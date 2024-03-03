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Туреччина сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні розпочнуться найближчим часом

фідан,хакан

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що сподівається, що переговори про припинення вогню в Україні розпочнуться найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, Фідан зустрівся зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у п’ятницю на полях Анталійського дипломатичного форуму. Він повідомив журналістам, що обговорив із Лавровим низку питань, зокрема й Україну.

"Щодо питання України, то наша точка зору полягає в тому, що обидві сторони досягли межі того, що вони можуть отримати війною. Ми вважаємо, що настав час почати діалог про припинення вогню", - сказав Фідан.

Також читайте: Туреччина готова відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі, - Ердоган

Він додав, що "це не означає визнання окупації (з боку Росії), але питання суверенітету і припинення вогню мають обговорюватися окремо".

Крім того зазначається, що Анкара надала військову підтримку Україні та висловила підтримку її територіальної цілісності, але також вона виступає проти санкцій щодо Росії.

"Загибель і поранення понад 500 000 людей і повне знищення інфраструктури цілої країни - це нестерпна для нас реальність. Це має якось припинитися. Щоб зупинити це, мають відбутися певні дискусії, і всі повинні звикнути до цієї думки", - сказав Фідан

Читайте: Україна і Туреччина домовилися продовжити "транспортний безвіз" до завершення війни

Автор: 

Туреччина (3502) переговори з Росією (1098) Фідан Хакан (32)


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Топ коментарі
+45
От гарно ви торгують чужими землями, совістью, справндливістю. От цікаво цейби турок також би таке свистів якби його території окупували?
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03.03.2024 18:44
+37
Турки з рашкою - ПНХ.
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03.03.2024 18:47
+35
Щоб зупинити війну мають відбутися певні дискусії?
Нехай з кудами проводять дискусії, не треба нас вчити.
Перестаньте допомагати паРаші санкції обходити
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03.03.2024 18:49
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США - 22% світового ВВП
ЄС - 22% світового ВВП
Корея, Японія - не хочу лізти дивитися

кндр+іран+твоя помийка - 2-3%

китай не рахується, бо ми теж багато чого там купляємо
так що, школяр - це ти, малоосвічений зелений клоун
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03.03.2024 23:04 Відповісти
Тому і не зрозуміла позиція коментаторів. Чому переговори 2014-го - це добре, а переговори зараз - погано? За великим рахунком, становище в нас зараз нічим не краще, ніж тоді.
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03.03.2024 19:46 Відповісти
Скільки грошей на рахзунк у країни та розміри армії знаєш коли ваш яник втік й що залишив? Перемовини потрібні були для довідбудови армії надалі, ракет й тн ... А що зробив ЗЕнайвеличніший - похерив ракетні програми й почав на парад рашистам дороги класти ще й заробляти на цьому.
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03.03.2024 20:16 Відповісти
Офіційні міжнародні резерви України в 2014 р.
на 31.12 2014 р-7 533млн дол -падіння за рік

Станом на 1 вересня 2017 року міжнародні резерви України становили 18,0348 млрд дол. США
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03.03.2024 20:38 Відповісти
Обіцянки https://www.slovoidilo.ua/persony/zelenskyi-volodymyr-oleksandrovych Володимира Зеленського дорого коштують державному бюджету. Президент запросто обіцяє створити національний авіаперевізник, збудувати сотні нових дитсадків, шкіл та стадіонів, підготувати інфраструктуру для Олімпіади та виплатити кожному вакцинованому українцю по тисячі гривень. «Слово і діло» пошукало кошти на такі цілі у нещодавно ухваленому держбюджеті на 2022 рік, і ось що вийшло.

військовий бюджет не піднімали навіть у 2021 році, коли Буданов замінивши зрадою Бурбу, не побачив того, про що Ви пишете про розбудову Рашки до війни!А всі осінні та зимові місяці вона стояла на кордоні після найбільших навчань за останні роки.
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03.03.2024 20:58 Відповісти
Про події у червні 2014 року...

Ціна фарсу.

20 червня 2014 року Порошенко своїм указом в односторонньому порядку на 7 днів зупинив бойові наступальні дії українських підрозділів АТО.

21 червня Путін і Штанмайєр похвалили Порошенка за такий подарунок проросійським сепаратистам, які не припиняли обстріл і напади на українські військові частини і продовжували безперешкодно ввозити військову техніку з Росії.

