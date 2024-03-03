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Переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні, - МЗС Китаю

лі,хуей

У Міністерстві закордонних справ Китаю назвали переговори єдиним способом припинити бойові дії в Україні

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Після дипломатичних переговорів у Москві в суботу ввечері Міністерство закордонних справ Китаю заявило в неділю, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін провели в суботу ввечері переговори з високопоставленими російськими дипломатами. Це був перший етап європейської подорожі, під час якої Хуей також відвідає Брюссель, Польщу, Німеччину та Францію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС РФ після зустрічі зі спецпосланцем Лі Хуеєм заявило, що в Китаї хочуть, щоб інтереси Росії були враховані під час врегулювання війни в Україні

У звіті, опублікованому в неділю вранці, МЗС Китаю заявило, що спецпредставник Лі Хуей і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін погодилися, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Китай готовий "продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні", - заявило МЗС Китаю.

Китай заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України, але підтримує тісні зв’язки з Москвою.

Читайте: МЗС Китаю пояснив турне спецпредставника Лі Хуея Європою: "Підготовка шляху до мирних переговорів"

Автор: 

Китай (4621) переговори з Росією (1098) Лі Хуей (36)


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Топ коментарі
+57
Переговори з ворогом мають тривати не довше кулеметної черги. Здається це сказав Василь Кук Командувач УПА .
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03.03.2024 21:23
+47
Тук-тук - "Хто там?" - "Ми переговорщики, прийшли на переговори" - "Скільки вас?" - "Двоє, китаяша і раша" - "Ну то й поговоріть між собою"
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03.03.2024 21:24
+45
Китаезы с турками очень мечтают чтобы с рашки сняли санкции.
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03.03.2024 21:22
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Сторінка 2 з 2
Ці кремлівські пішаки говорять про бажання кремля. Про те, про що сам кремль говорити не хоче відкрито.

А причина проста. Економіка Рашки тріщіть по швах і знаходиться за крок до катастрофи.

Економіка держави як сімейний бюджет. Поки ти ходиш на роботу, тобі вистачає на життя, та на те щоб відкласти. За 30 років можна прилічну суму назбирати.

Коли ти роботу втрачаєш, руки тянуться до заначки і проблему безробіття ти починаєш бачити коли гроші в накопиченнях закінчуются.
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03.03.2024 21:55 Відповісти
Тож санкції, то втрата роботи для Рашки, накопичення резервного фонду і фонду пенсійного також тратятся. А війна **** дуже дорога. От чому кремлю зараз вкрай необхідна заморозка конфлікту
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03.03.2024 21:58 Відповісти
Перемовини ПРО ЩО? Про виведення всіх війск рф з теріторії України ***** й Рашисти перемовини вести не бажають а більше немає про що розмовляти з окупантами - військовими злочинцями!
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03.03.2024 21:56 Відповісти
Десь я вже бачив такий коментар на адресу цього пана - "...порядну людину ****** не назвуть..."
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03.03.2024 21:56 Відповісти
щось чучмеки заворушились...
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03.03.2024 21:56 Відповісти
Так а про що перемовлятися? Про те як ми віддаємо території, і гарантовано за пару років зазнаємо повторної агресії? При цьому отримавши дірку від бублика? Йдіть в х*й
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03.03.2024 21:59 Відповісти
Всі знають як припинити, а як змусити мерзоту піти з чужої землі, "Это другое"
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03.03.2024 22:05 Відповісти
Йди на своє прізвище!
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03.03.2024 22:06 Відповісти
Китай зацікавлений, щоб ця війна продовжувалась якнайдовше. З одного боку, через тривалу війну, послаблюється ********* і стає більш залежною від Китаю, з іншого боку послаблюється колективний Захід, який є одвічним супротивником. Ситуація він-він, як не крути.
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03.03.2024 22:08 Відповісти
Ну, ладно, з цим **** ми ще можемо провести переговори про майбутні переговори (щоправда, не зможу вгадити, чи одн, чи два раунди); а які переговори можливі з ******? От нехай *** і скаже, про що конкретно потрібно домовлятися.
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03.03.2024 22:09 Відповісти
Цікаво, товариш Мао багато переговорів вів із своїми ворогами?
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03.03.2024 22:12 Відповісти
Там війна була не на території Китаю. От якби Китай відмовився від претензій на Тайвань (який він вважає частиною Китаю) в обмін на щось, тоді да.
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04.03.2024 13:53 Відповісти
Гаразд, нагадує.

