Обстановка на Авдіївському напрямку стабілізується, ворог подекуди має локальні успіхи, - ОСУВ "Таврія"
Наразі на Авдіївському напрямку ситуація дещо стабілізується, втім російські війська мають локальні успіхи.
Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що на Авдіївському напрямку за добу наші захисники відбили 14 атак ворога.
"За тими даними, які підтверджені, в районі населених пунктів, які всіх цікавлять, (Бердичі, Орлівка, Тоненьке. - Ред.) оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії", - сказав речник.
Лиховій наголосив, що немає підстав говорити про захоплення вказаних населених пунктів.
"Лінія бойового зіткнення має свою динаміку. Ворог подекуди має локальні успіхи щодо деяких позицій. Це, наприклад, коли вогневі позиції просто знищуються артилерією, тоді особовий склад перегруповується, відходить на інші більш вигідні позиції", - пояснив він.
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Джерело:
З кожному днем позиції все "вигідніші".
нашому тєлємарафєту слава!
The Wall Street Journal розмістило таку ілюстрацію поряд із статтею про «геніальне» рішення Зеленського почати копати укріплення взимку, коли земля замерзла. Видання пише, що влітку Залужний закликав будувати лінію оборони, але ставка ігнорувала вимоги Головкому.
Стаття на 14:09
Росіяни точково в одній локації прикладають зусилля, зганяючи всі свої резерви в одну місцевість і, відповідно, оголяючи інші ділянки фронту. А наші так не можуть ? Та приженіть під Авдіївку все, що є в Збройних Силах України, зніміть частини з інших ділянок . . . Росіяни виставили 50 тис., ну так виставте там всі резерви, аби нас було хоч на одного, але більше. А краще на 10, 20, 30 тис. більше. Невже ж настільки немає людей взагалі ? Так самих лише поліцейських в країні тисяч 300 - відправте на фронт хоч п'яту частину, то і буде у вас перевага в людях на конкретній ділянці фронту.
https://youtu.be/_-nLT2nZIlA
Докерувалися, докомандувалися, підараси?