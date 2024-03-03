Натиск на Часів Яр не стихає, ворог постійно направляє резерви, - Євлаш

На Бахмутському напрямку ворог здійснив 563 обстріли позицій ЗСУ, за добу зафіксовано 15 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив в ефірі телемарафону речник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

У район Часового Яру ворог направляє резерви, також завдає авіаційних ударів, атакує українські позиції дронами. На Бахмутському напрямку ворог здійснив 563 обстріли позицій ЗСУ.

"Нам вдалося ліквідувати 124 окупанти та ще 92 зразки озброєння і військової техніки. За минулу добу ворог 6 разів використовував свою тактичну авіацію. Зокрема Су-34, та КАБи, дрони-камікадзе та "Шахеди", - сказав Євлаш.

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