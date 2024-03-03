Зеленський закликав до вирішення ситуації на польському кордоні: вона "давно вийшла за межі економіки та моралі"
Президент закликає знайти рішення ситуації на кордоні з Польщею.
Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі. Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі", - підкреслив Зеленський.
Топ коментарі
+36 Ihor Demkiv #524736
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+34 Чайка Київ
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+22 Виталий #548501
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а йоська сталін, через майже 20 років, разом з адіком ділили суверену Польщу, усю Європу згідно сумнозвісного пакту "молотова-ребінтропа", чим розпочали 2Світову війну, як союзники, брати по зброї ...
Наверное перепутал два брестских договора... 3 марта 1918 года между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Советской Россией и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B центрально-европейскими державами был заключён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 сепаратный мирный договор , по которому принадлежавшие России ранее польские земли выводились из-под её верховной власти, а 29 августа того же года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 СНК РСФСР аннулировал договоры Российской империи о разделе Польши, окончательно оформив независимость Польши от России, как политически, так и юридическиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-10 [6] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров РСФСР об отказе от договоров и актов о разделах Польши, заключённых правительством бывшей Российской империи. Из под юрисдикции РСФСР выводились также территории современных Белоруссии, Литвы, большей части Украины и Латвии. Согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Брест-Литовскому мирному договору западная граница Советской России (сопредельная с Германией и Австрией) устанавливалась по линии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0 Рига - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81 Двинск - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%8F Друя - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F) Дрисвяты - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Михалишки - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%8F%D0%B9&action=edit&redlink=1 Дзивилишкяй https://lt.wikipedia.org/wiki/Dyvili%C5%A1kiai [lt] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_1 Докудово - р. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD Неман - р. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Зельвянка - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B Пружаны - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1 Видомля https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D1%8F [be] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-_ee91b89835947b4e-11 [7] . Россия обязывалась немедленно заключить мир с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Украинской Народной Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B Четверного союза . Территория Украины незамедлительно очищается от русских войск и русской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F Красной гвардии . Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных учреждений Украинской Народной Республики.
100 років тому в столиці Латвії, Ризі, був підписаний договір, що вже забутий багатьма. Цей договір офіційно поклав кінець неоголошеній війні між Польщею, що тільки відновила свої позиції і державність після поразок у попередніх століттях, та більшовицькою Росією, яка прагнула світової комуністичної революції.
Ризький мирний договір змінив кордони більшої частини Східної Європи, але для багатьох це стало причиною неминучої катастрофи, зокрема, для литовців, білорусів та українців, чиї надії на демократичні незалежні держави були зруйновані внаслідок цього пакту.
Замість існування в єдиних власних державах, білоруси, українці, литовці та певною мірою поляки виявилися розлученими конкуруючими державами, які, у кращому випадку, сприймали їх із підозрою, або, у гіршому, з ворожістю, особливо під час Великого терору радянського диктатора Йосип а Сталіна у 30-х роках.
Для більшовицького лідера Володимира Леніна сильніші республіки в радянському стилі, що виникли внаслідок договору в Білорусі та Україні, зміцнили б його правління, наслідком чого стало офіційне становлення Радянського Союзу в грудні 1922 року.
Тому до тих пір допоки у рашистів не закінчиться зерно, наш кордон не буде розблокований.
вчора в Одесі загинула родина
нещодавно у Харкові загинула родина .
може пора зробити реестр загиблих родин , зібрати ООН і вигнати рашу ????
скількі родин хутин вже знищів у Чечні, Сіріі, Україні???
ну от так загинула ціла сімья з тремя діточками - в любой цівілізований краіні це вже трагедія, а в Україні таке кожен день .
треба розуміти, що розголосом мае займатись суспільство , бо у ОПИ і Ради нема розуміння по збереженню нації.
націоналістів садили і при Янеке і при Порошенко і при Авакові і при Зе .
Було так в пропаганді - ХТО ВИНЕН ?-НАЦІОНАЛИСТИ Ви ж не забувайте що вся пропаганда була і ДОСІ Е від ідеологів хремля.
для всій ЯКОБИ український влади - націоналісти страшніше хутина, бо виганять на фіг торгашей - бариг і заставлять вчити історію
Зовнішня політика саме на президенту.Може,не закликати,а поголиться,пристойно зодягнуться і поїхати самому вирішити це питання?
Союзники .
Проблема Европи в галузі с/г виробництва в тому, що вони стали на шлях неконкурентного розвитку цієї галузі. Поставили на перше місце "екологію", різноманіття природи тощо, і відкинувши конкуренцію. Але така штучна система в глобальному світі буде рано чи пізно зазнає поразки. Величезні дотації фермерам не спонукає їх ставати економічно ефективними. Перекос політики в сторону якоїсь одної галузі породжує купу проблем для населення, бюджету, цілісності союзу, демократії. Вона вирощує "халявщиків", яких підхоплюють в свої ряди рашистські, нацистські, популістські, лівацькі партії, які можуть розвалити Союз. Той же Туск, потакаючи і йдучи за такими "халявщиками", породжує свою політичну смерть. Толерування антиукраїнських настроїв і дій цих "протестантів" показує його гнилу суть політикана, а не лідера нації.
Україна зараз лідер в с/г виробництві в Европі. Недаром при підписанні асоціації Україні дали можливість поставляти на ринок Европи тільки 1,5% від валового виробництва України.
Але все одно Україна переможе!!!