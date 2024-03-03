Росія може спробувати повернути до експлуатації законсервовані А-50, але відновлення літаків – справа непроста, - Ігнат

Росіяни можуть повернути законсервовані літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 до експлуатації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Відновлення літака - це річ не проста. Питання в тому, в якому стані його законсервували. Якщо там все робоче. Якщо буде команда зверху, не думаю, що будуть дуже довго його відновлювати, знімати зі зберігання і направляти", - наголосив Ігнат.

Він додав, що можливості цих літаків значно зменшені завдяки роботі українських захисників.

"Це справді досягнення, якого не було ніколи. Тому що А-50 збили вперше фактично, тоді вдруге таку машину збили на великій відстані та відтіснили їх далі від лінії бойового зіткнення, що зменшило спроможності А-50 проводити радіолокаційну розвідку, дізнаватися цінну для ворога інформацію щодо планування атак української авіації", - наголосив речник.

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Нагадаємо, 2 березня британська розвідка зазначила, що втрата російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків РФ у небі. тож Росія, ймовірно, спробує повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки А-50.

Знищення А-50

Вночі 15 лютого 2024 року з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.