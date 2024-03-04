Українська розвідка атакувала сервери Міноборони РФ та отримала доступ до секретних документів. ФОТОрепортаж

Українська розвідка здійснила успішну DDoS-атаку проти Міністерства оборони Росії, у результаті чого вдалося отримати доступ до серверів, шифрів та секретних документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало мо РФ , а також - масивом секретної службової документації російського міністерства війни.



Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між ＞2000 структурних одиниць силового відомства Росії", - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок, кажуть в ГУР. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів - усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "Бюрократъ".

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У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова. Він відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною, розповіла розвідка.

"Робота у кіберпросторі Росії, спрямована на перешкоджання й параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів та посадовців держави-агресора, триває. Далі - буде!" - наголосили в ГУР.





