Росія може спробувати повернути до експлуатації законсервовані А-50, але відновлення літаків – справа непроста, - Ігнат
Росіяни можуть повернути законсервовані літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 до експлуатації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Відновлення літака - це річ не проста. Питання в тому, в якому стані його законсервували. Якщо там все робоче. Якщо буде команда зверху, не думаю, що будуть дуже довго його відновлювати, знімати зі зберігання і направляти", - наголосив Ігнат.
Він додав, що можливості цих літаків значно зменшені завдяки роботі українських захисників.
"Це справді досягнення, якого не було ніколи. Тому що А-50 збили вперше фактично, тоді вдруге таку машину збили на великій відстані та відтіснили їх далі від лінії бойового зіткнення, що зменшило спроможності А-50 проводити радіолокаційну розвідку, дізнаватися цінну для ворога інформацію щодо планування атак української авіації", - наголосив речник.
Нагадаємо, 2 березня британська розвідка зазначила, що втрата російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків РФ у небі. тож Росія, ймовірно, спробує повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50.
Знищення А-50
Вночі 15 лютого 2024 року з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.
23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.
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кацапня собі може дозволити...
віддаю належне промоутеру, креатівнинько так....
А темп втрат в цьому році: 12 літаків на рік.
Та вони просто генії ресурсного управління. Нехай пробують розконсервувати... Якщо вони там в стані танків Т-55 (в категорії "відновлюваний" - менше 30% машин), то вдачі їм.
Мені складно дискутувати на рівні людини, яка не розуміє контексти, а рефлексує на заголовки на Цензорі. Бо лише побачивши в новині слово "телемарафон", я вже можу зрозуміти, яке питання йому задали (прокоментувати заяву "британської розвідки" про законсервовані а-50), як приблизно то було, і що відповів він цілком доречно.
Це при тому що той телефмарафон я ніколи не дививився акцентовано.
Чому інші не вміють читати та розуміти написане - я не знаю.
збитогольотчика - підпалковник "Люся"
Одне не зміниться: для ефективної роботи цим літакам потрібно наближатись до ЛБЗ ближче, ніж 300 км. На більших відстанях - засрашинська наука ще не навчилась "бачити" радаром літаки ЗСУ, що підтримують оборону.
Ну а що трапляється з оцим літаючим радаром на відстанях в 200-250 км - ми добре бачимо. За місяць ЗСУ збило 3 надкоштовні літаки засрашки (2 А-50 та 1 "літаючий командний пункт" Іл-22м-11, яких вони взагалі вже 35 років не виробляють).
Ну і ще не треба забувати про темпи виробництва цих літаків: навіть в "тучні" роки без санкційного тиску, вони вироблялись/модернізувались з темпом "приблизно 1 літак на 2 роки". А втрачають з темпом "12 літаків на рік". Просто генії ресурсного управління!
Якщо в когось ще в голові є мантра фсб-шна про "нескінчені ресурси" - той спочатку нехай відповість на питання, чого вони кожного місяця замість бригадних комплектів новеньких Т-90 "прорив" чи "володимир" гонять на фронт Т-62 т аТ-55... Яких на базах, судячи з супутникових знімків рядів іржавих остовів - теж залишилось не так щоб ще багато. Тобто є конкретні цифри. І вони - ЗНАЧНО менші за ті кількості, які ЗСУ вже попалило...