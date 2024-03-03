Удар по Одесі: загинуло подружжя військових Олега й Тетяни Кравців та їхня 7-місячна донька, ще двох дітей шукають під завалами

В Одесі внаслідок удару дрона по дев’ятиповерхівці загинула родина військових. Тіла чоловіка, жінки та їхньої семимісячної донечки Лізи знайшли під завалами. Ще двоє дітей вважаються зниклими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Суспільне Новини".

Друзі родини розповіли, що Олег та Тетяна були військовими й познайомились на службі. Тіла обох, а також їхньої семимісячної доньки знайшли під завалами.

Близькі друзі родини розповіли, що маленька Ліза була єдиною спільною дитиною подружжя, 29 лютого їй виповнилось сім місяців. Тетяна мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу, двох з них, дев'ятирічного Сергія та восьмирічну Злату, ще й досі шукають під завалами. Її старший син поїхав до дідуся з бабусею та залишився живий, розповідають друзі сім’ї.

Брат загиблого чоловіка Євген також був військовим і загинув ще у 2014 році в зоні АТО.

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Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

За даними ДСНС, станом на ранок 3 березня кількість загиблих в Одесі зросла до 9. Згодом стало відомо про загибель немовляти.