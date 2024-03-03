Переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні, - МЗС Китаю
У Міністерстві закордонних справ Китаю назвали переговори єдиним способом припинити бойові дії в Україні
Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
"Після дипломатичних переговорів у Москві в суботу ввечері Міністерство закордонних справ Китаю заявило в неділю, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін провели в суботу ввечері переговори з високопоставленими російськими дипломатами. Це був перший етап європейської подорожі, під час якої Хуей також відвідає Брюссель, Польщу, Німеччину та Францію.
У звіті, опублікованому в неділю вранці, МЗС Китаю заявило, що спецпредставник Лі Хуей і заступник міністра закордонних справ Росії Михайло Галузін погодилися, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні.
Китай готовий "продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні", - заявило МЗС Китаю.
Китай заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України, але підтримує тісні зв’язки з Москвою.
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А причина проста. Економіка Рашки тріщіть по швах і знаходиться за крок до катастрофи.
Економіка держави як сімейний бюджет. Поки ти ходиш на роботу, тобі вистачає на життя, та на те щоб відкласти. За 30 років можна прилічну суму назбирати.
Коли ти роботу втрачаєш, руки тянуться до заначки і проблему безробіття ти починаєш бачити коли гроші в накопиченнях закінчуются.
І все ж, я б не прирівнював ставлення китайців до Кореї із ставленням українців (навіть із Львова, хоча воюють і хлопці з Горлівки) до Донбасу чи Херсонщини.
Іди на *** Лі.
Такою має бути єдина відповідь всіх адекватних країн.
А так, они мастаки делить территорию другого государства, потакая агрессору, когда у них самих в глазу торчат бревна.
передалиподарили Китаю, в вечное пользование огромные территории Забайкалья и Сибири в обмен на поддержку анексии Крима.
очень жаль что в свое время США помешали самураям разделаться с этими лживыми, гнусными и двуличными тварями
- Да, так i сказав
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и много они выиграли войн за последние столетия?
всегда только получали дроздов, которые не спят
миротворцы с*ка обоссаные
******* армія теоретично сильна. А практично, ніхто цього випробувати не прагне.
все на вас хер ложат.
роздупляйтесь уже, закатывайте губу и серьезно разговаривайте без глупых территориальных претензий.
На місці українського МЗС я би зараз їм повернув це. Не знаю як, треба подумати. Наприклад, заявити, що переговори з представником Китаю п. Лі **** можливі тільки про російсько-українську війну, тоді як Китай хоче вести переговори про "українську кризу". Типу переговори мають сенс, якщо сторони мають на увазі одну і ту саму проблему, тому відбудуться після офіційної заяви МЗС Китая про те, що їх представник прибуде обговорювати перспективи припинення російсько-української війни (чи міжнародного збройного конфлікту росії та України, що виник внаслідок агресії російської федерації). А до тих пір предмет переговорів українській стороні є незрозумілим, а тому вони є передчасними.
Одна буква лишняя.
Це ж було вже.
Не агресія РФ проти України, а українська криза і далі той же https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2 речитатив, кремлівський дискурс приправлений чисто китайським лукавством: жертва насильства, злодіяння має приняти умовам насильнику - переговори, політичне врегулювання.
О чем говорить, когда не о чем говорить.
исходной позицией для начала переговоров должно быть возращение к положению до начала вторжения в Украину и полное прекращение огня. Но Кремль на это не пойдет.
Так о чем говорить-переговаривать?(1)
И Кремль продолжит бомбить Украину для увеличения количества и качества любви граждан Украины к России.
Особенно возлюбят Россию те у кого будут убиты и покалечены родные. (2)
Лавров:
Трагедии в Мариуполе можно было бы избежать, если бы Киев принял предложение Путина.
Тому Україну не має хвилювати що каже Китай
Чим ви "герої" збираєтесь верстати території? Потужним контентом від бубочки і гнівними псевдо-патріотичними гаслами в коментарях?....
З таким керівництвом щоб кацапів Дніпро не зупинило, ато аналізуючи останні дні на фронтах все дуже кепсько. А найвеличніший затіяв богатоходовочку з конституційним судом, тож йому по цимбалах....
Єдиний варіант, який бачу я це рішення щось потипу Фінів, і після закінчення активної фази війни випалити зелену плісняву, і озброюватись як йожики... Бо слова кулеби про лопати і висєр хламідії про закривання фронту людьми все більше реальний стає...
зеленых нужно нах и чем быстрее, тем лучше
это **** раковая опухоль
да *** Кличко, да хоть кого из мэров крупных городов, но только не зеленое говно. Даже из рыгов, но только не зеленые
питання ж просте : або Європа стане жити по китайським законам, або китай стане жити по європейським законам
ті хто думають що буде інакше, забувають про те що росія з китаєм контролюють десь 70% світових покладів усього