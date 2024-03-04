Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 417 950 осіб (+1150 за добу), 6648 танків, 10 210 артсистем, 12660 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 417 950 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 417950 (+1150) осіб ,

танків ‒ 6648(+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 12660 (+21) од,

артилерійських систем – 10210 (+22) од,

РСЗВ – 1004 (+1) од,

засоби ППО ‒ 698 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2),

крилаті ракети ‒ 1916 (+1),

кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13374 (+42) од,

спеціальна техніка ‒ 1621 (+1)

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