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Росія може спробувати повернути до експлуатації законсервовані А-50, але відновлення літаків – справа непроста, - Ігнат

рф,а-50

Росіяни можуть повернути законсервовані літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 до експлуатації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Відновлення літака - це річ не проста. Питання в тому, в якому стані його законсервували. Якщо там все робоче. Якщо буде команда зверху, не думаю, що будуть дуже довго його відновлювати, знімати зі зберігання і направляти", - наголосив Ігнат.

Він додав, що можливості цих літаків значно зменшені завдяки роботі українських захисників.

"Це справді досягнення, якого не було ніколи. Тому що А-50 збили вперше фактично, тоді вдруге таку машину збили на великій відстані та відтіснили їх далі від лінії бойового зіткнення, що зменшило спроможності А-50 проводити радіолокаційну розвідку, дізнаватися цінну для ворога інформацію щодо планування атак української авіації", - наголосив речник.

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Нагадаємо, 2 березня британська розвідка зазначила, що втрата російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків РФ у небі. тож Росія, ймовірно, спробує повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50.

Знищення А-50

Вночі 15 лютого 2024 року з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.

Автор: 

авіація (4136) літак (2914) Ігнат Юрій (789)


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Топ коментарі
+7
Игнат, тебе больше заняться нечем кроме раздачи интервью? Неужели все налажено в ПВО, неужели не нужно дополнительно учить личный состав чтоб он был более подготовленным? Что ты как баба болтаешь и болтаешь? У главного клоуна научился? Так клоун ничего и не умеет, кроме болтовни.
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03.03.2024 14:37
+5
болтун? Я примерно понимаю что значит "речник". Тогда вопрос на кой черт вообще такая должность в ПВО. На боеспособность ее отсутствие не влияет.
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03.03.2024 14:40
+5
решать конечно не мне, но идет война, а болтовней ее не выиграть.
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03.03.2024 14:44
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кацапня собі може дозволити...
віддаю належне промоутеру, креатівнинько так....
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03.03.2024 14:36 Відповісти
Звісно кацапня "може собі дозволити" все, що завгодно. Але нагадую темп виробництва/модернізації літаків А-50/А-50У/А100 (загальний на всі три моделі): 1 літак на 2 роки.

А темп втрат в цьому році: 12 літаків на рік.

Та вони просто генії ресурсного управління. Нехай пробують розконсервувати... Якщо вони там в стані танків Т-55 (в категорії "відновлюваний" - менше 30% машин), то вдачі їм.
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03.03.2024 22:38 Відповісти
Лаптям как нє тужся-нікагда нє стать кроссовкамі...
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03.03.2024 14:37 Відповісти
Игнат, тебе больше заняться нечем кроме раздачи интервью? Неужели все налажено в ПВО, неужели не нужно дополнительно учить личный состав чтоб он был более подготовленным? Что ты как баба болтаешь и болтаешь? У главного клоуна научился? Так клоун ничего и не умеет, кроме болтовни.
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03.03.2024 14:37 Відповісти
взагалі-то він "речник". Перекласти на нелюдську мову?
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03.03.2024 14:39 Відповісти
болтун? Я примерно понимаю что значит "речник". Тогда вопрос на кой черт вообще такая должность в ПВО. На боеспособность ее отсутствие не влияет.
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03.03.2024 14:40 Відповісти
то не тобі вирішувати
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03.03.2024 14:42 Відповісти
ППО вже давно лідер за комунікацією з суспільством, це вимушена необхідність
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03.03.2024 14:44 Відповісти
решать конечно не мне, но идет война, а болтовней ее не выиграть.
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03.03.2024 14:44 Відповісти
ось і не болтай
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03.03.2024 14:45 Відповісти
я не должностное лицо, я как раз могу болтать сколь угодно, а с военного сейчас двойной спрос.
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03.03.2024 14:46 Відповісти
обрати внимание, генералы противника практически ничего не сообщают в эфир. все планы, решения, не озвучивают. вот так и надо.
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03.03.2024 14:48 Відповісти
Ну, давай, розповідай вже про "другу армію світу" в якої українцям слід повчитись воювати.
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03.03.2024 15:28 Відповісти
Він не генерал, *****. Він речник.
Мені складно дискутувати на рівні людини, яка не розуміє контексти, а рефлексує на заголовки на Цензорі. Бо лише побачивши в новині слово "телемарафон", я вже можу зрозуміти, яке питання йому задали (прокоментувати заяву "британської розвідки" про законсервовані а-50), як приблизно то було, і що відповів він цілком доречно.
Це при тому що той телефмарафон я ніколи не дививився акцентовано.
Чому інші не вміють читати та розуміти написане - я не знаю.
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03.03.2024 15:32 Відповісти
Оце 3.14. чи 7.40 плутаюсь... Сказало, що НЕМА, ЧИ НЕ ЗНА ТАКОГО ЛЬОТЧИКА, ЯК СВІТАН. Хотілось би знати, а самого себе ще в дзеркало пізнає?
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03.03.2024 14:52 Відповісти
у зешобли знають тільки одного збитого льотчика - підпалковник "Люся"
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03.03.2024 15:01 Відповісти
..так Світана виперли з армії 25 років тому! Що може розповідати людина... яка 15 років прослужила у учбовому полку ... навчала курсантів на учбових літаках... якимось чином стала ще й вертольотчиком...)))))) стала полковником ... звільнившись майором...)) була радником !!!??? Тарути....))) Що там міг радити звільнений льотчик учбового полку? Тому і ніхто і не знає цього клоуна.. І для гумору..)) Коли Світан заговорить українською... то багаторічна Слава АзІрова зразу померкне назавжди!! Ну а що несе цей горе льотчик-інструктор... то вже не лізе ні в які ворота. Це Вам скаже любий діючій авіатор. Відверта маячня!
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03.03.2024 18:16 Відповісти
Світан льотчик, останній раз літав у 2014- му. І після полону ніякого відношення до ЗСУ не мав. Усе що він розказує- видумки Діда Панаса, це просто його уявлення про світ. Ніяких інсайдів у нього немає.
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03.03.2024 19:37 Відповісти
Можуть, але обладнання на них старе і відстале.
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03.03.2024 15:04 Відповісти
Скільки їх всього, 8 наче десь я чув? Тобто ще 6 цілей
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03.03.2024 15:08 Відповісти
навіть якщо льотні екіпажі будуть підготовлені - то знайти тактичний екіпаж 10 осіб на кожен літак буде важко.....
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03.03.2024 15:17 Відповісти
І гнав, Ігнат, і гнав, і гнав, Ігнат
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03.03.2024 15:17 Відповісти
жЫрная мишень..
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03.03.2024 15:27 Відповісти
Наваристая. С гренками.
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03.03.2024 18:33 Відповісти
Не "може спробувати", а "обов'язково буде" це робити. А також модифікувати їх до А-50у і виробляти А-100.
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03.03.2024 15:58 Відповісти
Звісно буде.

