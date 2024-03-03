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Новини Війна
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Обстановка на Авдіївському напрямку стабілізується, ворог подекуди має локальні успіхи, - ОСУВ "Таврія"

авдіївка

Наразі на Авдіївському напрямку ситуація дещо стабілізується, втім російські війська мають локальні успіхи.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що на Авдіївському напрямку за добу наші захисники відбили 14 атак ворога.

"За тими даними, які підтверджені, в районі населених пунктів, які всіх цікавлять, (Бердичі, Орлівка, Тоненьке. - Ред.) оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії", - сказав речник.

Лиховій наголосив, що немає підстав говорити про захоплення вказаних населених пунктів.

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"Лінія бойового зіткнення має свою динаміку. Ворог подекуди має локальні успіхи щодо деяких позицій. Це, наприклад, коли вогневі позиції просто знищуються артилерією, тоді особовий склад перегруповується, відходить на інші більш вигідні позиції", - пояснив він.

Автор: 

бойові дії (3886) Авдіївка (2342) Лиховій Дмитро (75)


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Топ коментарі
+15
Ну да, если стабильно не создавать укрепления и просрать подготовку, то все стабильно. Только вот информация оттуда и карты DeepState говорят что не все так радужно.
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03.03.2024 13:46
+14
Телемарафон.... Как говорится: состояние больного стабильное - он в коме.
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03.03.2024 13:42
+14
Я так зрозумів, що ЗСУ по трохи відступають. На заздалегідь не підготовлени позиції
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03.03.2024 13:48
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Телемарафон.... Как говорится: состояние больного стабильное - он в коме.
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03.03.2024 13:42 Відповісти
... Після "коми", чекаєм "крапки".., вона ще стабільніша...(
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03.03.2024 17:27 Відповісти
на Авдіївському напрямку ситуація дещо стабілізується, втім російські війська мають локальні успіхи. Джерело: Так стабілізуються для кого?
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03.03.2024 13:44 Відповісти
Для нас. Швидке просування ворога зупинено. Підтягли трохи резервів. Постачання *********** налагодили. Місцями ЗСУ навіть, намагаються конратакувати. Це і є стабілізація.
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03.03.2024 13:57 Відповісти
Про що Ви пишите? Біці звідти передють інше і не на користь України. Тут головне, що немає захисних споруд, на які виділено і витрачено вже мільярд гривен урядом через облради. Точно як на снаряди і дрони. То коли вже нажируться "слуги" і їх брати "риги"?
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03.03.2024 14:01 Відповісти
Які бійці? Конкретно.
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03.03.2024 14:08 Відповісти
Можливо тобі ще військові квитки сфоткати?
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03.03.2024 14:09 Відповісти
Все? По-суті, як завжди, нічого сказати? Ще раз: які бійці, що саме і кому повідомляють? Де це можна прочитати чи почути?
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03.03.2024 14:11 Відповісти
Добре, що Вам є щось сказти. Ідіть до лікаря. Я Вам ще не викладував тільки прізвищ бійців. З головою все нормльно?
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03.03.2024 14:17 Відповісти
Навіщо мені прізвища? Я поставив просте питання: де можна прочитати чи почути що саме і кому повідомляють? Відповіді нема? Сам придумав і тепер не знаєш, як викрутитись?
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03.03.2024 14:24 Відповісти
Я Вам відповідаю в черговий раз - там воюють і поруч живуть мої знайомі.
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03.03.2024 14:29 Відповісти
Не годуйте подоляківців. Чим більше людей він провокує на відповіді, тим більше кривавих грошей отримує. Риторика знайома і передбачувана. І не бояться, суки, покарання для себе і своїх дітей.
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04.03.2024 00:33 Відповісти
Чого істериш, дурепа? Нема відповіді по-суті - мандруй мимо.
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03.03.2024 22:37 Відповісти
Для стабілізаторів 220в
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03.03.2024 14:04 Відповісти
Ну да, если стабильно не создавать укрепления и просрать подготовку, то все стабильно. Только вот информация оттуда и карты DeepState говорят что не все так радужно.
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03.03.2024 13:46 Відповісти
На карті ДіпСтейт за останні 3 доби просування кацапів на Авдіївському напрямку нема.
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03.03.2024 13:51 Відповісти
"на інші більш вигідні позиції"

