Росіяни не полишають спроби вибити ЗСУ з позицій на лівобережжі Дніпра, за добу ліквідовано 69 окупантів

На півдні триває контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає свого наміру вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Протягом доби ворог спромігся на 1 штурмову атаку без підтримки бронетехніки. Зазнавши безповоротних і санітарних втрат у кількості понад 40 штурмовиків, знову відійшов на свої вихідні позиції. Наші воїни продовжують заходи щодо розширення та утримання плацдарму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, продовжують системне застосовування великої кількості ударних дронів.

За добу втрати ворога на півдні становлять:

69 окупантів;

8 гармат, в тому числі 2 гаубиці типу "Мста" (самохідна і буксирувальна);

4 міномети;

18 одиниць автомобільної техніки;

1 човен;

2 генератори.

Також знищено ворожий бліндаж та польовий пункт боєпостачання.

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