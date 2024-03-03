Пісторіус про витік розмови офіцерів ВПС Німеччини: Частина інформаційної війни Путіна
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував витік запису розмови між високопоставленими німецькими офіцерами щодо стратегії війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
Міністр оборони Німеччини наголосив, що справа про прослуховування є "гібридною дезінформаційною атакою" з боку Росії.
"Це частина інформаційної війни, яку веде Путін. Йдеться про розкол. Йдеться про підрив нашої єдності. І відповідно ми повинні реагувати на це особливо обережно, але не менш рішуче", - заявив Пісторіус.
За його словами, зараз важливо те, щоб "не піддатися Путіну". Він сподівається, що цього не станеться.
Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.
Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.
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