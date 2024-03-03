Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні розпочнуться найближчим часом
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні розпочнуться найближчим часом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Як зазначається, Фідан зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у п’ятницю на полях Анталійського дипломатичного форуму. Він повідомив журналістам, що обговорив із Лавровим низку питань, зокрема й Україну.
"Щодо питання України, то наша точка зору полягає в тому, що обидві сторони досягли межі того, що вони можуть отримати війною. Ми вважаємо, що настав час почати діалог про припинення вогню", - сказав Фідан.
Він додав, що "це не означає визнання окупації (з боку Росії), але питання суверенітету і припинення вогню мають обговорюватися окремо".
Крім того зазначається, що Анкара надала військову підтримку Україні та висловила підтримку її територіальної цілісності, але також вона виступає проти санкцій щодо Росії.
"Загибель і поранення понад 500 000 людей і повне знищення інфраструктури цілої країни - це нестерпна для нас реальність. Це має якось припинитися. Щоб зупинити це, мають відбутися певні дискусії, і всі повинні звикнути до цієї думки", - сказав Фідан
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Корея, Японія - не хочу лізти дивитися
кндр+іран+твоя помийка - 2-3%
китай не рахується, бо ми теж багато чого там купляємо
так що, школяр - це ти, малоосвічений зелений клоун
на 31.12 2014 р-7 533млн дол -падіння за рік
Станом на 1 вересня 2017 року міжнародні резерви України становили 18,0348 млрд дол. США
військовий бюджет не піднімали навіть у 2021 році, коли Буданов замінивши зрадою Бурбу, не побачив того, про що Ви пишете про розбудову Рашки до війни!А всі осінні та зимові місяці вона стояла на кордоні після найбільших навчань за останні роки.
Ціна фарсу.
20 червня 2014 року Порошенко своїм указом в односторонньому порядку на 7 днів зупинив бойові наступальні дії українських підрозділів АТО.
21 червня Путін і Штанмайєр похвалили Порошенка за такий подарунок проросійським сепаратистам, які не припиняли обстріл і напади на українські військові частини і продовжували безперешкодно ввозити військову техніку з Росії.
23 червня командир батальйону "Айдар" в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив: "Я впевнений в тому, що в керівництві АТО є зрада. Тому що полонені, яких ми захоплюємо, розповідають, що "ми знаємо кожен виліт вашого літака, кожен виліт вашого вертольота, ми знаємо всі ваші вказівки. Коли відбуваються бомбардування чи інші події, ми просто йдемо з позицій, а потім повертаємося". "Тобто відбувається повний злив інформації. Противник знає все".
24 червня Петро Порошенко в Києві зустрівся з Віктором Медведчуком. Крім Медведчука, в цій зустрічі взяли участь екс-президент Леонід Кучма, посол Росії Михайло Зурабов і представник діючого голови ОБСЄ Хайді Тальявіні. За повідомленням ОБСЄ Віктор Медведчук під час переговорів тристоронньої групи представляє інтереси терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".
В той же день Путін заявив, що 7-ми днів Порошенкових "треба перестати стріляти" недостатньо.
25 червня під час розмови за участю Петра Порошенка, Ангели Меркель, Франсуа Олланда і Володимира Путіна, Меркель запропонувала, щоб в тристоронню контактну групу з функцією посередника увійшов Медведчук. Петро Порошенко та інші учасники розмови погодилися з пропозицією Ангели Меркель.
27 червня Порошенко виконав прохання Путіна і продовжив зупинку бойових наступальних дій українських підрозділів АТО ще на 3 дні.
29 червня за стінами АП зібрався мітинг з вимогою скасувати Порошенкове "треба перестати стріляти" і ввести воєнний стан. На Майдані тисячі людей підтримали звернення до Порошенка про відновлення АТО.
В той же день на своїй сторінці у FB журналіст Денис Казанський пише: "Луганск сегодня. Пока Олланд, Путин и Меркель уговаривают Порошенко продлить перемирие, российские танки продолжают свободно завозиться в город прямо на платформах, тягачами…".
30 червня керівництво АТО не випускає три роти добровольчого батальйону "Донбас" з Києва на схід.
Головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці заявляє, що Порошенко нарешті повинен припинити грати в фарс з перемир'ям. Агресор повинен отримувати по зубах. Мета "перемир'я" для Путіна зрозуміла - посилити угруповання російських найманців важкою бронетехнікою й артилерією з російської федерації. "Наши "союзники" из США и Евросоюза делают вид, что они этого не замечают… Дальнейшее беззубое продление "перемирия" приведет к безнаказанному наращиванию группировки противника. Это значит, что за счет группировки бронетехники и артиллерии, они значительно повысят устойчивость своей обороны, и увеличат количество диверсионных групп, которые смогут теперь под прикрытием брони предпринимать более активные действия", - зазначає Бутусов ...
... Ці 10 днів через досить короткий час вилилися в ганебний капітуляційний договір з гарантіями для сепаратистів - порошенківські Мінські угоди, написані під диктовку Меркель та Путіна.
Я тут іншу прикмету помітив: такі анархісти, як та на них не наїзжають, а тільки на нас... Хоча, за логікою, вони би перші мали би материтися на цих зрадників... А якщо ні - то,зрозуміло, що куплені дермаком та його шоблою.
Знов таки: саме оголошення відрізняється від проведення як небо і земля.
хіба шашлики з 2019 не смакують?:
У 2019 зє отримав боєздатну ЗСУ у 250.000+400.000 обстріляного резерву. На 2022 скоротив ЗСУ до 160.000 і знищівши за 3 рокі всі резерви зброї і амуніції,накопичені Порохом(за минскою"капітуляцією" було окуповано 3%).
За відсутність закупівель для ЗСУ і програми переозборня,впровадженя стандартів НАТО знають всі.
Зє закатав у асфальт зброю,і наклав з великої зеленої сраки на стандарти НАТО і потреби ЗСУ.
У підсумку окуповано 30% території. Бойові дії проти рашистів почалися без наказу верховного,що було несподіванкою для двох Вов(пу+зє) яки готували до здачі Київ і Україну,згідно Парижським і Оманським домовленостям.
Зараз зє активно втілює план здачі України трохи іншим шляхом.
Всі події є у відкритому доступі,якщо забув.
І як уйло волав,що його надули,як лоха,з мінською "капітуляцією" теж мабуть забув.
Ти мені скажи: ти з самого народження такий простітут, чи тільки тоді, коли тобі подоляк почав платити?
А Зеленськи у цей(2006-2017) час гастролює у квн і відсмоктує у банях на московії.
Всі демократичні країни сказали що ваш тиран путлєр не хоче миру, інакше вивів би свої окупаційні війська з України
Мабуть фанатам зє досить його обіцянок? А воно їм сільки наобіцяло!
коли там геноцид армян визнаєте, миротворці?
путинососам нужна заморозка конфликта, а не мир.
это турецкая шутка?
это турецкая шутка?
And fight for us they must,
And win. But, no, thanks,
We'll never join their ranks!
We don't have the skills,
And fighting really kills.
We don't want to die,
There's just one life, that's why.
We're full of wrath and hate -
Do not negotiate!
And liberate Donbas! -
But don't you count on us!
We're hiding from the draft
For combat is a craft.
We'll watch it as a sport
And cheer in support.
We're all unfit and old,
And scared, truth be told.
We hopped on the Maidan -
But now we are done.
Our dear ZSU,
We so believe in you!
But if you ever ask
To join you in your task
We'll fight you tooth and nail,
We'd rather go to jail,
We have no sense of shame -
Zelensky is to blame!
ПЕРЕМИР'Я - ЦЕ ВІЧНА ВІЙНА!
Щось у мене в стрічці часто стали траплятися дописи на тему можливого перемир'я між Україною і Росією. Мовляв, це ж збереже життя багатьом українцям, а ми використаємо паузу аби за допомоги Заходу збудувати потужну армію яка нас захистить...
Схоже, час висловити свою думку. Так от, я категорично проти будь-яких замирень з Москвою. І от чому.
По-перше, вже не світова історія, а навіть події останніх 10 років свідчать - будь-які угоди з Кремлем, це як спроба чесно грати з шахраєм. Уважно прочитайте статті Мінських угод. А потім відповістіть самі собі - виконала їх Москва бодай раз? Ще прикладів треба? Росія запросто суне війська вперед, тільки-но відчує нашу слабкість - під оплески її ж населення. Нам доведеться постійно тримати відмобілізоване військо, просто аби захиститися.
