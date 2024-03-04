Українська розвідка атакувала сервери Міноборони РФ та отримала доступ до секретних документів. ФОТОрепортаж
Українська розвідка здійснила успішну DDoS-атаку проти Міністерства оборони Росії, у результаті чого вдалося отримати доступ до серверів, шифрів та секретних документів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України.
"Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало мо РФ , а також - масивом секретної службової документації російського міністерства війни.
Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між ＞2000 структурних одиниць силового відомства Росії", - йдеться в повідомленні.
У розвідці зазначають, що одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок, кажуть в ГУР. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів - усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "Бюрократъ".
У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова. Він відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною, розповіла розвідка.
"Робота у кіберпросторі Росії, спрямована на перешкоджання й параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів та посадовців держави-агресора, триває. Далі - буде!" - наголосили в ГУР.
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агентів орбана та трампа позивні?
не ображайте інших клованів...
А це схоже на те що хоч щось для Осла та зедібілів про успіхи. А реальність - трохи інша.
-постхолецистектомічному синдромі;
- неускладненому холестерозі жовчного міхура;
- дискінезії жовчного міхура;
- атонічному запорі.
Що з переліченого тебе "discovery" непокоїть, якщо ти згадав саме про цей лікарський засіб?!
Чи ти його замінив сторінками інтернету аби дати вихід усьому що в тобі накопичилось у коментарях?!
Може краще тобі робити все це якось анонімно, не у присутності людей?!
тобі в Раду - там саме такі законодавці 🤣
- ну як, рідна, все вийшло?
- ні
- кохана, візьми алахол..
- все вийшло!
і ні комента без "discovery"
хоч я тебе бронемашиною щє ні разу не назвав...
не мають почюття гумору від слова зовсім.
Хоча де там. Зелені ж сповістили що знають плани кацапів , отже кацапи вигадають щось інше.
Таке враження що зелені грають у ''піддавки''. Хоча це не враження, це оманські договорняки.
підземні школи о де вихід!
ніякої загрози москалям такі злами не несуть : ну викрали "расчьотную вєдомость по зарплатє воєнних частєй NN округа", ну і що ?