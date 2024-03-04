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Пакет допомоги Україні можуть винести на розгляд Палати представників США в середині березня або навіть у квітні, - CNN

майкл,джонсон

Спікер палати представників США Майк Джонсон може винести на розгляд новий пакет допомоги Україні до кінця березня або у квітні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN з посиланням на конгресменів від Республіканської партії.

Джонсон заявив, що законодавцям спершу потрібно завершити закон про державне фінансування, а потім думати про зовнішню допомогу.

Видання зазначає, що проведення закону через Палату представників залишається надзвичайно складним завданням. Республіканці сильно розділені щодо України, а експрезидент Дональд Трамп "може фактично знищити законопроєкт усього одним постом у соціальних мережах".

"Це наче повітряна кулька – кожна зміна, яку ви робите, додає або втрачає голоси. І тому ми намагаємося знайти ту точку рівноваги, ту золоту середину, яка дозволить нам набрати 218 голосів", – сказав конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спікер Конгресу Джонсон обговорював із республіканцями новий план допомоги Україні, - CNN

Автор: 

допомога (8378) Сенат США (600) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+22
Що такого сказали Джонсону ці тупі у грудні , що він заблокував всю допомогу.
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04.03.2024 08:09
+21
Та не збирається Джонсон нічого виносити на голосування, просто затягує час, г##дон
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04.03.2024 07:18
+20
Та чого там - давайте вже восени чи взимку 2024... Ви вже стільки подлянок зробили з цією "допомогою", що півроку туди чи півроку сюли ролі суттєвої не відіграють...
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04.03.2024 07:03
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(С_покойного Киссинджера): «Быть другом США гораздо опаснее, чем быть врагом США».

(С_??) «пропаганда не делает из людей идиотов, она изначально рассчитана на них»

Я уже два года твержу на разных площадках - США не нужна победа Украины, США нужна ПЕРМАНЕНТНАЯ война России с Украиной до последнего украинца и политического и экономического развала России

Украина заплатила подрядчикам сотни миллионов долларов за оружие, которое до сих пор так и не было поставлено или те единицы, которые были переданны союзниками, были настолько ветхими, что их сочли пригодными только для разбора на запчасти.

Об этом говорится в расследовании газеты The New Times, опубликованном в понедельник, 19 июня.

Все это выглядит как продажа дикарям пластиковых бус и дешевых зеркалец за полноценный, обеспеченный золотом кредит.

Что нужно сделать?

Первое и самое главное - публично и демонстративно расстреливать собственных воров.

Начать, не оглядываясь на западного вороватого и подлого дядюшку, любой ценой поднять собственную военную промышленность и НИОКР.

Использование ДЕШЕВЫХ высоких технологий и нестандартных решений требует, в первую очередь, от украинцев перестать пилить и предавать страну.

Подводя итог, можно сказать, что идет совместная резка Украины американскими и украинскими ворами. Польша и Венгрия истерично пытаются к ним присоединиться - ну как... А о тех, кому так нужен украинский чернозем, забыли...
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04.03.2024 20:26 Відповісти
linda ********

@vetphysician

В ответ

https://twitter.com/TimothyDSnyder @TimothyDSnyder

HOW CAN we allow ONE EVIL MAN to CAUSE SO MUCH DESTRUCTION AN HOLD A NATIONS FUTURE IN HIS HANDS??? 5 CHILREDN KILLED IN ODESSA JUST BECAUSE HE WOULD NOT BRING A BILL TO THE FLOOR!! . PLEASE KEEP CALLING HIM OUT !!!
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04.03.2024 21:32 Відповісти
Але це буде зовсiм iнший пакет, де буде положення о кордонах США и не буде грошей для хамасу.
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05.03.2024 06:34 Відповісти
У Білому домі обговорюють можливість передачі Україні оперативно-тактичних ракет ATACMS, повідомила в середу газета New York Times. Це вже не перше подібне повідомлення за останні місяці. Очевидно, це ознака дискусії, яка триває в адміністрації США, щодо озброєння України ракетами, які дозволять їм вражати цілі ще глибше в тилу Росії.

Важко передбачити результат цієї дискусії, але той факт, що остаточне негативне рішення з цього питання не прийнято, є самим фактом того, що остаточного негативного рішення з цього питання не прийнято.
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05.03.2024 07:56 Відповісти
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