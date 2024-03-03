Ландсбергіс про атаку РФ на Одесу: Повинні бути серйозні та негайні наслідки, а не безкарність
Глава литовського МЗС прокоментував російську атаку на Одесу, внаслідок якої загинуло 12 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс написав у соцмережі Х (колишній твіттер).
"Це абсолютно жахливе вбивство. Умисно вбиваючи немовлят уві сні, Росія заявляє про явну зневагу до будь-яких мирних угод, минулих чи майбутніх", - наголосив він.
Він підкреслив, що Росія має відчути "серйозні і негайні наслідки, а не тривалу безкарність".
Топ коментарі
+25 Frol Fedoroff
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+20 Андрей Емельянов #582078
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+14 Alexandr Петров
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бо для нього ддостатньо відосика на ручному мараХвоні 😡
дякуємо, "вперта Литва", за допомогу!
кожен литовець допоміг Україні в десятки разів більше, ніж американець!
ми пам'ятаємо.....
Велика допомога з Литви, яка за населенням як половина Києва
бо Східний Захід допомагає нам в десятки більше з громадянина
кацапи дурні, але НЕ кретини
Мінську-3чи точніше Стамбулу-2, а зовсім точно Оману-2
Почніть їх висилати на паРашу.
Не интересно, да??
Те що влада довбойопів із таким же прошарком населення довбойопів на це сподівалась коли шла на довгу війну - виключно ваші проблеми і не більше тепер.
и где европа и где Украина??
мозг включаем!
Дійсно, включай мозок, логіку саму елементарну, якщо вони є.
Может сделаете что то