Джерело:

З кожному днем позиції все "вигідніші".
нашому тєлємарафєту слава!
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03.03.2024 14:11 Відповісти
Мова йде про карту ДіпСтейт. Чи представники окремих народностей не чітатєлі?
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03.03.2024 14:13 Відповісти
Чому ми маємо вірити Вам?На карті ДіпСтейт за останні 3 доби немає позначок просування? А Ви чули про інші джерела інформції? Чи маємо вірити марафону і його представникам тут?
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03.03.2024 14:12 Відповісти
А на яких картах є? Які інші джерела? Конкретно, де можна прочитати і почути інформацію "з першик рук"?
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03.03.2024 14:15 Відповісти
На багатьох. Було б бажння шукати правдиву інформацію, а не викривлену офісом Президента і його слуг подоляків. Мої дуже близькі воюють там і живуть зовсім поруч, то навіщо мені ще питатися у Вас і таких, як Ви. Чи знову будете вимагати написати їх данні?
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03.03.2024 14:22 Відповісти
На яких багатьох? Конкретно? На кацапських? Так вони вже, по доповідях конашенкова, знищили стільки нашої техніки та озброєння, кільки в усьому НАТО нема. Натівських найманців викошують цілими дивізіями і на днях почуть вже ледь не Львів штурмувати. То що, їм вірити?
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03.03.2024 14:28 Відповісти
На правдивих, тільки не на подоляцьких і марафонних, де все фокей. Так Вам зрозуміло?
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03.03.2024 14:30 Відповісти
Ще раз: конкретно. Де можна прочитати чи почути?
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03.03.2024 14:40 Відповісти
Я можу порадити не читати повідомлення із марафону і позітівних блогерів. Думаю, що Ви мене зрозуміли. Звичайно ніколи не читайте кацапські і хороших кацапів і поганих, бо всі кацапи гвірше навіть чорта.
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03.03.2024 18:43 Відповісти
А що читати і де? Конкретно можеш сказати, без гнилих відмазок і виляння хвостом?
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03.03.2024 18:45 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин Путч. Русский - нах*й:
The Wall Street Journal розмістило таку ілюстрацію поряд із статтею про «геніальне» рішення Зеленського почати копати укріплення взимку, коли земля замерзла. Видання пише, що влітку Залужний закликав будувати лінію оборони, але ставка ігнорувала вимоги Головкому.
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03.03.2024 14:13 Відповісти
Що означає "закликав"? У його розпорядженні були інженерні підрозділи з відповідною технікою. Хто заважав будувати, хоча б, примітивні укріплення? Створити, хоча б, лінію простих окопів, бліндажів, вогневих точок та траншей? Хто заважав створити мінні поля? Чи на постановку кожної міни теж потрібно особисте розпорядження блазня?
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03.03.2024 14:20 Відповісти
У його розпорядженні ніхріна не було. Чому, потрібно спитити у верховного та його ставки.
Стаття на 14:09
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03.03.2024 14:25 Відповісти
Ви, Стицько, все знаючий, ніби під столом Верховного сидите. Я Вам відкрию таємницю, що Головнокомндувач не будує, він воює, будує міністр оборони і придані йому сили. А гроші на ці потркби виділяє кабмін, якому дає вказівку єрмак. Так кабмін ось тільки виділив кошти на такі укріплення. Чи хтось безкоштовно має рити укріплення і везти із заводів ж.б. блоки? Я не знав, що в нас вже все безкоштовно і не знав, що можна діяти попри рішення "Ставки".
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03.03.2024 14:27 Відповісти
Ще раз: в підпорядкуванні Головнокомандувача є відповідні інженерні підрозділи. І мова йде не лише про капітальні бетоновані укріплення. Кабмін тільки виділив кошти? Так війна в нас вже 10 років, якщо ти забув.
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03.03.2024 14:38 Відповісти
