У лікарні померла одеситка, яка зазнала важких опіків під час дронової атаки РФ 23 лютого

Жінка, яка постраждала внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого 2024 року на Одесу, сьогодні, на жаль, померла у лікарні.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, весь період перебування у медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким - критичним, вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю.

"Лікарі робили все можливе і неможливе… Одеситці був 61 рік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - додав Кіпер.

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24 лютого Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок ворожої атаки ударними дронами в Одесі пошкоджена житлова інфраструктура, виникла пожежа.