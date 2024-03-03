Ворог намагався атакувати Одещину, ракета втратила бойову спроможність над Чорним морем, - Сили оборони

Вдень 3 березня ворог атакував Одещину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

Як зазначається, близько опівдня з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, в напрямку південних районів області ворог випустив ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність над морем.

"Ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи і розвідуючи системи протиповітряної оборони. Будьте уважні і свідомі. При попередженні про небезпеку переходьте в укриття!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Одещину "шахедами" та завдали ракетного удару, три людини загинули. ФОТОрепортаж