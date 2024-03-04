Пакет допомоги Україні можуть винести на розгляд Палати представників США в середині березня або навіть у квітні, - CNN

Спікер палати представників США Майк Джонсон може винести на розгляд новий пакет допомоги Україні до кінця березня або у квітні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN з посиланням на конгресменів від Республіканської партії.

Джонсон заявив, що законодавцям спершу потрібно завершити закон про державне фінансування, а потім думати про зовнішню допомогу.

Видання зазначає, що проведення закону через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням. Республіканці сильно розділені щодо України, а експрезидент Дональд Трамп "може фактично знищити законопроєкт усього одним постом у соціальних мережах".

"Це наче повітряна кулька – кожна зміна, яку ви робите, додає або втрачає голоси. І тому ми намагаємося знайти ту точку рівноваги, ту золоту середину, яка дозволить нам набрати 218 голосів", – сказав конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік.

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