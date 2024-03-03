В Одесі завершилась пошукова операція на місці влучання російського БпЛА в багатоповерхівку. Загинуло 12 людей, 5 з них діти, - ОВА
Влада повідомила про завершення пошукової операції на місці влучання російського дрону в багатоповерхівку в Одесі.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок влучання російського дрону в багатоповерхівку загинуло 12 людей, пʼятеро з них - діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років", - написав він.
Нічна атака "Шахедами" на Одесу 2 березня
Раніше повідомлялося, що з-під завалів дев’ятиповерхівки в Одесі, у яку влучив російський безпілотник, дістали тіло Анни Гайдаржі та її 4-місячного сина Тимофія.
Також Цензор.НЕТ інформував, що внаслідок влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Одеси загинула 3-річна дитина.
Внаслідок атаки російських ударних БпЛА є поранені цивільні та пошкоджені житлові багатоповерхові будинки в Одесі.
Станом на 5 ранку 2 березня в ОВА уточнили, що ворожий ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Один під’їзд зруйнований вщент. За даними МВС, кількість загиблих в Одесі зросла до 2. 7 мешканців не виходять на зв’язок.
Згодом стало відомо, що з-під завалів в Одесі дістали тіло дитини. Спершу надходила інформація, що хлопчику 3 місяці, однак за даними Офісу генпрокурора та ДСНС, - загиблій дитині 3 роки.
За даними ДСНС, станом на ранок 3 березня кількість загиблих в Одесі зросла до 9. Згодом стало відомо про загибель немовляти.
Пізніше влада повідомила про ще двох загиблих дітей.
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Кацапскі істоти горіть в пеклі, усім своїм мордором!🤬
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Делом ЧЕСТИ будет для СБУ и ГУР,найти этих ГНИД,которые убили ДЕТЕЙ в Одессе и ЗАКАБЗОНИТЬ..Это сделать РЕАЛЬНО..
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02eWtauzFxJuiL3ERpZW4rfRepBrq3eSjGMtKXZcUZfNj3rihEAEYHtbRyb9EQSDAfl?__cft__[0]=AZXk62E-B8eQzZ-zdxfDT4g1W6gLZxwisNITKCySwOz4ilzETSwRv0TxDJx0MkbP0jiTdx6jkWz8HVUm7FPe5j4izfEDAxJETHl66tv-xI-CVSd70iLROs8qKqQiZQmt-l06HrJsguK0rpyHMRxJ_ogva6oIzu24K8gCwfnpd09LcI2ywQjV_0X8ocibvIAkjBw&__tn__=%2CO%2CP-R 53 мин. ·
Русня щаслива? Русня задоволена? Русня досягла всіх цілей вбивая українських дітей?
Ця історія повинна стати зараз головною темою в комунікації нашої влади з Заходом. Це повинно бути на всіх брифінгах українських посольств та у всіх зверненнях нашого МЗС. Про це повинні говорити в ООН та у Раді Європи. Це повинно з'явитися на табло Таймс сквер та головних сторінках світових ЗМІ. Влада має всі можливості це зробити. І зобов'язана зробити. Тому що це те, що жорстко впливає на суспільну думку західного виборця - масове вбивство дітей. І це повинно стати частиною інформаційної кампанії України. Світ має згадати, що русня - вбивці та нелюді. Головне не мовчати...
Мої щирі співчуття всім втратившим близких.