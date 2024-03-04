Спікер Конгресу Джонсон обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні, - CNN

Спікер Палати представників Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями для нового двопартійного пакету допомоги Україні, який включатиме обмеження на кордоні США з Мексикою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Як пише видання, Джонсон зірвав двопартійний пакет допомоги Україні, запропонований Сенатом, але залишив двері відкритими для нової пропозиції, що з'явилася в Палаті представників.

Повідомляється, що Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями Палати представників, які намагалися заручитися підтримкою нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, що включає обмеження на кордоні США з Мексикою. І зараз голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол відіграє провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію і досягти консенсусу, щоб домогтися ухвалення рішення в залі до кінця березня або в квітні.

Також у виданні додають, що Джонсон ще не зайняв позицію щодо нового плану і не зобов'язався виносити його на голосування, сказавши своїм колегам, що спочатку вони повинні завершити роботу над законодавством про державне фінансування.

Але як тільки цей процес буде завершено до середини березня, прихильники плану серед республіканців вважають, що Джонсон дозволить винести його на голосування, хоча й ризикує отримати негативну реакцію з боку крайніх правих членів Конгресу або навіть голосування за його відсторонення від посади спікера.

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Проте проведення закону через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням. Республіканці сильно розділені щодо України, а колишній президент Дональд Трамп може фактично знищити законопроєкт одним постом у соціальних мережах.

У CNN додають, що крім того, для його ухвалення знадобиться широка підтримка демократів - а це надскладне завдання, враховуючи, що пакет включає нові прикордонні обмеження і допомогу Ізраїлю, що, ймовірно, може викликати спротив лівих сил.

Прихильники цього пакету кажуть, що в умовах, коли Росія здобуває перемоги в Україні, необхідно діяти негайно. Маккол, який минулого тижня інформував республіканців в офісі спікера про новий план, сказав CNN, що Джонсон був "дуже обережним". Інші прихильники цього заходу кажуть, що Джонсон явно був відкритий до їхнього плану.

План зовнішньої допомоги, що розробляється двопартійною групою, передбачає надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66 мільярдів доларів, але не передбачає гуманітарну допомогу, яка була частиною сенатського пакету та пріоритетом для багатьох демократів.

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Крім того, план заборонятиме в'їзд нелегальних іммігрантів до США, поки не буде досягнуто оперативного контролю над кордоном, і відправлятиме мігрантів до Мексики або країни їхнього походження, поки вони чекатимуть на розгляд їхніх претензій у США.

Видання наводить слова Маккола про те, що група також розглядає інші зміни до законопроєкту, включаючи арешт заморожених російських активів у США і передачу їх Україні. Він також сказав, що члени групи розглядають можливість перетворення частини допомоги на американський кредит - ідея, яку висунув Дональд Трамп.

ле цю пропозицію буде важко прийняти багатьом демократам, які виступають проти імміграційних обмежень, а також проти відсутності гуманітарної допомоги, пише CNN.

Спроба затвердити більшу допомогу Україні затягнулася на місяці на тлі внутрішньопартійних чвар у Республіканській партії. Спочатку республіканці вимагали від Конгресу посилення заходів з безпеки кордонів, перш ніж надавати допомогу Україні. Потім, коли після майже п'ятимісячних переговорів у Сенаті двопартійна угода про безпеку кордонів була провалена, Джонсон одразу ж оголосив її надто слабкою, що фактично звело нанівець усі зусилля.

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