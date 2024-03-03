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19 005 84

Путін під виглядом втікачів від мобілізації заслав на Захід своїх шпигунів, - The Wall Street Journal

шпигун,шпіонаж

Російський диктатор Володимир Путін скористався торішньою втечею росіян, які побоювались мобілізації, щоб заслати шпигунів на Захід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських чиновників.

"(Путін. - Ред.) тримав кордони Росії відкритими, дозволивши сотням тисяч росіян втекти до Європи, Центральної Азії та на Кавказ, щоб уникнути мобілізації. До них приєдналися агенти розвідки під прикриттям, замінивши тих, кого видворили", - йдеться в статті.

Видання вказує, що російські агенти стають дедалі зухвалішими і саме вони можуть стояти за резонансними вбивствами росіян-перебіжчиків, зокрема льотчика Максима Кузьмінова, який у 2023 році викрав для України російський вертоліт. У середині лютого 2024 року його застрелили на території Іспанії.

Також читайте: Голова фракції Зелених у Бундестазі Брюггер про прослуховування генералів Бундесверу: Путін намагається дестабілізувати ситуацію в Німеччині

У матеріалі згадуються й інші загадкові смерті росіян з початку повномасштабної російської війни проти України.

Автор: 

Європа (1827) росія (65379) шпигунство (997)


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Топ коментарі
+46
Гнати цю нечисть потрібно на росію,всіх підряд,з конфіскацією.Ці нелюди колись підпалять і зруйнують Європу
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03.03.2024 15:58
+33
Захід повинен зупинити « потік біженцев» із РФ. Як це зробила Єстонія.

Не видавати віз. Та не примати їх на кордоні.
Це буди на користь країн Заходу.
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03.03.2024 16:30
+30
США нашпигована росіянами, які відкрити підтримують ху&ла.

Більшисть з них прибули як « біжанців від режиму»- «постраждали». Але коли вони відкривають рота, то це руськи Фащісти які виправдовують « свою родину».

Цей процес наповнення Заходу своїми @ кадрами@ почався буде давно.
Одна із перших « швиль» була за часів першої «еврейськоі іміграціі» із СРСР у 1970-80 роках.

Цей процес ніколи не зупинявся. Зараз він продовжуються як завжди.

Він йде паралельно з виделенням міліардів $ на кацапську пропаганду по всему
світу. Та на покупку політиків та чиновників у різних країнах.

Параша працюе « системно». Кожна краіна під ковпаком «КГБ».

Тисячі «спець робітників» розвідки РФ працюють у середині параші та за кордоном.

Результат ціеі роботи ми бачимо- це поведінка таких країн як:
Мадьяри, Польща, Німетчина, США та інші.
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03.03.2024 16:27
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Гнати цю нечисть потрібно на росію,всіх підряд,з конфіскацією.Ці нелюди колись підпалять і зруйнують Європу
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03.03.2024 15:58 Відповісти
США нашпигована росіянами, які відкрити підтримують ху&ла.

Більшисть з них прибули як « біжанців від режиму»- «постраждали». Але коли вони відкривають рота, то це руськи Фащісти які виправдовують « свою родину».

Цей процес наповнення Заходу своїми @ кадрами@ почався буде давно.
Одна із перших « швиль» була за часів першої «еврейськоі іміграціі» із СРСР у 1970-80 роках.

Цей процес ніколи не зупинявся. Зараз він продовжуються як завжди.

Він йде паралельно з виделенням міліардів $ на кацапську пропаганду по всему
світу. Та на покупку політиків та чиновників у різних країнах.

Параша працюе « системно». Кожна краіна під ковпаком «КГБ».

Тисячі «спець робітників» розвідки РФ працюють у середині параші та за кордоном.

Результат ціеі роботи ми бачимо- це поведінка таких країн як:
Мадьяри, Польща, Німетчина, США та інші.
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03.03.2024 16:27 Відповісти
Захід повинен зупинити « потік біженцев» із РФ. Як це зробила Єстонія.

