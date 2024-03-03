Батьки всіх 225 дітей Куп’янської громади Харківщини відмовилися від обов’язкової евакуації, - МВА

Родини з дітьми, які мешкають у Куп’янській громаді на Харківщині, відмовилися від обов’язкової евакуації. Міська влада планує примусову евакуацію таких родин, оскільки останнім часом посилюються обстріли громади з важкого озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін 3 березня в ефірі національного телемарафону.

"На жаль, ніхто не погоджується виїжджати. На сьогодні написані заяви про відмови від евакуації всіма 225 батьками або опікунами, які залишаються з дітьми", - заявив начальник Куп’янської МВА

За словами Беседіна, зараз влада розглядає питання примусової евакуації дітей, бо ворог збільшує обстріли, саме з важкого озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині планують примусово евакуювати родини з дітьми з 18 сіл, - Синєгубов

ПРИМУСОВА ЕВАКУАЦІЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗОНИ АКТИВНИХ БОЙОВИХ ДІЙ

7 березня 2023 року Уряд схвалив Механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.

Рішення про примусову евакуацію дітей, коли батьки чи опікуни зобов'язані виїхати з небезпечного населеного пункту, ухвалює обласна військова адміністрація. Процедура передбачає евакуацію неповнолітнього разом з одним з батьків, який не може відмовитись від виїзду з небезпечного населеного пункту.

Першим населеним пунктом, звідки почали примусово вивозити неповнолітніх із батьками, став Бахмут. Востаннє примусову евакуацію дітей на Донеччині оголосили 23 жовтня. Тоді мали евакуювати 249 дітей, які проживають у Торецьку, Щербинівці, Петрівці, Неліпівці, Північному, Катеринівці, Очеретиному та Єлизаветівці, евакуюють в більш безпечні регіони.

Як повідомляло Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України в жовтні 2023 року, з квітня в межах примусової евакуації з деяких населених пунктів Донецької, Харківської та Запорізької областей у зв’язку з безпековою ситуацією переміщено 856 дітей.