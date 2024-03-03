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Новини
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В Одесі завершилась пошукова операція на місці влучання російського БпЛА в багатоповерхівку. Загинуло 12 людей, 5 з них діти, - ОВА

одеса

Влада повідомила про завершення пошукової операції на місці влучання російського дрону в багатоповерхівку в Одесі.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок влучання російського дрону в багатоповерхівку загинуло 12 людей, пʼятеро з них - діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років", - написав він.

Читайте: Ландсбергіс про Атаку РФ на Одесу: Повинні бути серйозні та негайні наслідки, а не безкарність

Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня

Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.

Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.

Станом на 5 ранку 2 березня в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.

За даними ДСНС, станом на ранок 3 березня кількість загиблих в Одесі зросла до 9. Згодом стало відомо про загибель немовляти.

Пізніше влада повідомила про ще двох загиблих дітей.

Також читайте: У лікарні померла одеситка, яка зазнала важких опіків під час дронової атаки РФ 23 лютого

Автор: 

Одеса (5473) жертви (1801)


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Топ коментарі
+10
Просто ЖАХ! 5-ро діточок!😥
Кацапскі істоти горіть в пеклі, усім своїм мордором!🤬
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03.03.2024 22:08
+7
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02eWtauzFxJuiL3ERpZW4rfRepBrq3eSjGMtKXZcUZfNj3rihEAEYHtbRyb9EQSDAfl?__cft__[0]=AZXk62E-B8eQzZ-zdxfDT4g1W6gLZxwisNITKCySwOz4ilzETSwRv0TxDJx0MkbP0jiTdx6jkWz8HVUm7FPe5j4izfEDAxJETHl66tv-xI-CVSd70iLROs8qKqQiZQmt-l06HrJsguK0rpyHMRxJ_ogva6oIzu24K8gCwfnpd09LcI2ywQjV_0X8ocibvIAkjBw&__tn__=%2CO%2CP-R 53 мин. ·

Русня щаслива? Русня задоволена? Русня досягла всіх цілей вбивая українських дітей?

Ця історія повинна стати зараз головною темою в комунікації нашої влади з Заходом. Це повинно бути на всіх брифінгах українських посольств та у всіх зверненнях нашого МЗС. Про це повинні говорити в ООН та у Раді Європи. Це повинно з'явитися на табло Таймс сквер та головних сторінках світових ЗМІ. Влада має всі можливості це зробити. І зобов'язана зробити. Тому що це те, що жорстко впливає на суспільну думку західного виборця - масове вбивство дітей. І це повинно стати частиною інформаційної кампанії України. Світ має згадати, що русня - вбивці та нелюді. Головне не мовчати...

Мої щирі співчуття всім втратившим близких.
показати весь коментар
03.03.2024 22:07
+6
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXh2evb0zMc5Adh-Vk210pgAYx-MHHhAL1nnaFPsRJ6LjSlVcfqKwpHLc7ryQTkYiDjOjgZaJWqYvl4HaXc3WKyH_VGl8DgQauVlSQshrNXp4KNbI6wUeFsoccWfTkL6-6jqX4FIzXAc7qSmCjyq1Off7jIM1Ch_h4aSVHf2LE2DQ&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky с https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZXh2evb0zMc5Adh-Vk210pgAYx-MHHhAL1nnaFPsRJ6LjSlVcfqKwpHLc7ryQTkYiDjOjgZaJWqYvl4HaXc3WKyH_VGl8DgQauVlSQshrNXp4KNbI6wUeFsoccWfTkL6-6jqX4FIzXAc7qSmCjyq1Off7jIM1Ch_h4aSVHf2LE2DQ&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевским .

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid033LqvevukwDmMFu4JRdXwLfKSqfB6bn75fDGwKLp5feXhE1z1Ee5QvaW9JdZmbXMol?__cft__[0]=AZXh2evb0zMc5Adh-Vk210pgAYx-MHHhAL1nnaFPsRJ6LjSlVcfqKwpHLc7ryQTkYiDjOjgZaJWqYvl4HaXc3WKyH_VGl8DgQauVlSQshrNXp4KNbI6wUeFsoccWfTkL6-6jqX4FIzXAc7qSmCjyq1Off7jIM1Ch_h4aSVHf2LE2DQ&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

