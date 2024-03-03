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Новини
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Атака РФ на Одесу: під завалами багатоповерхівки знайшли тіла ще двох дітей. Кількість жертв зросла до 12

одеса

Кількість жертв внаслідок влучання російського "Шахеда" в багатоповерхівку в Одесі зросла до 12.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у своєму телеграм-каналі написав глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Тільки що під завалами рятувальники знайшли загиблого внаслідок російської атаки хлопчика. Сергію було 10 років", - написав він.

Пізніше він повідомив про смерть ще однієї дитини. 

"Дівчинка Злата. Їй було 8 років. Рятувальники зараз деблокують їх з братиком Сергієм тіла. Невимовне жахливе горе для Одещини та всієї України. росія - країна-терорист", - наголосив глава ОВА.

Читайте: У лікарні померла одеситка, яка зазнала важких опіків під час дронової атаки РФ 23 лютого

Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку 2 березня в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

За даними ДСНС, станом на ранок 3 березня кількість загиблих в Одесі зросла до 9. Згодом стало відомо про загибель немовляти.

Також читайте: Удар по Одесі: загинуло подружжя військових Олега й Тетяни Кравців та їхня 7-місячна донька, ще двох дітей шукають під завалами

Автор: 

Одеса (5473) жертви (1801)


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Топ коментарі
+27
сирена...

будьте прокляті всі касапи, всі-всі, з харошімі вкупі
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03.03.2024 19:30
+22
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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03.03.2024 19:37
+20
Я щиро сподіваюсь на адекватну і миттєву відповідь. Нехай палають у пекельному полум'ї "русскіе братья" та їх виводок.
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03.03.2024 19:33
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не 11, а 12 загиблих.
Щойно на ТБ сказали, що ці діти - останні з тих, кого розшукували.
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03.03.2024 19:28 Відповісти
сирена...

будьте прокляті всі касапи, всі-всі, з харошімі вкупі
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03.03.2024 19:30 Відповісти
Тварюки шоб повиздихали.

Оті їх викидні, щоб отримали й за батьків, дідів.

Прокляті, до десятого коліна!
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03.03.2024 19:34 Відповісти
Хороших кацапів в хороші гроби, поганих в погані гроби
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04.03.2024 09:27 Відповісти
Я щиро сподіваюсь на адекватну і миттєву відповідь. Нехай палають у пекельному полум'ї "русскіе братья" та їх виводок.
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03.03.2024 19:33 Відповісти
Коли читаю подібні коментарі, пригадується відео з вбитими сирійськими дітьми. І коментар руzzкіх фашистів до нього. Не треба вже ніяких оонів.
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03.03.2024 20:27 Відповісти
ООН больше сейчас беспокоится за террористов ХАМАСа которых Израиль добивает. Потому что если не будет террористов то на кого ООН будет списывать миллиарды денег
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03.03.2024 21:04 Відповісти
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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03.03.2024 19:37 Відповісти
Мабуть пишаються собою...
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03.03.2024 19:38 Відповісти
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03.03.2024 19:38 Відповісти
Біль та горе принесли нам кляті кацапи в наші оселі 😠
Прощення вам ніколи не буде , бо на вас всіх чекає смерть !!
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03.03.2024 19:40 Відповісти
Ніколи. Тварюкам горіти в пеклі!

Я навіть уяви не маю, хто з ними мир укладе. Ніщити треба.

Будьмо. І донимо на ракети, будь що. Разом - ми сила.
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03.03.2024 19:50 Відповісти
Не забудем і не пробачим
Сонце світить, але небо плаче
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03.03.2024 19:43 Відповісти
Дуже болісне, але це чергове щеплення одеситів від руцького миру.
За результатами чергових місцевих виборів 2020 року до Одеської міської ради увійшли 64 депутати від п'яти партій, що сформували однойменні фракції: 20 депутатів - "Довіряй ділам", 18 - "Опозиційна платформа - За життя", 10 - "Слуга народу", 10 - "Європейська солідарність", 6 - "Партія Шарія".
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03.03.2024 19:45 Відповісти
«Хороший» вибір, тільки «єдіная расея» не вистачає.
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03.03.2024 20:04 Відповісти
Це не показник. Нещодавно на "Рандеву" воїн Р. Костенко розповідав як депутати від опзж разом із ним захищали Миколаїв від кацапів. І що він не очікував такого вчинку, особливо від них. Так що тут усіх під один гребінець не підгребеш.
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03.03.2024 20:05 Відповісти
як ти думаєш, депутати опзж, Бойко, зокрема, який разом з мертвечуком їздив на рандеву до ***** - захищатиме Україну від касапів.
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03.03.2024 20:09 Відповісти
Я тебе за здоров'я, а ти мені за упокій. Яке відношення твій бойко та медведчук мають до місцевих депутатів, які взяли до рук зброю і стали на захист свого міста? Я написав тільки те, що сказав Р. Костенко, якому у цьому питанні можна довіряти.
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03.03.2024 20:18 Відповісти
місцевих?
Але ж їм також має щось перевернутися черепку, який засраний навіть не Г+Г, а ************* пропагандою.
Я тобі скажу, що такий переворот світогляду "на раз" не робиться, по собі знаю, я йшов шляхом зміни світогляду років 15...
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03.03.2024 20:30 Відповісти
Показник "Партія Шарія" та відсоток із тих кто пішов до ЗСУ. Тому не треба через двох-трьох патріотів нагороду всій ОПЗЖ чіпляти
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03.03.2024 20:11 Відповісти
На додаток. Краще Костенко розповів як Кім та Сенкевич місто боронили
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03.03.2024 20:14 Відповісти
Кім, це Кім. А ось Сенкевич від "Самопомочі". Я точно не голосував за цю партію і не робив з неї тоді патріотів і не приєднував у минулій ВР до себе в коаліцію.
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03.03.2024 20:45 Відповісти
Як зрозуміти "Кім, це Кім"? Він що святий?
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03.03.2024 20:51 Відповісти
Авже ж, тепер одесити аж побіжать голосувати за "Азов", "Свободу" і Фаріон.
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03.03.2024 21:43 Відповісти
Кацапстан должен быть разрушен !!!
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03.03.2024 19:47 Відповісти
Навіть не знаю що тут сказати. З росіянами і так все ясно. Головне щоб мафію міську в Одесі прибрали.
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03.03.2024 19:58 Відповісти
Пʼятеро дітей в одну мить не стало…, це жах й крайня жорстокість, якій немає ніякого розумного пояснення…, а я ще співчувала матері навального, зараз не розумію чому…, нікому з них ніколи нема ні прощення, ні якого виправдання, вони всі винні..
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03.03.2024 20:12 Відповісти
Ось так варварська росія на чолі з міжнародним терористом путіном вбила 12 людей в Одесі ,серед яких пятеро діти двоє ще немовлята,рашиські терористи це є світове зло і найбільший ворог України,Тому крім ненависті я проклинаю цей злочиний народ цієї імперії зла.
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03.03.2024 20:12 Відповісти
Ці тварі знищують все, що можуть дістати. За 1000 років менталітет орди не змінився і не зміниться ніколи!!! Наші неадекватні можновладці відмовчуються, зеля каже зміцнювати ППО-це він кому каже ? Нам? Сволота не може купити за 17 млрд зброю замість асфальту? Його проклинаю разом із рашистами!
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03.03.2024 20:21 Відповісти
..найдите этих мокшанских и уничтожьте...
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03.03.2024 20:21 Відповісти
Alexander Kovalenko

