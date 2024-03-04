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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 417 950 осіб (+1150 за добу), 6648 танків, 10 210 артсистем, 12660 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 417 950 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 417950 (+1150) осіб ,

танків ‒ 6648(+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 12660 (+21) од,

артилерійських систем – 10210 (+22) од,

РСЗВ – 1004 (+1) од,

засоби ППО ‒ 698 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2),

крилаті ракети  ‒ 1916 (+1),

кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13374 (+42) од,

спеціальна техніка ‒ 1621 (+1)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У лютому 2024 року втрати російських військ в Україні стали найвищими з початку війни, - британська розвідка

втрати армії РФ

Автор: 

армія рф (17551) Генштаб ЗС (6643) ліквідація (3991) знищення (7352)


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+19
Інформація з-запоребрика:

"В Самарской области https://t.me/cvk63/1978 подорвал и опору железнодорожного моста на перегоне Звезда-Чапаевск. По словам местных жителей, взрыв произошел около 6:30 по местному времени (5:30 мск). В настоящее время задержаны пассажирские поезда сообщением Москва - Орск, Москва - Самара, Сызрань - Мирная. Отмечается, что жертв нет."
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04.03.2024 07:59
+15
Минув 3662 день москальсько-української війни.
97! одиниць техніки та 1150!!! чумардосів.
Арта 23!, броня 29!, логістика 42!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 416 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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04.03.2024 09:10
+10
Самі на місці бойових дій перевірити не хочете, очевидцем,а не читачем.
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04.03.2024 08:00
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Інформація з-запоребрика:

"В Самарской области https://t.me/cvk63/1978 подорвал и опору железнодорожного моста на перегоне Звезда-Чапаевск. По словам местных жителей, взрыв произошел около 6:30 по местному времени (5:30 мск). В настоящее время задержаны пассажирские поезда сообщением Москва - Орск, Москва - Самара, Сызрань - Мирная. Отмечается, что жертв нет."
показати весь коментар
04.03.2024 07:59 Відповісти
Яка чудова назва кацапського горада ОРСК!
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04.03.2024 08:28 Відповісти
Це кацапи правопис не знають - насправді пишеться Оркс.
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04.03.2024 08:32 Відповісти
https://t.me/DIUkraine/3549

"... З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим."
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04.03.2024 10:05 Відповісти
Самі на місці бойових дій перевірити не хочете, очевидцем,а не читачем.
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04.03.2024 08:00 Відповісти
Херсонський напрям,Кринки-кілька днів ,взагалі,відсутній у зведеннях!
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04.03.2024 08:05 Відповісти
Південь від сьогодні, ворог наступальних дій не вів.
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04.03.2024 08:07 Відповісти
Добре коли так!
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04.03.2024 08:18 Відповісти
"...В зоні відповідальності ОСУВ у Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Противник наступальних (штурмових) дій не вів. "
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04.03.2024 08:13 Відповісти
Без авіації вони бздять, а авіація зараз сама бздить.
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04.03.2024 11:01 Відповісти
Офіційно... https://t.me/zsuwar/43440 телеграм Міноборони ...:
"Жорсткі бої поблизу Бахмута тривають уже в межах села Іванівське, - керівник пресслужби ОСУВ «Хортиця».