Делом ЧЕСТИ будет для СБУ и ГУР,найти этих ГНИД,которые убили ДЕТЕЙ в Одессе и ЗАКАБЗОНИТЬ..Это сделать РЕАЛЬНО..
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03.03.2024 22:05
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Бідолашні люди. Не буду казати як я їх розумію чи співчуваю це не допоможе повернути померлих. Якщо є якась фінансова можливість покращити протиповітряну оборону Одеси пишіть про це, Цензоре.
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03.03.2024 21:15 Відповісти
Найкраща відповідь на це-ліквідація придністров'я!
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03.03.2024 21:39 Відповісти
паРаші, тоді і Придніств"я самоліквидується
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03.03.2024 23:15 Відповісти
ну а весь світ зайнятий бідами цивільного населення в Газі, їм не до українських дітей
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03.03.2024 22:00 Відповісти
Просто ЖАХ! 5-ро діточок!😥
Кацапскі істоти горіть в пеклі, усім своїм мордором!🤬
показати весь коментар
03.03.2024 22:08 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXh2evb0zMc5Adh-Vk210pgAYx-MHHhAL1nnaFPsRJ6LjSlVcfqKwpHLc7ryQTkYiDjOjgZaJWqYvl4HaXc3WKyH_VGl8DgQauVlSQshrNXp4KNbI6wUeFsoccWfTkL6-6jqX4FIzXAc7qSmCjyq1Off7jIM1Ch_h4aSVHf2LE2DQ&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky с https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZXh2evb0zMc5Adh-Vk210pgAYx-MHHhAL1nnaFPsRJ6LjSlVcfqKwpHLc7ryQTkYiDjOjgZaJWqYvl4HaXc3WKyH_VGl8DgQauVlSQshrNXp4KNbI6wUeFsoccWfTkL6-6jqX4FIzXAc7qSmCjyq1Off7jIM1Ch_h4aSVHf2LE2DQ&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевским .

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid033LqvevukwDmMFu4JRdXwLfKSqfB6bn75fDGwKLp5feXhE1z1Ee5QvaW9JdZmbXMol?__cft__[0]=AZXh2evb0zMc5Adh-Vk210pgAYx-MHHhAL1nnaFPsRJ6LjSlVcfqKwpHLc7ryQTkYiDjOjgZaJWqYvl4HaXc3WKyH_VGl8DgQauVlSQshrNXp4KNbI6wUeFsoccWfTkL6-6jqX4FIzXAc7qSmCjyq1Off7jIM1Ch_h4aSVHf2LE2DQ&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·

Делом ЧЕСТИ будет для СБУ и ГУР,найти этих ГНИД,которые убили ДЕТЕЙ в Одессе и ЗАКАБЗОНИТЬ..Это сделать РЕАЛЬНО..
показати весь коментар
03.03.2024 22:05 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZXk62E-B8eQzZ-zdxfDT4g1W6gLZxwisNITKCySwOz4ilzETSwRv0TxDJx0MkbP0jiTdx6jkWz8HVUm7FPe5j4izfEDAxJETHl66tv-xI-CVSd70iLROs8qKqQiZQmt-l06HrJsguK0rpyHMRxJ_ogva6oIzu24K8gCwfnpd09LcI2ywQjV_0X8ocibvIAkjBw&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02eWtauzFxJuiL3ERpZW4rfRepBrq3eSjGMtKXZcUZfNj3rihEAEYHtbRyb9EQSDAfl?__cft__[0]=AZXk62E-B8eQzZ-zdxfDT4g1W6gLZxwisNITKCySwOz4ilzETSwRv0TxDJx0MkbP0jiTdx6jkWz8HVUm7FPe5j4izfEDAxJETHl66tv-xI-CVSd70iLROs8qKqQiZQmt-l06HrJsguK0rpyHMRxJ_ogva6oIzu24K8gCwfnpd09LcI2ywQjV_0X8ocibvIAkjBw&__tn__=%2CO%2CP-R 53 мин. ·

Русня щаслива? Русня задоволена? Русня досягла всіх цілей вбивая українських дітей?

Ця історія повинна стати зараз головною темою в комунікації нашої влади з Заходом. Це повинно бути на всіх брифінгах українських посольств та у всіх зверненнях нашого МЗС. Про це повинні говорити в ООН та у Раді Європи. Це повинно з'явитися на табло Таймс сквер та головних сторінках світових ЗМІ. Влада має всі можливості це зробити. І зобов'язана зробити. Тому що це те, що жорстко впливає на суспільну думку західного виборця - масове вбивство дітей. І це повинно стати частиною інформаційної кампанії України. Світ має згадати, що русня - вбивці та нелюді. Головне не мовчати...

Мої щирі співчуття всім втратившим близких.
показати весь коментар
03.03.2024 22:07 Відповісти
ці юблюдки ниють за 2 Мая, а самі устроїли друге березня.
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03.03.2024 23:18 Відповісти
Твари лаптеногие,горите в аду все,без разбору на "хороших" и "плохих"!
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04.03.2024 13:00 Відповісти
 
 