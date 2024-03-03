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Зеленський закликав до вирішення ситуації на польському кордоні: вона "давно вийшла за межі економіки та моралі"

зеленський

Президент закликає знайти рішення ситуації на кордоні з Польщею.

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі. Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі", - підкреслив Зеленський.

Читайте також: Польські мітингувальники блокують 6 КПП, у черзі скупчилося 2,4 тисячі фур, - Держприкордонслужба

Автор: 

кордон (4774) Зеленський Володимир (23973) Польща (8534) блокування (652)


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Топ коментарі
+36
кого закликав? сам себе?
дивно що не сказав що то папєрєднік вінават
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03.03.2024 23:22
+34
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин Svitlana Stets:
Колись давно, ще в далекому 2019, телевізор, фб зробив щось таке дике, коли родичі ненавиділи родичів. Пересварилися всі. Рідні, друзі , близькі. Чого сварилися? Бо заливали в голови стільки лайна, картинок, інформації, що українці не змогли з тим справитися.
Коли маленька частинка українців зверталася до здорового глузду інших- ніхто вже не чув. А потім на стадіоні шарфіком ***** задушили Україну. Під регіт, свист і аплодисменти.
Зараз те ж само роблять по відношенню до поляків. З обох сторін. Бо в Польщі також працює та схема, яка щиро фінансується болотостаном.
І якщо і того разу задушите здоровий глузд - в нас стане на одного ворога більше.
Перестаньте носити нетом дурні картинки. Дурні вислови.
Дурні заклики. Бо хто ще не зрозумів - українці стали елементом великого руского експерименту "як вбити країну руками українців". Невже ще є ті, хто не розуміє, що за допомогою соцмереж, телевізора з людей просто роблять "ртутну"масу, якій надають форму, напрямок. І вона палить на своїй дорозі все. Я не кажу вчити, перечитувати історію України з часів створення України. Невже 2019 нічого нікого не навчив?
Невже важко зробити аналіз, що вам обіцяли, що дали, що маєте? І чи не праві були ті, хто це все передбачливо прогнозував?
Лишіть поляків. Для цього є дипломатичні служби. І вони давно мали б цей конфлікт заглушити. Але їх нема. Зато є знов штучна , токсична "ртутна" маса, яка зараз має на меті створити ще одного ворога. І на сьогодні ій це вдається.
Правда в минулому.
Бо саме там добре видно, що було, що сталося, і причина. А все решта-пустослівʼя. Бо наступне, що станеться в Україні-громадянське протистояння . Всередині країни.
Напад болотостану ззовні. І світ зачинить всі двері перед Україною на вхід та вихід.
Хто виграє від того. Болотостан.
І якщо зараз роблять те, що призведе до таких наслідків - то наслідки і тут передбачити не важко.
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03.03.2024 23:29
+22
Ну наверное зрители его видосика... Поляки же смотрят его ежедневно.
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03.03.2024 23:20
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Зухвалі, підлі, підступні курви.
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04.03.2024 01:54 Відповісти
Шо-та я не вдуплил, кто кого зрадив, поляки , которые с радостью приняли подарок, в то время , когда краснопузые захватили Украину, чи членин который подарил полякам западную часть Украины. А ща пыня во все сопiлки цвiрiнчить, шо сгалин вернул Украине то, шо разбазарил членин. Правда умалчивает пыня о том , шо взамен Сталин отдавал Польше другие украинские территории, вплоть до 1954 года( несколько раз). Это кремлядь отдавала должок нашими территориями, выравнивая границу, бо присоеденила страны Балтии. И не врите больше, бо Германия пока поддерживала Украину, была УНР и членин ее признал, под давлением Германии. К 20-ому году Германии уже не было в Украине, чем воспользовались краснопузые, захватив Украину. Бо Германия проиграла Первую мировую войну. Версальский договор 1919 г., который предложили Германии страны-победители (США, Великобритания, Франция и другие союзные государства), предусматривал штрафные территориальные, военные и экономические меры. На западе Германия вернула Франции Эльзас и Лотарингию. Некогда Германия захватила эти территории и господствовала на них более 40 лет. Бельгия получила Эйпен и Мальмеди; промышленный регион Заар перешел под управление Лиги Наций на 15 лет; Северный Шлезвиг отошел к Дании. Наконец, Рейнская область была демилитаризована, то есть Германии запретили держать там войска и возводить укрепления. На востоке Германия отдала Польше часть Западной Пруссии и Силезии. Кроме того, Чехословакия получила от Германии Глучинскую область; преимущественно немецкий Гданьск стал свободным городом под защитой Лиги Наций, а Мемель - небольшая часть Восточной Пруссии вдоль Балтийского моря - отошла к Литве. Германия лишилась всех колоний за пределами Европы. В общей сложности Германия потеряла 13 процентов своих территорий в Европе (более 43 200 квадратных километров) и десятую часть населения (6,5 - 7 миллионов человек).
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04.03.2024 07:12 Відповісти
вофка членін нічого нікому не дарував !!! просто червоножопі тоді отримали доброї 3.14зди від обʼєднаних армій Польщі і ЗУНР (УГА) і були знушені підписати мир у Вільнісі по Збручу !!!
а йоська сталін, через майже 20 років, разом з адіком ділили суверену Польщу, усю Європу згідно сумнозвісного пакту "молотова-ребінтропа", чим розпочали 2Світову війну, як союзники, брати по зброї ...
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04.03.2024 07:20 Відповісти
Ситуация в Восточной Европе после Брестского мира[https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&veaction=edit&section=3 править | https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&action=edit&section=3 править код ]

