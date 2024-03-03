УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11117 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 371 87

"Шахед" міг містити посилену бойову частину, - ОК "Південь" про причину масштабних руйнувань в Одесі

одеса,дснс

Масштабні руйнування в одеському будинку після влучання ворожого дрона могли бути спричинені посиленням бойової частини безпілотника. Окупанти постійно модернізують БПЛА.

Про це у коментарі журналістам розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Останнім часом ми фіксуємо спроби ворога запускати дрони на дуже низьких висотах. Це певною мірою відводить від систем протиповітряної оборони, ускладнює їх виявлення та ускладнює нашу роботу по їхньому збиттю. Вони (ворожі БПЛА. - Ред.) ідуть низько над рівнем моря і потім раптово піднімаються на ту висоту, з якої наноситься удар. Також ворог модифікує свої дрони, змінюючи двигуни, змінюючи бойову частину. Тому цілком імовірно, що могла бути посилена бойова частина. І у зв'язку із цим - такі руйнування. Але це вже встановить слідство і експертиза та відповідні фахівці", - сказала Гуменюк.

За її словами, остання атака на Одещину була досить інтенсивною. Безпосередньо протягом однієї години підрозділи протиповітряної оборони працювали дуже щільно по цілях, які заходили одночасно з різних напрямків.

Читайте: Ворожі дрони маневрували між житловими будинками, атакували рясно з різних напрямків, - ОК "Південь" про нічну атаку РФ на Одесу

"Переважно ворожі дрони заходили із напрямку Чорного моря, з подальшим потужним маневруванням. У тому числі, над об'єктами промисловості, припортової інфраструктури і серед житлових будинків", - додала Гуменюк.

За її словами, силами протиповітряної оборони вдалося збити сім дронів, один БПЛА влучив у житловий будинок.

Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку 2 березня в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

За даними ДСНС, станом на ранок 3 березня кількість загиблих в Одесі зросла до 9. Згодом стало відомо про загибель немовляти.

Автор: 

Одеса (5473) Гуменюк Наталія (804) дрони (4762)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Зеленський ..., де наші шахеди, чому не літають ?
показати весь коментар
03.03.2024 12:30
+17
он никому ничего не должен....
показати весь коментар
03.03.2024 12:33
+13
Це не вікна у кацапів вибивати жужиками від МО.
показати весь коментар
03.03.2024 12:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я вчора ще писав, що від шахеда не може "скластися" 18 квартир і 7 бути пошкодженими.....
показати весь коментар
03.03.2024 12:28 Відповісти
Это смотря из каких говна и палок и когда они построены. Обратите внимание на состояние швов между панелями этой несчастной панельной чешки.
показати весь коментар
03.03.2024 12:45 Відповісти
може буди декілька факторів одночасно, як пише "
показати весь коментар
03.03.2024 13:01 Відповісти
Один из таких факторов- попадание почти в самый угол дома. Там начиная с "зала" и до угла ничего не осталось. За "залом" в чешке ещё по 1 комнате с каждой стороны дома и санузлы, примыкающие тоже уже к торцевой (наружной) стене. Если это вдруг была 5-комнатная квартира- то по 2 комнаты, но всё равно совсем рядом. А торцевая стена за 30-40 лет минимум из-за износа некачественной сварки на стыках панелей и растрескивания там фуфловой совковой замазки с попаданием внутрь влаги- совсем дрова. Как и фасадные плиты, впрочем...
показати весь коментар
03.03.2024 13:17 Відповісти
Чому ж?50 кг бойова частина....радянська панелька.....Тим паче гуменюк каже шахед!
показати весь коментар
03.03.2024 12:50 Відповісти
Может. Это панельные карточные домики. Надо что-то делать с панельными коробками после войны, после победы. Они просто гробят жильцов. Любой прилет в такой карточный домик и складывается практически весь пролет. Дома с кирпича или альминского камня так себя не ведут. Не говоря уже о каркасных монолитах.
показати весь коментар
03.03.2024 13:05 Відповісти
Треба щоб у владі були будівельники як Омельченко , А НЕ БАРИГИ- ТОРГАШИ
показати весь коментар
03.03.2024 13:47 Відповісти
Або ж від землетрусу.

