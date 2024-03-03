Росіяни продовжують атакувати Іванівське на Бахмутському напрямку. В межах міста ідуть жорстокі бої, - Євлаш

ЗСУ ведуть жорстокі бої з росіянами в населеному пункті Іванівське на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати населений пункт Іванівське, йдуть жорсткі бої вже в межах міста. Наші військові героїчно чинять опір та намагаються відкинути противника з зайнятих рубежів. Також ворог намагається атакувати і в населеному пункті Богданівка, що північніше від населеного пункту Часів Яр. Туди перекидаються десантні підрозділи, мотострілецькі полки та бойовий армійський резерв", - розповів він.

Він зазначив, що ворог має за мету захопити населений пункт Часів Яр, однак поки що безрезультатно. Він зазначив, що українські захисники тримають оборону і не дають просунутися противнику вперед.

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