Одне не зміниться: для ефективної роботи цим літакам потрібно наближатись до ЛБЗ ближче, ніж 300 км. На більших відстанях - засрашинська наука ще не навчилась "бачити" радаром літаки ЗСУ, що підтримують оборону.

Ну а що трапляється з оцим літаючим радаром на відстанях в 200-250 км - ми добре бачимо. За місяць ЗСУ збило 3 надкоштовні літаки засрашки (2 А-50 та 1 "літаючий командний пункт" Іл-22м-11, яких вони взагалі вже 35 років не виробляють).

Ну і ще не треба забувати про темпи виробництва цих літаків: навіть в "тучні" роки без санкційного тиску, вони вироблялись/модернізувались з темпом "приблизно 1 літак на 2 роки". А втрачають з темпом "12 літаків на рік". Просто генії ресурсного управління!
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03.03.2024 22:32 Відповісти
Може,але ігигигнат не знає таких професорів щоб могли це реалізувати,та й куди їм до нашого Олещука,сказав юрко,про всяк випадок лизнувши дупу керівника
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03.03.2024 16:05 Відповісти
Цей речнік-балабол, то він юра чи ігнат? Краще б був юра юра, або ігнат ігнат, а то заплутали , як колись цапи казали про дрг зоряна і шкіряка.
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03.03.2024 17:34 Відповісти
до https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B011 ТАНТК им. Бєрієва від Вугледара 140 км. Просто захєрачте по цеху, і відновлювати А-50 буде ніде. Але звісно, це складніше, ніж ******* на замовлення шапітолію кожен день. Чи у "чорні скриньки" зовсім не "бобри" скирдуються?
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03.03.2024 17:51 Відповісти
Ага, а ще може фарш назад провернути та отримати А-50 (ну, 3 літака "повітряних постановників перешкод" перемодернізувати в А-50). От тільки для "модернізації" в постановники перешкод засрашинцям знадобилось більше 3 років. Ну а для зворотньої (або з від'ємним знаком) модернізації, під час санкційного тиску, впевнений, що знадобиться і часу значно більші, і грошей на комплектуючі витраттять кратно.

Якщо в когось ще в голові є мантра фсб-шна про "нескінчені ресурси" - той спочатку нехай відповість на питання, чого вони кожного місяця замість бригадних комплектів новеньких Т-90 "прорив" чи "володимир" гонять на фронт Т-62 т аТ-55... Яких на базах, судячи з супутникових знімків рядів іржавих остовів - теж залишилось не так щоб ще багато. Тобто є конкретні цифри. І вони - ЗНАЧНО менші за ті кількості, які ЗСУ вже попалило...
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03.03.2024 22:25 Відповісти
 
 