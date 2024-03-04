Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 417 950 осіб (+1150 за добу), 6648 танків, 10 210 артсистем, 12660 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 417 950 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 417950 (+1150) осіб ,
танків ‒ 6648(+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 12660 (+21) од,
артилерійських систем – 10210 (+22) од,
РСЗВ – 1004 (+1) од,
засоби ППО ‒ 698 (+2) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7845 (+2),
крилаті ракети ‒ 1916 (+1),
кораблі/катери ‒ 25 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 13374 (+42) од,
спеціальна техніка ‒ 1621 (+1)
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или кто может её найти в интернете или подсказать как её найти...!!!
действие было под Харьковом...
фото иллюстративное - а там орк должен быть...
нашёл по гуглу один свой ответ
но пишет что - Изображение, которое вы запрашиваете, не существует или больше не доступно...(((
вот поэтому и прошу...
пишу сейчас с телефона. доберусь до компа тогда напишу подробнее просто если картинку кините я должен её скопировать на комп...
вот пример, её адрес - https://odessamedia.net/images/2022/03/07.03/photo/DSC_1762.jpg https://odessamedia.net/images/2022/03/07.03/photo/DSC_1762.jpg
то можно, и фото вставить на цензоре, используя квадратик где горы и солнце...\меню ответа мне или кому-то...\
но можно просто дать в ответе адрес ссылки - это лучше - не удалят фото...!
если это просто фото - то нужно загрузить его на фотохостинг чтобы можно было получить возможность публиковать его в интернете и здесь, тогда и будет адрес ссылки, или атправить это фото на почту или фейсбук адресату...
какая возможность у вас есть из этого...?
97! одиниць техніки та 1150!!! чумардосів.
Арта 23!, броня 29!, логістика 42!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 416 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі