У лютому 2024 року втрати російських військ в Україні стали найвищими з початку війни, - британська розвідка
Від початку війни середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених) в Україні протягом лютого 2024 року була найвищою з початку війни та становила 983 особи на добу
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
"Зростання середньодобової кількості майже напевно відображає прихильність Росії до масової та виснажливої війни. Хоча це дорого коштує з точки зору людських життів, її результат посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту", - йдеться у звіті.
На сьогодні Росія, згідно з оцінками британської розвідки, найімовірніше, втратила понад 355 000 військовослужбовців вбитими й пораненими під час війни в Україні.
Топ коментарі
+9 Andrew Moon
показати весь коментар03.03.2024 14:14
+5 Fox Zeint #542611
показати весь коментар03.03.2024 14:24
+4 govtva
показати весь коментар03.03.2024 14:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Суббота 2 марта 2024г., в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 413173 человека. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня. Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, вторник 1 августа это 76192 погибших. Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
Вот тут как раз опечатка вышла... в данном случае, с точки зрения людских жизней, можно сказать, что оно ничего не стоит... Ведь люди то не погибают, только какие-то биологические отходы перемалываются на фарш...
Приклад з фінансуванням предвиборчої компаніі спікера Палати Джонсона Американською компанією з роскапіталом (власник з росії володіє Тульским патронним заводом!) тому в підтвердження.
А скільки ще таких випадків в США в ЄС стане відомо пізніше!
Більшість тих хто зараз всіякими методами і надуманними причинами блокує допомогу Україні - НЕ ЗАДАРМА ЦЕ РОБЛЯТЬ.