Пакет допомоги Україні можуть винести на розгляд Палати представників США в середині березня або навіть у квітні, - CNN
Спікер палати представників США Майк Джонсон може винести на розгляд новий пакет допомоги Україні до кінця березня або у квітні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN з посиланням на конгресменів від Республіканської партії.
Джонсон заявив, що законодавцям спершу потрібно завершити закон про державне фінансування, а потім думати про зовнішню допомогу.
Видання зазначає, що проведення закону через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням. Республіканці сильно розділені щодо України, а експрезидент Дональд Трамп "може фактично знищити законопроєкт усього одним постом у соціальних мережах".
"Це наче повітряна кулька – кожна зміна, яку ви робите, додає або втрачає голоси. І тому ми намагаємося знайти ту точку рівноваги, ту золоту середину, яка дозволить нам набрати 218 голосів", – сказав конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік.
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(С_??) «пропаганда не делает из людей идиотов, она изначально рассчитана на них»
Я уже два года твержу на разных площадках - США не нужна победа Украины, США нужна ПЕРМАНЕНТНАЯ война России с Украиной до последнего украинца и политического и экономического развала России
Украина заплатила подрядчикам сотни миллионов долларов за оружие, которое до сих пор так и не было поставлено или те единицы, которые были переданны союзниками, были настолько ветхими, что их сочли пригодными только для разбора на запчасти.
Об этом говорится в расследовании газеты The New Times, опубликованном в понедельник, 19 июня.
Все это выглядит как продажа дикарям пластиковых бус и дешевых зеркалец за полноценный, обеспеченный золотом кредит.
Что нужно сделать?
Первое и самое главное - публично и демонстративно расстреливать собственных воров.
Начать, не оглядываясь на западного вороватого и подлого дядюшку, любой ценой поднять собственную военную промышленность и НИОКР.
Использование ДЕШЕВЫХ высоких технологий и нестандартных решений требует, в первую очередь, от украинцев перестать пилить и предавать страну.
Подводя итог, можно сказать, что идет совместная резка Украины американскими и украинскими ворами. Польша и Венгрия истерично пытаются к ним присоединиться - ну как... А о тех, кому так нужен украинский чернозем, забыли...
@vetphysician
В ответ
https://twitter.com/TimothyDSnyder @TimothyDSnyder
HOW CAN we allow ONE EVIL MAN to CAUSE SO MUCH DESTRUCTION AN HOLD A NATIONS FUTURE IN HIS HANDS??? 5 CHILREDN KILLED IN ODESSA JUST BECAUSE HE WOULD NOT BRING A BILL TO THE FLOOR!! . PLEASE KEEP CALLING HIM OUT !!!
Важко передбачити результат цієї дискусії, але той факт, що остаточне негативне рішення з цього питання не прийнято, є самим фактом того, що остаточного негативного рішення з цього питання не прийнято.