Ще раз нагадую пану позітівному подоляцькому , що на протязі 2014-2019 років нашою армією і військово-цивільними адміністраціями підготовлені шикарні укріплення на які вбухкали мільярди. Але після 2019 року прийшли "какая разніца", "перестать стрелять" і відвели наші війська із цих укріплень в чисте поле. І не пишіть бред про інженерні підрозділи Головнокомандувача. Ті, що є у Головнокомандучава, вони розміновують мінні поля і виконують тимчасові споруди, а капітальні укріплення, які робилися до 2019 року виконує міністр оборони і місцеві органи, а гроші на ці заходи виділяє уряд. Ви забулися, як тут і на "кварталі" сміялися із Яценюка про вириті протитанкові рови і паркани на кордонах? Так він ніби не був Головнокомандувачем, а чомусь фінансував ці проекти.
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03.03.2024 18:51 Відповісти
Де ті укріплення, які конкретно частини, коли і куди були виведені? І кого зупинили рови і паркан яйценюха?
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03.03.2024 19:07 Відповісти
"Міні поля" створюють клоуни у вбиральні, а військові облаштовують полосу забезпечення.Коли ці невігласи , котєрі за все життя навчились лиш створювати "мінні поля" будуть займатися цією своєю справою життя , то попереду рубежів оборони,що знаходяться на вигідних позиціях почне з'являтися полоса забезпечення .
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03.03.2024 16:45 Відповісти
Я так зрозумів, що ЗСУ по трохи відступають. На заздалегідь не підготовлени позиції
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03.03.2024 13:48 Відповісти
Не підготовлені але дуже вигідні
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03.03.2024 14:38 Відповісти
Не треба цих гнилих словечок - "подекуди", "локальні" - люди не ідіоти !
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03.03.2024 13:49 Відповісти
Просто іде уповільнений наступ. Як казав Зе каксаби повільно пересувають кордон.
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03.03.2024 13:52 Відповісти
і велесело засміявся...
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03.03.2024 14:11 Відповісти
Кордон як резинка від трусів: відтягували-відтягували, і одержали В ГЛАЗ !
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03.03.2024 18:38 Відповісти
Зато как нам со всех утюгов рассказывали что рашисты остановятся когда захватят Авдеевку и выровняют линию обороны. Сколько еще нужно набить синяков на голове чтобы понять что рашисты никогда не успокоятся и никогда не остановятся если их не остановить и не уничтожить.
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03.03.2024 13:53 Відповісти
Чорт його розуміє, що відбувається . . . То "ситуація контрольована", то "подекуди ворог має локальні успіхи", то "відступаємо з Авдіївки" . . .
Росіяни точково в одній локації прикладають зусилля, зганяючи всі свої резерви в одну місцевість і, відповідно, оголяючи інші ділянки фронту. А наші так не можуть ? Та приженіть під Авдіївку все, що є в Збройних Силах України, зніміть частини з інших ділянок . . . Росіяни виставили 50 тис., ну так виставте там всі резерви, аби нас було хоч на одного, але більше. А краще на 10, 20, 30 тис. більше. Невже ж настільки немає людей взагалі ? Так самих лише поліцейських в країні тисяч 300 - відправте на фронт хоч п'яту частину, то і буде у вас перевага в людях на конкретній ділянці фронту.
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03.03.2024 14:21 Відповісти
оружия нет, и только потом людей...
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03.03.2024 22:01 Відповісти
Ми хоробро відступаємо а ворог ганебно наступає...
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03.03.2024 14:37 Відповісти
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03.03.2024 14:40 Відповісти
Ура-ження окупантiв на Авдiiвському коксохiмi /вмикнiть звук - буде весело/



https://youtu.be/_-nLT2nZIlA

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03.03.2024 14:51 Відповісти
200 нема кому забирати з 0 на одного нашого бійця 3-4 кацапські дрони камікадзе полююють ,це як назвати? Непиши херні диванний вояка.
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03.03.2024 15:16 Відповісти
Новоспечене "командування" поступово здає позиції. Фронт поволі "сиплеться". Україну "героїчно" готують до капітуляції. Причому умудряються, падлюки, навіть на цьому піаритися, знімати відосіки і декламувати самозакохані монологи.
Докерувалися, докомандувалися, підараси?
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03.03.2024 16:05 Відповісти
... Що вони курять, щоби подавати таку інформацію..?.. Аналітики-"військологи"-психологи-парамедики... - розберіться з ними... Нехай не ********* наших Героїв...(
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03.03.2024 17:38 Відповісти
 
 