23 червня командир батальйону "Айдар" в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявив: "Я впевнений в тому, що в керівництві АТО є зрада. Тому що полонені, яких ми захоплюємо, розповідають, що "ми знаємо кожен виліт вашого літака, кожен виліт вашого вертольота, ми знаємо всі ваші вказівки. Коли відбуваються бомбардування чи інші події, ми просто йдемо з позицій, а потім повертаємося". "Тобто відбувається повний злив інформації. Противник знає все".

24 червня Петро Порошенко в Києві зустрівся з Віктором Медведчуком. Крім Медведчука, в цій зустрічі взяли участь екс-президент Леонід Кучма, посол Росії Михайло Зурабов і представник діючого голови ОБСЄ Хайді Тальявіні. За повідомленням ОБСЄ Віктор Медведчук під час переговорів тристоронньої групи представляє інтереси терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

В той же день Путін заявив, що 7-ми днів Порошенкових "треба перестати стріляти" недостатньо.

25 червня під час розмови за участю Петра Порошенка, Ангели Меркель, Франсуа Олланда і Володимира Путіна, Меркель запропонувала, щоб в тристоронню контактну групу з функцією посередника увійшов Медведчук. Петро Порошенко та інші учасники розмови погодилися з пропозицією Ангели Меркель.

27 червня Порошенко виконав прохання Путіна і продовжив зупинку бойових наступальних дій українських підрозділів АТО ще на 3 дні.

29 червня за стінами АП зібрався мітинг з вимогою скасувати Порошенкове "треба перестати стріляти" і ввести воєнний стан. На Майдані тисячі людей підтримали звернення до Порошенка про відновлення АТО.

В той же день на своїй сторінці у FB журналіст Денис Казанський пише: "Луганск сегодня. Пока Олланд, Путин и Меркель уговаривают Порошенко продлить перемирие, российские танки продолжают свободно завозиться в город прямо на платформах, тягачами…".

30 червня керівництво АТО не випускає три роти добровольчого батальйону "Донбас" з Києва на схід.

Головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов на своїй сторінці заявляє, що Порошенко нарешті повинен припинити грати в фарс з перемир'ям. Агресор повинен отримувати по зубах. Мета "перемир'я" для Путіна зрозуміла - посилити угруповання російських найманців важкою бронетехнікою й артилерією з російської федерації. "Наши "союзники" из США и Евросоюза делают вид, что они этого не замечают… Дальнейшее беззубое продление "перемирия" приведет к безнаказанному наращиванию группировки противника. Это значит, что за счет группировки бронетехники и артиллерии, они значительно повысят устойчивость своей обороны, и увеличат количество диверсионных групп, которые смогут теперь под прикрытием брони предпринимать более активные действия", - зазначає Бутусов ...