А Одеса, нагадаю, знаходиться в зоні потенційного 7-бального землетрусу.
показати весь коментар
03.03.2024 14:56 Відповісти
І помилився. Запросто може. Панелька, і вразливе місце. Житлові будинки не розраховані на підрив 40 кг військової вибухівки
показати весь коментар
03.03.2024 14:28 Відповісти
можливо і помилився - почекаємо висновок експертизи....
показати весь коментар
03.03.2024 14:32 Відповісти
що ж тут чекати. Будинок обвалився. І від шахеда. Не від ракети
показати весь коментар
03.03.2024 14:37 Відповісти
Зеленський ..., де наші шахеди, чому не літають ?
показати весь коментар
03.03.2024 12:30 Відповісти
он никому ничего не должен....
показати весь коментар
03.03.2024 12:33 Відповісти
А радителям?
показати весь коментар
03.03.2024 12:51 Відповісти
мама ріма папа саша уже прилаштовані і стипендія є
показати весь коментар
03.03.2024 12:56 Відповісти
Тому що нетряпка не сокіл, тому у нас свої шахеди не літають.
показати весь коментар
03.03.2024 14:17 Відповісти


"Москвичі, ходіть у сховища": Притула і Стерненко показали дрони для ударів по столиці РФ

31 липня 2023 в 16:29
показати весь коментар
03.03.2024 15:23 Відповісти
Только вот я нигде не слышал чтобы на Раше обвалился просвет из-за попадания дрона. Максимум - выбитые оконные рамы и пожар в квартире. Шоу для лохов.
показати весь коментар
03.03.2024 15:29 Відповісти
летают....он стекла в питере выбили...
показати весь коментар
03.03.2024 22:04 Відповісти
Да плевать на причины. Мы желаем видеть пылающие базы кацапов в Ватостополе.
показати весь коментар
03.03.2024 12:34 Відповісти
Ви , троль кацапський, сидите на шіі у німців , які розмовляють німецькою , а не кацапською, і ше не соромитесь писати про Фаріон .

показати весь коментар
03.03.2024 13:53 Відповісти
Ты тролль из Донбабве. Сидишь на палке и кривляешься. В школе при Украине мову учил и придуриваешься тут. Я не сижу на впн. Я реально в Германии транзитом. А отчитываться перед тобой, придурок, не собираюсь.
показати весь коментар
03.03.2024 14:13 Відповісти
А тобі вчити мову мабудь кацапська ЧЕЛЮСТЬ заважае .

