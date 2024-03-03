Зеленський закликав до вирішення ситуації на польському кордоні: вона "давно вийшла за межі економіки та моралі"

Президент закликає знайти рішення ситуації на кордоні з Польщею.

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі. Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі", - підкреслив Зеленський.

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