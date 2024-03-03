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Батьки всіх 225 дітей Куп’янської громади Харківщини відмовилися від обов’язкової евакуації, - МВА

евакуація

Родини з дітьми, які мешкають у Куп’янській громаді на Харківщині, відмовилися від обов’язкової евакуації. Міська влада планує примусову евакуацію таких родин, оскільки останнім часом посилюються обстріли громади з важкого озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін 3 березня в ефірі національного телемарафону.

"На жаль, ніхто не погоджується виїжджати. На сьогодні написані заяви про відмови  від евакуації всіма 225 батьками або опікунами, які залишаються з дітьми", - заявив начальник Куп’янської МВА

За словами Беседіна, зараз  влада розглядає питання примусової евакуації дітей, бо ворог збільшує обстріли, саме з важкого озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині планують примусово евакуювати родини з дітьми з 18 сіл, - Синєгубов

ПРИМУСОВА ЕВАКУАЦІЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗОНИ АКТИВНИХ БОЙОВИХ ДІЙ

7 березня 2023 року Уряд схвалив Механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.

Рішення про примусову евакуацію дітей, коли батьки чи опікуни зобов'язані виїхати з небезпечного населеного пункту, ухвалює обласна військова адміністрація. Процедура передбачає евакуацію неповнолітнього разом з одним з батьків, який не може відмовитись від виїзду з небезпечного населеного пункту.

Першим населеним пунктом, звідки почали примусово вивозити неповнолітніх із батьками, став Бахмут. Востаннє примусову евакуацію дітей на Донеччині оголосили 23 жовтня. Тоді мали евакуювати 249 дітей, які проживають у Торецьку, Щербинівці, Петрівці, Неліпівці, Північному, Катеринівці, Очеретиному та Єлизаветівці, евакуюють в більш безпечні регіони.

Як повідомляло Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України в жовтні 2023 року, з квітня в межах примусової евакуації з деяких населених пунктів Донецької, Харківської та Запорізької областей у зв’язку з безпековою ситуацією переміщено 856 дітей.

Автор: 

діти (5093) Харківщина (6054) евакуація (2321)


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Топ коментарі
+32
ждуни? Чи просто @бануті
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03.03.2024 14:58
+26
все кращє під кацапню..
і район буде процвітаючий і транспорт в кожного, і в роті кусок і лапті на кожному....
все кращє під кацапню...
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03.03.2024 15:11
+20
Потім на ординському телеканалі будуть дякувати оркам за те що "визволили" та як їм погано жилось при Україні, ніхто не евакуював з місця бойових дій.
Кончені недоумки.
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03.03.2024 15:05
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Це ацтеки. Вони приносили своїх дітей жерцям , ті вирізали їх сердця і кидицяли з вершини піраміди. Після такої жертви богу ************ добре родила кукуруза. От тільки як ацтеки опинились в Куп'янському районі трохи загадково, телепортація , відімо. А, і уйти того не можуть , там десь портал...
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03.03.2024 16:49 Відповісти
Влада, як завжди, соплі жує. Має бути моментальне рішенні суду щодо позбавлення батьківських прав з приводу залишення дитини у небезпеці. Процедура мала бути вже опрацьована за два роки. Не має сенсу умовляти таких батьків, якщо вони не піклуються про власних дітей.
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03.03.2024 17:30 Відповісти
Но ждуны ведь только на бамбасе?!
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03.03.2024 17:35 Відповісти
я не хочу нікого засуджувати, бо просто не маю права на це, але точно знаю, що будь яка матір спробує врятувати своє дитя, навіть ціною свого власного життя. Евакуюйте хоч дітей, люди! Дітям то точно нададуть гідний притулок, іжу та все для життя.
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03.03.2024 17:54 Відповісти
А ви впевнені в цьому, що "детки" не такі самі як "родители"? До сих пір пам'ятаю слова малолітнього "ребьоночка" - "завалили хунтовский самольот, класно"
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04.03.2024 02:08 Відповісти
Ось ця сімейка покидьків , яку примусово евакуювали з Бахмута з трьома дітьми , і безоплатне житло якій надав український композитор Ігор Поклад і які в підсумку однаково втекли з Києва у кацапію , так от - коли кацапські пропагандони запитали їх - чому вони і інші мешканці не хотіли їхати з міста в якому велися бойові дії , заявили прямо - залишалися під обстрілами лише ті хто чекав на прихід рашки . Всі інші давно звідти виїхали .
.
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03.03.2024 17:54 Відповісти
Нахрена тих ждунів вивозити, та ще й примусово?!!
Можна на місці при....лити зрадників!
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03.03.2024 19:03 Відповісти
Це обов'язкова евакуація чи можна н@ послати?
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03.03.2024 19:20 Відповісти
дітей примусово забрати і вивезти, "батькам і опікунам" вломити "русских пиз.......н" і кримінальне провадження
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04.03.2024 07:55 Відповісти
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