По-друге, навіть не мрійте, Росія не пристане на умови вигідні нам. Оприлюднені стамбульські умови чітко доводять, Москві потрібний не мир, а капітуляція України. Потрібно наше національне приниження. Аби ми не просто зазнали теріторіальних втрат - а зазнали їх максимально болісно для нас. Аби зламати нас морально.
Нарешті, по-третє. Я категорично не вірю, що Москва задовольниться добутим і жах завершиться. Так, Кремль сильно помилився - він планував війну в стилі "Київ за три дні", а вийшло два роки і шалені втрати. Я не сумніваюся, передишку Кремль використає аби підготуватися краще, і напасти набагато більш потужними силами. А ми всі - ті хто воюють зараз - ми станемо набагато старшими. І нам доведеться вже не самим воювати, а відправляти в окопи своїх дітей.
Так краще буде?
Хоча хто вам сказав, що у нас для війни нема ресурсів? Агов! Пройдіться центрами Києва, Дніпра, Львова та інших обласних центрів - ви побачите зграї здорових мужиків, які до армії ще не наближалися. Українці торік придбали рекордну (!) кількість BMW X-5, явно не для фронту. На фронті потрібні автівки дещо інші.
Це у нас ресурсів нема? Ви зарплатні голів комітетів Верховної Ради бачили? У нас ресурсів нема, чи хтось "в своїй голові війну завершив" і тепер хоче завершити її шляхом сепаратного миру та територіальних поступок?
Я категорично не вірю ні в які "ми використаємо перемир'я, аби збудувати нову армію". Буде так - українці оберуть нового популіста, який пообіцяє "4000 вчителям", "зійтися посередині" та "просто перестати стріляти". Або - українці загрузнуть у чварах між собою. Результат один - до нового вторгнення Москви ми будемо знову не готові. А росіяни вторгнуться. Просто тому що можуть. Бо у них під війну вже ціла індустрія вибудована, і той хто наживається на війні, від прибутків своїх не відмовиться. Так само, як пересічний росіянин не відмовить собі в нагоді добути пральну машину і унітаз, ще й погасити іпотеку участю у війні.
Правда така. Як до 24 лютого 2022 року вже не буде ніколи. У нас лише два виходи - продовжувати опір і сподіватися що Захід знову прийде на допомогу (я наприклад вірю ще в економіку Росії, вона точно невдовзі піде під укіс), або - готувати до війни дітей. Альтернатива цьому всьому тільки одна - згадайте про Бучу.
Ви не уявляєте як мені боляче все це писати. Я в ЗСУ вже два роки. Мені до сказу набридла війна і служба в армії. Я неймовірно хочу до дому. Але від одної думки, що після повернення до дому будуть знову призов і фронт мені стає по справжньому дурно. Ніж таке - краще лишитися в ЗСУ зараз.
І ще - за нами наші діти. Яким доведеться. Якщо...
Одним словом, я іншого виходу не бачу. Опиратися треба. Перемир'я означатиме лише нову війну. Вічну війну.
То можеш емігрувати, навіть до ***** проситись, він тебе прийме, і навіть обмундирує в м'ясо. Яка тобі різниця - стати м'ясом для ***** раніше, завтра щоб тебе щурі під Слов'янском/Крамахою з'їли, чи через пару років - під Варшавою?
Очевидно, що "домовлятися" треба за участю та посередництвом (читай - за більший відсоток від будь-яких товарів, а краще взагалі за монополію в купівлі будь-яких товарів з України та товарів, які направляються через Дарданелли) Туреччини.
Що цікаво: нагадує про всі косяки Пороха на початку його політичної діяльності (а за набріхування на початку нашої війни з касапами - не варто навіть зазначати); але ж нічого не скаже, як подляк був спічрайтером в чиновників бульбопюрера та овоща; як дермак був помічником бандита Тедеєва, як Татаров брав участь в розгоні Майдану Гідності, тощо стосоно інших зрадників-представників слуг уродів та охвістя ЄрЗе.
Так що посилаймо його ***** - все-одно не образиться.
Цей видно має завдання ьвід подляка пропагувати капітуляцію, ту ж саму "стамбульську"