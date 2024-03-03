Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні розпочнуться найближчим часом

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні розпочнуться найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, Фідан зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у п’ятницю на полях Анталійського дипломатичного форуму. Він повідомив журналістам, що обговорив із Лавровим низку питань, зокрема й Україну.

"Щодо питання України, то наша точка зору полягає в тому, що обидві сторони досягли межі того, що вони можуть отримати війною. Ми вважаємо, що настав час почати діалог про припинення вогню", - сказав Фідан.

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Він додав, що "це не означає визнання окупації (з боку Росії), але питання суверенітету і припинення вогню мають обговорюватися окремо".

Крім того зазначається, що Анкара надала військову підтримку Україні та висловила підтримку її територіальної цілісності, але також вона виступає проти санкцій щодо Росії.

"Загибель і поранення понад 500 000 людей і повне знищення інфраструктури цілої країни - це нестерпна для нас реальність. Це має якось припинитися. Щоб зупинити це, мають відбутися певні дискусії, і всі повинні звикнути до цієї думки", - сказав Фідан

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