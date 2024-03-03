Уряд виділив 1,3 мільярда гривень для будівництва фортифікацій на Запорізькому напрямку, - Федоров
Кабінет міністрів за дорученням президента України виділив більш ніж 1,3 мільярда гривень для будівництва фортифікацій на Запорізькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у телемарафоні.
"1,3 мільярда гривень - рекордна сума, яку Кабмін виділив на будівництво фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку", - наголосив Федоров.
Як зауважив Федоров, робота буде виконана в найкоротші терміни. Військові та цивільні підрядники працюють швидко, якісно і цілодобово.
"Будівництво ведеться зранку і продовжується пізно ввечері. Деякі роботи проводяться навіть вночі. Все для того, щоб надати відчуття безпеки як цивільним мешканцям, так і військовим", - додав очільник ОВА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інженерні війська Сил підтримки будують фортифікації 24 години на добу 7 днів на тиждень.
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17 лярдів на дороги і 1,3 на укріплення?
Заметьте, а ещё выделил 17 лярдов на асфальт...
Реально --- тошнить уже, від "Фігаро тут, Фігаро там"!!
26 червня 2019 року українські військові розібрали свій блок-пост і відійшли з позицій у Станиці Лугнській. При цьому блок-пост російських бойовиків був укріплений і залишився на старих позиціях.
20 листопад 2019 року Зеленський відкрив у Станиці Луганській новозбудований міст через річку Сіверський Донець( для кацапів за наші бюджетні гроші).Після заяв президента Зеленського про можливість розведення військ в районі Золотого, на заклик Білецького туди прибули бійці нац.дружин, нацкорпусу та представники ветеранських організацій. Було заявлено, що якщо українські війська буде відведено з Золотого, то сіру зону займуть легально озброєні громадські активісти, передусім з-поміж ветеранів. 25 жовтня президент України Володимир Зеленський особисто відвідав блокпост «Золоте-4», де зустрівся з добровольцями і сказав їм, щоб вони склали зброю. У процесі розведення було з'ясовано, що згідно з наказом президента України 32/2019, лінія зіткнення проходить біля селища Михайлівка (Золоте-5).
29-31 жовтня, українські війська покинули Золоте, в тому числі й добровольці.
9 листопада 2019 року ЗСУ покинули свої позиції і відійшли від Петрівського і Богданівки.
Під час зустрічі в Парижі 9 грудня лідери нормандської четвірки домовилися про нове розведення сил на трьох ділянках уздовж лінії розмежування на Донбасі. далі окупанти замінувли всі ділянки розведення і зйняли сіру зону, а 24.02.2022 року легко зхопили майже всю Луганську область і частину Донецької.
Слідчі СБУ і генпрокуртури мають пізніше вивчити і дати оцінку діям Верховного, які призвели до втрт територій і особового складу ЗСУ.
Не мечіть бісер....
Буча, Ірпінь, Маріуполь, " азовців" у полон. Рейтинги. Залужний випереджає зе в рейтингах.
Бахмут - великі втрати, Авдіївка - великі втрати. Знов рейтинги. Залужного звільнили. Призначили знов російську агентуру. Всеодно рейтинги на користь Залужного.
Авдіївка - великі втрати. Воїни відходять, щоб зберегти своє життя
Знов якісь призначення. Міняють воєнних як пкрчатки на шкоду наших воїнів.
Новий по ССО Лупанчук. Ніякої інформації, таке враження що цієї людини не існує. Загиблі 73- ї ССО. Не зрозуміло чому і якого х їх туди відправили
Знов Порошенко заважає.
Зе - корона впала, ніхто вже в світі не вірить. Майдан - 3. Буданов.
І це тільки 0,01 % від того що робить зе і його зепліснява для знищення України.
Як зє будував дороги для окупантів,так і продовжує!
Путч. Русский - нах*й:
The Wall Street Journal розмістило таку ілюстрацію поряд із статтею про «геніальне» рішення Зеленського почати копати укріплення взимку, коли земля замерзла.
Видання пише, що влітку Залужний закликав будувати лінію оборони, але ставка ігнорувала вимоги Головкому.
На відпочинку відбивають атаки рашистів.
Але гроші привласнені Зє&ОПа.
Дивлюсь призвіща посадовців та внов призначених, жодного українського, або кацапи, або євреї, або татари, а в окопах таких мабудь і не знайдеш?
зняли залужного та всю його команду.
поставили, покірного зеленого гандона, і почали чергове шоу?
ви розумієте, що такими темпами, після нашої перемоги, оцього зе!утирка, будуть носити на руках, як переможця?
в історії, та признано у всьому світі, буде записано, владімір непереможний.
владімір какая разніца, що переміг владіміра плєшивого.
****, коли вже андромеда зустріне чумацький шлях?
ЯКЩО У ТЕКСТІ ЗАМІСТЬ ЛІТЕР ВИ БАЧИТЕ *****, ЗНАЙТЕ - ЦЕ 3,14!
*********?А дороги?
@leusenko1
https://twitter.com/leusenko1/status/1764313498010444003 3 ч
У Бєлгородській обл. на фортифікації на початок 2023 рф витратила ≈₴3 млрд. В Україні донедавна Шапітолій скинув фортифікації на місцеві ВА. У 2022 Запорізька ОДА дала на укріплення ≈₴20 млн, 2023 - 98 млн. Проте на марафон олігархів, ОПу і дороги ЗЕждуни витрачають мільярди.
А покищо ЗЄ-влада мироточить видєлєніямі. Виділили на те, виділили на се, а в реалі дірка від бублика і заяви Федорова.