Також кацапи просунулись у Новомихайлівці біля Мар'їнки на Донеччині".
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04.03.2024 08:30 Відповісти
Єдина приємна новина, це як наші Славні ЗСУ нищать рашиську наволоч,смерть терористичній росії.
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04.03.2024 08:19 Відповісти
Чортяка русьнява, йдешнах за хрюськім кораблем мац ква
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04.03.2024 09:33 Відповісти
От коли вивчишся на Інженера (вивчишся, а не корочку отримаєш), тоді поспілкуємось. А поки що - вибач, з невігласами не спілкуюсь.
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04.03.2024 10:14 Відповісти
Чуваче тиждень тому спеціально зареєструвався, щоб нам це повідомити?
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04.03.2024 09:40 Відповісти
Чуваче, ти сліпий?
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04.03.2024 10:11 Відповісти
До лампочки ці дані. Оборонка лупашить 24 на7 і м*яса теж дофігіща.
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04.03.2024 08:27 Відповісти
лампочкі будеш закручювать в Тернопільській буцигарні
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04.03.2024 09:34 Відповісти
Нема кінця і краю цим тарганам..
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04.03.2024 08:28 Відповісти
Бо це орда.
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04.03.2024 08:45 Відповісти
у кого сохранилась фотография сгоревшего орка на противотанковом еже, где-то март 2022 года\начало войны...\...???
или кто может её найти в интернете или подсказать как её найти...!!!
действие было под Харьковом...
фото иллюстративное - а там орк должен быть...
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04.03.2024 08:32 Відповісти
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04.03.2024 08:33 Відповісти
До речі - одеське фото, вул. Рішел'євська... за 200 метрів від оперного.
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04.03.2024 19:07 Відповісти
ну что Одесса знал...!!! я его как иллюстрацию выдал - мой орк под Харьковом был...)
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04.03.2024 19:23 Відповісти
Подивився.В телефоні видалено(чистив пам"ять). Тільки там де "зашквардос росгвардія" і "голови під Черніговом" лишились на жаль
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04.03.2024 08:45 Відповісти
так же почти и у меня - надеялся что сохранилось здесь на цензоре в моих ответах в ленте новостей, но в тот аккаунт теперь не зайти\фейсбучный...\ но и там может быть удалено...
нашёл по гуглу один свой ответ
но пишет что - Изображение, которое вы запрашиваете, не существует или больше не доступно...(((
вот поэтому и прошу...
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04.03.2024 09:00 Відповісти
Це Харківська окружна, лютий 2022, в'їзд з боку Кутузівки. Щось інтернет це фото никає...
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04.03.2024 09:14 Відповісти
да это там - самого орка не видел, но ёж там ещё был когда ездили проверять дачу...
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04.03.2024 09:53 Відповісти
В мене є, підкажить як надіслати
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04.03.2024 13:47 Відповісти
спасибо даже за то что попытаетесь это сделать...
пишу сейчас с телефона. доберусь до компа тогда напишу подробнее просто если картинку кините я должен её скопировать на комп...
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04.03.2024 14:02 Відповісти
если это просто сохранённое фото на компе или телефоне без адреса ссылки как та фото ежа:
вот пример, её адрес - https://odessamedia.net/images/2022/03/07.03/photo/DSC_1762.jpg https://odessamedia.net/images/2022/03/07.03/photo/DSC_1762.jpg

то можно, и фото вставить на цензоре, используя квадратик где горы и солнце...\меню ответа мне или кому-то...\
но можно просто дать в ответе адрес ссылки - это лучше - не удалят фото...!
если это просто фото - то нужно загрузить его на фотохостинг чтобы можно было получить возможность публиковать его в интернете и здесь, тогда и будет адрес ссылки, или атправить это фото на почту или фейсбук адресату...

какая возможность у вас есть из этого...?
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04.03.2024 15:34 Відповісти
В мене файл JPEG на жорсткому диску
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05.03.2024 04:14 Відповісти
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05.03.2024 04:43 Відповісти
Як завантажити на фотохостинг?
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05.03.2024 04:51 Відповісти
огромное Спасибо - я столько времени потратил чтобы это найти...!!!\и ты мне ещё много времени сэкономил...!!!
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05.03.2024 14:42 Відповісти
наши воины жалуются что лапти уж сильно воняют
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04.03.2024 08:36 Відповісти
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04.03.2024 08:41 Відповісти
То ліквідували, чи завдали загальних бойових втрат?
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04.03.2024 08:44 Відповісти
оно тебе в какой раз это надо...?
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04.03.2024 09:02 Відповісти
Задайте те саме питання у цій новині
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04.03.2024 11:55 Відповісти
Минув 3662 день москальсько-української війни.
97! одиниць техніки та 1150!!! чумардосів.
Арта 23!, броня 29!, логістика 42!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 416 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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04.03.2024 09:10 Відповісти
 
 