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Новини Війна
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Росіяни продовжують атакувати Іванівське на Бахмутському напрямку. В межах міста ідуть жорстокі бої, - Євлаш

війна,зсу

ЗСУ ведуть жорстокі бої з росіянами в населеному пункті Іванівське на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати населений пункт Іванівське, йдуть жорсткі бої вже в межах міста. Наші військові героїчно чинять опір та намагаються відкинути противника з зайнятих рубежів. Також ворог намагається атакувати і в населеному пункті Богданівка, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Туди перекидаються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв", - розповів він.

Він зазначив, що ворог має за мету захопити населений пункт Часів Яр, однак поки що безрезультатно. Він зазначив, що українські захисники тримають оборону і не дають просунутися противнику вперед.

Читайте також: Натиск на Часів Яр не стихає, ворог постійно направляє резерви, - Євлаш

Автор: 

Бахмут (1561) Євлаш Ілля (162)


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Топ коментарі
+20
Так підор ********** сказав шо сирьська стабілізовала фронт… УПА знов ******* лідор мальоха….
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03.03.2024 22:27
+15
Після "перезавантаження" вуличних боїв стало якось більше(причому у різних населених пунктах(
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03.03.2024 22:32
+15
кажуть що це загострення у рашистів до переобрання *****. А якщо ні. Зеленський схоже всрався, а яким хероєм був за Залужного. Гвардія наступу, звільнення Крима -опана тополя! А зараз що крім останньої надії на США
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03.03.2024 22:45
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Так підор ********** сказав шо сирьська стабілізовала фронт… УПА знов ******* лідор мальоха….
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03.03.2024 22:27 Відповісти
Стецько коли був Залужний то як би було ок . Но твій прехзидент вирішив шо Вкраїну в дупу головне рейтинги і поставив сирьськаго якого Залужний хотів ще в 2023 році зняти но доннабеладонна *********** не дала дозволу… якось так
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03.03.2024 23:26 Відповісти
Що ок? Не відступали і не втрачали міст і сіл? Що ти верзеш?
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03.03.2024 23:28 Відповісти
Ага ,дуже терміново Владімір хотів зрушити ситуацію на фронті.Шурік при цьому уточнив що саме головне грамотне бойове планування.Так що не хвилюйтеся,цих два додіка зрушили ситуацію на фронті згідно грамотного бойового планування
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04.03.2024 01:11 Відповісти
А хто такий Євлаш?
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04.03.2024 11:00 Відповісти
Після "перезавантаження" вуличних боїв стало якось більше(причому у різних населених пунктах(
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03.03.2024 22:32 Відповісти
кажуть що це загострення у рашистів до переобрання *****. А якщо ні. Зеленський схоже всрався, а яким хероєм був за Залужного. Гвардія наступу, звільнення Крима -опана тополя! А зараз що крім останньої надії на США
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03.03.2024 22:45 Відповісти
Вчасно Зечмо Залужного зняв , лінії оборони після Авдіївки не построїв, зате виділив 17 мільярд доларів на асфальт і дороги, ну ******* від народження, помилка природи
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03.03.2024 22:54 Відповісти
Він працює ******* згідно Омвнським домовленостям .
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03.03.2024 23:01 Відповісти
А що в тих домовленостях? Де можна прочитати?
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03.03.2024 23:04 Відповісти
В інтервʼю коломийського західній пресі восени 2019 року.
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03.03.2024 23:18 Відповісти
Блазень був в Омані в 20-му. Давай по-суті.
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03.03.2024 23:21 Відповісти
Зеленський не всрався, він вичикує зручного моменту щоби сповістити населення про неможливість України далі чинити опір і згоду на "перемир'я" - капітуляцію! Для цього потрібно вже не дуже багато - остаточно розісратися з союзниками та максимально знищити українську армію, повністю деморалізувати її залишки, унеможлививши всіляку вірогідність спротиву. І зробити це до "виборів" х@йла, як подарунок. Терміни порахуйте самі.
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03.03.2024 23:03 Відповісти
Йди в ТЦК і чини опір. Якого пуйла ниєш на Цензорі?
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03.03.2024 23:05 Відповісти
іди в сраку
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03.03.2024 23:08 Відповісти
Стиць, розвиднилось! Подолячня прибігла? Мабуть прямісінько з лондонського тцк??
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03.03.2024 23:10 Відповісти
Ще раз: чому не йдеш на фронт? Ти бачиш, що без тебе і таких як ти, цензорівських героїв, не виходить здолати ворога?
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03.03.2024 23:12 Відповісти
Ти не можеш з Лондона здолати ворога?? Не повірю!!)
Доречі, якщо ти не цензорівський герой, що тут робиш, нафронтнику?
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03.03.2024 23:16 Відповісти
не з Лондона він, а з сраки подляка.
Он, для прикладу, як агітує до капітуляції на інфі ""
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04.03.2024 00:59 Відповісти
Відійди від дзеркала , заплював уже все ,істерічка.
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04.03.2024 01:18 Відповісти
бубік, 4 рази верховний, - міняй генштаб на безуглу - в неї є план!
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03.03.2024 23:16 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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03.03.2024 23:23 Відповісти
олена казала - буду рожати, кричятиму по англійські...
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03.03.2024 23:27 Відповісти
мать вашу ***...!
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03.03.2024 23:50 Відповісти
Захватят, Бог всегда на стороне больших батальонов
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04.03.2024 04:35 Відповісти
кількість кацапів невпинно росте. загальна кількість їх на окупованих територіях вже сягнула позначки 600 тисяч. кількість же українців збільшується лише на "цензорі" під іноземними прапорами...тому шансів нуль.
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04.03.2024 09:20 Відповісти
Нужны танки, пару сотен Абрамсов решило бы ситуацию под Бахмутом !
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04.03.2024 11:21 Відповісти
 
 