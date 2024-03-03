"Шахед" міг містити посилену бойову частину, - ОК "Південь" про причину масштабних руйнувань в Одесі

Масштабні руйнування в одеському будинку після влучання ворожого дрона могли бути спричинені посиленням бойової частини безпілотника. Окупанти постійно модернізують БПЛА.

Про це у коментарі журналістам розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Останнім часом ми фіксуємо спроби ворога запускати дрони на дуже низьких висотах. Це певною мірою відводить від систем протиповітряної оборони, ускладнює їх виявлення та ускладнює нашу роботу по їхньому збиттю. Вони (ворожі БПЛА. - Ред.) ідуть низько над рівнем моря і потім раптово піднімаються на ту висоту, з якої наноситься удар. Також ворог модифікує свої дрони, змінюючи двигуни, змінюючи бойову частину. Тому цілком імовірно, що могла бути посилена бойова частина. І у зв'язку із цим - такі руйнування. Але це вже встановить слідство і експертиза та відповідні фахівці", - сказала Гуменюк.

За її словами, остання атака на Одещину була досить інтенсивною. Безпосередньо протягом однієї години підрозділи протиповітряної оборони працювали дуже щільно по цілях, які заходили одночасно з різних напрямків.

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"Переважно ворожі дрони заходили із напрямку Чорного моря, з подальшим потужним маневруванням. У тому числі, над об'єктами промисловості, припортової інфраструктури і серед житлових будинків", - додала Гуменюк.

За її словами, силами протиповітряної оборони вдалося збити сім дронів, один БПЛА влучив у житловий будинок.

Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку 2 березня в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

За даними ДСНС, станом на ранок 3 березня кількість загиблих в Одесі зросла до 9. Згодом стало відомо про загибель немовляти.