Наверное перепутал два брестских договора... 3 марта 1918 года между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Советской Россией и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B центрально-европейскими державами был заключён https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80 сепаратный мирный договор , по которому принадлежавшие России ранее польские земли выводились из-под её верховной власти, а 29 августа того же года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 СНК РСФСР аннулировал договоры Российской империи о разделе Польши, окончательно оформив независимость Польши от России, как политически, так и юридическиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-10 [6] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87 Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров РСФСР об отказе от договоров и актов о разделах Польши, заключённых правительством бывшей Российской империи. Из под юрисдикции РСФСР выводились также территории современных Белоруссии, Литвы, большей части Украины и Латвии. Согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 Брест-Литовскому мирному договору западная граница Советской России (сопредельная с Германией и Австрией) устанавливалась по линии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0 Рига - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%81 Двинск - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%8F Друя - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F) Дрисвяты - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Михалишки - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%8F%D0%B9&action=edit&redlink=1 Дзивилишкяй https://lt.wikipedia.org/wiki/Dyvili%C5%A1kiai [lt] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_1 Докудово - р. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD Неман - р. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Зельвянка - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B Пружаны - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1 Видомля https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D1%8F [be] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-_ee91b89835947b4e-11 [7] . Россия обязывалась немедленно заключить мир с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Украинской Народной Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B Четверного союза . Территория Украины незамедлительно очищается от русских войск и русской https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F Красной гвардии . Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных учреждений Украинской Народной Республики.
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04.03.2024 07:36 Відповісти
тут я мав на увазі https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80++%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B5%D1%8E+%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%80%D1%81%D1%80&client=firefox-b-d&sca_esv=0aade082d29507cb&sca_upv=1&sxsrf=ACQVn0-bps84l2VdX78fOxZE8sErdsPLWg%3A1709533703657&ei=B2rlZdDaJ4KMxc8PxfCTqAc&udm=&ved=0ahUKEwiQ-oyp_dmEAxUCRvEDHUX4BHUQ4dUDCBA&uact=5&oq=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80++%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B5%D1%8E+%D1%82%D0%B0+%D1%81%D1%80%D1%81%D1%80&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiOdC80LjRgNC90LjQuSDQtNC-0LPQvtCy0ZbRgCAg0L_QvtC70YzRidC10Y4g0YLQsCDRgdGA0YHRgDIFECEYnwVI1O8aUI2AGliU5hpwBXgBkAEAmAG0AaAB0BaqAQUxNy4xMrgBA8gBAPgBAZgCGKAC3w_CAgoQABhHGNYEGLADwgIKECEYChigARjDBMICChAAGIAEGIoFGEPCAgYQABgHGB7CAgUQABiABMICCBAAGIAEGMsBwgIIEAAYFhgeGArCAgYQABgWGB7CAggQABgWGB4YD8ICBRAhGKABwgIHECEYChigAZgDAIgGAZAGA5IHBTE0LjEwoAeZmAE&sclient=gws-wiz-serp рижській мирний договір 1921 червоною кацапією та Польщею року за яким землі ЗУНР увійшли в Польщу

