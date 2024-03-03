Пісторіус про витік розмови офіцерів ВПС Німеччини: Частина інформаційної війни Путіна

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував витік запису розмови між високопоставленими німецькими офіцерами щодо стратегії війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Міністр оборони Німеччини наголосив, що справа про прослуховування є "гібридною дезінформаційною атакою" з боку Росії.

"Це частина інформаційної війни, яку веде Путін. Йдеться про розкол. Йдеться про підрив нашої єдності. І відповідно ми повинні реагувати на це особливо обережно, але не менш рішуче", - заявив Пісторіус.

За його словами, зараз важливо те, щоб "не піддатися Путіну". Він сподівається, що цього не станеться.

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Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.