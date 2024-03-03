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У лікарні померла одеситка, яка зазнала важких опіків під час дронової атаки РФ 23 лютого

свічка

Жінка, яка постраждала внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого 2024 року на Одесу, сьогодні, на жаль, померла у лікарні.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, весь період перебування у медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким - критичним, вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю.

"Лікарі робили все можливе і неможливе… Одеситці був 61 рік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - додав Кіпер.

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24 лютого Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок ворожої атаки ударними дронами в Одесі пошкоджена житлова інфраструктура, виникла пожежа.

Автор: 

Одеса (5473) жертви (1801)


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03.03.2024 17:05 Відповісти
Смерть оркам
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03.03.2024 17:50 Відповісти
А нікого не дивує, що шахеди стали маневрувати між будинками? Це їх так запрограмували, чи вони самі вже навчились маневрувати? Бо якщо перше, то хтось дуже точно визначив маршрут їх руху - надав точні координати для програмування. Агов, сбу чи хто там цим на місці займається, може, поцікавитесь фактом?
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04.03.2024 00:07 Відповісти
 
 