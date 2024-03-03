Удар по Одесі: загинуло подружжя військових Олега й Тетяни Кравців та їхня 7-місячна донька, ще двох дітей шукають під завалами
В Одесі внаслідок удару дрона по дев’ятиповерхівці загинула родина військових. Тіла чоловіка, жінки та їхньої семимісячної донечки Лізи знайшли під завалами. Ще двоє дітей вважаються зниклими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне Новини".
Друзі родини розповіли, що Олег та Тетяна були військовими й познайомились на службі. Тіла обох, а також їхньої семимісячної доньки знайшли під завалами.
Близькі друзі родини розповіли, що маленька Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя, 29 лютого їй виповнилось сім місяців. Тетяна мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу, двох з них, дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату, ще й досі шукають під завалами. Її старший син поїхав до дідуся з бабусею та залишився живий, розповідають друзі сім’ї.
Брат загиблого чоловіка Євген також був військовим і загинув ще у 2014 році в зоні АТО.
Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня
Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.
Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.
Внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.
За даними ДСНС, станом на ранок 3 березня кількість загиблих в Одесі зросла до 9. Згодом стало відомо про загибель немовляти.
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Ну чем вам всем плохо жилось?
Ну что это за народ такой?
Картошку на базаре
Выбирает более прискипливе
Чем президента
А ведь от этого выбора зависит жизнь
Вас и Ваших детей
И ведь до сих пор эта пелена не спала
Нормальный народ
Уже бы поставил президенту
УЛЬТИМАТУМ
А наш все еще видосики смотрит
Я думала,что Майдан изменил ВСЕ!!
НЕТ!!!!
Мы так и не стали народом
И сотворили с собой самый страшный эксперимент в истории
Жах, просто жах!
'мудра' більшість вона ж така завжди:
- 1663 на 'Чорній раді' вона обрирає зрадника Брюховецького за московські гроші.
- 1917 мудра більшість чекає більшовиків і халяви, біжить ділити землю 'бариг' і громить панські маєтки, тероризує інтелігенцію.
- 1991 обирає перефарбовану комуняку кравчука, бо буцім-то Чорновіл буде їсти руськоязичних мальчиків, і розвале халкози і хвабрики
Правду моя дружина казала, що з "етого роя, не вийде нічого". Навіть в полон з нарідом 73% здаватися стрьомно, затопчуть!!!
Небесне царство
Вічна пам'ять...
Така жахлива доля може спіткати будь- кого у будь-якому місті України.
Співчуття близьким та друзям загиблих (((.