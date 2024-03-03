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Новини
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Біля Синьківки на Куп’янському напрямку окупанти зменшили інтенсивність штурмів, - ОСУВ "Хортиця"

зсу

На Куп’янському напрямку ворог зменшив кількість штурмів, на Лиманському - перегруповується та веде підготовку штурмових груп.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив  речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"На Куп'янському напрямку ворог дещо зменшив свою інтенсивність поблизу Синьківки. Там він вдається зараз до закріплення на позиціях, оскільки зрозумів, що наразі на цьому напрямку його атаки безуспішні", - сказав він.

За словами речника, окупанти на Лиманському напрямку перегруповуються та ведуть підготовку штурмових груп. Він додав, що росіяни перекидаються сили до Тернів та Ямполівки (Донецька область), де не полишають спроб прорвати оборону українських військ.

Євлаш повідомив, що на цьому напрямку за добу Сили оборони відбили 12 атак загарбників, ліквідували та поранили 373 окупантів, знищили 76 одиниць техніки ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лимано-Куп’янський напрямок: армія РФ перекидає основні підрозділи з напрямку Синьківки до Тернів, - Євлаш

Автор: 

бойові дії (3886) Лиман (230) Євлаш Ілля (162) Куп’янськ (771)


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Топ коментарі
+2
Він приколюється))

Доречі, мене питання одне бентежить - а нафуя це все оприлюднювати?? Це новий варіант передачі інфи цапам?(
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03.03.2024 11:17
+1
О!
І ракети у рузьге кінчаються, і штурми...
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03.03.2024 10:47
+1
А-яяй, гаспадін арєстовічь!
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03.03.2024 10:59
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О!
І ракети у рузьге кінчаються, і штурми...
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03.03.2024 10:47 Відповісти
А-яяй, гаспадін арєстовічь!
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03.03.2024 10:59 Відповісти
телехмарафон не обходиться без таких "люсь" - лапшу наріду потрібно ж комусь вішати ...
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03.03.2024 11:02 Відповісти
Він приколюється))

Доречі, мене питання одне бентежить - а нафуя це все оприлюднювати?? Це новий варіант передачі інфи цапам?(
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03.03.2024 11:17 Відповісти
Він клоун.

А для чого цапам інфа про їх власні переміщення? В них типу немає цієї інфи, чи шо?
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03.03.2024 12:17 Відповісти
Не клоун, а клован.

До того, що наших палить.
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03.03.2024 12:39 Відповісти
Знову сарказмуєте)))
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03.03.2024 11:15 Відповісти
Клоун, чи шо? Тих, хто штурмував Купʼянськ перекидають на інші напрямки.
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03.03.2024 12:13 Відповісти
Сьогодні зменшили, завтра посилять. Новина ні про що...
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03.03.2024 11:43 Відповісти
Якщо завтра посилять, значить в іншому місці зменшать. Новина про фронтові події на сьогодні.
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03.03.2024 12:18 Відповісти
 
 