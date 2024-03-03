Путін під виглядом втікачів від мобілізації заслав на Захід своїх шпигунів, - The Wall Street Journal

Російський диктатор Володимир Путін скористався торішньою втечею росіян, які побоювались мобілізації, щоб заслати шпигунів на Захід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських чиновників.

"(Путін. - Ред.) тримав кордони Росії відкритими, дозволивши сотням тисяч росіян втекти до Європи, Центральної Азії та на Кавказ, щоб уникнути мобілізації. До них приєдналися агенти розвідки під прикриттям, замінивши тих, кого видворили", - йдеться в статті.

Видання вказує, що російські агенти стають дедалі зухвалішими і саме вони можуть стояти за резонансними вбивствами росіян-перебіжчиків, зокрема льотчика Максима Кузьмінова, який у 2023 році викрав для України російський вертоліт. У середині лютого 2024 року його застрелили на території Іспанії.

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У матеріалі згадуються й інші загадкові смерті росіян з початку повномасштабної російської війни проти України.