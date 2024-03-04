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У Запоріжжі планують збудувати 2 підземні школи перед початком нового навчального року, - ОВА

школа,вчитель

Влада повідомила про плани побудувати 2 підземні школи у Запоріжжі до початку навчального року.

Про це у фейсбуці повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Дві підземні школи з’являться в Запоріжжі до нового навчального року. Ведемо перемовини з міжнародними партнерами щодо фінансування такого будівництва", - зазначається в повідомленні.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров підкреслив, що питання освіти залишається одним із найважливіших для батьків понад 40 тисяч школярів Запорізької області.

"Освіта має бути безпечною, адже щодня ворог обстрілює регіон, діти під час уроків мають бути захищені. Освіта має бути якісною - на жаль, констатуємо зниження рівня знань учнів за роки онлайн-навчання. Тому на часі облаштування у школах укриттів, щоб відновити навчання у змішаному форматі, та будівництво принципово нових шкіл, де навчальний процес не залежатиме від тривог." - пояснив він.

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Автор: 

Запоріжжя (2282) освіта (1308)


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Топ коментарі
+24
Побудова 2 підземних заводів прискорить перемогу і не потрібно буде підземних шкіл
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04.03.2024 01:24
+16
зелені гниди ведуть країну в прірву, далі підземні стадіони почнуть будувати. Зеленський прямо і чесно сказав що стратегічно не думає і нам нічого не винен. Що ви зробили з країною, ідіоти
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04.03.2024 01:59
+14
Выродки, и подонки. Конченые, просто мрази. Почему люди вообще это терпят? Эти твари просто тупо делают сумасброд. Ну чем в городе с население в 750 000 человек (до войны), помогут две школы? Город находится в 50 километрах от линии боевых действий. Ну этим ублюдкам в кремле пришут чем заниматься. А новоиспечённый глава ова, с дубу рухнул... говорить про 40 000 нуждающихся в обеспечении зданиями для обучения. Постройте на эти деньги хоть какое то подземное производство, даже не полностью автоматизированное, и понятное дело что не в Запорожье и не вв области, для производства комплектующих к бпла, или присоединитесь к защите и обороне (фортификации) региона, а людей которые специалисты про строительству подземных школ... если таковые имеются направьте на строительство фортификаций.... ну просто бред какой то...
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04.03.2024 01:32
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Побудова 2 підземних заводів прискорить перемогу і не потрібно буде підземних шкіл
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04.03.2024 01:24 Відповісти
А скільки ти заводів за усе саоє життя побудував?
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04.03.2024 06:30 Відповісти
Де ти таке бикувате взялось? Ти поганий троль.
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04.03.2024 06:50 Відповісти
Не. Хрєновенькій. Треба бути самокритичнішим, обєктивнішим до своїх можливостей. Ну і не халтурити.
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04.03.2024 07:17 Відповісти
А зачем троллю - самокритика? Логически сможешь обосновать. Только вариант - чтоб быть похожим на всех - не принимается
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04.03.2024 07:32 Відповісти
Троль?
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04.03.2024 06:49 Відповісти
агресивний дуже....
"3.14здеть - не мешки ворочать?"
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04.03.2024 08:23 Відповісти
А по-поводу мешков, ты ко мне не лезь. Ворочял я их. Мешки с цементом, конкретно.
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04.03.2024 08:35 Відповісти
мало ворочал - на образование и воспитание денег не хватило.....
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04.03.2024 08:39 Відповісти
Выродки, и подонки. Конченые, просто мрази. Почему люди вообще это терпят? Эти твари просто тупо делают сумасброд. Ну чем в городе с население в 750 000 человек (до войны), помогут две школы? Город находится в 50 километрах от линии боевых действий. Ну этим ублюдкам в кремле пришут чем заниматься. А новоиспечённый глава ова, с дубу рухнул... говорить про 40 000 нуждающихся в обеспечении зданиями для обучения. Постройте на эти деньги хоть какое то подземное производство, даже не полностью автоматизированное, и понятное дело что не в Запорожье и не вв области, для производства комплектующих к бпла, или присоединитесь к защите и обороне (фортификации) региона, а людей которые специалисты про строительству подземных школ... если таковые имеются направьте на строительство фортификаций.... ну просто бред какой то...