Не видавати віз. Та не примати їх на кордоні.
Це буди на користь країн Заходу.
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03.03.2024 16:30 Відповісти
Може пора перестати плутати "руський" з "русскім" ("російським"). Доречі, "русскій" говорять самі московити.

З США складно глянути на карту України і знайти масу топонімів, які містять "руський". Рава-Руська (біля кордону з Польщею), Рясне-Руське (біля Львова), Руська Мокра (Закарпаття), Руська Лозова (Харківщина),... У Львові вул. Руська так називається ще з середновіччя (бо на ній жили галицькі русини - теперішні українці).
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03.03.2024 21:35 Відповісти
Хлопчик, Оскар.

Не тобі вчити українців як треба називати кацапів.

Якщо нема чого сказати по темі то краще помовчи. Бо про карту України- це було смішно
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04.03.2024 00:49 Відповісти
Піндос образився, коли йому показали, що він неук. Ви "русскіх фашистів" назвали "руськими фашистами". Отримаєте медальку від Пєтра Вялікава, коли коні відкинете.
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04.03.2024 02:14 Відповісти
Українців на U4U дза тимчасових рабів тримають, позбавляючи то страховки, то ще чого, а касаб, який підтримує *****, але заселфився з плакатом, що він нібито проти війни і розмістивши це в storiesв одній із соцмереж негайно отримує green card. Отака в штатах спаведливість і демократія, так це ще рижий до реваншу не прийшов.
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03.03.2024 21:52 Відповісти
Дуже дякую , Коля за твої «глибоке знання Америки»

» Отака в штатах спаведливість і демократія…»

Тобі із погріба відніше
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04.03.2024 00:54 Відповісти
А що таке "із погріба". Реднек погано в школі вчився, чи українську літературу не читав.

А може ви не реднек українського походження, а справжнісінький москаль засланий, який незнайомим людям тикає і Миколу раптом Колею назвав.
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04.03.2024 02:25 Відповісти
до гадалки не ходи , так і є .Полєзних ідіотів рашки , на Заході та і по всьому світі зросло .
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03.03.2024 15:59 Відповісти
Хто б сумнівався!
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03.03.2024 15:59 Відповісти
І не тільки шпигунів. А цілу п'яту колону. Яка на кшталт польських фермерів буде діяти так, щоб нашкодити Україні та єдності ЄС.
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03.03.2024 15:59 Відповісти
Так и есть. Уже на многих телеграмканалах и даже на ютубе куча роликов как ети *польские фермеры* высыпали посреди дороги кучу навоза и мокают в него флаги Евросоюза, который называют *четвертым рейхом*. Скажите, здравый поляк будет такое делать когда все знают что Польша вылезла из дерьма только благодаря ЕС и дотациям на сотни миллиардов Евро в польскую економику и с/х? До вступления в ЕС и НАТО поляки без штанов бегали за транзитными проходящими мимо поездами и автобусами выпрашивая хлеб и одежду.
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03.03.2024 16:21 Відповісти
А ось це не перебільшення. В кінці 80х в поляків був голод з абсолютно пустими крамницями, що і спричинило страйки. Їздили по соц країнам і жебракувати як цигани. Памʼятаю як до нас «раптом» почала наїжджати родина із Жешува (онуки троюрідного брата нашої бабці) із товарами і батько повинен був із ними їздити по знайомим щоб продати. Потім допомагав скупити золото на продаж в Хунгаріі. Коли я з друзями вже в кінці 90х випадково завітав в гості до них так добре, що двері відчинили. Не люблю поляків.
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03.03.2024 16:43 Відповісти
То что поляки беспринципные продажные проститутки я всегда знал. Но что они будут мастурбировать на комунистов и призывать воскресить Сталинский режим ето даже для меня было открытие. Весь мир же видел как колона якобы *фермеров* на тракторах ехала с комунистическими лозунгами и флагами. Польская власть задержала и списала все на одного неадеквата. Но типо етот неадекват сам обвешал комунистическими транспорантами трактор а остальная колона и полицаи не видели за кем они едут. Походу в Польше разумеется не без помощи ***** образовалась целая комунистическая партия. А зерно только повод.
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03.03.2024 17:02 Відповісти
Кацапськи тролі сегодні в ударі

То США їм не таке.

