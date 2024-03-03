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Новини
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Удар по Одесі: загинуло подружжя військових Олега й Тетяни Кравців та їхня 7-місячна донька, ще двох дітей шукають під завалами

подружжя,військових

В Одесі внаслідок удару дрона по дев’ятиповерхівці загинула родина військових. Тіла чоловіка, жінки та їхньої семимісячної донечки Лізи знайшли під завалами. Ще двоє дітей вважаються зниклими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне Новини".

Друзі родини розповіли, що Олег та Тетяна були військовими й познайомились на службі. Тіла обох, а також їхньої семимісячної доньки знайшли під завалами.

Близькі друзі родини розповіли, що маленька Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя, 29 лютого їй виповнилось сім місяців. Тетяна мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу, двох з них, дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату, ще й досі шукають під завалами. Її старший син поїхав до дідуся з бабусею та залишився живий, розповідають друзі сім’ї.

Брат загиблого чоловіка Євген також був військовим і загинув ще у 2014 році в зоні АТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Шахед" міг містити посилену бойову частину, - ОК "Південь" про причину масштабних руйнувань в Одесі

Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

За даними ДСНС, станом на ранок 3 березня кількість загиблих в Одесі зросла до 9. Згодом стало відомо про загибель немовляти.

Автор: 

Одеса (5473) жертви (1801)


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Топ коментарі
+24
Господи, зачем вы выбрали Клоуна?
Ну чем вам всем плохо жилось?
Ну что это за народ такой?
Картошку на базаре
Выбирает более прискипливе
Чем президента
А ведь от этого выбора зависит жизнь
Вас и Ваших детей
И ведь до сих пор эта пелена не спала
Нормальный народ
Уже бы поставил президенту
УЛЬТИМАТУМ
А наш все еще видосики смотрит
Я думала,что Майдан изменил ВСЕ!!
НЕТ!!!!
Мы так и не стали народом
И сотворили с собой самый страшный эксперимент в истории
Жах, просто жах!
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03.03.2024 15:41
+22
****** росіяни, русня то біосміття
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03.03.2024 15:36
+20
Бо касап - помилка еволюції.. правильніше - Божого задуму..
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03.03.2024 15:28
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Правила форума Рада форумчан
Бо касап - помилка еволюції.. правильніше - Божого задуму..
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03.03.2024 15:28 Відповісти
Вiрним буде - нашого задуму. Ото ж бо, мае бути так - Киiв москаля породив, Киiв його й вiдспiвае.
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03.03.2024 18:22 Відповісти
****** росіяни, русня то біосміття
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03.03.2024 15:36 Відповісти
Господи, зачем вы выбрали Клоуна?
Ну чем вам всем плохо жилось?
Ну что это за народ такой?
Картошку на базаре
Выбирает более прискипливе
Чем президента
А ведь от этого выбора зависит жизнь
Вас и Ваших детей
И ведь до сих пор эта пелена не спала
Нормальный народ
Уже бы поставил президенту
УЛЬТИМАТУМ
А наш все еще видосики смотрит
Я думала,что Майдан изменил ВСЕ!!
НЕТ!!!!
Мы так и не стали народом
И сотворили с собой самый страшный эксперимент в истории
Жах, просто жах!
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03.03.2024 15:41 Відповісти
Це тобі путін сказав?
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03.03.2024 17:32 Відповісти
Так точно!)
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03.03.2024 17:46 Відповісти
Нічого-нічого, кремлівська **** - ще наплачешся кровавими слізьми!! Будеш ще згадувати цей свій допис над тілами своїх слимаків!!
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03.03.2024 16:00 Відповісти
Майдан 'не дав нічого', бо в 2019 прийшов антимайдан у Зеленій шкурі.
'мудра' більшість вона ж така завжди:
- 1663 на 'Чорній раді' вона обрирає зрадника Брюховецького за московські гроші.
- 1917 мудра більшість чекає більшовиків і халяви, біжить ділити землю 'бариг' і громить панські маєтки, тероризує інтелігенцію.
- 1991 обирає перефарбовану комуняку кравчука, бо буцім-то Чорновіл буде їсти руськоязичних мальчиків, і розвале халкози і хвабрики
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03.03.2024 17:51 Відповісти
Лише одне питання - чому діти загинули, а клоун з його менеджерами живі..?
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03.03.2024 15:54 Відповісти
Поки не будуть руйнувати мордор по дорослому,це не припиниться
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03.03.2024 15:56 Відповісти
розуміємо да з ким маємо діло? - з вбивцям дітей...
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03.03.2024 15:56 Відповісти
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03.03.2024 16:12 Відповісти
яка жахлива доля …
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03.03.2024 16:21 Відповісти
Це доля немовлят???
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03.03.2024 19:37 Відповісти
Нужно рашистам хорошую ответочку послать по их городам перед самыми выборами. ***** хочет сделатьперед своими *быборами* красивую переможную картинку в Украине. Так вот нужно ему на *выборы* сделать *красивую* картинку на рашке. Чтоб у них *день выборов* был черным календарем*.
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03.03.2024 16:31 Відповісти
Нажаль все що може ця влада- це страшна помста Буданги у вигляді вибитої дроном шибки десь у Ростові.
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03.03.2024 17:45 Відповісти
Чим і як прислати отвєточку? Асфальтом чи відосом, що ми помстимося? Вибрали того, хто вам обіцяв рай, а фактично похоронить разом зі всім, що нажили та здобули наші прадіди, починаючи з Хрещення Русі. Краще їсти шашлики!!!
Правду моя дружина казала, що з "етого роя, не вийде нічого". Навіть в полон з нарідом 73% здаватися стрьомно, затопчуть!!!
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03.03.2024 20:17 Відповісти
Попроси у дружини мапу України, розвідай де у Тиси не сильно крута течія, не здавайся у полон !
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03.03.2024 21:26 Відповісти
Однофамільці.

