На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 37 одиниць техніки росіян, - Сили оборони
Минулої доби ворог завдав на Таврійському напрямку 14 авіаударів, провів 43 бойові зіткнення та здійснив 950 артобстрілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.
Загальні втрати ворога у живій силі становлять 393 особи.
Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 37 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема:
- 7 танків;
- 7 ББМ;
- 7 артсистем;
- 15 автомобілів;
- 1 одиниця спецтехніки.
Сили оборони України знищили ще 4 важливих об’єкти ворога. Нейтралізовано або знищено 338 БпЛА різних типів.
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а не на нашій землі 😡