То усі поляки як нація - погані…

Усе як Кремль прописав…
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04.03.2024 01:33 Відповісти
А що, вчорашні обами, сьогоднішні байдени із трампами дотягують до Рейгана? Ще нагадайте, що США Україні нічого не винна. То для чого було триндіти "будемо з вами стільки, скільки буде потрібно". Про Будапештський Меморандум навіть не згадую. Якщо хтось порушив дане слово, то порушить і підпис.
А скільки разів "світочі демократії" курдів зраджували. Чи то не "світочі демократії" вигодував ******* автроритарні Росію і Китай (гроші заробляли, а не про геополітику думали), а тепер окропом пісяють від страху.

Чи може польські шовеністи із ПІС та конфедератів вам подобаються? Таке Моравецький під кінець каденції закрутив, що Туск розгребти не в змозі. Так тим ПІСом і задумано було.
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04.03.2024 02:43 Відповісти
где спецслужбы польши в этом случае???
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03.03.2024 21:43 Відповісти
У попі фсб. Для того й їхала п'ята колона під виглядом "ми харошіє, ми на войну не пайдем". Жарти Хазанова про п'яту колону були, мабуть, попередженням, і знищити "народне господарство капіталізму" реально для ********* фсб.
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03.03.2024 22:27 Відповісти
Коротко. ДОБРО ЗАБУВАЄТЬСЯ СКОРО, а погане ніколи. Не бачили поляки поганого від ЄС. А треба б було показати ...
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03.03.2024 22:31 Відповісти
"Хароших русскіх". Так їх і в Києві докуя.
Їх треба пиндити і гнати в шию.
Але деякі читачі цензор.нет навіть розстроїлись, коли здох Навальний...
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03.03.2024 16:00 Відповісти
На моїй малій батьківщині в окупованій частині Донецької області серед колаборантів 3/4 етнічних росіян.Тому росіян потрібно витурити звідусіль на їх "болота",викопати рів з морозостійкими крокодилами і обгородити їх триметровою стіною.Хай собі живуть одні,"божеволіють та конають",але не лізуть "освобождать" інші народи.
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03.03.2024 17:52 Відповісти
выслать всех рашистов
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03.03.2024 16:02 Відповісти
А без втікачів ті агенти не могли потрапити закордон?
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03.03.2024 16:03 Відповісти
Хтось натягує сову на глобус...
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03.03.2024 16:18 Відповісти
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03.03.2024 16:04 Відповісти
схожих на дегенератів?
це ж треба було спеціальні інтернати мати, що б таких ростити.
на вигляд, як імбецили, але дуже розумні та підступні.
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03.03.2024 16:05 Відповісти
https://cdn.membrana.video/obz/4cf9f225-mobile.mp4
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03.03.2024 16:05 Відповісти
жодна кацапнячя малечя ще не загибла в цій війні.
а не до *** чи ми толерантні?
а може по кацапнячим поверхівках?
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03.03.2024 16:05 Відповісти
чим ? гамном на вентилятор?
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03.03.2024 16:18 Відповісти
Не впевнений що це їх приведе до тями. Їм насрати на власних дітей і їх майбутнє. Головне аби їх самих "опрічніки нє біли"...
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03.03.2024 20:33 Відповісти
ви праві - нема такої тями до якої їх привести можна.
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03.03.2024 22:17 Відповісти
Пох.
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03.03.2024 16:05 Відповісти
як це дисонує з інфами від "харошіх русскіх" (в телеграмах) https://t.me/s/nevzorovtv Невзорова та анонімного https://t.me/s/ToBeOr_Official Быть Или ...
почитайте, як там вони "такіє харошіє" виправдовують таких же "харошіх" на похованні іншого свого "харошого" Навального
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03.03.2024 16:06 Відповісти
Они на похоронах бутерброда кричали "Героям Слава".
