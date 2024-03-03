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Чапутова: Словацько-російська зустріч глав МЗС не наблизила нас до справедливого миру в Україні

чапутова

Президентка Словаччини Зузана Чапутова зауважила, що зустріч міністрів закордонних справ РФ і Словаччини на сприяла наближенню миру в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, так Чапутова прокоментувала у твіттері зустріч глав МЗС Словаччини та Росії Юрая Бланара та Сергія Лаврова на дипломатичному форумі в турецькій Анталії

"Словацько-російська зустріч міністрів закордонних справ не наблизила нас до справедливого миру в Україні, куди Росія незаконно та безпідставно вдерлася. Найшвидший шлях до миру – через наказ Володимира Путіна своїм військам вийти з України, а не давати йому надію на перемогу та прийняття", - написала вона.

Читайте: Президентка Словаччини Чапутова закликала надати Україні засоби самозахисту від російської агресії

Автор: 

Словаччина (1105) Чапутова Зузана (47)


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Топ коментарі
+23
Чапутова нормальна. Вона зараз в опозиції до фіців.
Її хочуть зняти, - дивно що у московських ху-єсосів ще руки до неї не дійшли...
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03.03.2024 17:19
+13
Ну она сказала, что выйти орко-войскам из Украины... Она нормальная, это ж не хряк Орбан...
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03.03.2024 17:16
+12
не плутай. Жодним чином вона Україну не представляє. А те, що топить за Україну - інша справа
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03.03.2024 17:26
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03.03.2024 17:03 Відповісти
чапутова не може!
А капутова - може (від слова "капут")
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03.03.2024 17:14 Відповісти
Чапутова нормальна. Вона зараз в опозиції до фіців.
Її хочуть зняти, - дивно що у московських ху-єсосів ще руки до неї не дійшли...
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03.03.2024 17:19 Відповісти
може і нормальна!
А хто їй надав право представляти Україну?
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03.03.2024 17:22 Відповісти
Наступного разу як вип"єш , то закусуй!
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03.03.2024 17:26 Відповісти
не плутай. Жодним чином вона Україну не представляє. А те, що топить за Україну - інша справа
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03.03.2024 17:26 Відповісти
Вона просто прокоментувала ту чмошну позицію з якою Фіцо хоче "досягти миру". Що, очевидно, ніякі переговори з орками не мають сенсу.
Це швидше їхнє, сллвацько внутрішнє...
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03.03.2024 17:31 Відповісти
Яким чином вона представляє Україну? Вона зробила заяву щодо дій Фіцо який із лавровим конем обіймався.
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03.03.2024 19:12 Відповісти
в неї повноваження закінчуються, здається в цьому році (обрана в 2019-му). Оскільки вибори Президента Словаччини прямі, всім населенням (виборцями) - то фіцовці можуть її зняти хіба що імпічментом.
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03.03.2024 17:25 Відповісти
Фіцо готовлять Пелегрині на президента. і скориш всього протягнуть
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04.03.2024 00:02 Відповісти
я випадково бачив рейтинги середини лютого, не знаю, наскільки реалістичні, так там в Пелегріні і Корчока по 35%. А сьогодні наша ЄП в матеріалі "https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/03/3/7180926/ Президентські вибори у Словаччині: опитування дає перемогу опозиціонеру в першому турі " дає Корчоку 36%, а супернику - 33%
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04.03.2024 00:31 Відповісти
Подивимось . Ви з розумієте що там працюють російські политехнологи і спецслужби . Із за вбивства журналіста Фіцо втратив владу , тому зараз буде держатись за неї мертво .
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04.03.2024 00:39 Відповісти
...нє может бииить...
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03.03.2024 17:06 Відповісти
Що вони мають на увазі, коли кажуть - справедливий мир? Шо це за херня?
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03.03.2024 17:09 Відповісти
"сойтісь посєрєдінє"
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03.03.2024 17:11 Відповісти
Посередині чого? Урала?
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03.03.2024 17:13 Відповісти
Сахаліна!
Південь острова хотять японці.....
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03.03.2024 17:15 Відповісти
Ну она сказала, что выйти орко-войскам из Украины... Она нормальная, это ж не хряк Орбан...
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03.03.2024 17:16 Відповісти
толерування кацапа - класика 2024 року
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03.03.2024 17:09 Відповісти
міністрі закордонних справ РФ і Словаччини яким боком до України???
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03.03.2024 17:10 Відповісти
Казав же тобі , не пий багато!
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03.03.2024 17:27 Відповісти
повноваження президента Словаччини відрізняються від повноважень президента України. Вона не керує міністерством закордоних справ, та й будь-яким іншим міністерством. В неї лише вплив на антикорупційну, судову, прокурорську систему - і те лише представляти осіб для призначення керівниками; а призначає - парламент.
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03.03.2024 17:48 Відповісти
Іди геть, ідіот.
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03.03.2024 18:01 Відповісти
Бугага, оце так анекдот..
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03.03.2024 17:11 Відповісти
Разговор с рашей это разговор с неандертальцем с дубиной и человеком разумным дикари не понимают разгвор у них отбитые мозги скорее их отсутствие кроме мы великие и все нам должны нет ничего
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03.03.2024 17:12 Відповісти
..беры выше,болота мацковии-это жертва аборта природы
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03.03.2024 18:07 Відповісти
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03.03.2024 17:16 Відповісти
"невістка"
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03.03.2024 17:19 Відповісти
Ахаха... Поржав🤣
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03.03.2024 17:23 Відповісти
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03.03.2024 21:50 Відповісти
як завжди зеленi
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03.03.2024 22:45 Відповісти
Справедливий мир - це не виведення кацаповійськ з України, а капітуляція кацапстану. З репараціями для України, розчленуванням кацапії, денацифікацією населення, Гаагою для путлєра і компанії, демілітаризацією кацапстану (у т.ч. позбавленням кацапстану ядерної зброї). Інакше мир не буде справедливим і не буде на довго. Треба гадюку добивати.
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03.03.2024 17:17 Відповісти
от дурепа, росія хоче зберегти награбоване, мир тут ні до чого
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03.03.2024 17:18 Відповісти
Период политического либерализма в Чехословакии закончился вводом в страну более 300 тыс. солдат и офицеров и около 7 тыс. танков стран Варшавского договора в ночь с 20 на 21 августа (отсюда две даты, встречающиеся в различных источниках)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0#cite_note-_6b2856abe4c86a53-13 [13] . Накануне ввода войск https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0 Маршал Советского Союза https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гречко проинформировал министра обороны ЧССР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%83%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD Мартина Дзура о готовящейся акции и предостерёг от оказания сопротивления со стороны чехословацких вооружённых сил. Из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Польши был введён советско-польский контингент войск по направлениям: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%9D%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%83 Яблонец , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Острава , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%86 Оломоуц и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Жилина ; из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0 ГДР - советский контингент войск с подготовкой к вводу немецкого (не введён) по направлениям: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Прага , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) Хомутов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C Пльзень , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8B Карловы Вары . Из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Венгрии входила советско-венгерско-болгарская группировка по направлениям: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0 Братислава , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD Тренчин , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0 Банска-Быстрица и др. Наиболее крупный контингент войск был выделен от СССР.

