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У лютому 2024 року втрати російських військ в Україні стали найвищими з початку війни, - британська розвідка

знищення,ліквідація

Від початку війни середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених) в Україні протягом лютого 2024 року була найвищою з початку війни та становила 983 особи на добу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Зростання середньодобової кількості майже напевно відображає прихильність Росії до масової та виснажливої війни. Хоча це дорого коштує з точки зору людських життів, її результат посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту", - йдеться у звіті.

На сьогодні Росія, згідно з оцінками британської розвідки, найімовірніше, втратила понад 355 000 військовослужбовців вбитими й пораненими під час війни в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вплив РФ на пострадянські країни знизився після 24 лютого 2022 року, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17526) Велика Британія (5609) ліквідація (3981) зовнішня розвідка (468)


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Топ коментарі
+9
В історії всякі війни бували, але це сама довбайо-бська. Тисячі дебілів безропотно дохнуть, тому що на футболі фанати обізвали царя ху-йлом...
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03.03.2024 14:14
+5
"...Хоча це дорого коштує з точки зору людських життів..."

Вот тут как раз опечатка вышла... в данном случае, с точки зрения людских жизней, можно сказать, что оно ничего не стоит... Ведь люди то не погибают, только какие-то биологические отходы перемалываются на фарш...
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03.03.2024 14:24
+4
Пока рубль не превратится в фантик лапотная быдлота и дальше будет вербоваться на фронт.
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03.03.2024 14:34
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В історії всякі війни бували, але це сама довбайо-бська. Тисячі дебілів безропотно дохнуть, тому що на футболі фанати обізвали царя ху-йлом...
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03.03.2024 14:14 Відповісти
Цифри останнього абзацу цієї інфи на 60'000 орків не сходяться з ; але все-одно це далеко не статистична похибка, бо 14,5% розбіжності - багато...
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03.03.2024 14:23 Відповісти
тому-що рахувати можна по-різному. наприклад, що входить в поняття "військовослужбовці". чи входить сюди, на думку британців, росгвардія? а усіляке феесбееее (разом із прикордонниками)? а усілякі чвкашники і вагінерівці? а як щодо сепаратні і даунбасерів? хто ці всі категорії, як і куди рахує?
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03.03.2024 14:26 Відповісти
https://t.me/generalsvr/2185 Генерал СВР :

Суббота 2 марта 2024г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 413173 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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03.03.2024 15:46 Відповісти
та я все це бачив. таке собі джерело. нічим не гірше і не краще за будь-які дані ххххх (підставити назву будь-якої країни) розвідки. сподіваюсь ніхто ж не думає, шо справжні розвіддані будуть публікуватися у публічних, пардон за тафтологію, джерелах.
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03.03.2024 15:55 Відповісти
"...Хоча це дорого коштує з точки зору людських життів..."

Вот тут как раз опечатка вышла... в данном случае, с точки зрения людских жизней, можно сказать, что оно ничего не стоит... Ведь люди то не погибают, только какие-то биологические отходы перемалываются на фарш...
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03.03.2024 14:24 Відповісти
Пока рубль не превратится в фантик лапотная быдлота и дальше будет вербоваться на фронт.
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03.03.2024 14:34 Відповісти
если бы трамписты не блокнули помощь на январь-февраль-март от США, то всё бы это наступление рашистов накрылось бы медным тазом... А так сделали подарок сцарю под недовыборы...
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03.03.2024 15:58 Відповісти
Чому подарунок - "за все оплачено".
Приклад з фінансуванням предвиборчої компаніі спікера Палати Джонсона Американською компанією з роскапіталом (власник з росії володіє Тульским патронним заводом!) тому в підтвердження.

А скільки ще таких випадків в США в ЄС стане відомо пізніше!
Більшість тих хто зараз всіякими методами і надуманними причинами блокує допомогу Україні - НЕ ЗАДАРМА ЦЕ РОБЛЯТЬ.
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03.03.2024 17:32 Відповісти
ну... в принципе да ))
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03.03.2024 20:05 Відповісти
 
 