На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 37 одиниць техніки росіян, - Сили оборони

Минулої доби ворог завдав на Таврійському напрямку 14 авіаударів, провів 43 бойові зіткнення та здійснив 950 артобстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Загальні втрати ворога у живій силі становлять 393 особи.

Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 37 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема:

7 танків;

7 ББМ;

7 артсистем;

15 автомобілів;

1 одиниця спецтехніки.

Сили оборони України знищили ще 4 важливих об’єкти ворога. Нейтралізовано або знищено 338 БпЛА різних типів.

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