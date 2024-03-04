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Спікер Конгресу Джонсон обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні, - CNN

джонсон,майк

Спікер Палати представників Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями для нового двопартійного пакету допомоги Україні, який включатиме обмеження на кордоні США з Мексикою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Як пише видання, Джонсон зірвав двопартійний пакет допомоги Україні, запропонований Сенатом, але залишив двері відкритими для нової пропозиції, що з'явилася в Палаті представників.

Повідомляється, що Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями Палати представників, які намагалися заручитися підтримкою нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, що включає обмеження на кордоні США з Мексикою. І зараз голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол відіграє провідну роль у спробах доопрацювати пропозицію і досягти консенсусу, щоб домогтися ухвалення рішення в залі до кінця березня або в квітні.

Також у виданні додають, що Джонсон ще не зайняв позицію щодо нового плану і не зобов'язався виносити його на голосування, сказавши своїм колегам, що спочатку вони повинні завершити роботу над законодавством про державне фінансування.

Але як тільки цей процес буде завершено до середини березня, прихильники плану серед республіканців вважають, що Джонсон дозволить винести його на голосування, хоча й ризикує отримати негативну реакцію з боку крайніх правих членів Конгресу або навіть голосування за його відсторонення від посади спікера.

Читайте також: Зеленський: Ми чекаємо життєво необхідного постачання, зокрема американського рішення

Проте проведення закону через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням. Республіканці сильно розділені щодо України, а колишній президент Дональд Трамп може фактично знищити законопроєкт одним постом у соціальних мережах.

У CNN додають, що крім того, для його ухвалення знадобиться широка підтримка демократів - а це надскладне завдання, враховуючи, що пакет включає нові прикордонні обмеження і допомогу Ізраїлю, що, ймовірно, може викликати спротив лівих сил.

Прихильники цього пакету кажуть, що в умовах, коли Росія здобуває перемоги в Україні, необхідно діяти негайно. Маккол, який минулого тижня інформував республіканців в офісі спікера про новий план, сказав CNN, що Джонсон був "дуже обережним". Інші прихильники цього заходу кажуть, що Джонсон явно був відкритий до їхнього плану.

План зовнішньої допомоги, що розробляється двопартійною групою, передбачає надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66 мільярдів доларів, але не передбачає гуманітарну допомогу, яка була частиною сенатського пакету та пріоритетом для багатьох демократів.

Читайте: Джонсон може передумати щодо допомоги Україні. Але поки він не готовий, - експосол США Гербст

Крім того, план заборонятиме в'їзд нелегальних іммігрантів до США, поки не буде досягнуто оперативного контролю над кордоном, і відправлятиме мігрантів до Мексики або країни їхнього походження, поки вони чекатимуть на розгляд їхніх претензій у США.

Видання наводить слова Маккола про те, що група також розглядає інші зміни до законопроєкту, включаючи арешт заморожених російських активів у США і передачу їх Україні. Він також сказав, що члени групи розглядають можливість перетворення частини допомоги на американський кредит - ідея, яку висунув Дональд Трамп.

ле цю пропозицію буде важко прийняти багатьом демократам, які виступають проти імміграційних обмежень, а також проти відсутності гуманітарної допомоги, пише CNN.

Спроба затвердити більшу допомогу Україні затягнулася на місяці на тлі внутрішньопартійних чвар у Республіканській партії. Спочатку республіканці вимагали від Конгресу посилення заходів з безпеки кордонів, перш ніж надавати допомогу Україні. Потім, коли після майже п'ятимісячних переговорів у Сенаті двопартійна угода про безпеку кордонів була провалена, Джонсон одразу ж оголосив її надто слабкою, що фактично звело нанівець усі зусилля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікер Конгресу Джонсон може втратити посаду, - член Палати представників Коста

Автор: 