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03.03.2024 16:26 Відповісти
Ну не "Слава Україні" же...
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03.03.2024 16:31 Відповісти
На похоронах Навального было около 10 тыс. рыл (включая ментов и ФСБ-шников). Но хорошим русским из них был только один- сам Навальный.
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03.03.2024 17:38 Відповісти
тут згоден
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03.03.2024 18:14 Відповісти
На Заході заслані цілі батальйони, від ФСБ московії…
Меркель шрьодер саркозі берлусконі орбан…. зробили свою ганебну роботу проти своїх же громадян!!
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03.03.2024 16:09 Відповісти
Ото ці самі "харошиє русскіє" разом з корисними ідіотами-поляками качають зараз Польщу, висипаючи українське збіжжя і блокуючи переходи
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03.03.2024 16:15 Відповісти
Так в ЄС понаїхало дуже багато русні
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03.03.2024 16:18 Відповісти
Так про це одразу говорили, що так буде!
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03.03.2024 16:21 Відповісти
Так гоніть із Заходу тих ухилянів. Ще й українських на додаток. Хай повертається у те гівно, яке вони створили власним голосуванням.
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03.03.2024 16:25 Відповісти
Повирізаємо... через 10 років сподіваюсь жодного касапа не залишиться, який нахилився проти України..
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03.03.2024 16:26 Відповісти
з такою владою, як в Україні, через 10 років українців в Україні може не залишитись.
Кожна наступна влада робить гірше і гірше. І перспектив змін немає
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03.03.2024 19:04 Відповісти
Упырь. Не закрыл границы чтобы подослать шпионов.
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03.03.2024 16:33 Відповісти
толерування кацапа повинно припинитися в будь якому вигляді
- заборона виїзду з московії або вʼїзду в будь яку цивілвзовану країну за етнічною ознакою росіянин/ московит ( але сьогодні цивілізований світ сумує за імперцем навальним це катастрофоюа)
- видіорення всіх росіян/московитів на болото
- заборона імпорту з московії будь яких товаорів ( включно з викопними)
- повернення цьому утворенню назви яка була до 18 століття а саме московія
- ну і звісно готуватися їх дробити , московія це москва і область в радіусі 200 км все інше вкрадено пограбовано
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03.03.2024 16:37 Відповісти
зате расійськіє лібєрали будуть плакати, що харошіх рускіх ніхатят корміть на западє
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03.03.2024 16:44 Відповісти
Рашист=неошашист=ворог людства!!!!!!!
СМЕРТЬ нелюдям.
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03.03.2024 17:00 Відповісти
Пані Европа має зрозуміти, що це гра з вогнем. З Европи мають бути вислані всі, хто має паспорт з куркою.
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03.03.2024 17:01 Відповісти
Adno delo v eiropu , no samoie plahoie chto vv Ukraine palno "haroshih "ruskih . Dazhe razdali im ukrainskoie grazhdanstvo , i polno v SMI kukarekuiet ....eta pidec ! 🤦
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03.03.2024 17:10 Відповісти
Невзоров исправился. Сколько можно.
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03.03.2024 17:23 Відповісти
Ага виправився - може і так а може ні ( він чогось не виїхав в 2014 році і ніхто його не переслідував і - і Єхо масква на якій він мав ефіри а Єхо то є конторка газьпрома а венекдітов це бородатий *********** кхм ).
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03.03.2024 17:41 Відповісти
🤣🤣🤣
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03.03.2024 19:04 Відповісти
русский - это диагноз, который не лечится и не исправляется.
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03.03.2024 21:46 Відповісти
Путін під виглядом втікачів від мобілізації заслав на Захід своїх шпигунів, еще и дкеьгами снабдил Джерело:

