Біля Синьківки на Куп’янському напрямку окупанти зменшили інтенсивність штурмів, - ОСУВ "Хортиця"

На Куп’янському напрямку ворог зменшив кількість штурмів, на Лиманському - перегруповується та веде підготовку штурмових груп.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"На Куп'янському напрямку ворог дещо зменшив свою інтенсивність поблизу Синьківки. Там він вдається зараз до закріплення на позиціях, оскільки зрозумів, що наразі на цьому напрямку його атаки безуспішні", - сказав він.

За словами речника, окупанти на Лиманському напрямку перегруповуються та ведуть підготовку штурмових груп. Він додав, що росіяни перекидаються сили до Тернів та Ямполівки (Донецька область), де не полишають спроб прорвати оборону українських військ.

Євлаш повідомив, що на цьому напрямку за добу Сили оборони відбили 12 атак загарбників, ліквідували та поранили 373 окупантів, знищили 76 одиниць техніки ворога.

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