показати весь коментар
04.03.2024 00:14 Відповісти
Ты донбасоид. Мутант. Я даже знаю что в твоей башке. Лучше тебя даже.
показати весь коментар
03.03.2024 14:16 Відповісти
Прикольно когда это говорит консерва КГБ, возглавлявшая группу марксистско-ленинской эстетики и принятая в КПСС с характеристикой за "успешное продвижение русского языка среди иностранных студентов". Биполярное расстройство
показати весь коментар
03.03.2024 16:54 Відповісти
Ви взагалі не маете права щось говорити про українців , тому що не пишите українською мовою
показати весь коментар
04.03.2024 00:16 Відповісти
Ну да, ну да. Говорит тело, продвигающее тут агентку КГБ под видом настоящей украинки. Слабовато
показати весь коментар
04.03.2024 00:30 Відповісти
Але, 😀 ТЕЛО , я не продвігаю Фаріон , а поважаю за знання історії і мови .
показати весь коментар
04.03.2024 00:34 Відповісти
Ага. Без знания ее никак бы де допустили в группу марксистско-ленинской этики при иностранных студентах для продвижения русского языка. Каких агентов КГБ вы еще там уважаете?
показати весь коментар
04.03.2024 00:49 Відповісти
Шановні, та , читаю та ціную Вас обох, прошу не займатись дурницями із "срачами" однодумців.
показати весь коментар
04.03.2024 00:54 Відповісти
ти вже в ЗСУ, 'желатєль' ?
показати весь коментар
03.03.2024 13:19 Відповісти
Це не вікна у кацапів вибивати жужиками від МО.
показати весь коментар
03.03.2024 12:38 Відповісти
Не від МО, а від нас..МО спить
показати весь коментар
03.03.2024 13:27 Відповісти
Ага. Ми зкинулися а далі...як завжди схеми.
показати весь коментар
03.03.2024 14:44 Відповісти
То я на монобанки кидаю...кацам від МО не вірю
показати весь коментар
03.03.2024 16:08 Відповісти
Одесса, сльози...
сьoгодні вони вбили твоїх дітей,
завтра убьють запоріжских, дніпровських, київських
показати весь коментар
03.03.2024 12:43 Відповісти
тварі за цим і прийшли в Україну - вбивати дітей
показати весь коментар
03.03.2024 12:51 Відповісти
Я думаю що за вбивство дітей, у них якась окоема нагорода є. Не дерма вони кажуть, що вбивати і дітей треба. Щоб не виросли і не пішли мститися за батьків.
показати весь коментар
03.03.2024 14:21 Відповісти
вбивство немовлят - це в них обзивається "денацифікація"
десь я вже таке чув...
показати весь коментар
03.03.2024 14:29 Відповісти
Саме оце повинен знати українець. І йому не треба знати, як цей Шахед намагались збити чи збивають. Треба змінити тематику інформації з дешевої сенсаційності (що нам треба для Контрнаступу) на ІНФОРМАТИВНІСТЬ: скільки, де знищили. Менше експертних думок дуже великих Розумників як ЗСУ наступати, оборонятись, куди і скільки направити військ. Забути : ЩО НЕ ВИСТАЧАЄ для наступу чи оборони ? Особливо, дізнаватись про це у військових. Цікавтесь їх побутом, настроями, почуттями до рідних. Це важливіше для тих, хто чекає.
показати весь коментар
03.03.2024 12:44 Відповісти
а краще не знати і мовчати , так ?
показати весь коментар
03.03.2024 12:55 Відповісти
Що знати ? ВСЕ ? Адреси ВПК ? Скільки *********** чи дронів Україна отримала чи виробила ? Як мар'яна хоче ? Щоб ворог скоригував свої ракети ? Читай уважно про що йде мова взагалі !!!
показати весь коментар
03.03.2024 14:07 Відповісти
Це тіпа як страус? Голову в пісок а срака зверху? Витягнув голову, глянув на сраку - ціла - значить вже перемога.
Дуже слушна думка.
показати весь коментар
03.03.2024 13:08 Відповісти
Це не ТИПА ? Війна - це не гра у шпигунів. Хто, що раніше дізнається, яку таємницю у військового з язика зніме. Війна - це не плани у публічному просторі !!!
показати весь коментар
03.03.2024 14:11 Відповісти
Згоден. Ще одного добавити потрібно.
показати весь коментар
03.03.2024 14:17 Відповісти
Нісенітниця. Зокрема. Чорновіл - дивись рік народження. Портников взагалі тільки про політику, він не військовий експерт, як Світан. Світан - пенсіонер. Як пенсіонер, активний, марафонець, скажу просто .. за 60 воювати не круто. Бо воювати треба КРУТО (як 3 штурмова), а не абияк. Багато й до 60 абияких, бо бачу таких кожен день. На черговому тренуванні. Подробиці не можна казати, щоб не розводити паніку. ВЗАГАЛІ то я писав про інше. Не про експертів. Бо всі українці сьогодні - експерти. Я більше про ЗМІ. Нам не треба деталі тактики чи методів дій, кількість техніки, наших втрат. Про ворога ВСЕ. До трусів.
показати весь коментар
03.03.2024 14:21 Відповісти
О , а ту схиблену чорновол як?
показати весь коментар
03.03.2024 14:30 Відповісти
Я знаю то, що знаю. Дивлюсь, що дивлюсь. Це все - мої інтереси. За чужими інтересами я не слідкую.
показати весь коментар
03.03.2024 14:53 Відповісти
Якою цапською мовою написано? Такн навіть го угл не перекладе. Ржати буде.
показати весь коментар
03.03.2024 16:15 Відповісти
Я згодна, але не можу)) втратила скіл пересування..