100 років тому в столиці Латвії, Ризі, був підписаний договір, що вже забутий багатьма. Цей договір офіційно поклав кінець неоголошеній війні між Польщею, що тільки відновила свої позиції і державність після поразок у попередніх століттях, та більшовицькою Росією, яка прагнула світової комуністичної революції.

Ризький мирний договір змінив кордони більшої частини Східної Європи, але для багатьох це стало причиною неминучої катастрофи, зокрема, для литовців, білорусів та українців, чиї надії на демократичні незалежні держави були зруйновані внаслідок цього пакту.

Замість існування в єдиних власних державах, білоруси, українці, литовці та певною мірою поляки виявилися розлученими конкуруючими державами, які, у кращому випадку, сприймали їх із підозрою, або, у гіршому, з ворожістю, особливо під час Великого терору радянського диктатора Йосип а Сталіна у 30-х роках.

Для більшовицького лідера Володимира Леніна сильніші республіки в радянському стилі, що виникли внаслідок договору в Білорусі та Україні, зміцнили б його правління, наслідком чого стало офіційне становлення Радянського Союзу в грудні 1922 року.
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04.03.2024 08:39 Відповісти
присоединила
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04.03.2024 07:21 Відповісти
Pravilno skazal,no malo mogut poliaki i neponiat
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04.03.2024 00:04 Відповісти
ну, то іще раз надішли нічтожество шмуделя із шапіто-кабміном на кордон, хай поїдуть, пофоткаються з водіями, поторгують тупими їб...ми, розведуть руками та повернуться... зелений ********, так це не працює, як і твої тупі вечірні гундосики, і вже давно...
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04.03.2024 00:11 Відповісти
Весна прийшла, "теплішає"...
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04.03.2024 01:22 Відповісти
Поляки давно корумпованого кацапами Туска діють на шкоду Україні і на догоду ***** синхронно з адміністрацією президента України. З початку блокади Україна втратила більше мільярда доларів бюджетних надходжень, а ЗСУ недоотримали необхідні речі та засоби боротьби з ворогом. Це нагадує схему "данєцкіх" з вугіллям яке закупали з Кузбаса за копійки і втричі дорожче продавали як "видобуте з глибини шахт" державі та ще й отримуючи за це субсидії. Памятаєте!, вони навіть кричали що "годують УКраїну". Те ж саме зараз роблять польські фермери, перевізники і трейдери засмоктуючи гігантські обєми кацапського зерна з Білорусі, продаючи його як своє і отримуючи субсидії від ЄС нічого не вирощуючи, а просто імітуючи "фермерську діяльність". Вони теж "кормільци Польщі" і "захисники ЄС". Такою діяльністю "фермери" зачищають Польщу від фермерства як такого - селянин який отримав "легкі гроші" ніколи більше важко працювати не буде - халява розбещує, а зрада маргіналізує та деградує...
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04.03.2024 02:42 Відповісти
Да это можно двумя словами, на кшталт, не было бы польских барыг, не были б развязаны руки и у зеофшорных барыг.
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04.03.2024 06:56 Відповісти
Всі бачили як фури з рашистським зерном безперервним потоком перетинають польсько-білоруський кордон, але польські фермери не побігли блокувати білоруський кордон. І польська влада не надала вказівок польським митникам призупинити оформлення тих фур. А все тому що рашистське зерно ще дешевше ніж українське, і не виключено, що там є і зерно українських селян, яке рашисти віджали на окупованих територіях. Але полякам вигідно, бо вони те зерно скуповують у рашистів за дешево і продають в Європі з великими накрутками.
Тому до тих пір допоки у рашистів не закінчиться зерно, наш кордон не буде розблокований.
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04.03.2024 01:59 Відповісти
Пiдкажiть, чи не до скабеевой я потрапив, з ii нараис блеяньем? ЗЫ... скажiть тiй опецькуватiй скабеевiй, шо мы всего 5 процентов зерна загоняем в Польшу( так грит главзеб), а кацапы на порядок меньше. Но на вчера Евросоюз на 100% отказался от кацап нефти. ЗЫ... Стесняюсь спросить, насчет вашей тенденции, типо, кому и как о вас доложить?
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04.03.2024 06:54 Відповісти
Про мораль .

