагалася закрити собою свою 8-місячну дитину. Намагалася вберегти. Їх знайшли у міцних обіймах…Ще два життя забрали терористи.Ще два….Як же болить…", - зазначають рятувальники.
Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня
Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.
Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.
Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.
Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.
За даними ДСНС, станом на ранок 3 березня кількість загиблих в Одесі зросла до 9.
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Памятаймо, про ці злочини, воєнного злочинця прутін!
экс-генпрокурор Украины
Под впечатлением от решения Правительства от 23.02 №199: выделить Агентству восстановления инфраструктуры 17,1 млрд. Идет наступление россиян. У нас - снарядный голод. 17,1 млрд грн это ровно 1 млн дронов fpv. Это убьет минимум 200 тыс. врагов. Но правительство считает иначе. Нет слов…
Вічна пам'ять...
Вибачте.