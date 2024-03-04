Спікер Конгресу Джонсон обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні, - CNN
Спікер Палати представників Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями для нового двопартійного пакету допомоги Україні, який включатиме обмеження на кордоні США з Мексикою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Як пише видання, Джонсон зірвав двопартійний пакет допомоги Україні, запропонований Сенатом, але залишив двері відкритими для нової пропозиції, що з'явилася в Палаті представників.
Повідомляється, що Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями Палати представників, які намагалися заручитися підтримкою нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, що включає обмеження на кордоні США з Мексикою. І зараз голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол відіграє провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію і досягти консенсусу, щоб домогтися ухвалення рішення в залі до кінця березня або в квітні.
Також у виданні додають, що Джонсон ще не зайняв позицію щодо нового плану і не зобов'язався виносити його на голосування, сказавши своїм колегам, що спочатку вони повинні завершити роботу над законодавством про державне фінансування.
Але як тільки цей процес буде завершено до середини березня, прихильники плану серед республіканців вважають, що Джонсон дозволить винести його на голосування, хоча й ризикує отримати негативну реакцію з боку крайніх правих членів Конгресу або навіть голосування за його відсторонення від посади спікера.
Проте проведення закону через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням. Республіканці сильно розділені щодо України, а колишній президент Дональд Трамп може фактично знищити законопроєкт одним постом у соціальних мережах.
У CNN додають, що крім того, для його ухвалення знадобиться широка підтримка демократів - а це надскладне завдання, враховуючи, що пакет включає нові прикордонні обмеження і допомогу Ізраїлю, що, ймовірно, може викликати спротив лівих сил.
Прихильники цього пакету кажуть, що в умовах, коли Росія здобуває перемоги в Україні, необхідно діяти негайно. Маккол, який минулого тижня інформував республіканців в офісі спікера про новий план, сказав CNN, що Джонсон був "дуже обережним". Інші прихильники цього заходу кажуть, що Джонсон явно був відкритий до їхнього плану.
План зовнішньої допомоги, що розробляється двопартійною групою, передбачає надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66 мільярдів доларів, але не передбачає гуманітарну допомогу, яка була частиною сенатського пакету та пріоритетом для багатьох демократів.
Крім того, план заборонятиме в'їзд нелегальних іммігрантів до США, поки не буде досягнуто оперативного контролю над кордоном, і відправлятиме мігрантів до Мексики або країни їхнього походження, поки вони чекатимуть на розгляд їхніх претензій у США.
Видання наводить слова Маккола про те, що група також розглядає інші зміни до законопроєкту, включаючи арешт заморожених російських активів у США і передачу їх Україні. Він також сказав, що члени групи розглядають можливість перетворення частини допомоги на американський кредит - ідея, яку висунув Дональд Трамп.
ле цю пропозицію буде важко прийняти багатьом демократам, які виступають проти імміграційних обмежень, а також проти відсутності гуманітарної допомоги, пише CNN.
Спроба затвердити більшу допомогу Україні затягнулася на місяці на тлі внутрішньопартійних чвар у Республіканській партії. Спочатку республіканці вимагали від Конгресу посилення заходів з безпеки кордонів, перш ніж надавати допомогу Україні. Потім, коли після майже п'ятимісячних переговорів у Сенаті двопартійна угода про безпеку кордонів була провалена, Джонсон одразу ж оголосив її надто слабкою, що фактично звело нанівець усі зусилля.
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Кампанія, схоже, створена для того, щоб розпалити обурення та поляризацію перед виборами до Білого дому 2024 року, і експерти, які вивчають російську дезінформацію, кажуть, що американці можуть очікувати більшого, оскільки Путін прагне послабити підтримку України та припинити життєво важливе постачання допомоги.
Російська дезінформація - про імміграцію. Справжня мета - підірвати допомогу Україні. Після двох років, проведених в основному на війну в Україні, російський апарат дезінформації «розпочав 2024 рік з акцентом на США».
Це е единий ланцюжок. Крапка.
Видимо, спецслужбы США опасаются , часть мигрантов - будущие террористические штурмовые отряды, которые ждут сигнала .... за 3 года прошло несколько миллионов нелегалов: русских, китайцев, мексиканцев...
27 штатов осудили Байдена за открытые границы, а 3 штата выставили на границы свои национальные гвардии.
Кстати, национальные гвардии штатов вооружены танками , самолетами..
2. Ху&ло не може бути « правим». Ніколи та нічому.
Смерть рашистам!
Слава Україні!
навіть думки такої нема?
ну тоді ждемо допомоги - план А
Трамп заздрить ***** та його тотальній владі, тому сам навіть не приховує, що дорвавшись до Білого дому він встановить таку саму диктатуру, як ті, хто її вже встановив і тоді світ здригнеться.