вчора в Одесі загинула родина
нещодавно у Харкові загинула родина .

може пора зробити реестр загиблих родин , зібрати ООН і вигнати рашу ????

скількі родин хутин вже знищів у Чечні, Сіріі, Україні???
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04.03.2024 02:04 Відповісти
Не понял, цэ питання до зебила? У гундосика нет морали. Лучше про птичек... Пiвники, чи тюльпани , тре роздивитись, почали вилазити.
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04.03.2024 06:48 Відповісти
Це питання до розумних українців - треба робити різні флеш моби, конференції, фонди.

ну от так загинула ціла сімья з тремя діточками - в любой цівілізований краіні це вже трагедія, а в Україні таке кожен день .

треба розуміти, що розголосом мае займатись суспільство , бо у ОПИ і Ради нема розуміння по збереженню нації.
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04.03.2024 11:48 Відповісти
Дивлюсь, що 90 відсотків коментарів на стороні Польщі. Коментарі наче проти Зеленського, але насправді вони проти України. І мене це зовсім не дивує. Раніше всі вони були проти України і вихваляли парашу. Голосували не за Чорновола, Ющенка й Порошенка, а за Кучму, овоча й ригів. Та й за Зеленського вони проголосували з надією, що с расієй падружіца, рускій єзік вєрньот, парашенку і всєх націоналістав пасадіт. А сьогодні вони за Польщу, яку вчора ненавиділи бо так їм казали пропагандони з параші. Завтра вони будуть за Угорщину, за Китай, Іран, за будь кого хто проти України. Це зазомбована вата, манкурти з ковбасною психологією.
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04.03.2024 02:15 Відповісти
Не перебільшуйте. Справжні націоналісти ніколи не були при владі в Незалежній Україні. А ті фріки які в Верховній Раді за пять років не провели жодного економічного законопроекту, але синхронно з ригами голосували за гроші льовочкіна (66% голосувань), уже давно на узбіччі історії...
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04.03.2024 02:48 Відповісти
Та бачив я одного "націоналіста" Тягнібика Його навіть на Заході України не підтримують, бо з'ясували що воно є
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04.03.2024 03:27 Відповісти
Стоять зорька, повангуем о завтра - не кацап нарратив...А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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04.03.2024 06:45 Відповісти
» всєх націоналістав пасадіт«
націоналістів садили і при Янеке і при Порошенко і при Авакові і при Зе .
Було так в пропаганді - ХТО ВИНЕН ?-НАЦІОНАЛИСТИ Ви ж не забувайте що вся пропаганда була і ДОСІ Е від ідеологів хремля.