І все ж, я б не прирівнював ставлення китайців до Кореї із ставленням українців (навіть із Львова, хоча воюють і хлопці з Горлівки) до Донбасу чи Херсонщини.
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04.03.2024 14:32 Відповісти
Покрути собі свого червоно змія, ******!
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03.03.2024 22:15 Відповісти
Пізно, Сі.
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03.03.2024 22:17 Відповісти
Он тут вообще каким боком?
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03.03.2024 22:17 Відповісти
...а що, рашисти вже погодились на капітуяцю та репарації? Тому досить ******* про переговори, усі причому, умники!
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03.03.2024 22:20 Відповісти
Треба розуміти, що північні території китайських мирних альтруїстів не цікавлять.
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03.03.2024 22:26 Відповісти
"криза в Україні"??

Іди на *** Лі.

Такою має бути єдина відповідь всіх адекватних країн.
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03.03.2024 22:30 Відповісти
Головне завжди виходити з тої аксіоми, що ніякої "перемоги" не буде.
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03.03.2024 22:30 Відповісти
Пусть сначала за столом переговоров Китай признает Тайвань как независимое государство, а Турция - Курдистан.
А так, они мастаки делить территорию другого государства, потакая агрессору, когда у них самих в глазу торчат бревна.
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03.03.2024 22:37 Відповісти
еще в 2008 московиты передали подарили Китаю, в вечное пользование огромные территории Забайкалья и Сибири в обмен на поддержку анексии Крима.
очень жаль что в свое время США помешали самураям разделаться с этими лживыми, гнусными и двуличными тварями
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03.03.2024 22:39 Відповісти
Єдиним способом припинити бойові дії є вивід військ московії з України та відновлення міжнародно признаних кордонів.
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03.03.2024 22:42 Відповісти
МЗС Китаю заявило, що спецпредставник Лі **** і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін погодилися, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні.ІДЕТЕ НАКУЙ І КИТАЙЦІ І РАШИСТИ. ПЕРЕГОВОРИ "МІНСЬКОГО ЗБІГОВИСЬКА" ДАЛИ РАШИСТУ МОЖЛИВІСТЬ ПІДГОТУВАТИСЯ ДО СЬОГОДНІШНЬОЇ КРОВОПРОЛИТНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ .ЄДИНИЙ СПОСІБ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ І БЕЗ ПЕРЕГОВОРІВ- ВИВЕДЕННЯ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСК ІЗ ВСІЄЇ ОКУПОВАНОЇ УКРАЇНИ.
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03.03.2024 22:43 Відповісти
А яка реальність?
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03.03.2024 23:31 Відповісти
А какой процент воинов ЗСУ проголосовали бы что бы у них была новая баба каждую ночь? Или что твоя жена и дочь должны давать минимум 3 солдатам ЗСУ и одному герою тыла, каждый день. Давайте проведем голосование. И о какой реальности ты мелешь, кацапина?
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04.03.2024 10:02 Відповісти
********. Можете банити
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03.03.2024 22:50 Відповісти
- Так i сказав, переговори?
- Да, так i сказав
-
-
-
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03.03.2024 22:54 Відповісти
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04.03.2024 09:18 Відповісти
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04.03.2024 11:01 Відповісти
Переговоры о чём? Чтобы эти твари нас "не очень больно" убивали ...
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04.03.2024 12:08 Відповісти
Под термином "жители" вы подразумеваете тех "многонациональных русских", которыми оккупанты усиленно "заселяют" временно захваченные украинские территории?
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04.03.2024 22:07 Відповісти
Это среди них предлагаете провести референдум?
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04.03.2024 22:09 Відповісти
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05.03.2024 10:51 Відповісти
Всех "местных жителей" на референдум, время пришло ...
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05.03.2024 10:54 Відповісти
Ну а если уж до конца утрировать, то необходимо провести "референдум" среди всех "квартирантов" для "самоопределения": кому же принадлежат квартиры, в которых они сейчас проживают ...
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05.03.2024 10:59 Відповісти
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05.03.2024 22:30 Відповісти
не ну кетайцы очень воинственная нация
и много они выиграли войн за последние столетия?
всегда только получали дроздов, которые не спят
миротворцы с*ка обоссаные
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03.03.2024 22:57 Відповісти
Почитай про китайсько-вʼєтнамський інцидент (війну) 1979 року і не кизди. Потім почитай що таке ******* Народно-визвольна армія Китаю, ї чисельність, склад, озброєння і бойові можливості, її ракетно ядерна зброя, ядерна тріада (в інеті все є). Раз сам нічого не знаєш, то не треба з нас лохів робити!