Дзвонила ночером родичам чоловіка на раїсю. Адекватні, бо телевізора немає. Фільми через ноут наші дивляться.
показати весь коментар
03.03.2024 14:29 Відповісти
Тут може буди декілька факторів одночасно: більшпотужніша вибухівка, будинок побудований з порушеннями, влучення в критичне місце.
показати весь коментар
03.03.2024 12:46 Відповісти
сьогодні будинок вражений тому, що вчора не знищена база шахедів у криму, а не знищена тому, що замість зсу гроші пішли на якісь маклі.Навіть більше, щось сьогодні нічим вразити і звідти готують удар по нам завтра.
показати весь коментар
03.03.2024 12:54 Відповісти
Коротше зеля - оманський зрадник.
показати весь коментар
03.03.2024 13:20 Відповісти
То вже ''шахєдів'' навчили і між будинками маневрувати?
показати весь коментар
03.03.2024 12:55 Відповісти
Мабудь ждуни допомагали, нехай їм грець.
показати весь коментар
03.03.2024 13:07 Відповісти
Завантаж собі на телефон, хоча б, гугл-карти. Або будь-які інші. там є всі будинки. Навіщо там ждуни? Кацапи не такі вже ідіоти, як нам розповідають на тєлємарахвоні.
показати весь коментар
03.03.2024 14:02 Відповісти
Прокласти маршрут по карті між двома точками і коригувати його за сигналами супутників може, навіть, примітивний дешевий китайський автомобільний навігатор.
показати весь коментар
03.03.2024 14:06 Відповісти
"Останнім часом ми фіксуємо спроби ворога запускати на дуже низьких висотах" - в Одесі є завод "стальканат", могли вже давно вже море на низьких висотах сітками на щоглах обснувати, не кажучи вже про типчасові аеростатні загородження. В Лондоні вони закривали висоту до 2 км від німецьких ракет "Фау". А великі капітальні щогли можна буде після війни використовувати як основи під вітряки.
показати весь коментар
03.03.2024 13:07 Відповісти
Українці «вдячні», отим СРАТЬєхам…, стефанчуку+зеленському+шмигалю, що вони, завчасно та суттєво, вжили дієвих заходів, щоб послабити безпеку України! Усьо ж па Регламенту ВРУ та КМУ….
показати весь коментар
03.03.2024 13:43 Відповісти
А ще тим , ХТО ЛИШИВ( закон про евробляхи) У 2019 р ЗВИЧАЙНИХ УКРАІНЦІВ ПРАВА ЗАВЕСТИ ДЕШЕВУ ЕВРОПЕЙСЬКУ АВТО для себе за 3000- 5000 евро.

скільки би родин вижило, якби могли їхати своїм транспортом від окупантів. Скількі би жинок було не зґвалтовано і дітей не вбито
ПОРА ПРО ЦЕ ДЕПУТАТАМ НАГАДУВАТИ
Повернить нульове розмитнення.

Найема і Геттманцева на гіляку
показати весь коментар
03.03.2024 14:03 Відповісти
А якби ще у 18-му звільнили Донбас та Крим, то взагалі б цього нічого б не було.
показати весь коментар
03.03.2024 14:43 Відповісти
Ким звильнылы? в 18-му года там уже были крупные силы рф и мобилизованных дофига лнр+днр.
У Украины не было ни западного вооружения, ни боеприпасов, ни ракет, ни союзников-партнеров, ни договоренностей.
А народ уже тогда настолько "устал от войны", что на следующий год готов был выбрать кого-угодно вместо Порошенко.
показати весь коментар
03.03.2024 15:55 Відповісти
та стара панелька могла так скластись і від 155 снаряда, не те що від фугасу в 50 кг.
показати весь коментар
03.03.2024 14:10 Відповісти
То такє, правильно выше писали, во-первых панелька, во-вторых 50 кг взрывчатки это немало, в-третьих видно, что попало в край-торец и очень трагично всё совпало... Поэтому помним правило, услышал тревогу, прочёл в тг что налёт, тем более слышишь взрывы - иди в коридор.
НЕ надо в кровати лежать в комнате... Шансов спастись больше будет...
показати весь коментар
03.03.2024 15:53 Відповісти
смотря где коридор и где комната...
показати весь коментар
03.03.2024 22:06 Відповісти
 
 