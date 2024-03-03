Міністр оборони Литви Анушаускас і глава Пентагону Остін обговорять підтримку України

3-6 березня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас здійснить офіційний візит до Вашингтона, де має намір зустрітися з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомила пресслужба литовського Міноборони.

Як зазначається, Анушаускас і Остін обговорять підтримку України і саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні влітку цього року.

Також темою їхніх переговорів стане двостороннє співробітництво у сфері оборони, включно з присутністю американських військ у Литві та придбанням зброї у США.

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