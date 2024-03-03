Ворог намагався атакувати Одещину, ракета втратила бойову спроможність над Чорним морем, - Сили оборони
Вдень 3 березня ворог атакував Одещину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.
Як зазначається, близько опівдня з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, в напрямку південних районів області ворог випустив ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність над морем.
"Ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони. Будьте уважні і свідомі. При попередженні про небезпеку переходьте в укриття!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+10 Марина #584534
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+9 Amber
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+6 alexandr shamov
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вона нам , а не дикій пʼяні і срані з болот 😡
Зинка?РЕБ Ленка?
Пілотові потрібно тільки провести запуск ракети, остаючись невидивим.
Розмовляють про те, які росіяни гомосексуали в поганому сенсі, про те, скільки колись танків було в Україні до того, як її почали роззброювати, і куди ми повинні запускати наші безпілотники. Головне - страху нема, попри недавню трагедію. Тільки прапори висять по місту з чорними стрічками.
Русня точно нас не знає, і не розуміє!
Слава Україні!