@zloy_odessit

По трагедии в Одессе... Из под руин многоэтажки извлечены ещё тела погибших... И это дети, надежда на то, что они могли выжить под завалами теплилась до последнего... Увы. Но самое отвратительное в этой трагедии то, что её виновники, российские террористы, форсируют фейк, что это была украинская ракета ПВО - ЗУР. Мол, от "шахеда" подъезд не сложился бы. Понятное дело, что они пытаются вину за очередное чудовищное преступление переложить на других. Как всегда. Вот только на месте трагедии обнаружены останки дрона-камикадзе Shahed-136. Но я соглашусь лишь в одном - мощность взрыва была и вправду чрезмерная. Сразу хочу сказать, что это лишь моё мнение и основным и единственным, может быть результат официальнго расследования - экспертизы и никак иначе. Однако по характеру разрушений, дробления бетона и объёмной области детонации, на мой взгляд, это вполне могла быть термобарическая боевая часть. Термобар это чудовищное оружие, против незащищённых объектов. Фактически, вне специально оборудованных защитных условий выживание оказавшегося в области взрыва человека маловероятно. Ждём подтверждений, либо опровержений этой версии официальными лицами, но если это так, то российский террор "шахедами" выходит на совершенно иной уровень...
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03.03.2024 20:29 Відповісти
панельные дома они легко валятся
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03.03.2024 20:36 Відповісти
В не може бути газ?
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03.03.2024 21:17 Відповісти
чума на кацапію!
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03.03.2024 20:36 Відповісти
Наразі локаційно чисто - Новости Николаева
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03.03.2024 20:39 Відповісти
Господи, прийми світлі душі невинно убитих діточок до Царства свого!
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03.03.2024 20:43 Відповісти
Сьогодні зелене чмо закатало в асвальт 5 діточок.
17 млрд.грн. : 42 грн/€ = 405 млн.€
Один комплекс IRIS-T коштує 140-180 млн.€.
Цих діточок вбила зелена **** разом зі своїми швондерами/шмигалями, стефанчуками та іншими уйобищними слугами. Це їхній гріх. Вірю, що за це вони горітимуть у пеклі.
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03.03.2024 20:57 Відповісти
сбито 7 с 8 шахедов ,один прорвался между домами и кто против мопедов применяет IRIS-T , IRIS-T против Су-24
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03.03.2024 21:03 Відповісти
Я говорив про те, як можна використати за 17000000000 грн. на прикладі IRIS-T.
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03.03.2024 22:12 Відповісти
А щодо збитих шахедів - більше вір ігнату, бо в нього скоро будуть збивати 9 з 8, як у москалів
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03.03.2024 22:15 Відповісти
путин не ?
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03.03.2024 21:08 Відповісти
Чужі воші страшні, але свої зе-гниди чинять не менше зло.
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03.03.2024 22:13 Відповісти
А деякий німець розмірковує чи варто українцям просто надати Таураси, чи почати рити окопи на території земель Німеччини...
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03.03.2024 21:00 Відповісти
⚠ Увага!
🛬 Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!
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03.03.2024 21:06 Відповісти
Кацапомрази ответят за всё.
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03.03.2024 23:14 Відповісти
Це трагедія так
Але коли дають сигнал тривоги
Люди чомусь не йдуть в укриття
Бо думають що все минеться
І тривогу дали завчасно
Але народу лінь виходити з теплої квартири ось тому таке й виходить
Так кацапи вині що обстрілюють
Але і ми повинні бути обережними і реагувати на сигнали тривоги
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04.03.2024 09:13 Відповісти
 
 