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03.03.2024 23:19 Відповісти
Результат: тактична перемога В'єтнаму.
******* армія теоретично сильна. А практично, ніхто цього випробувати не прагне.
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04.03.2024 00:41 Відповісти
У війні КНР і Вʼєтнаму брали участь декілька військових округів НВА Китаю і два округи ВНА Вʼєтнаму, тобто стратегічні обʼєднання, а перемога (як ти пишеш) тактична. Хіба ж так буває? Га Клаузевіц? А як Вʼєтнам виграв? Під тиском світової спільноти КНР відвів війська з території Вʼєтнаму але на глибину своєїокупації (120-150 км) китайці вивезли все що тільки можна - с/г техніку, трактори і авто, всю худобу, зерно та ріс, сортове насіння, інструмент та прилади, кирпіч та будівельну деревину, будівельні матеріали, телеграфні стовпи, навіть житлові будинки розбирали і вивозили… то де ж тут(як ти пишеш) тактична перемога?
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05.03.2024 14:26 Відповісти
Вьетнам выиграл. А про ,,втарую аналагавнетную,, что писали? Не помните?
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04.03.2024 07:58 Відповісти
Ага, конечно Вьетнам выиграл, только много чего лишился. Это ты советской прессы о китайских ревизионистах которые бряцают оружием и ненавидят ссср обчитался Виталик? Это именно они (тогдашние совковские пропагандоны) про тактическую перемогу братского Вьетнама писали. В таком случае совок и Афган конечно победил? Да Виталик? Тактично как некий Рофс вверху написал… Про аналоговнетную и писать ничего не буду она в настоящее время с китайской и рядом не валялась… А пост написал шапкозакидателю который сильно недооценивает НОАК, поскольку вероятного противника недооценивать нельзя
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04.03.2024 19:07 Відповісти
Китай повернув всі землі В'єтнаму які був тимчасово захопив, втрати Китаю були набагато більшими. Армія Китаю не перемагала вже кілька століть
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09.03.2024 11:46 Відповісти
Нехай цей японський городовой приiде до Киева та повторить, що вiн сказав.
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03.03.2024 22:59 Відповісти
Бла бла бла бла… а ви мали сумніви що комуняцкий Китай щось по іншому промовить? Пекін на будь яку проблему, навіть воєнного характеру, завжди каже що її треба вирішувати тільки мирним дипломатичним шляхом. Так було в Афгані, в Іраку, в Лівії, в Грузії, в Молдові, у Палестині, зараз в Україні. Якщо Пекіна така проблема напряму не торкається, відповідь буде саме така. Але, якщо тільки хто небуть зачепить проблеми уйгурів,Тибетців, Тайваню то відповідь Китаю буде жахливою і кроваво….
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03.03.2024 23:11 Відповісти
Хай вговорюють свого васала рашку забратися з України тоді бойові дії припиняться.
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03.03.2024 23:13 Відповісти
Китай спонсор параши.
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03.03.2024 23:17 Відповісти
переговори з козломордою кацапньою лише після того, як вини будуть за порєбріком, гаранти Будапештського меморандуму повинні гарантувати непорушні кордони України ... + негайно відновити ядерну зброю ...
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03.03.2024 23:18 Відповісти
Пару днів тому у Полтавській області був зафіксований землетрус 3.6 бали. Як гадаєш, на Полтавщині є гори?.. Так ото ж...
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04.03.2024 00:16 Відповісти
Вже всі *уйловські шавки про переговори проверещали? Чи хтось іще є на черзі?
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03.03.2024 23:19 Відповісти
ПНХ,жовтопикі.
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03.03.2024 23:29 Відповісти
кацапы, у вас величие не работает.
все на вас хер ложат.
роздупляйтесь уже, закатывайте губу и серьезно разговаривайте без глупых территориальных претензий.
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03.03.2024 23:44 Відповісти
А як там китайські уйгури?! Вже домовились з ними щодо їх геноциду, а комуняки вузькоокі?!...
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04.03.2024 00:14 Відповісти
все консервы вскрылись...
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04.03.2024 00:31 Відповісти
Цей **** ще не заї*ався вештатись порожняком?
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04.03.2024 01:32 Відповісти
Китаю з огляду на власні економічні труднощі потрібно закінчення війни будь яким чином бо його економіка потребує дешевих ресурсів з росії та Західних інвестицій...те чого зараз йому складно отримувати...тож вони і першу чергу дбають не про мир а свій інтерес...
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04.03.2024 01:40 Відповісти
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04.03.2024 01:49 Відповісти
Реальність така, що світ був би чудовим місцем, коли б Китай, Іран і Росія були повністю стерті з карти Землі.
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04.03.2024 01:53 Відповісти
Пригадується, як китайці демонстративно відмовилися зустрічатися із Зеленським в Давосі . . .

