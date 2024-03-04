У Запоріжжі планують збудувати 2 підземні школи перед початком нового навчального року, - ОВА

Влада повідомила про плани побудувати 2 підземні школи у Запоріжжі до початку навчального року.

Про це у фейсбуці повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Дві підземні школи з’являться в Запоріжжі до нового навчального року. Ведемо перемовини з міжнародними партнерами щодо фінансування такого будівництва", - зазначається в повідомленні.

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров підкреслив, що питання освіти залишається одним із найважливіших для батьків понад 40 тисяч школярів Запорізької області.

"Освіта має бути безпечною, адже щодня ворог обстрілює регіон, діти під час уроків мають бути захищені. Освіта має бути якісною - на жаль, констатуємо зниження рівня знань учнів за роки онлайн-навчання. Тому на часі облаштування у школах укриттів, щоб відновити навчання у змішаному форматі, та будівництво принципово нових шкіл, де навчальний процес не залежатиме від тривог." - пояснив він.

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