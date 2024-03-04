З початку повномасштабної війни Франція надала Україні допомоги на понад 3,8 млрд євро

З 24 лютого 2022 року Франція надала Україні військової допомоги на у 2,615 мільярда євро, ще 1,2 млрд євро - пожертвування Європейського фонду миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це йдеться у відповідній заяві Міноборони Франції.

Зокрема зазначається, що військова допомога Україні оцінюється у 2,615 мільярда євро, до яких додається 1,2 млрд євро, пожертвуваних Європейському фонду миру (EFF), тобто підтримка понад 3,8 млрд євро з 24 лютого 2022 року по грудень 2023 року.

Виділені кошти пішли на оснащення боєприпасами, навчання та обслуговування техніки. Список із 50 пунктів включає як захисне спорядження, так і засоби зв'язку, а також різні озброєння та безпілотні апарати - наведені дані станом на 31 грудня 2023 року.

Також підкреслюється, що до кінця 2023 року в Україну були поставлені дві установки Crotale ППО NG, шість ПЗРК Mistral, одну франко-італійську систему протиповітряної оборони SAMP/T. А також радар Ground Master 200 (GM200). Серед засобів ураження повітря-поверхня вказані лише ракети SCALP (аналог британської Storm Shadow), їх кількість не розкривається.

"До кінця 2023 року Париж передав ЗСУ 30 самохідних артилерійських установок Caesar, шість знятих з озброєння гаубиць TRF1, чотири реактивні системи залпового вогню та 10 120-мм мінометів. До гаубиць також поставили 30 тисяч снарядів. Серед протитанкових систем є 1 002 гранатомети AT4 і три ПТРК Мілан.

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До кінця 2023 року Франція поставила 38 легких колісних танків AMX10 RC і 250 бронеавтомобілів з озброєнням або в санітарній конфігурації, а також 120 позашляховиків і шість вантажівок. Для AMX10 RC поставили 9 тисяч боєприпасів для головної гармати", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Україна отримала 160 "розвідувальних" безпілотників, а також 10 пристроїв для виявлення дронів. Про які саме безпілотники йдеться, невідомо, але в графі "морські судна" вказані лише 30 надувних човнів Zodiacs Futura. Однак раніше французька влада заявляла про бажання розширити співпрацю у сфері безпілотних апаратів і повідомляла про плани будівництва виробництв на території України. Ця таблиця, як видно з опису, враховує лише допомогу, надану Україні ззовні.

Серед стрілецької зброї 55 кулеметів калібру 7,62 мм, 560 кулеметів калібру 12,7 мм, а також 1 000 гвинтівок Famas і 20 снайперських гвинтівок. За два роки до них було поставлено 1,7 млн патронів калібру 12,7 мм, 1,1 млн патронів для легкої стрілецької зброї, включаючи калібри 9 мм і 5,56 мм, а також 10,5 тисяч гранат і 3,6 тисячі протитанкових мін. Інші позиції включають паливо, засоби захисту (бронежилети, шоломи), а також аптечки, засоби зв'язку та навігації.

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