На місці українського МЗС я би зараз їм повернув це. Не знаю як, треба подумати. Наприклад, заявити, що переговори з представником Китаю п. Лі **** можливі тільки про російсько-українську війну, тоді як Китай хоче вести переговори про "українську кризу". Типу переговори мають сенс, якщо сторони мають на увазі одну і ту саму проблему, тому відбудуться після офіційної заяви МЗС Китая про те, що їх представник прибуде обговорювати перспективи припинення російсько-української війни (чи міжнародного збройного конфлікту росії та України, що виник внаслідок агресії російської федерації). А до тих пір предмет переговорів українській стороні є незрозумілим, а тому вони є передчасними.
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04.03.2024 02:21 Відповісти
>Ли Хуэй
Одна буква лишняя.
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04.03.2024 02:53 Відповісти
<****** К ХЙЛУ ПРИЕХАЛ НА МОСКВУ )))
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04.03.2024 06:49 Відповісти
Нічого не буде. Переговори це лише час посилитись, а потім знову напасти за більш вигідних умов. Самі знаєте. Зеля почне відведення, руйнування захисних споруд, розмінувавння.
Це ж було вже.
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04.03.2024 08:51 Відповісти
Чому "росія" з великої букви? "Оху...ли" вже автори статті?
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04.03.2024 09:01 Відповісти
бажаю усьому мід-у кєтая щоб їх кожен день ******* до смерті та грабували гопники, а вони із ними вели лише перемовини.
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04.03.2024 09:02 Відповісти
Китай заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України, але підтримує тісні зв'язки з Москвою. Переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні". Сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні...

Не агресія РФ проти України, а українська криза і далі той же https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2 речитатив, кремлівський дискурс приправлений чисто китайським лукавством: жертва насильства, злодіяння має приняти умовам насильнику - переговори, політичне врегулювання.