... Ці 10 днів через досить короткий час вилилися в ганебний капітуляційний договір з гарантіями для сепаратистів - порошенківські Мінські угоди, написані під диктовку Меркель та Путіна.
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03.03.2024 20:22 Відповісти
дебіл ти брехливий, з червня по 5 вересня 2014року пройшло >двох місяців, куди вмістилися переміщення перших кадрових частин каспів в ОРДЛО, катастрофа Боїна рейсу М-1417, Іловайська трагедія, тощо. А якщо того часу в червні ЗСУ взагалі не існувало, а діяли окремі боєздатні добробати (Айдар, зокрема, що і нині підтверджують командири того Айдару Лапівн та Дикий; і взагалі то боєздатні добробати того часу можна порахувати на пальцях однієї рука; і ті добробати по факту були під Бенею) - то це не означає, що українське військо могло звільняти Донбас від касапів, навіть не від сепарів...
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03.03.2024 20:53 Відповісти
Знаєте , що лякає- Подоляк добре готує своїх щурів на фермах , не порівняти з тупим хайпом . Таки вони готують щось жахливе
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03.03.2024 21:08 Відповісти
Капітуляцію готують, не що інше. Он, - мало не прямим текстом переконує здатися. Це окрім цього самого .
Я тут іншу прикмету помітив: такі анархісти, як та на них не наїзжають, а тільки на нас... Хоча, за логікою, вони би перші мали би материтися на цих зрадників... А якщо ні - то,зрозуміло, що куплені дермаком та його шоблою.
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04.03.2024 00:21 Відповісти
АТО проводила СБУ, воно і оголошувало 13/04 про початок АТО.
Знов таки: саме оголошення відрізняється від проведення як небо і земля.
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03.03.2024 21:34 Відповісти
"АТО проводила СБУ" - із залученням Збройних сил України, а з червня Порошенко головнокомандував.
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03.03.2024 21:48 Відповісти
це чому не краще?
хіба шашлики з 2019 не смакують?:
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03.03.2024 21:28 Відповісти
Маленька деталь! У 2014 у Поршенко не було армії,від слова ЗОВСІМ. Бо до 6.000 ЗСУ , добровольці з берданками не є армією проти 16 повноціних БТГ ВС РФ.
У 2019 зє отримав боєздатну ЗСУ у 250.000+400.000 обстріляного резерву. На 2022 скоротив ЗСУ до 160.000 і знищівши за 3 рокі всі резерви зброї і амуніції,накопичені Порохом(за минскою"капітуляцією" було окуповано 3%).
За відсутність закупівель для ЗСУ і програми переозборня,впровадженя стандартів НАТО знають всі.
Зє закатав у асфальт зброю,і наклав з великої зеленої сраки на стандарти НАТО і потреби ЗСУ.
У підсумку окуповано 30% території. Бойові дії проти рашистів почалися без наказу верховного,що було несподіванкою для двох Вов(пу+зє) яки готували до здачі Київ і Україну,згідно Парижським і Оманським домовленостям.
Зараз зє активно втілює план здачі України трохи іншим шляхом.
Всі події є у відкритому доступі,якщо забув.
І як уйло волав,що його надули,як лоха,з мінською "капітуляцією" теж мабуть забув.
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03.03.2024 21:22 Відповісти
ти ще згадай, як Порошенко трусики в дитинстві обсикав.
Ти мені скажи: ти з самого народження такий простітут, чи тільки тоді, коли тобі подоляк почав платити?
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03.03.2024 21:37 Відповісти
У 2006 році Україна мала статус "нейтральної,внеблокової" .за 8 років - агресія і окупація.
А Зеленськи у цей(2006-2017) час гастролює у квн і відсмоктує у банях на московії.
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03.03.2024 21:49 Відповісти
я тоже надеюсь
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03.03.2024 19:30 Відповісти
Для этого нужно уравнивание и стабилизация дел на фронте. А конкретно - утверждение пакета помощи от США.
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03.03.2024 19:32 Відповісти
С чего волание в коментах? Что не так? Воевать не хотим, от ТЦК бегаем, но интернетно-воинствующего духа хоть отбавляй))
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03.03.2024 19:34 Відповісти
это яростные непримиримые патриоты, одна беда негодны к строевой - плоскостопие повальное...
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03.03.2024 20:19 Відповісти
А що це в нас тут за пісатєль такий? Це ж ти мені розказував , що живеш в Швейцарії, робиш на акуєнній роботі і заробляєш десятки тисяч євро, а з України виїхав щоб не жити серед бидла? Так що закрий своє брехливе віртуальне хлєбало і не відсвічуй тут.
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03.03.2024 21:10 Відповісти
Цікава позиція у багатьох коментаторів на цензорі. Люди самі воювати не хочуть, сидять пердять на диванах герої, а кожну мирну ініціативу сприймають за зраду. Якщо ви такі рембо сміливі, ******** звільняти Токмак чи Горлівку у перших рядах і нема чого ******* про примусову жорстку мобілізацію
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03.03.2024 20:24 Відповісти
,,просто пірістать стрілять,, це не мирна ініциатива.
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03.03.2024 21:20 Відповісти
сам в окопі?
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03.03.2024 21:25 Відповісти
Яку ще мирну ініціативу? Капітулювати кацапам і бути потім повністю знищеними? Це хіба Україна напала на кацапа щоб йти на мирну ініціативу?
Всі демократичні країни сказали що ваш тиран путлєр не хоче миру, інакше вивів би свої окупаційні війська з України
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03.03.2024 23:55 Відповісти
Туреччина завжди підкреслювала, що підтримує Україн в міжнародно визнаних кордонах та й виступає за наш суверенітет. Немає сенсу писати про базові речі, що рано чи пізно доведеться починати перемовини, всі війни закінчуються перемовинами... Краще це робити з меншими територіальними та людськими втратами.
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04.03.2024 04:12 Відповісти
Хай отце гундосе чмо дає привід писате інше - все залежить від його дій,а не гасел!
Мабуть фанатам зє досить його обіцянок? А воно їм сільки наобіцяло!
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03.03.2024 21:31 Відповісти
Коли б пуйло не томати турецькі тракторами давило а турецькі курорти й мечеті, ось тоді б ми подивилися на їхні сподівання на переговори з московитами.
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03.03.2024 19:42 Відповісти
хакан фідан їде нахєр домовлятися з курдами!

