Обстановка на Авдіївському напрямку стабілізується, ворог подекуди має локальні успіхи, - ОСУВ "Таврія"

Наразі на Авдіївському напрямку ситуація дещо стабілізується, втім російські війська мають локальні успіхи.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що на Авдіївському напрямку за добу наші захисники відбили 14 атак ворога.

"За тими даними, які підтверджені, в районі населених пунктів, які всіх цікавлять, (Бердичі, Орлівка, Тоненьке. - Ред.) оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії", - сказав речник.

Лиховій наголосив, що немає підстав говорити про захоплення вказаних населених пунктів.

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"Лінія бойового зіткнення має свою динаміку. Ворог подекуди має локальні успіхи щодо деяких позицій. Це, наприклад, коли вогневі позиції просто знищуються артилерією, тоді особовий склад перегруповується, відходить на інші більш вигідні позиції", - пояснив він.