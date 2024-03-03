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Новини
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Міністр оборони Литви Анушаускас і глава Пентагону Остін обговорять підтримку України

пентагон

3-6 березня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас здійснить офіційний візит до Вашингтона, де має намір зустрітися з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомила пресслужба литовського Міноборони.

Як зазначається, Анушаускас і Остін обговорять підтримку України і саміт НАТО, який відбудеться у Вашингтоні влітку цього року.

Також темою їхніх переговорів стане двостороннє співробітництво у сфері оборони, включно з присутністю американських військ у Литві та придбанням зброї у США.

Також читайте: Остін: "Якщо Україна впаде, НАТО буде воювати з Росією"

Автор: 

Литва (2413) Пентагон (1430) підтримка (610) Остін Ллойд (521) Арвідас Анушаускас (66)


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Топ коментарі
+2
Мабуть, ні про що в світі стільки не говорили, як про підтримку України. Може, подамось на рекорд Гіннеса?
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03.03.2024 17:33
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Скільки ви не оговорюйте, а все зараз залежить від касапотрампа..
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03.03.2024 17:32 Відповісти
Не все. Але, на жаль, так звані західні лідери не спроможні на рішучі дії
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03.03.2024 17:34 Відповісти
Eto pravda jesli tramp vygrajet.No pri trampe i pojavilos amerikanskaja baza Litve ,oni tut do konca 2026 goda budet,a potom prodlit mozet bit ili net.
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03.03.2024 17:37 Відповісти
Мабуть, ні про що в світі стільки не говорили, як про підтримку України. Може, подамось на рекорд Гіннеса?
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03.03.2024 17:33 Відповісти
А поговорити
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03.03.2024 17:36 Відповісти
Литві хвала!
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03.03.2024 17:48 Відповісти
Только Литва остается верной Украине, поляки разочаровали.
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03.03.2024 17:55 Відповісти
рівень США,впав до рівня Литви...Від словесної допомоги цих двох "помічників- допоміжників" Україна довго не потягне триматися з рашистським мішком з грошима...
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03.03.2024 19:50 Відповісти
Ривень США поначалу был высокий, но потом всякие тупые сучки стали орать шоб Пэтриоты забрали нафиг, бо они мешают им спать. И Штаты так и сделали.
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04.03.2024 07:10 Відповісти
...підтримають обговорення допомоги...
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03.03.2024 21:18 Відповісти
ШВЕЦ: денег может быть НАМНОГО БОЛЬШЕ https://youtu.be/an3KYVZoSYQ?si=uOC13T1K4GimHdxk
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03.03.2024 22:13 Відповісти
Зря ты Арвидас туда поехал что то им говорить, зря. Только Пёрл Харбор разбудит их, как когда-то!
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03.03.2024 23:22 Відповісти
 
 