коли там геноцид армян визнаєте, миротворці?
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03.03.2024 19:43 Відповісти
"Щодо питання України, то наша точка зору полягає в тому, що обидві сторони досягли межі того, що вони можуть отримати війною. Ми вважаємо, що настав час почати діалог про припинення вогню", -Турецький холуй куйла Фідан, А ЧОМУ НЕ НАСТАВ ЧАС ДЛЯ ТУРЕЧЧИНИ СКАЗАТИ КУЙЛУ ПРЯМО В ЛОБ -КУЙЛО ТИ Є ВБИВЦЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ І ОКУПАНТ ЇЇ ЗЕМЛІ, ДАВАЙ ,НАКУЙ, ВИВОДЬ СВОЇХ ВБИВЦЬ З УКРАЇНИ..."
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03.03.2024 19:43 Відповісти
Ще хтось хоче кудись *уйлу заглянути?
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03.03.2024 19:49 Відповісти
кацапы упёрлись рогами и пока не готовы к серьезному разговору.
путинососам нужна заморозка конфликта, а не мир.
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03.03.2024 19:53 Відповісти
Ніякі перемовини про зупиненню вогню без згоди ОПи не можуть проводитись. Напевне "Оман-3" в Саудівській Аравії закінчився рукостисканням з делегацією кацапів , та взаємними задоволеними посмішками.
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03.03.2024 19:58 Відповісти
Було б непогано, для України це найкращий варіант на зараз.
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03.03.2024 20:33 Відповісти
переговоры нелегитимных "президентов" РФ и Украины?
это турецкая шутка?
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03.03.2024 20:00 Відповісти
переговоры нелегитимных "президентов" РФ и Украины?
это турецкая шутка?
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03.03.2024 20:02 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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03.03.2024 20:02 Відповісти
Турки доречі ******* террористів підтримувати
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03.03.2024 20:03 Відповісти
Турки рашкикаблучники помідори потрібно вести,бабло на літо ,от гнуться ,все для бабла і виборів,також як республіканці сволочі,спочатку зброю забрали і Вам дулю захисту!
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03.03.2024 20:05 Відповісти
500 000 не человек , свиносабак
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03.03.2024 20:11 Відповісти
.абсолютный бред,как по сути,так и по смыслу! Ось Зла надо уничтожить!
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03.03.2024 20:12 Відповісти
Вы даете нереальные планы ! Это, как его, волюнтаризмЪ !!!
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03.03.2024 20:13 Відповісти
с террористами не ведут переговоры ,их уничтожают
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03.03.2024 20:19 Відповісти
Справді? Збивають літак, захоплений терористами, разом з пасажирами? На будинок із жителями, теж захоплений терористами, скидають бомбу?
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03.03.2024 22:46 Відповісти
Новые французские дальнобойные авиабомбы AASM Hammer уже на фронте в Украине, утверждает турецкое издание.
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03.03.2024 20:28 Відповісти
За словами міністра оборони Себастіана Лекорню, для цих ракет було адаптовано українські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%93-29 МіГ-29 та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24 Су-24
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03.03.2024 20:31 Відповісти
дальность бомбы 70 км
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03.03.2024 20:34 Відповісти
Сидять пердять рембо на диванах..Ті само, що пишуть гнівні коменти під новинами про жорстку мобілізацію, це мабуть якесь психічне захворювання "ніяких мирних переговорів,але хай воюють інші"
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03.03.2024 20:32 Відповісти
бери ружо пошли на фронт !
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03.03.2024 20:35 Відповісти
Ружо це вже непогано, краще за лопату
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04.03.2024 04:15 Відповісти
In ZSU we trust,
And fight for us they must,
And win. But, no, thanks,
We'll never join their ranks!

We don't have the skills,
And fighting really kills.
We don't want to die,
There's just one life, that's why.

We're full of wrath and hate -
Do not negotiate!
And liberate Donbas! -
But don't you count on us!

We're hiding from the draft
For combat is a craft.
We'll watch it as a sport
And cheer in support.

