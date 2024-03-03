УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10845 відвідувачів онлайн
Новини
4 642 42

Ландсбергіс про атаку РФ на Одесу: Повинні бути серйозні та негайні наслідки, а не безкарність

ландсбергіс

Глава литовського МЗС прокоментував російську атаку на Одесу, внаслідок якої загинуло 12 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс написав у соцмережі Х (колишній твіттер).

"Це абсолютно жахливе вбивство. Умисно вбиваючи немовлят уві сні, Росія заявляє про явну зневагу до будь-яких мирних угод, минулих чи майбутніх", - наголосив він.

Він підкреслив, що Росія має відчути "серйозні і негайні наслідки, а не тривалу безкарність".

Читайте також: Атака РФ на Одесу: під завалами багатоповерхівки знайшли тіла ще двох дітей. Кількість жертв зросла до 12

Автор: 

Одеса (5473) жертви (1801) Ландсбергіс Габріелюс (213)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
І хто покарає рашистів крім ЗСУ? Нікчемна ООН, ніякий РадБез, чи може польські фермери?
показати весь коментар
03.03.2024 20:53
+20
І шо невтік негайно скличе радбез оон?
показати весь коментар
03.03.2024 20:51
+14
Які наслідки?! 10 років раша відкрито знищує Україну та її народ. Де наслідки???!!!
показати весь коментар
03.03.2024 20:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І шо невтік негайно скличе радбез оон?
показати весь коментар
03.03.2024 20:51 Відповісти
Навпаки , фу@піду навіть Радбез ООН не скличе ,
бо для нього ддостатньо відосика на ручному мараХвоні 😡
показати весь коментар
03.03.2024 20:56 Відповісти
дякуємо, пане Міністр, за співчуття у нашій біді.
дякуємо, "вперта Литва", за допомогу!
кожен литовець допоміг Україні в десятки разів більше, ніж американець!

ми пам'ятаємо.....
показати весь коментар
03.03.2024 21:19 Відповісти
Які наслідки?! 10 років раша відкрито знищує Україну та її народ. Де наслідки???!!!
показати весь коментар
03.03.2024 20:51 Відповісти
Ага, давай, пощєкотай нам вуха потужною стурбованістю
показати весь коментар
03.03.2024 20:52 Відповісти
Занепокоєним немає спокою.
показати весь коментар
03.03.2024 20:52 Відповісти
І хто покарає рашистів крім ЗСУ? Нікчемна ООН, ніякий РадБез, чи може польські фермери?
показати весь коментар
03.03.2024 20:53 Відповісти
зелені зернотрейдери покарають на чолі з дєрьмаком
показати весь коментар
03.03.2024 20:57 Відповісти
Вони не фермери, це БИДЛО !!!
показати весь коментар
03.03.2024 20:57 Відповісти
ти знаєш, польські фермери продають своє зерно по 320 євро,наші фермери по 110 чи 120 доларів. то хто бидло?
показати весь коментар
03.03.2024 21:01 Відповісти
З 320€- 200€ дотації ЄС, то БИДЛО ти !
показати весь коментар
03.03.2024 21:10 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2024 06:27 Відповісти
Штрейкбрехеры звичайнi... В Евросоюзе своих штрейкбрехеров ненавидят... Как-то в Италии, еще лиры ходили, забастовали портовые грузчики... Хозяин привез своего штрейкбрехера-крановщика, на советский манер это был бы послушный рабочий-коммунист. Тот штрейкбрехер полез на портальный кран. Дык, бастующие стащили его с высоты-не уронили, но на земле всем скопом таких звездюлей вставили, шо обездвиженное тело увезла скорая. Тогда грузчики бастовали чтобы им зарплату повысили с 350 000 лир, до 500 000. На момент забастовки профсоюз выплачивал бастующим по 100 000 лир в месяц.
показати весь коментар
03.03.2024 21:28 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2024 20:56 Відповісти
А наш лидор с 5-6-ть менеджеров засунул как обычно язык в ... шут он есть шут-кровавый.
показати весь коментар
03.03.2024 20:57 Відповісти
Його діти в безпеці!
показати весь коментар
03.03.2024 20:59 Відповісти
Стурбованість. Лише глибока стурбованість.
показати весь коментар
03.03.2024 20:58 Відповісти
і допомога,
Велика допомога з Литви, яка за населенням як половина Києва
показати весь коментар
03.03.2024 21:21 Відповісти
Світ безсилий проти кацапськоі орди, а ми робимо все, що тільки можемо.
показати весь коментар
03.03.2024 20:59 Відповісти
Якщо мова про зброю й гроші, то Захід геть не безсилий. Але ледачий, сцикливий, недалекоглядний
показати весь коментар
03.03.2024 21:04 Відповісти
ніхто не хоче покидати зони комфорту, українці молодці і все таке але гинуть вони десь там далеко
показати весь коментар
03.03.2024 21:13 Відповісти
...Західний Захід,
бо Східний Захід допомагає нам в десятки більше з громадянина
показати весь коментар
03.03.2024 21:23 Відповісти
ссикливий...
показати весь коментар
03.03.2024 21:23 Відповісти
Якби знали шо 50 шахедів прилетить на москву -- 100 раз би подумали чи летіти на Украіну
показати весь коментар
03.03.2024 21:04 Відповісти
Їм похер. Роздують "вставай страна агромная" і надихають ще мільйон мобіків
показати весь коментар
03.03.2024 21:05 Відповісти
Не зовсім - чогось А-50 не замінив автоматом збитого а крутиться коло Краснодару
показати весь коментар
03.03.2024 21:14 Відповісти
нє пройдьот "срана огромная" !