для всій ЯКОБИ український влади - націоналісти страшніше хутина, бо виганять на фіг торгашей - бариг і заставлять вчити історію
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04.03.2024 11:56 Відповісти
Вата тоді називала націоналістами всіх хто говорив українською мовою, був за членство України в ЄС і НАТО, і всіх хто казав, що кацапи українцям ніякі не брати, що кацапи нам споконвічні вороги.
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04.03.2024 20:21 Відповісти
Все так,але президент не повинен бути«закликантом»
Зовнішня політика саме на президенту.Може,не закликати,а поголиться,пристойно зодягнуться і поїхати самому вирішити це питання?
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04.03.2024 04:03 Відповісти
А понты для приезжих погонять, для самоуспокоения. Думает, шо потом не спросят, мол, а ты шо сделал, окромя гундосить денно и нощно, типо, дай и наглость - второе счастье.
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04.03.2024 06:42 Відповісти
Цікаво, якби не було Росії, Україна та Польща зжерли б один одного?
Союзники .
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04.03.2024 04:43 Відповісти
Всю історію жерли один одного..
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04.03.2024 06:28 Відповісти
Не было зебилов - не было и проблем с поляками на кордоне. Появились офшорные ЗЕрнопотоки, все больше к судьбе возникают вопросы, мол , доколе так будет, типо, на тебе боже, шо мне не гоже?
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04.03.2024 06:38 Відповісти
Слова правильні. Але звертатись треба по своїх каналах до президента Польщі, прем'єра, сейму. А також до свого кабміну і великих латифундистів.
Проблема Европи в галузі с/г виробництва в тому, що вони стали на шлях неконкурентного розвитку цієї галузі. Поставили на перше місце "екологію", різноманіття природи тощо, і відкинувши конкуренцію. Але така штучна система в глобальному світі буде рано чи пізно зазнає поразки. Величезні дотації фермерам не спонукає їх ставати економічно ефективними. Перекос політики в сторону якоїсь одної галузі породжує купу проблем для населення, бюджету, цілісності союзу, демократії. Вона вирощує "халявщиків", яких підхоплюють в свої ряди рашистські, нацистські, популістські, лівацькі партії, які можуть розвалити Союз. Той же Туск, потакаючи і йдучи за такими "халявщиками", породжує свою політичну смерть. Толерування антиукраїнських настроїв і дій цих "протестантів" показує його гнилу суть політикана, а не лідера нації.
Україна зараз лідер в с/г виробництві в Европі. Недаром при підписанні асоціації Україні дали можливість поставляти на ринок Европи тільки 1,5% від валового виробництва України.
Але все одно Україна переможе!!!
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04.03.2024 07:15 Відповісти
Ситуація зайшла і завдяки безтолковості тупорилого ішака.
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04.03.2024 07:33 Відповісти
...спящие агенты гб болот мацковии..Шимон на столько поляк,как я балерина. Гардинский по деду..
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04.03.2024 07:33 Відповісти
Не "ситуація вийшла за межі економіки і моралі", а ти, іудо, зі своїм кодляком довів її до цієї межі. І продовжуєш уперто вести Україну до поразки і погибелі. Гнати такого президента і уряд у відставку і віддати під суд! Поки не пізно...
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04.03.2024 08:25 Відповісти
Херпіду все закликає "стадіон" щоб там прийняти для нього нормальні рішення, бо створивши таку ситуцію, сидить і виглядає з бункера, прикриваючись тим, що наші громадяни стікають кров'ю. Володя, поляки твій марафон і твої відоси не дивляться. Навіть тут, в Україні нормальні люди не вмикають телевізор, всі ці питання вирішують уряди, точніше професійні політики, які мають бути налаштованними вирішити, а не бикувати.
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04.03.2024 08:53 Відповісти
Або сам вирішуй цю ситуацію або назнач компетентних, замість Шмигаля наприклад, нам не потрібні відео з закликами, дії потрібні. А судячи з цього звернення влада навіть не розібралася в ситуації
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04.03.2024 09:21 Відповісти
І кого це зелене чмо може призначити? Таких самих ригоаналів кацапсько-юдейських, як сам? А, найголовніше - ляхам не потрібен компроміс. Їм необхідно знищити конкурента - українського виробника. Або, як мінімум, не допустити його на ринок ЄС. І ***** ляхам, що ЄС ДОЗВОЛЯЄ нам везти продукцію на ринки ЄС. Нє позволям - і все тут!
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04.03.2024 11:46 Відповісти
Непрофесійна влада... Перейменування на ОПи, довело до ж...
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04.03.2024 09:46 Відповісти
надо углубить. Расширить понимаешь. Надо шо бы все было хорошо и я за все хорошее против всего плохого!
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04.03.2024 10:12 Відповісти
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