Ландсбергіс про атаку РФ на Одесу: Повинні бути серйозні та негайні наслідки, а не безкарність

Глава литовського МЗС прокоментував російську атаку на Одесу, внаслідок якої загинуло 12 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс написав у соцмережі Х (колишній твіттер).

"Це абсолютно жахливе вбивство. Умисно вбиваючи немовлят уві сні, Росія заявляє про явну зневагу до будь-яких мирних угод, минулих чи майбутніх", - наголосив він.

Він підкреслив, що Росія має відчути "серйозні і негайні наслідки, а не тривалу безкарність".

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