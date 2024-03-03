Чапутова: Словацько-російська зустріч глав МЗС не наблизила нас до справедливого миру в Україні

Президентка Словаччини Зузана Чапутова зауважила, що зустріч міністрів закордонних справ РФ і Словаччини на сприяла наближенню миру в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, так Чапутова прокоментувала у твіттері зустріч глав МЗС Словаччини та Росії Юрая Бланара та Сергія Лаврова на дипломатичному форумі в турецькій Анталії

"Словацько-російська зустріч міністрів закордонних справ не наблизила нас до справедливого миру в Україні, куди Росія незаконно та безпідставно вдерлася. Найшвидший шлях до миру – через наказ Володимира Путіна своїм військам вийти з України, а не давати йому надію на перемогу та прийняття", - написала вона.

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