Не может быть шоб сами, кто-то подсказал...
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03.03.2024 17:10 Відповісти
Два роки тому, така думка не виникала?
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03.03.2024 17:10 Відповісти
Прямо відкриття зробили.
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03.03.2024 17:11 Відповісти
Кацапський льотчик втратив обережність , тому й загинув .
П'янящій воздух свободи - зіграв з ним злий жарт , як з професором Плєйшнером .
Йому треба було розірвати абсолютно всі зв'язки з кацапією , забути про всіх родичів і знайомих які там залишилися , а він цього не зробив .
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03.03.2024 17:12 Відповісти
Безутішна вдова Навальна взагалі-то закликає Захід познімати та не накладати нові санкції на звичайних расєян, бо вони жертви режиму. Расєя взагалі хароша, то лише ***** погане.

У неї зараз гастролі по Європах та Америках і до неї прислухаються. Тому наша незграбна дипломатія повинна шось робити з цими її виступами.
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03.03.2024 17:17 Відповісти
Скоро півміліона отаких "жертв" режиму ЗСУ утілізує.
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03.03.2024 17:22 Відповісти
Никто из семьи не приехал на похороны. Мать одна хоронила. "Хорошие русские" на них обиделись.
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03.03.2024 17:30 Відповісти
по евро новостям именно под этим соусом и подают. Кучка жалких русских волали "путин убийца", и комментатор "как поневоленный русский народ страдает от диктатора путина, но ничего не может поделать..."
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03.03.2024 21:48 Відповісти
От же ж **** ******. Я всегда говорил, что насральнята такие же рабы-имперцы, как рашисты-запутинцы.
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04.03.2024 05:06 Відповісти
..эта тема стара,как мир..Речь идет о спящих агентах гб...Возможно всякое.
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03.03.2024 17:33 Відповісти
Если б только шпионов. Там и убийц и террористов https://meduza.io/feature/2024/03/02/my-voydem-v-period-kotoryy-budet-cheredoy-strashnyh-dram#:~:text=%D0%9E%C2%A0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B5 полно .
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03.03.2024 17:48 Відповісти
До них тільки зараз це дійшло. Ще й масу (батальйони або полки) спецназу з організації різноманітних заворушень, терактів, а також пропагандонів.
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03.03.2024 18:33 Відповісти
Про цих «втікачів» не говорив лише лінивий. Особливо їх багато в Грузії, Казахстані та східні Європі, та сама Польща. Тепер це агентура.
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03.03.2024 18:45 Відповісти
І ніхто не розуміє що ця НавалЕна вдовиця це теж агент впливу кремля.
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03.03.2024 18:55 Відповісти
Вона зараз буде розповідати що бідним малим виродкам в кацапії потрібні шоколадки нестлє та інша західна дребедень щоб вижити, вирости та відкусити руки що дають.
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03.03.2024 19:08 Відповісти
Ото дивина.Там тих агентівкацапів,-десятки тисяч,й сотні тисяч готових до співпраці.
Араби,туркокурди,кацапи,-важкоасимільовані етноси.
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03.03.2024 19:28 Відповісти
А вам тільки сьогодні дійшло? Запам'ятайте аксіому - кацап це шпигун з вірогідністю 90%, незалежно від статі і віку.
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03.03.2024 19:39 Відповісти
Та їх там завжди було як гівна
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03.03.2024 20:04 Відповісти
Бо нефіг було приймати всю ту кацапську *******.
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03.03.2024 21:28 Відповісти
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04.03.2024 01:22 Відповісти
Правильно, тільки таджики до цього ще не додумались..
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04.03.2024 02:19 Відповісти
А то не знали? Не впускайте их, если не хотите у себя услышать оды сруцкимиру и избежать диверсий.
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04.03.2024 04:59 Відповісти
ДА ДАВНО ПОРА МОЧИТЬ РОССИЯН В ЕС И США !!!
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04.03.2024 06:54 Відповісти
 
 