We're all unfit and old,
And scared, truth be told.
We hopped on the Maidan -
But now we are done.

Our dear ZSU,
We so believe in you!
But if you ever ask
To join you in your task

We'll fight you tooth and nail,
We'd rather go to jail,
We have no sense of shame -
Zelensky is to blame!
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03.03.2024 21:08 Відповісти
Це називається когнитивний дисонанс. Біля половина населення України їм хворіє.
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03.03.2024 21:45 Відповісти
Пердугану обидно что Газу с Израилем по прежнему мирит США, а не он возомнивший себя региональным лидером маразматик исламского мира. Вот и хочет хоть гдето изобразить влиятельность
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03.03.2024 20:53 Відповісти
ПНХ
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03.03.2024 21:07 Відповісти
Аби не мовчки...
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03.03.2024 21:08 Відповісти
Циквао послухати б , що скаже Рамиз Юнус про своюю улюблену Турцію
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03.03.2024 21:20 Відповісти
Нарешті. Дай боже у місцевої вишивати нарешті вистачить мозку.
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03.03.2024 21:24 Відповісти
Якщо вони так вважають що заради миру можна пожертвувати терїторїями- то добре, хай вїддадуть московїї Босфор з Дарданеллами заради миру....
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03.03.2024 21:25 Відповісти
Почалося вже! Перемовини "про припиненя вогню". Навіщо? Проводьте перемовини про вивід військ рашистів з території України,не припиняючи бойових ій,як рашисти у берзні- квітні 2022!
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03.03.2024 21:27 Відповісти
А турки з курдами провели вже перемовини?
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03.03.2024 21:39 Відповісти
https://t.me/dragonspech/7186 Дмитро "Калинчук" Вовнянко , блогер і письменик в цивільному житті, в 22-му році боєць 73-ї бр. під Вугледаром, нині сержант-інструктор пілотів БПЛА в учбовому центрі ЗСУ:
ПЕРЕМИР'Я - ЦЕ ВІЧНА ВІЙНА!
Щось у мене в стрічці часто стали траплятися дописи на тему можливого перемир'я між Україною і Росією. Мовляв, це ж збереже життя багатьом українцям, а ми використаємо паузу аби за допомоги Заходу збудувати потужну армію яка нас захистить...
Схоже, час висловити свою думку. Так от, я категорично проти будь-яких замирень з Москвою. І от чому.
По-перше, вже не світова історія, а навіть події останніх 10 років свідчать - будь-які угоди з Кремлем, це як спроба чесно грати з шахраєм. Уважно прочитайте статті Мінських угод. А потім відповістіть самі собі - виконала їх Москва бодай раз? Ще прикладів треба? Росія запросто суне війська вперед, тільки-но відчує нашу слабкість - під оплески її ж населення. Нам доведеться постійно тримати відмобілізоване військо, просто аби захиститися.
По-друге, навіть не мрійте, Росія не пристане на умови вигідні нам. Оприлюднені стамбульські умови чітко доводять, Москві потрібний не мир, а капітуляція України. Потрібно наше національне приниження. Аби ми не просто зазнали теріторіальних втрат - а зазнали їх максимально болісно для нас. Аби зламати нас морально.
Нарешті, по-третє. Я категорично не вірю, що Москва задовольниться добутим і жах завершиться. Так, Кремль сильно помилився - він планував війну в стилі "Київ за три дні", а вийшло два роки і шалені втрати. Я не сумніваюся, передишку Кремль використає аби підготуватися краще, і напасти набагато більш потужними силами. А ми всі - ті хто воюють зараз - ми станемо набагато старшими. І нам доведеться вже не самим воювати, а відправляти в окопи своїх дітей.
Так краще буде?
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03.03.2024 21:49 Відповісти
Віщую запитання - а що ж робити, якщо ресурсів для продовження війни у нас більше не буде? Відповідь - а навіть тоді треба битися до останнього. Просто, аби з усіх можливих мирних угод вирвати для нас найбільш сприятливі.
Хоча хто вам сказав, що у нас для війни нема ресурсів? Агов! Пройдіться центрами Києва, Дніпра, Львова та інших обласних центрів - ви побачите зграї здорових мужиків, які до армії ще не наближалися. Українці торік придбали рекордну (!) кількість BMW X-5, явно не для фронту. На фронті потрібні автівки дещо інші.
Це у нас ресурсів нема? Ви зарплатні голів комітетів Верховної Ради бачили? У нас ресурсів нема, чи хтось "в своїй голові війну завершив" і тепер хоче завершити її шляхом сепаратного миру та територіальних поступок?
Я категорично не вірю ні в які "ми використаємо перемир'я, аби збудувати нову армію". Буде так - українці оберуть нового популіста, який пообіцяє "4000 вчителям", "зійтися посередині" та "просто перестати стріляти". Або - українці загрузнуть у чварах між собою. Результат один - до нового вторгнення Москви ми будемо знову не готові. А росіяни вторгнуться. Просто тому що можуть. Бо у них під війну вже ціла індустрія вибудована, і той хто наживається на війні, від прибутків своїх не відмовиться. Так само, як пересічний росіянин не відмовить собі в нагоді добути пральну машину і унітаз, ще й погасити іпотеку участю у війні.
Правда така. Як до 24 лютого 2022 року вже не буде ніколи. У нас лише два виходи - продовжувати опір і сподіватися що Захід знову прийде на допомогу (я наприклад вірю ще в економіку Росії, вона точно невдовзі піде під укіс), або - готувати до війни дітей. Альтернатива цьому всьому тільки одна - згадайте про Бучу.
Ви не уявляєте як мені боляче все це писати. Я в ЗСУ вже два роки. Мені до сказу набридла війна і служба в армії. Я неймовірно хочу до дому. Але від одної думки, що після повернення до дому будуть знову призов і фронт мені стає по справжньому дурно. Ніж таке - краще лишитися в ЗСУ зараз.
І ще - за нами наші діти. Яким доведеться. Якщо...