Небесне царство
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03.03.2024 16:32 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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03.03.2024 16:40 Відповісти
Залякують одеситів та карають за те, що не здали Одесу ***** та його орді. І це не закінчиться, поки існує мордор.

Така жахлива доля може спіткати будь- кого у будь-якому місті України.
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03.03.2024 17:32 Відповісти
Хлопці і дівчата, особливо ті хто за кордоном і мають трохи більше фінансових можливостей гайда донатити, хто на кого хоче, тому кому вірить, треба допомагати наши нищити всих росіян на нашій території
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03.03.2024 17:38 Відповісти
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03.03.2024 19:38 Відповісти
Хоть паржать?
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03.03.2024 20:02 Відповісти
гітлерівський режим тримався доти союзники не почали авіаударами конкретно рівняти з землею промислові центри Німеччини. А Україні чомусь це заборонено. У цій війні занадто багато дивного і не справедливого.
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03.03.2024 17:39 Відповісти
Раша має бути знищена. Касапи- нелюди
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03.03.2024 17:43 Відповісти
підари прокляті!! Горіть у пеклі довічно, клята русня!!
Співчуття близьким та друзям загиблих (((.
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03.03.2024 17:44 Відповісти
ну от і молодець! на сьогодні своє завдання виконав,мий ноги і йди спати.
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03.03.2024 18:17 Відповісти
Цікаво,ми колись дізнаємося скільки за ці 2 роки загинуло жертв з прізвищами: Фельдман,Горєлік,Рабіновіч,Вассерман,Гольдберг,Фуксман тощо? Чи гинуть тільки Петренки,Іваненки,Дяченки,Кравці?
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03.03.2024 18:16 Відповісти
Прийми, Господи, світлі душі безневинно вбитих діточок Лізи, Злати і Сергія та їхніх батьків воїнів Тетяни й Олега бо Царства Божого!
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03.03.2024 18:40 Відповісти
Галина Боброва 💯
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04.03.2024 08:47 Відповісти
 
 