В 2 часа 21 августа на аэродроме «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) Рузине » в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Праге высадились передовые подразделения https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F)_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F 7-й воздушно-десантной дивизии . Они блокировали основные объекты аэродрома, куда стали приземляться советские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD-12 Ан-12 с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%94%D0%92 десантом и боевой техникой.

При известии о вторжении в кабинете https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80 Дубчека в ЦК КПЧ срочно собрался Президиум КПЧ. Большинство - семеро против четверых - проголосовали за заявление Президиума, осуждающее вторжение. К 4:30 21 августа здание ЦК было окружено советскими войсками и бронетехникой, здание заняли советские десантники и арестовали присутствовавших. Несколько часов Дубчек и другие члены ЦК провели под стражей десантников.

В 10:00 Дубчека, премьер-министра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%85 О. Черника , председателя парламента https://en.wikipedia.org/wiki/Josef_Smrkovsk%C3%BD Й. Смрковского (англ.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84&action=edit&redlink=1 рус. , членов ЦК КПЧ Й. Шпачека и https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_%C5%A0imon_(politik_KS%C4%8C) Богумила Ши́мона (чешск.)https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1 рус. , главу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8 Национального фронта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BA Ф. Кригеля вывели из здания ЦК КПЧ сотрудники https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%93%D0%91 КГБ и сотрудничавшие с ними сотрудники https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B8 StB , затем на советских БТРах их вывезли на аэродром и доставили в Москву.

К концу дня 24 дивизии стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Варшавского договора заняли основные объекты на территории Чехословакии. Исполняя приказ Президента ЧССР и Верховного Главнокомандующего ВС ЧССР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BA Людвика Сво́боды , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F чехословацкая армия не оказала сопротивления.

Благодаря подпольным радиостанциям, оповестившим о вводе войск, и листовкам на улицы Чехословакии были выведены люди. Они сооружали баррикады на пути продвижения танковых колонн, распространяли листовки с обращениями к населению выйти на улицы. Неоднократно имели место нападения на советских военнослужащих, в том числе вооружённые, - в частности, танки и бронетехнику гражданские лица забрасывали https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0 бутылками с зажигательной смесью .

В результате этих действий погибли 11 советских военнослужащих (в том числе один офицер), ранены и травмированы 87 (в том числе 19 офицеров). Выводились из строя средства связи и транспорта. По современным данным, в первый день вторжения погибли 58 граждан Чехословакии, всего в ходе вторжения было убито 108 и ранено более 500 граждан Чехословакии.

