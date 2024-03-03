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Новини Війна
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На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 37 одиниць техніки росіян, - Сили оборони

війна,зсу

Минулої доби  ворог завдав на Таврійському напрямку 14 авіаударів, провів 43 бойові зіткнення та здійснив 950 артобстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Загальні втрати ворога у живій силі становлять 393 особи.

Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 37 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема:

  • 7 танків;
  • 7 ББМ;
  • 7 артсистем;
  • 15 автомобілів;
  • 1 одиниця спецтехніки.

Сили оборони України знищили ще 4 важливих об’єкти ворога. Нейтралізовано або знищено 338 БпЛА різних типів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби окупанти втратили на Таврійському напрямку понад 330 осіб, знищено 3 склади боєприпасів і 2 важливі об’єкти ворога, - Тарнавський

Автор: 

Таврія (205) бойові дії (3886)


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Всім москалям місце в пеклі ,
а не на нашій землі 😡
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03.03.2024 12:52 Відповісти
 
 