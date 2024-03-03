Уряд виділив 1,3 мільярда гривень для будівництва фортифікацій на Запорізькому напрямку, - Федоров

Кабінет міністрів за дорученням президента України виділив більш ніж 1,3 мільярда гривень для будівництва фортифікацій на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у телемарафоні.

"1,3 мільярда гривень - рекордна сума, яку Кабмін виділив на будівництво фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку", - наголосив Федоров.

Як зауважив Федоров, робота буде виконана в найкоротші терміни. Військові та цивільні підрядники працюють швидко, якісно і цілодобово.

"Будівництво ведеться зранку і продовжується пізно ввечері. Деякі роботи проводяться навіть вночі. Все для того, щоб надати відчуття безпеки як цивільним мешканцям, так і військовим", - додав очільник ОВА.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інженерні війська Сил підтримки будують фортифікації 24 години на добу 7 днів на тиждень.