Конгрес США (1230) США (23054) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+13
Ну після того як взяв рузке бабло то він звичайно крут. А в чомусь Путін правий - західна цивілізація прогнила наскрізь
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04.03.2024 00:28
+7
гандони
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04.03.2024 00:33
+7
Я не знаю каким надо быть тупоголовым, чтобы до сих пор не понять, что задача этого мудилы спикера все сделать, чтобы Конгресс не проголосовал за помощь Украине в каком либо виде. Для этого отклоняют одни законопроекты, потом героически бьются над другими, дальше опять все повторяется. Тупой розыгрыш. Или демократы совсем не в состоянии догнать, или сами в доле этого дешёвого цирка
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04.03.2024 00:55
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Останніми тижнями російські державні ЗМІ та онлайн-акаунти, пов'язані з Кремлем, поширювали та поширювали оманливий та підбурювальний контент про імміграцію та безпеку кордонів США.
Кампанія, схоже, створена для того, щоб розпалити обурення та поляризацію перед виборами до Білого дому 2024 року, і експерти, які вивчають російську дезінформацію, кажуть, що американці можуть очікувати більшого, оскільки Путін прагне послабити підтримку України та припинити життєво важливе постачання допомоги.

Російська дезінформація - про імміграцію. Справжня мета - підірвати допомогу Україні. Після двох років, проведених в основному на війну в Україні, російський апарат дезінформації «розпочав 2024 рік з акцентом на США».
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04.03.2024 00:24 Відповісти
Джонсон- Трамп- ху&ло

Це е единий ланцюжок. Крапка.
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04.03.2024 01:37 Відповісти
А в чому саме дезінформація?
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04.03.2024 04:01 Відповісти
Бред зашкаливает .....из-за ,,дезинформации,,России, США ввели самую высокую степень террористической опасности??
Видимо, спецслужбы США опасаются , часть мигрантов - будущие террористические штурмовые отряды, которые ждут сигнала .... за 3 года прошло несколько миллионов нелегалов: русских, китайцев, мексиканцев...

27 штатов осудили Байдена за открытые границы, а 3 штата выставили на границы свои национальные гвардии.
Кстати, национальные гвардии штатов вооружены танками , самолетами..
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04.03.2024 05:46 Відповісти
Американцы не смотрят російські державні ЗМІ. Как это может повлиять на США. Немного бредово.
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04.03.2024 06:02 Відповісти
Ну після того як взяв рузке бабло то він звичайно крут. А в чомусь Путін правий - західна цивілізація прогнила наскрізь
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04.03.2024 00:28 Відповісти
1. Не « Путін», а « ху&ло».

2. Ху&ло не може бути « правим». Ніколи та нічому.

Смерть рашистам!
Слава Україні!
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04.03.2024 01:56 Відповісти
а мене за Х..ло тут жорстоко карають. Вже втратив дюжину акаунтів та й наявним по графіку "суткі-троє"
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04.03.2024 11:22 Відповісти
хочуть примусити писати "Путін Владімір Владіміровіч" (с почтєнієм)
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04.03.2024 11:23 Відповісти
брись..рашка звідсі..
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04.03.2024 02:59 Відповісти
гандони
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04.03.2024 00:33 Відповісти
склизький як курва
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04.03.2024 01:20 Відповісти
короче даже те слезы нам урежут...
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04.03.2024 00:35 Відповісти
а ви самі так нічого робити і не будете?
навіть думки такої нема?
ну тоді ждемо допомоги - план А
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04.03.2024 00:49 Відповісти
Американські політичні аналітики вже звинувачують трампа у тому, що він ще ніхто та звуть його «мудак», але він дуже успішно керує зовнішнею політикою ось через таких ручних абізянок, як цей Джонсон.