Одним словом, я іншого виходу не бачу. Опиратися треба. Перемир'я означатиме лише нову війну. Вічну війну.
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03.03.2024 21:51 Відповісти
наші землі, а не ваші, емігранти. Тому і нам вирішувати
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03.03.2024 22:52 Відповісти
В Україні, кажеш?
То можеш емігрувати, навіть до ***** проситись, він тебе прийме, і навіть обмундирує в м'ясо. Яка тобі різниця - стати м'ясом для ***** раніше, завтра щоб тебе щурі під Слов'янском/Крамахою з'їли, чи через пару років - під Варшавою?
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03.03.2024 23:16 Відповісти
моя доля бути отим самим останнім українцем, в окопі під своєю хатою, щоб знищити передостаннього касапа. Тому що я вже своє відвоював; під Авдіївкою я вже буду тягарем для побратимів.
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03.03.2024 23:22 Відповісти
як мінімум - так ти ж вже втік раніше
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03.03.2024 23:27 Відповісти
В турків просто все тіло смикається від того, що Україна загнала чорноморську флотилію засрашки в порти і без грабіжницьких посередницьких послуг Туреччини виконує експорт десятків мільйонів тон товарів.

Очевидно, що "домовлятися" треба за участю та посередництвом (читай - за більший відсоток від будь-яких товарів, а краще взагалі за монополію в купівлі будь-яких товарів з України та товарів, які направляються через Дарданелли) Туреччини.
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03.03.2024 21:52 Відповісти
тут пасеться типовий подляковий бот , який не ображається навіть, коли за його брехню його же мало не з підарасом порівнюють, але не відповідає, оскільки за таке його як мінімум адміни потруть (нехай навіть на пару зі мною), якщо не забанять; а за такий результат йому не заплатять.
Що цікаво: нагадує про всі косяки Пороха на початку його політичної діяльності (а за набріхування на початку нашої війни з касапами - не варто навіть зазначати); але ж нічого не скаже, як подляк був спічрайтером в чиновників бульбопюрера та овоща; як дермак був помічником бандита Тедеєва, як Татаров брав участь в розгоні Майдану Гідності, тощо стосоно інших зрадників-представників слуг уродів та охвістя ЄрЗе.

Так що посилаймо його ***** - все-одно не образиться.
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03.03.2024 22:02 Відповісти
і "" - такий же бот.
Цей видно має завдання ьвід подляка пропагувати капітуляцію, ту ж саму "стамбульську"
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03.03.2024 23:26 Відповісти
Пошли в сраку кацапские посипаки.
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03.03.2024 23:12 Відповісти
Туркам місце на базарі
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03.03.2024 23:17 Відповісти
Спочатку Туреччина проводить переговори з Робітничою партією Курдистану, а потім ми подумаєм.
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04.03.2024 01:18 Відповісти
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