Знайомо, проходили вже.
джонсон рудий і імья його не Боріс.
А по факту всі це все розуміють.
Экс-премьер Великобритании, Борис Джонсон, 19.01.24:
,,Мир многое выиграет, если в США на выборах президента победит Дональд Трамп. Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе, президентство Трампа может стать большой победой для мира и Украины".
Президент Польши, Анджей Дуда, 07.02.24:
,,В случае переизбрания Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине, потому что всегда выполнял свои обещания. Если я получал какое-то обещание от президента Дональда Трампа, если он мне что-то обещал, оно выполнялось. Да, президент Дональд Трамп держит свое слово, если он что-то говорит, то относится к этому серьезно,,
Вот ето бл**** в США власть, ценности и демократия, что какой то Трамп который не то что не имеет власти а даже под следствием, может одним постом в соцсети для кухарок руководит сверхдержавой и может уничтожить весь мир. Куда катится ета планета
все по кругу, все по спіралі, як вчить філосоія.
то це будуть останні вибори в США.
Далі буде диктатура… без виборів… як в РФ.
США, цей всесвітній гегемон демократії здувся, перейшов на миньків хвіст.
Були: Рузвельт, Рейган, Буш (старший). Стали: Клінтон, Обама, Трамп.
1. Сила диктатури у владі одного придурка.
2. Сила демократії у владі Народа,
а не одного придурка.
Який же Трамп всемогутній! Звичайний громадянин США, не маючий навіть грошей для внесення застави за сфабрикованим проти нього звинуваченням у завищенні вартості своїх активів, виявився володарем світу.
"...пакет включає нові прикордонні обмеження і допомогу Ізраїлю, що, ймовірно, може викликати спротив лівих сил."
Адже ліві, тобто демократи, проти прикордонних обмеженнь і допомоги Ізраїлю. Цікаво.
"Прихильники цього пакету кажуть, що в умовах, коли Росія здобуває перемоги в Україні, необхідно діяти негайно."
Що ж заважає адміністрації Байдена без голосування по пакету негайно передати Україні 12,3 млрд дол. Україні, виділених Конгресом Україні ще у 2022 року? Да що там 12,3 млрд - навіть 4,2 млрд доларів, які вона недорахувала Україні у 2023 році, про які сьогодні каже Пентагон?
"План зовнішньої допомоги, що розробляється двопартійною групою, передбачає надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66 мільярдів доларів, але не передбачає гуманітарну допомогу, яка була частиною сенатського пакету та пріоритетом для багатьох демократів." Як скромно і сором'язливо сформульовано. Насправді під гуманітарною допомогою мається на увазі допомога Газі, тобто хамасу, на 10 млрд. доларів. Це було, як виявилося, пріоритетом для багатьох демократів.
"Крім того, план заборонятиме в'їзд нелегальних іммігрантів до США, поки не буде досягнуто оперативного контролю над кордоном..."
Це те, що вимагає американський народ. Бо Америку захлеснула хвиля насильства з боку 9 млн. нелегалів, які проникли в США через південний кордон за 3 роки правління Байдена.
"...група також розглядає інші зміни до законопроєкту, включаючи арешт заморожених російських активів у США і передачу їх Україні."
Адже які погані республіканці, вони знов підіграють путіну.
"Але цю пропозицію буде важко прийняти багатьом демократам, які виступають проти імміграційних обмежень, а також проти відсутності гуманітарної допомоги."
Тобто багатьом демократам важко прийняти закриття кордонів і відсутность 10 млрд доларів для хамасу. От вам, панове, и момент істини.
В США таким чином виписані закони і Конституція, що жодна людина при владі ніколи не матиме можливість постпвити раком всю країніну і всі штати з власних забаганок, тим більше голова Палати представників.
Стільки скільв в США важелів запобігання цьому, немає в жодній країні. Саме тому США вважається еталоном демократії.
На сьогодні жоден важель проти блокуваня важливих, якщо насправді важливих для нинішньої влади і всіх конгресменів США, НЕ БУВ задіяним! Жоден.
Всіх все влаштовує.
Всі намагаються використити біду і трагедію України в своїх брудних передвиборчих перегонах.
Ні гибель людей, ні смерті дітей, еі втрата територій України, ні зростання небезпеки для Європи владу нинішню і колишнього президента США не здатні рочулити їх серце, воно завжди в сейфі де зберігають регаліїї влади і грошей.
Ця небезпечна гра в хто наступний, ніколи не була такою цинічною і достойною людей. Чим вони відрізняються від Сі або Ина , і навіть путіна, не можливо знайти і під мікроскопом.