Трамп заздрить ***** та його тотальній владі, тому сам навіть не приховує, що дорвавшись до Білого дому він встановить таку саму диктатуру, як ті, хто її вже встановив і тоді світ здригнеться.
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04.03.2024 00:36 Відповісти
Зараз республіканці проголосують за свій пакет, який вже демократи будуть блокувати) і такі дурачки, як ти, будуть подібне про Шумера писати)
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04.03.2024 00:49 Відповісти
Ти ще шо за дурачок з гори?
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04.03.2024 00:52 Відповісти
Продовжуй нікчемно нити про "ручних абізянок, як цей Джонсон." і про "встановить таку саму диктатуру, як ті, хто її вже встановив і тоді світ здригнеться.") Для копіюй свої пости - для твого майбутнього психіатра знадобиться)
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04.03.2024 01:01 Відповісти
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04.03.2024 01:44 Відповісти
Бо це мноходовочка Трампа. Він спеціально так робить, щоб поховати допомогу Україні.
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04.03.2024 02:16 Відповісти
Ніяку "допомогу Україні" Трамп не "ховає". Він робить те, що йому політично вигідно.
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04.03.2024 07:59 Відповісти
Блокування допомоги Україні тепер у дебілів (та кацапських тролів) називається "політичною вигодою", ну-ну.
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04.03.2024 10:19 Відповісти
"домогтися (магашистами - А.М.) ухвалення рішення в залі до кінця березня або в квітні"(с) - це означає, що магашисти трампісти хочуть рішення по Україні десь на кінець осені. Бо їм більше пече Тайвань та Ізраїль - і цим вони в квітні (абло влітку перед канікулами) позитивне рішення ухвалять.
Знайомо, проходили вже.
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04.03.2024 00:38 Відповісти
Не факт, що ще ухвалять на кінець осені...
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04.03.2024 02:17 Відповісти
заїбала вже ця вся говорільня,
джонсон рудий і імья його не Боріс.
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04.03.2024 00:41 Відповісти
Бла, бла, бла.........
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04.03.2024 00:41 Відповісти
брись з відси..рашнявое...
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04.03.2024 03:00 Відповісти
крали, різали, пиляли ті грошики то свої які і зараз готові знову це робити
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04.03.2024 05:28 Відповісти
Я не знаю каким надо быть тупоголовым, чтобы до сих пор не понять, что задача этого мудилы спикера все сделать, чтобы Конгресс не проголосовал за помощь Украине в каком либо виде. Для этого отклоняют одни законопроекты, потом героически бьются над другими, дальше опять все повторяется. Тупой розыгрыш. Или демократы совсем не в состоянии догнать, или сами в доле этого дешёвого цирка
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04.03.2024 00:55 Відповісти
тут на форумі цензора. якщо і є "тупоголові" - то лише боти подляка і пригожіна (то биш - ольгінські).
А по факту всі це все розуміють.
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04.03.2024 01:06 Відповісти
Они все понимают, но ничего не могут сделать. Гребаная демократия...
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04.03.2024 02:18 Відповісти
Видимо, президент Польши Анджей Дуда и экс-премьер Великобритании, Борис Джонсон обманывали, когда поддерживали Украину??


Экс-премьер Великобритании, Борис Джонсон, 19.01.24:
,,Мир многое выиграет, если в США на выборах президента победит Дональд Трамп. Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе, президентство Трампа может стать большой победой для мира и Украины".

Президент Польши, Анджей Дуда, 07.02.24:
,,В случае переизбрания Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине, потому что всегда выполнял свои обещания. Если я получал какое-то обещание от президента Дональда Трампа, если он мне что-то обещал, оно выполнялось. Да, президент Дональд Трамп держит свое слово, если он что-то говорит, то относится к этому серьезно,,
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04.03.2024 06:18 Відповісти
Трамп може фактично знищити законопроєкт одним постом у соціальних мережах...
Вот ето бл**** в США власть, ценности и демократия, что какой то Трамп который не то что не имеет власти а даже под следствием, может одним постом в соцсети для кухарок руководит сверхдержавой и может уничтожить весь мир. Куда катится ета планета
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04.03.2024 01:19 Відповісти
Даже боюсь представить что ети три ****** Трамп, Маск и Джонсон будут творить с Америкой и миром когда они официально захватят власть. В Вашингтоне будут в обнимку с ****** и Ыном без трусов на столах танцевать и оргии устраивать представляя что им за ето ничего никто не сделает