О чем говорить, когда не о чем говорить.

исходной позицией для начала переговоров должно быть возращение к положению до начала вторжения в Украину и полное прекращение огня. Но Кремль на это не пойдет.

Так о чем говорить-переговаривать?(1)

И Кремль продолжит бомбить Украину для увеличения количества и качества любви граждан Украины к России.

Особенно возлюбят Россию те у кого будут убиты и покалечены родные. (2)

Лавров:

Трагедии в Мариуполе можно было бы избежать, если бы Киев принял предложение Путина.

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04.03.2024 09:14 Відповісти
хкуйло буде збирати свою платформу з формули миру.....
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04.03.2024 09:42 Відповісти
Перемовини однозначно потрібні, але тільки не з куйлом й його шайкою. Вони - воєнні злочинці, а з злочинцями не ведуть перемовин,- їх судять. Рашку має представляти хтось інший. Тоді інша справа.
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04.03.2024 09:45 Відповісти
петушки косоглазые так и подмазывают за фекальную помойку...
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04.03.2024 09:57 Відповісти
Китай Україні не допомагав і санкції не уводив
Тому Україну не має хвилювати що каже Китай
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04.03.2024 10:09 Відповісти
У носорога дуже поганий зір, але з його вагою - це не його проблема.
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04.03.2024 15:32 Відповісти
Нах пішли stinky chinky.
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04.03.2024 10:22 Відповісти
Ну, покажіть приклад - домовляйтеся з Республікою Китай, а ми подивомось і подумаєм.
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04.03.2024 10:31 Відповісти
Допоможуть лише аналогічні відповіді на обстріли. На п'ять балістичних ракет по містам України, п'ять балістичних ракет по військових об'єктах біля міст Росії. На двадцять п'ять Шахедів, у відповідь двадцять п'ять безпілотників
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04.03.2024 10:46 Відповісти
От читаю, і чесно не розумію звідки у нас цих "ГЕРОЇВ БИТВИ ЗА ДИВАН", до фронту відношення ніякого, але кричать про вічну війну до кордонів 91.... Ви би хоть реально дивились на речі, на хронологію подій і постаралися би оцінити теперішні можливості як економічні так і воєнні!!!!
Чим ви "герої" збираєтесь верстати території? Потужним контентом від бубочки і гнівними псевдо-патріотичними гаслами в коментарях?....
З таким керівництвом щоб кацапів Дніпро не зупинило, ато аналізуючи останні дні на фронтах все дуже кепсько. А найвеличніший затіяв богатоходовочку з конституційним судом, тож йому по цимбалах....
Єдиний варіант, який бачу я це рішення щось потипу Фінів, і після закінчення активної фази війни випалити зелену плісняву, і озброюватись як йожики... Бо слова кулеби про лопати і висєр хламідії про закривання фронту людьми все більше реальний стає...
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04.03.2024 10:51 Відповісти
на фронте пацаны стоят
зеленых нужно нах и чем быстрее, тем лучше
это **** раковая опухоль
да *** Кличко, да хоть кого из мэров крупных городов, но только не зеленое говно. Даже из рыгов, но только не зеленые
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05.03.2024 00:09 Відповісти
Якщо ваші друзі просять вас домовитися з вашим ворогом, то зрадники вже домовилися за вашою спиною!" Аль-Капоне
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04.03.2024 11:57 Відповісти
цікаво, а чому в Брюсселі нема "спец-представника з питань євразії" ?

питання ж просте : або Європа стане жити по китайським законам, або китай стане жити по європейським законам

ті хто думають що буде інакше, забувають про те що росія з китаєм контролюють десь 70% світових покладів усього
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04.03.2024 13:19 Відповісти
Ну так переговорите с этим лысым чмошником, если такие умные, чтобы он свалил назад на парашу вместе со своим стадом. Все от этого выиграют
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04.03.2024 18:50 Відповісти
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