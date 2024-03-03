У лютому 2024 року втрати російських військ в Україні стали найвищими з початку війни, - британська розвідка

Від початку війни середньодобова кількість російських втрат (вбитих і поранених) в Україні протягом лютого 2024 року була найвищою з початку війни та становила 983 особи на добу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Зростання середньодобової кількості майже напевно відображає прихильність Росії до масової та виснажливої війни. Хоча це дорого коштує з точки зору людських життів, її результат посилює тиск на позиції України по всій лінії фронту", - йдеться у звіті.

На сьогодні Росія, згідно з оцінками британської розвідки, найімовірніше, втратила понад 355 000 військовослужбовців вбитими й пораненими під час війни в Україні.

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