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04.03.2024 01:25 Відповісти
Їх буде розважати у ціх оргіях Тейлор Грін, - це божевільна ультраправа трампіздка, ТП з зовнішністю порнозірки на пенсії. Саме вона мітить на віце президента. Та що при обрані додіка ця істота стане другою людиною в Америці.
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04.03.2024 01:50 Відповісти
буде те ж що і в другу світову, спочатку між собою будуть ділити світ(пакт Молотова Рібентроппа гітлера і сталіна ) а потім почнуть воювати між собою.
все по кругу, все по спіралі, як вчить філосоія.
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04.03.2024 05:46 Відповісти
Тобто ти одразу повірив цій нісенітниці, написаній CNN?
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04.03.2024 08:06 Відповісти
Коли / якщо Трамп Приде до влади,

то це будуть останні вибори в США.

Далі буде диктатура… без виборів… як в РФ.
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04.03.2024 01:47 Відповісти
Ну, ну мріяти не шкідливо.
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04.03.2024 08:07 Відповісти
«Повідомляється, що Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями Палати представників»: звучить як жорстке гей порно.
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04.03.2024 01:49 Відповісти
***** ждало виборів в США коли прийде трамп і заблокує військову допомогу Україні. А трамп зробив ******* неочікуваний подарунок, заблокував допомогу ще раніше, за рік до виборів. А всі пропозиції джонсона щоб затягнути голосування якомога довше, щоб до виборів цього не відбулось. А після виборів ніхто це питання піднімати вже не буде.
США, цей всесвітній гегемон демократії здувся, перейшов на миньків хвіст.
Були: Рузвельт, Рейган, Буш (старший). Стали: Клінтон, Обама, Трамп.
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04.03.2024 02:34 Відповісти
Заміни в тексті Трамп на Байден, а так все правильно
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04.03.2024 08:08 Відповісти
ексПерд?
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04.03.2024 08:36 Відповісти
Як же вони вже всіх зає###бали...
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04.03.2024 03:56 Відповісти
СіЕнЕн - лівацька помийка.
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04.03.2024 03:59 Відповісти
В Байдена ЗАРАЗ є 4.2 млрд. $ виділені ще в 2023 ДЛЯ УКРАЇНИ, і не використані. Чому не дає? Снарядів 155 мм касетних тупо лежить, зняті з озброєння, теж не дає. Джонсон заважає?
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04.03.2024 04:06 Відповісти
Мало того що зрадили Ще й "нагрітися" на Нас хочуть...
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04.03.2024 06:25 Відповісти
Сила демократії у владі одного придурка? Щось тут не клеїться...
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04.03.2024 06:28 Відповісти
Петя, вчи матчасть:

1. Сила диктатури у владі одного придурка.

2. Сила демократії у владі Народа,
а не одного придурка.
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04.03.2024 06:38 Відповісти
Демократия это иллюзия власти народа. Но все равно лучше чем диктатура.
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04.03.2024 06:46 Відповісти
"Демократія - найгірша форма правління, якщо не рахувати всіх інших" - не я сказав, Черчіль
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04.03.2024 06:55 Відповісти
Це якщо перекласти з грецької. Матчась я знаю, але реалії інші. До речі, знак питання зауважили? Читай уважніше...
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04.03.2024 06:48 Відповісти
Да уж... это просто позор...
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04.03.2024 07:24 Відповісти
"...колишній президент Дональд Трамп може фактично знищити законопроєкт одним постом у соціальних мережах."
Який же Трамп всемогутній! Звичайний громадянин США, не маючий навіть грошей для внесення застави за сфабрикованим проти нього звинуваченням у завищенні вартості своїх активів, виявився володарем світу.

"...пакет включає нові прикордонні обмеження і допомогу Ізраїлю, що, ймовірно, може викликати спротив лівих сил."
Адже ліві, тобто демократи, проти прикордонних обмеженнь і допомоги Ізраїлю. Цікаво.

