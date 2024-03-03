Чапутова: Словацько-російська зустріч глав МЗС не наблизила нас до справедливого миру в Україні
Президентка Словаччини Зузана Чапутова зауважила, що зустріч міністрів закордонних справ РФ і Словаччини на сприяла наближенню миру в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, так Чапутова прокоментувала у твіттері зустріч глав МЗС Словаччини та Росії Юрая Бланара та Сергія Лаврова на дипломатичному форумі в турецькій Анталії
"Словацько-російська зустріч міністрів закордонних справ не наблизила нас до справедливого миру в Україні, куди Росія незаконно та безпідставно вдерлася. Найшвидший шлях до миру – через наказ Володимира Путіна своїм військам вийти з України, а не давати йому надію на перемогу та прийняття", - написала вона.
Топ коментарі
+23 Andrew Moon
показати весь коментар03.03.2024 17:19
+13 Fox Zeint #542611
показати весь коментар03.03.2024 17:16
+12 Ан Мур
показати весь коментар03.03.2024 17:26
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А капут
ова- може (від слова "капут")
Її хочуть зняти, - дивно що у московських ху-єсосів ще руки до неї не дійшли...
А хто їй надав право представляти Україну?
Це швидше їхнє, сллвацько внутрішнє...
Південь острова хотять японці.....
В 2 часа 21 августа на аэродроме «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) Рузине » в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Праге высадились передовые подразделения https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F 7-й воздушно-десантной дивизии . Они блокировали основные объекты аэродрома, куда стали приземляться советские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-12 Ан-12 с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%94%D0%92 десантом и боевой техникой.
При известии о вторжении в кабинете https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 Дубчека в ЦК КПЧ срочно собрался Президиум КПЧ. Большинство - семеро против четверых - проголосовали за заявление Президиума, осуждающее вторжение. К 4:30 21 августа здание ЦК было окружено советскими войсками и бронетехникой, здание заняли советские десантники и арестовали присутствовавших. Несколько часов Дубчек и другие члены ЦК провели под стражей десантников.
В 10:00 Дубчека, премьер-министра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%85 О. Черника , председателя парламента https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Smrkovsk%C3%BD Й. Смрковского (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84&action=edit&redlink=1 рус. , членов ЦК КПЧ Й. Шпачека и https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_%C5%A0imon_(politik_KS%C4%8C) Богумила Ши́мона (чешск.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1 рус. , главу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8 Национального фронта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BA Ф. Кригеля вывели из здания ЦК КПЧ сотрудники https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91 КГБ и сотрудничавшие с ними сотрудники https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8 StB , затем на советских БТРах их вывезли на аэродром и доставили в Москву.
К концу дня 24 дивизии стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Варшавского договора заняли основные объекты на территории Чехословакии. Исполняя приказ Президента ЧССР и Верховного Главнокомандующего ВС ЧССР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BA Людвика Сво́боды , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F чехословацкая армия не оказала сопротивления.
Благодаря подпольным радиостанциям, оповестившим о вводе войск, и листовкам на улицы Чехословакии были выведены люди. Они сооружали баррикады на пути продвижения танковых колонн, распространяли листовки с обращениями к населению выйти на улицы. Неоднократно имели место нападения на советских военнослужащих, в том числе вооружённые, - в частности, танки и бронетехнику гражданские лица забрасывали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0 бутылками с зажигательной смесью .
В результате этих действий погибли 11 советских военнослужащих (в том числе один офицер), ранены и травмированы 87 (в том числе 19 офицеров). Выводились из строя средства связи и транспорта. По современным данным, в первый день вторжения погибли 58 граждан Чехословакии, всего в ходе вторжения было убито 108 и ранено более 500 граждан Чехословакии.
По инициативе Пражского горкома КПЧ на территории завода в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Высочанах начались подпольные заседания XIV съезда КПЧ, правда, без делегатов из Словакии, не успевших прибыть. Высочанский съезд КПЧ обратился ко всем коммунистическим и рабочим партиям мира с просьбой осудить советское вторжение.
Первоначальный план Москвы предполагал арест реформаторов и создание «временного революционного правительства» из членов оппозиционной Дубчеку фракции во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D1%81 Алоисом Индрой . Однако перед лицом всеобщего гражданского неповиновения, поддержанного решениями Высочанского съезда, и того факта, что президент Свобода категорически отказался узаконить предполагаемое правительство, Москва изменила свои намерения и пришла к выводу о необходимости договориться с законным чехословацким руководством.
23 августа в Москву вылетел Свобода вместе с вице-премьером https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2 Густавом Гусаком . 25 августа с Дубчеком и его товарищами начались переговоры, и 26 августа они завершились подписанием так называемого Московского протокола из 15 пунктов («Программа выхода из кризисной ситуации»), в целом на советских условиях. Протокол предполагал непризнание законности XIV съезда, сворачивание демократических преобразований и оставление в Чехословакии постоянного контингента советских войск (только после этого режим военной оккупации снимался).
Дубчек смирился с необходимостью подписания протокола, фактически ликвидировавшего завоевания «Пражской весны» и ограничивавшего
Минулого разу судовій системі не вдалося довести причетність Фіцо до вбивства журналіста-розслідувача корупції Корчака.
потім він активно почав збирати митинги проти Гегера , а також відправив Гегера у відставку . Гегер повністю передав України літаки і гаінтокрили і іншу зброю
Зараз Фіцо може розпочне розуміти, що не все так добре для нього складається і парасолька в Європі може бути розгорнута не для всіх її членів однаково.
@_Sage_Owl_
Полезет ли ***** в Молдову,затем в Балтику?
Да.И они туда полезут.Не сомневайтесь.Хуйло,в отличии от 22 и 23,уверен в своих силах.Мясо есть,заводы работают ,пояс зла помогает.Европа и амеры в тихушку с ними торгуют.Шок от слабости в начале войны прошел.Страх и импотентность Запада он видит.А сколько той Молдовы?