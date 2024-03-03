Рятувальники виявили ще одне загибле немовля під завалами в Одесі, мама намагалася закрити 8-місячну дитину собою. ФОТО

Зранку 3 березня в Одесі поруч з тілом жінки рятувальники виявили тіло ще одного загиблого немовляти.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"Поруч із тілом жінки тільки що знайдено тіло ще одного загиблого немовляти. Попередньо, дитині немає й рочку…

Рятувальники продовжують розбирати завали", - зазначив Кіпер.

Цю інформацію підтверджують у ДСНС.

"Одеса. Мама намагалася закрити собою свою 8-місячну дитину. Намагалася вберегти. Їх знайшли у міцних обіймах…Ще два життя забрали терористи.Ще два….Як же болить…", - зазначають рятувальники.







Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

За даними ДСНС, станом на ранок 3 березня кількість загиблих в Одесі зросла до 9.