"Прихильники цього пакету кажуть, що в умовах, коли Росія здобуває перемоги в Україні, необхідно діяти негайно."
Що ж заважає адміністрації Байдена без голосування по пакету негайно передати Україні 12,3 млрд дол. Україні, виділених Конгресом Україні ще у 2022 року? Да що там 12,3 млрд - навіть 4,2 млрд доларів, які вона недорахувала Україні у 2023 році, про які сьогодні каже Пентагон?

"План зовнішньої допомоги, що розробляється двопартійною групою, передбачає надання військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66 мільярдів доларів, але не передбачає гуманітарну допомогу, яка була частиною сенатського пакету та пріоритетом для багатьох демократів." Як скромно і сором'язливо сформульовано. Насправді під гуманітарною допомогою мається на увазі допомога Газі, тобто хамасу, на 10 млрд. доларів. Це було, як виявилося, пріоритетом для багатьох демократів.

"Крім того, план заборонятиме в'їзд нелегальних іммігрантів до США, поки не буде досягнуто оперативного контролю над кордоном..."
Це те, що вимагає американський народ. Бо Америку захлеснула хвиля насильства з боку 9 млн. нелегалів, які проникли в США через південний кордон за 3 роки правління Байдена.

"...група також розглядає інші зміни до законопроєкту, включаючи арешт заморожених російських активів у США і передачу їх Україні."
Адже які погані республіканці, вони знов підіграють путіну.

"Але цю пропозицію буде важко прийняти багатьом демократам, які виступають проти імміграційних обмежень, а також проти відсутності гуманітарної допомоги."
Тобто багатьом демократам важко прийняти закриття кордонів і відсутность 10 млрд доларів для хамасу. От вам, панове, и момент істини.
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04.03.2024 08:00 Відповісти
Таке враження, що просто допомоги не буде. Йде затягування часу.
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04.03.2024 08:23 Відповісти
Не можна ставити життя своєї Нації, існування своєї Державності у повну залежність від чужої допомоги, якихось "меморандумів", "альянсів", "союзів".... Тільки ставка на власні сили, потенціал власного Народу, власну господарку, власну Армію. Ніхто цього не розумів і не закликав і реально не творив крім Бандери. Так просрали Україну хмельницькі, грушевські, скоропадські, петлюри. Так просерають (І ПРОСЕРУТЬ) жиди, чурбани і кацапи зеленські, умерови, єрмаки, сирські, тарнавські. Амінь.
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04.03.2024 08:36 Відповісти
хмельницькі, грушевські, скоропадські, петлюри - це були жиди, чурбани і кацапи? Чи я щось пропустив?
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04.03.2024 08:50 Відповісти
Це все маячня. Фіолетові промені.
В США таким чином виписані закони і Конституція, що жодна людина при владі ніколи не матиме можливість постпвити раком всю країніну і всі штати з власних забаганок, тим більше голова Палати представників.
Стільки скільв в США важелів запобігання цьому, немає в жодній країні. Саме тому США вважається еталоном демократії.
На сьогодні жоден важель проти блокуваня важливих, якщо насправді важливих для нинішньої влади і всіх конгресменів США, НЕ БУВ задіяним! Жоден.
Всіх все влаштовує.
Всі намагаються використити біду і трагедію України в своїх брудних передвиборчих перегонах.
Ні гибель людей, ні смерті дітей, еі втрата територій України, ні зростання небезпеки для Європи владу нинішню і колишнього президента США не здатні рочулити їх серце, воно завжди в сейфі де зберігають регаліїї влади і грошей.
Ця небезпечна гра в хто наступний, ніколи не була такою цинічною і достойною людей. Чим вони відрізняються від Сі або Ина , і навіть путіна, не можливо знайти і під мікроскопом.
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04.03.2024 09:53 Відповісти
Из-за Майка Джонсона умирает много невинных людей!!!! Пусть каждую секунду это осознаёт!!!!!
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04.03.2024 11:11 Відповісти
а чому допомога Україні не ув'язана з клопотами фермерів та мисливців західної півкулі???
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04.03.2024 11:16 Відповісти
 
 