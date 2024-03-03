Переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні, - МЗС Китаю

У Міністерстві закордонних справ Китаю назвали переговори єдиним способом припинити бойові дії в Україні

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Після дипломатичних переговорів у Москві в суботу ввечері Міністерство закордонних справ Китаю заявило в неділю, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін провели в суботу ввечері переговори з високопоставленими російськими дипломатами. Це був перший етап європейської подорожі, під час якої Хуей також відвідає Брюссель, Польщу, Німеччину та Францію.

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У звіті, опублікованому в неділю вранці, МЗС Китаю заявило, що спецпредставник Лі Хуей і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін погодилися, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Китай готовий "продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні", - заявило МЗС Китаю.

Китай заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України, але підтримує тісні зв’язки з Москвою.

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