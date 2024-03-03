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Новини
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Натиск на Часів Яр не стихає, ворог постійно направляє резерви, - Євлаш

зсу

На Бахмутському напрямку ворог здійснив 563 обстріли позицій ЗСУ, за добу зафіксовано 15 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив в ефірі телемарафону речник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

У район Часового Яру ворог направляє резерви, також завдає авіаційних ударів, атакує українські позиції дронами. На Бахмутському напрямку ворог здійснив 563 обстріли позицій ЗСУ.

"Нам вдалося ліквідувати 124 окупанти та ще 92 зразки озброєння і військової техніки. За минулу добу ворог 6 разів використовував свою тактичну авіацію. Зокрема Су-34, та КАБи, дрони-камікадзе та "Шахеди", - сказав Євлаш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля Синьківки на Куп’янському напрямку окупанти зменшили інтенсивність штурмів, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

бойові дії (3886) Бахмут (1561) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+9
а без образ до дописувачів у вас дописів нема?
чи ви теж з рога кривого?
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03.03.2024 12:25
+9
Так спілкуються тільки кацапи,та 73%
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03.03.2024 12:33
+7
може все ж таки повернути Залужного?
і віддати таки тей спіжжений люсею гранатомет гранатометчику?
він все там, за шторою..
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03.03.2024 12:16
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сушки як літали так і літають
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03.03.2024 12:16 Відповісти
50/50, хтось літає, хтось вже долітався.
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03.03.2024 12:19 Відповісти
Не всі
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03.03.2024 12:41 Відповісти
може все ж таки повернути Залужного?
і віддати таки тей спіжжений люсею гранатомет гранатометчику?
він все там, за шторою..
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03.03.2024 12:16 Відповісти
Готується обґрунтування під здачу ЧасовЯру?
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03.03.2024 12:20 Відповісти
Там війна йде, клоун ти підпшецький...
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03.03.2024 12:22 Відповісти
а без образ до дописувачів у вас дописів нема?
чи ви теж з рога кривого?
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03.03.2024 12:25 Відповісти
Так спілкуються тільки кацапи,та 73%
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03.03.2024 12:33 Відповісти
так, а коли це вони підійшли до Часів Яру?!
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03.03.2024 12:43 Відповісти
як Головнокомандучого і щє 16 генералів буба з безмозглою зняли,
все покращяли, - так кацапи і підійшли...
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03.03.2024 12:56 Відповісти
все як завжди - попередникі...
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03.03.2024 13:22 Відповісти
відходимо на нові облаштовані позиції...
так вже відійшли, чи ну його на бубу?
наказ був відходити на облаштовані позициї.
от як ти їх побачиш, там і cтій!
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03.03.2024 14:54 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.03.2024 14:09 Відповісти
Іншими словами, відступаємо 😕
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03.03.2024 14:43 Відповісти
 
 