По инициативе Пражского горкома КПЧ на территории завода в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Высочанах начались подпольные заседания XIV съезда КПЧ, правда, без делегатов из Словакии, не успевших прибыть. Высочанский съезд КПЧ обратился ко всем коммунистическим и рабочим партиям мира с просьбой осудить советское вторжение.

Первоначальный план Москвы предполагал арест реформаторов и создание «временного революционного правительства» из членов оппозиционной Дубчеку фракции во главе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D1%81 Алоисом Индрой . Однако перед лицом всеобщего гражданского неповиновения, поддержанного решениями Высочанского съезда, и того факта, что президент Свобода категорически отказался узаконить предполагаемое правительство, Москва изменила свои намерения и пришла к выводу о необходимости договориться с законным чехословацким руководством.

23 августа в Москву вылетел Свобода вместе с вице-премьером https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2 Густавом Гусаком . 25 августа с Дубчеком и его товарищами начались переговоры, и 26 августа они завершились подписанием так называемого Московского протокола из 15 пунктов («Программа выхода из кризисной ситуации»), в целом на советских условиях. Протокол предполагал непризнание законности XIV съезда, сворачивание демократических преобразований и оставление в Чехословакии постоянного контингента советских войск (только после этого режим военной оккупации снимался).

Дубчек смирился с необходимостью подписания протокола, фактически ликвидировавшего завоевания «Пражской весны» и ограничивавшего
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03.03.2024 17:18 Відповісти
Кажуть, білявки... не дуже розумні. Схоже, кажуть правду.
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03.03.2024 17:19 Відповісти
А какой может быть мир если в вашу квартиру, влез свихнувшийся маньяк, разгромил ее, убил половину вашей семьи, подставил вашу семью под нож и предложил мир? Кто то верит что если вы маньяку перепишите комнату и кухню в вашей квартире то вы помиритесь и заживете долго и счастливо? Или кто то скажет что там где рашка уже прописалась то там сейчас мир и никто не гибнет? Да как раз до наоборот. Рашисты захватив землю уничтожают местных жителей и заселяют своим глубинным узколобым народом.
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03.03.2024 17:19 Відповісти
Для начала ей надо посадить своего премьера.
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03.03.2024 17:20 Відповісти
якщо є за що зачепити...
Минулого разу судовій системі не вдалося довести причетність Фіцо до вбивства журналіста-розслідувача корупції Корчака.
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03.03.2024 17:50 Відповісти
довели , але Фіцо попав в парламент в вибори і треба було зняти недоторканність . При голосуванні 2 куриці із провладной проєвропейської коаліції проголосували проти ( говорят що їм добре мацква заплатила) і Фіцо не лишили недоторканності.

потім він активно почав збирати митинги проти Гегера , а також відправив Гегера у відставку . Гегер повністю передав України літаки і гаінтокрили і іншу зброю
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04.03.2024 00:10 Відповісти
вам, місцевій, видніше. Дякую за уточнення.
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04.03.2024 00:25 Відповісти
Така дурна як курка !
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03.03.2024 17:24 Відповісти
Выгнать накуй дипломатов словакии из Украины за коллаборционизм!
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03.03.2024 17:29 Відповісти
Спочатку з Канади вижени...
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03.03.2024 18:02 Відповісти
Я-б з задоволенням, але у нас прем'ер зелений
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03.03.2024 22:42 Відповісти
Може, з початку, орків-типа дипломатів?
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03.03.2024 23:11 Відповісти
..встреча без Ukrainy-СЕПАРАТИЗМ...О чем можно говорить с террористом болот мацковии! Ось Зла..
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03.03.2024 18:04 Відповісти
І як наслідок поїздки до уйла - Італія виводить зі Словаччини свою систему ППО SAMP/T Mamba разом з персоналом в кількості 145 військових Італії.
Зараз Фіцо може розпочне розуміти, що не все так добре для нього складається і парасолька в Європі може бути розгорнута не для всіх її членів однаково.
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03.03.2024 18:26 Відповісти
Надзвичайно гарна пані
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03.03.2024 20:10 Відповісти
Sage Owl

@_Sage_Owl_

Полезет ли ***** в Молдову,затем в Балтику?

Да.И они туда полезут.Не сомневайтесь.Хуйло,в отличии от 22 и 23,уверен в своих силах.Мясо есть,заводы работают ,пояс зла помогает.Европа и амеры в тихушку с ними торгуют.Шок от слабости в начале войны прошел.Страх и импотентность Запада он видит.А сколько той Молдовы?
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03.03.2024 20:59 Відповісти
Так я только за! Хватит кошмарить только Украину.
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03.03.2024 23:21 Відповісти
ОНА ЗАБЫЛА СКАЗАТЬ ЧЕГО ХЙЛО НЕ ПРИЛЕТЕЛ !?)
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04.03.2024 06:51 Відповісти
 
 