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04.03.2024 01:32 Відповісти
Я не бачу реальність цієї побудови, бо Запоріжжя може бути в плані евакуації. А цьому чиновнику віри не має
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04.03.2024 07:50 Відповісти
тобто нахій ті зуби дракона - підземні школи!
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04.03.2024 01:42 Відповісти
запоріжжя вражає новаціями...
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04.03.2024 01:44 Відповісти
Хтось без відповідних знань подумає, що це країна ідіотів.
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04.03.2024 01:50 Відповісти
зелені гниди ведуть країну в прірву, далі підземні стадіони почнуть будувати. Зеленський прямо і чесно сказав що стратегічно не думає і нам нічого не винен. Що ви зробили з країною, ідіоти
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04.03.2024 01:59 Відповісти
що за херня
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04.03.2024 02:06 Відповісти
За десять років війни з *********** Запоріжжя не спромоглося навіть на мінімум - знищити Баліцкого і зачистити місто від його ставлеників. Їх мало, але вони на ключових постах. Все що там робиться відразу стає відомим ворогу...
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04.03.2024 02:14 Відповісти
Це такий дибілізм що переходе всі можливі кордони. Гроші заривати нікуди. Я як архітектор кажу це професійно зароють та зворують гроші. Ко му це потрібно . Краще для шкіл збудували під футбольними полями сховища . Більше було б пользи. Мало того на вдбудовах ворують а тепер місли ростекаються далее. Сплошний моразм
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04.03.2024 02:18 Відповісти
Слышь, архитектор. А ты знаешь, сколько воздушных тревог в день, происходит в городе Запорожье?
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04.03.2024 02:34 Відповісти
Ну по 2 школы в год точно не поможет, когда надо 102, вопрос - сколько надо лет чтобы сделать подземными все? А тревогу включать на юге Украины, когда где-то в средней полосе рф, за 1.5 тыс. км взлетел несчастный миг-31 глупо.
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04.03.2024 03:00 Відповісти
Дорогой Американский Голубчик, тебя сколько раз обстреливали ракетами С300, скажи честно?
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04.03.2024 03:31 Відповісти
А патом ти будеш в Харькавє, Купянске і т.д., троляка нахабна
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04.03.2024 06:54 Відповісти
what happened to Tennessee?
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04.03.2024 02:53 Відповісти
питали один одного індейці...
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04.03.2024 02:56 Відповісти
А часом не збудують масову домовину для школярів? Ні за яких обставин не віддавайте своїх діток у цей склеп. Краще бути меньш освідченим проте живим, ніж вумним та мертвим
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04.03.2024 03:18 Відповісти
Такі школи та підземні торгові центри потрібні. Жодна людина не загинула, поки знаходилась в бомбосховищи, метро, підземному переході. Ці споруди реально рятують життя. Можливо для Запоріжжя на даний час цих двух школ вистачить з головою, бо багато сімей виїхало.
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04.03.2024 05:24 Відповісти
З головою має бути наша влада, люди ви *****-лися...
хтось зупинить цей зелений маразм...
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04.03.2024 06:06 Відповісти
О чєм ти вєщаєш, старче?
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04.03.2024 06:57 Відповісти
Я віщую про те, що це давно вже реальність в багатьох містах, тільки умови погані. Їх можна зробити кращими. Дивні у нас дописувачи.

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04.03.2024 13:04 Відповісти
Треба викинуть геть з лексикону- збудують, можуть передати, планують... пора вже констатувати по фактам зробленого.
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04.03.2024 05:51 Відповісти
Ну,від мелітопольського корупціонера Фьодорова,іншого й не чекав.
Так прифронтове місто готується до оборони.
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04.03.2024 07:19 Відповісти
Нічого зелені дебіляки не збудують. Такі заяви лише повід для виділення коштів, щоб потім їх вкрасти. Для цього і ставили пройдисвіта фьодорова. Доки при владі тупорилий ішак і його шапіто нічого добро не слід чекати.
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04.03.2024 07:29 Відповісти
 
 