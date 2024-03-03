Атака РФ на Одесу: під завалами багатоповерхівки знайшли тіла ще двох дітей. Кількість жертв зросла до 12
Кількість жертв внаслідок влучання російського "Шахеда" в багатоповерхівку в Одесі зросла до 12.
Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму телеграм-каналі написав глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років", - написав він.
Пізніше він повідомив про смерть ще однієї дитини.
"Дівчинка Злата. Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла. Невимовне жахливе горе для Одещини та всієї України. росія - країна-терорист", - наголосив глава ОВА.
Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня
Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.
Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.
Внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.
Станом на 5 ранку 2 березня в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.
Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.
За даними ДСНС, станом на ранок 3 березня кількість загиблих в Одесі зросла до 9. Згодом стало відомо про загибель немовляти.
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Щойно на ТБ сказали, що ці діти - останні з тих, кого розшукували.
будьте прокляті всі касапи, всі-всі, з харошімі вкупі
Оті їх викидні, щоб отримали й за батьків, дідів.
Прокляті, до десятого коліна!
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
Прощення вам ніколи не буде , бо на вас всіх чекає смерть !!
Я навіть уяви не маю, хто з ними мир укладе. Ніщити треба.
Будьмо. І донимо на ракети, будь що. Разом - ми сила.
Сонце світить, але небо плаче
За результатами чергових місцевих виборів 2020 року до Одеської міської ради увійшли 64 депутати від п'яти партій, що сформували однойменні фракції: 20 депутатів - "Довіряй ділам", 18 - "Опозиційна платформа - За життя", 10 - "Слуга народу", 10 - "Європейська солідарність", 6 - "Партія Шарія".
Але ж їм також має щось перевернутися черепку, який засраний навіть не Г+Г, а ************* пропагандою.
Я тобі скажу, що такий переворот світогляду "на раз" не робиться, по собі знаю, я йшов шляхом зміни світогляду років 15...
@zloy_odessit
По трагедии в Одессе... Из под руин многоэтажки извлечены ещё тела погибших... И это дети, надежда на то, что они могли выжить под завалами теплилась до последнего... Увы. Но самое отвратительное в этой трагедии то, что её виновники, российские террористы, форсируют фейк, что это была украинская ракета ПВО - ЗУР. Мол, от "шахеда" подъезд не сложился бы. Понятное дело, что они пытаются вину за очередное чудовищное преступление переложить на других. Как всегда. Вот только на месте трагедии обнаружены останки дрона-камикадзе Shahed-136. Но я соглашусь лишь в одном - мощность взрыва была и вправду чрезмерная. Сразу хочу сказать, что это лишь моё мнение и основным и единственным, может быть результат официальнго расследования - экспертизы и никак иначе. Однако по характеру разрушений, дробления бетона и объёмной области детонации, на мой взгляд, это вполне могла быть термобарическая боевая часть. Термобар это чудовищное оружие, против незащищённых объектов. Фактически, вне специально оборудованных защитных условий выживание оказавшегося в области взрыва человека маловероятно. Ждём подтверждений, либо опровержений этой версии официальными лицами, но если это так, то российский террор "шахедами" выходит на совершенно иной уровень...
17 млрд.грн. : 42 грн/€ = 405 млн.€
Один комплекс IRIS-T коштує 140-180 млн.€.
Цих діточок вбила зелена **** разом зі своїми швондерами/шмигалями, стефанчуками та іншими уйобищними слугами. Це їхній гріх. Вірю, що за це вони горітимуть у пеклі.
🛬 Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!
Але коли дають сигнал тривоги
Люди чомусь не йдуть в укриття
Бо думають що все минеться
І тривогу дали завчасно
Але народу лінь виходити з теплої квартири ось тому таке й виходить
Так кацапи вині що обстрілюють
Але і ми повинні бути обережними і реагувати на сигнали тривоги