кацапи дурні, але НЕ кретини
показати весь коментар
03.03.2024 21:25 Відповісти
Ну а українська влада мовчить ,горе президент навіть співчутя висловив .
показати весь коментар
03.03.2024 21:05 Відповісти
Не заважайте Мінську-3 чи точніше Стамбулу-2, а зовсім точно Оману-2
показати весь коментар
03.03.2024 21:27 Відповісти
Ну от які "наслідки"? Війна в Україні, а в ********** "нікакой ескалаціі". У нас навіть немає чим оту "ескалацію" здійснювати...
показати весь коментар
03.03.2024 21:06 Відповісти
Все ж є, але обмежена.
показати весь коментар
03.03.2024 21:16 Відповісти
Якщо порівнювати то ... самі знаєте...
показати весь коментар
03.03.2024 21:37 Відповісти
І які ж наслідки? Хоча б зберіться і з 20 літаків запустіть ракети в Кримський міст і розбийте його повністю і назавжди. Інакше ваші слова це обісцяне балабольство перепрошую за грубість.
показати весь коментар
03.03.2024 21:21 Відповісти
Купа підарасів рашистів,у Європі та Америці,мають купу нерухомості та грошей,відверто насміхаються над вами балаболами стурбованими.
Почніть їх висилати на паРашу.
показати весь коментар
03.03.2024 21:25 Відповісти
вы б лучше хоть порядок с новостями в европе навели! прайм тайм: то израиль, то газа, то навальный, то климат, то гонки, то выборы в сша.... все что угодно, но только не Украина.
Не интересно, да??
показати весь коментар
03.03.2024 21:31 Відповісти
А ти шо думав, ця тема буде вічно в західних ЗМІ? Сильно тебе хвилює що там в Ізраїлі?
Те що влада довбойопів із таким же прошарком населення довбойопів на це сподівалась коли шла на довгу війну - виключно ваші проблеми і не більше тепер.
показати весь коментар
03.03.2024 21:39 Відповісти
где Украина, а где Израиль? каким боком их война к европе?
и где европа и где Украина??
мозг включаем!
показати весь коментар
03.03.2024 21:42 Відповісти
Яка в сраку різниця де? Тебе воно сильно хвилює чи ні? Якщо ні - то чому твоя проблема повинна когось хвилювати більше?
Дійсно, включай мозок, логіку саму елементарну, якщо вони є.
показати весь коментар
03.03.2024 21:47 Відповісти
да епните уже по крымскому мосту
показати весь коментар
03.03.2024 21:31 Відповісти
О да да, самоє страшноє оружиє давайте, супер озабоченность, о да да так их !!!
показати весь коментар
03.03.2024 23:25 Відповісти
Пропоную Ландсбергису созвать Радбез ООН. Пора кожній країни по черзі збирати Радбез ООН і пропонувати гнати рашу у шию
показати весь коментар
03.03.2024 23:57 Відповісти
Опять должна??
Может сделаете что то
показати весь коментар
04.03.2024 07:54 Відповісти
 
 