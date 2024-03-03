УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11117 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 458 6

Росіяни не полишають спроби вибити ЗСУ з позицій на лівобережжі Дніпра, за добу ліквідовано 69 окупантів

зсу

На півдні триває контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає свого наміру вибити наші підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

"Протягом доби ворог спромігся на 1 штурмову атаку без підтримки бронетехніки. Зазнавши безповоротних і санітарних втрат у кількості понад 40 штурмовиків, знову відійшов на свої вихідні позиції. Наші воїни продовжують заходи щодо розширення та утримання плацдарму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, продовжують системне застосовування великої кількості ударних дронів.

За добу втрати ворога на півдні становлять:

  • 69 окупантів;
  • 8 гармат, в тому числі 2 гаубиці типу "Мста" (самохідна і буксирувальна);
  • 4 міномети;
  • 18 одиниць автомобільної техніки;
  • 1 човен;
  • 2 генератори.

Також знищено ворожий бліндаж та польовий пункт боєпостачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідники виявили та знищили склад з боєприпасами в окупованих Олешках на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (3886) Херсонська область (5791)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава героям ! Чим більш ми розказуємо про наші винаходи, тактичні прийоми у ПРЕСІ та ТБ, тим скоріше це з'явиться у касапів на лінію вогню. Фіни не розповідали як вони заморозили радянські дивізії на лінії Маннергейма, якої насправді не існувало, крім окопів та поодиноких дзотів. Проте КПСС ще років п'ятидесят розказувало про підступність фінських "кукушок" та неприступність "лінії" Маннергейма.
показати весь коментар
03.03.2024 11:38 Відповісти
А що скривати коли сам Зеленський заявив що в його ОПі є руцький кріт? Дивно тільки що нікого не назвав Мабуть через те що в ОПі нема опозиції, лише "зелена" гидота
показати весь коментар
03.03.2024 12:00 Відповісти
Приховати чи поховати вже зелень треба.
показати весь коментар
03.03.2024 12:16 Відповісти
Я не про стратегію. З кротами у Ставці повинні розбиратись СБУ чи сам "янЄлох". Я про тактику наших військ. По простому: мені не цікаво як знищили танк чи Беху касапів. Тому що я не на війні. Мені цікаво тільки кількість знищених. Я не пишаюсь тим, що я такий розумний у війні ... на дивані. Чи з мікрофоном. Чи у студії. Якщо кожна собака буде знати, як це роблять наші хоробрі вояки, то це і є ЗРАДА. Це моя особиста думка. Хай там що. Писакам і репортам треба припинити шукати сенсації. А показувати наших воїнів в окопах, їх побут, їх проблеми. Кожна матір чи дружина цікавиться цим, бо болить, бо переживає. А не відео про FPV.
показати весь коментар
03.03.2024 12:31 Відповісти
менше слів, більше діла...
показати весь коментар
03.03.2024 11:49 Відповісти
Згідно з оманськими Лівоберіжжя - це Московія !
показати весь коментар
03.03.2024 12:17 Відповісти
 
 