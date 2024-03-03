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Пісторіус про витік розмови офіцерів ВПС Німеччини: Частина інформаційної війни Путіна

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував витік запису розмови між високопоставленими німецькими офіцерами щодо стратегії війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

Міністр оборони Німеччини наголосив, що справа про прослуховування є "гібридною дезінформаційною атакою" з боку Росії.

"Це частина інформаційної війни, яку веде Путін. Йдеться про розкол. Йдеться про підрив нашої єдності. І відповідно ми повинні реагувати на це особливо обережно, але не менш рішуче", - заявив Пісторіус.

За його словами, зараз важливо те, щоб "не піддатися Путіну". Він сподівається, що цього не станеться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони Німеччини підтвердило перехоплення внутрішньої розмови генералів щодо можливості підриву Кримського мосту

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.

Автор: 

Німеччина (7386) шпигунство (997) Пісторіус Борис (258)


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Топ коментарі
+9
Росіян багато в Німеччині. Набагато більше чим українців. І багато з них вже німці за паспортом, але при цьому не рвуть зв'язки зі своєю Родіною. Навіть молоді люди 20-30 років. А що їм Родіна може у свій час наказати робити можна тільки уявити.
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03.03.2024 20:45
+9
Розбийте вже той Кримський міст загальними зусиллями. Можете навіть на літаки НАТО жовто-блакитний прапор начепити. Скільки можна вже яйці мняти?
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03.03.2024 20:55
+6
Ну витекло, й витекло! Що за кіпіш? Ви краще тауруси передавайте
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03.03.2024 20:47
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Росіян багато в Німеччині. Набагато більше чим українців. І багато з них вже німці за паспортом, але при цьому не рвуть зв'язки зі своєю Родіною. Навіть молоді люди 20-30 років. А що їм Родіна може у свій час наказати робити можна тільки уявити.
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03.03.2024 20:45 Відповісти
Згодна, навіть тут з росісянськими ніками є)))
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03.03.2024 20:48 Відповісти
Німетчина єдина країна в орбіті союзників США , де можливі в принципі прокремлівскі мітинги . У Польші за таке можуть полупцувати , в Японії може розігнати поліція , в США й Канаді навіть етнічні московити на 99% противники режиму ***** . В Ізраїлі навіть старі й каліки бздять відкрито підтримувати ***** , хоча бити маразматиків в нікого нема бажання . Навіть в пролетарській Хайфі на день московії вийшло 30 одиниць хворих дибілів під консульство аквафрешу . А в Тель-Авіві 23 й 24 лютого було 50 тисяч й повна площа з жовтоблакитними прапорами . Й це при тому, що в Тель-Авіві вихідців з софка в рази меньше , ніж у Хайфі . Причому , в основному ***** підтримують вихідці з Кавказу й бухарські євреї . В кого в голові хоч трошки звилин ***** не підтримують .
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03.03.2024 22:47 Відповісти
Ну витекло, й витекло! Що за кіпіш? Ви краще тауруси передавайте
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03.03.2024 20:47 Відповісти
Справа в тому, що у них з самого початку витекло так що аж по ногами тече... Не треба ескалації, не треба загострення...а то путєн нападе! Які там тауруси, якщо труси міняти не встигають
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03.03.2024 21:01 Відповісти
Пісторіус друг і однопартієць Шольца якщо я правильно пам'ятаю.
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03.03.2024 20:49 Відповісти
Якщо генерали спілкуються по мобілі із готелю в Сінгапурі - то не дивно, що "перехопили....."
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03.03.2024 20:51 Відповісти
Nemci bolse vvsex iz zapada teper dajiot oruzyje Ukraine,kogda stati perestovali dat.Vot eto kacapam i xocetsia stob nemci nedavali pomoci.Etot ministr ocen xorosi,nexotelos sto on imel problemi ili ego zamenili
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03.03.2024 20:53 Відповісти
Розбийте вже той Кримський міст загальними зусиллями. Можете навіть на літаки НАТО жовто-блакитний прапор начепити. Скільки можна вже яйці мняти?
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03.03.2024 20:55 Відповісти
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03.03.2024 21:02 Відповісти
Не мямлити треба а мститися
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03.03.2024 21:00 Відповісти
Шольца підрівняйте.. бо він скоро касапом на всю голову ствне..
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03.03.2024 21:02 Відповісти
Вот для этого и разделили Пруссию между Польшей и СССР и Германией что бы немцы беззубыми стали без воинственных прусаков.
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03.03.2024 21:05 Відповісти
Эти дурни совещались на обычном приложении для веб-конференций. Один из отеля в Сингапуре. Это насколько надо быть е*анутым.)
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03.03.2024 21:15 Відповісти
Неполохані, ситі і благополучні європейці, хоча і військові у високих званнях. Трохи дивно, бо у військових академіях мали б їх вчити воювати, пильнувати воєнну таємницю, бити ворога, а не в танчики грати на компі. Але я їх не можу засуджувати, адже ми, українці обрали собі Верховним головнокомандувачем людину, котра дупля не відбиває у військовій справі, не розуміє, що таке державна таємниця, рясно обсадила себе ворожими агентами і називає їх "ефективними менеджерами".
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04.03.2024 00:04 Відповісти
Немцы обосрались. Угадайте, кто виноват? Правильно, Путин.
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03.03.2024 21:26 Відповісти
- хто винний?
- невістка!
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04.03.2024 08:56 Відповісти
Коли не буде моста - не буде і проблеми.
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03.03.2024 21:38 Відповісти
До 14 го года моста не было, а проблемы были
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04.03.2024 06:24 Відповісти
Реагувати "рішуче обережно", чи "обережно рішуче"?😀 ****** усрані клоуни...
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03.03.2024 21:48 Відповісти
"Гібридна дезінформаційна атака" з метою налякати трьоххромосомних? Ну тоді, план спрацював .
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03.03.2024 21:54 Відповісти
ШО злякались, що можливо налякали ? Треба йти ва-банк до кінця. З розумним обличчям. Так, це вірогідно, і навіть дуже вірогідно, але це тільки вірогідність. Якщо кремль заллється лаєм дворняги, то це круто. А якщо промовчить, то це була деза кремля.
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03.03.2024 22:14 Відповісти
Тю! А в чому проблема? Ну, обговорювали німецькі генерали можливість знесення незаконнозведеної на суверенній території України споруди. Україна, не те що, не проти, а рішуче "за". Кому цікава думка міжнародних військових злочинців?
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04.03.2024 01:11 Відповісти
з осені 2023 року кацапня, через своїх активних і сплячих агентів, почала "качати" ситуацію в декількох регіонах світу. Це Европа, Північна Америка та Близький Схід.з кожним місяцем активність тільки зростає.

Питання чому зараз, і чому так активно є риторичним.

Відкрився другий подих, чи навпаки останні хапання повітря перед розвалом недоімперії?
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04.03.2024 07:46 Відповісти
Ну підслухали ! То що ? Забудьте
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04.03.2024 08:56 Відповісти
дали б ракети у минулому році - не мали б цих проблем із прослушкою зараз
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04.03.2024 11:44 Відповісти
 
 