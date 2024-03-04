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Українська розвідка атакувала сервери Міноборони РФ та отримала доступ до секретних документів. ФОТОрепортаж

Українська розвідка здійснила успішну DDoS-атаку проти Міністерства оборони Росії, у результаті чого вдалося отримати доступ до серверів, шифрів та секретних документів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало мо РФ , а також - масивом секретної службової документації російського міністерства війни.

Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між ＞2000 структурних одиниць силового відомства Росії", - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок, кажуть в ГУР. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів - усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "Бюрократъ".

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У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ  Тимура Іванова. Він відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною, розповіла розвідка.

"Робота у кіберпросторі Росії, спрямована на перешкоджання й параліч діяльності відповідальних за війну проти українського народу силових органів та посадовців держави-агресора, триває. Далі - буде!" - наголосили в ГУР.

Кібератака ГУР МО
Кібератака ГУР МО
Кібератака ГУР МО

Автор: 

розвідка (3868) хакер (1353) кібератака (413)


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Топ коментарі
+31
Тільки ідіоти від розвідки можуть оприлюднювати результати своєї діяльності...
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04.03.2024 09:08
+29
А хіба про це треба на весь світ сповіщати?
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04.03.2024 09:05
+28
План наступу 2023 викрали назад?
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04.03.2024 09:03
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План наступу 2023 викрали назад?
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04.03.2024 09:03 Відповісти
Ще б до системи управління запусками ракет з ЯЗ дістатись,та знищити їх!
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04.03.2024 09:30 Відповісти
а кацапські діди на бересті слюнявили і було надійнише!
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04.03.2024 09:05 Відповісти
А хіба про це треба на весь світ сповіщати?
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04.03.2024 09:05 Відповісти
Чи то дружній крок?
"Ми вас дешифруємо і хочемо, щоб ви про це знали!"
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04.03.2024 09:08 Відповісти
Недолугий нач.ГУР, як каже генерал Кривонос, не керував і ротою
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04.03.2024 09:31 Відповісти
зе-гниди маякують кремлю...
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04.03.2024 10:14 Відповісти
Козирь намікає, що пора змінити шифри....
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04.03.2024 09:23 Відповісти
Бо ідіоти! Союзники розшифрували "Енігму" ще на початку війни - але до її кінця мовчали про це Навіть пожертвували цілим містом (Ковентрі) - лише щоб німці не довідалися (Ковентрі було розбомблене авіанальотом Британці довідалися про його підготовку з розшифровки радіограми "Енігми")
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04.03.2024 17:24 Відповісти
путлер з китайцами вірус виробив тами є? про біткоїн та наркоту синтетичну з китайцами?
агентів орбана та трампа позивні?
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04.03.2024 09:06 Відповісти
Тільки ідіоти від розвідки можуть оприлюднювати результати своєї діяльності...
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04.03.2024 09:08 Відповісти
ну чому тільки від розвідки?
не ображайте інших клованів...
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04.03.2024 09:10 Відповісти
Поки клованами по праву тут виступають саме "discovery" та "Богдан Сварга", котрі на кшталт рашистів намагаються усіма силами принизити досягнення українців і перебільшити надбання московських нацистів!
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04.03.2024 09:14 Відповісти
Після війни хоч і кожного дня нагороджувати орденами.
А це схоже на те що хоч щось для Осла та зедібілів про успіхи. А реальність - трохи інша.
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04.03.2024 09:24 Відповісти
То що, треба стерти пам'ять і забути про те як вигнали рашистів з півночі за кордони України, як дали гопняка московським нацистам на Харьківщині і змусили бігти з правобережжя Херсонщіні?! Треба підспівувати кремлядям і посипати голову попелом?! Зуськи, бо ми ЗНАЄМО що у змозі давати 3,і4зди і БУДЕМО давати 3,14зди до того часу, поки ці покидьки не приберуться з України на свої московські болота забувши дорогу до України назавжди!!! Чи це легко? НІ! Чи це можливо? ТАК! І тому будемо робити та ЗРОБИМО те що потрібно, як би московські нацисти та колаборанти не бажали протилежного!!!
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04.03.2024 10:13 Відповісти
Цікаво а ви самі чекаєте на свою лопату щоб давати 3.14зди?
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04.03.2024 12:45 Відповісти
пісюн, іди уроки вчи
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04.03.2024 10:22 Відповісти
"Богдан Сварга", з твого коментаря виходить що увесь світ суцільні "ідіоти", бо різні розвідки різних держав регулярно сповіщають про свої успіхи по взламу бази даних супротивників а ти у нас єдиний "розумний", це по перше. А по друге - ніякої конкретної інформації не надано, а оприлюднено сам факт з загальним переліком отриманих матеріалів!!!
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04.03.2024 09:12 Відповісти
це було потужно!
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04.03.2024 09:17 Відповісти
Який з твого боку був привіт, таку ти отримав і відповідь! По заслузі!
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04.03.2024 09:21 Відповісти
хворієте? - візьміть алахол і все вийде...
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04.03.2024 09:26 Відповісти
Алохол призначають пацієнтам при: - хронічному холециститі;
-постхолецистектомічному синдромі;
- неускладненому холестерозі жовчного міхура;
- дискінезії жовчного міхура;
- атонічному запорі.
Що з переліченого тебе "discovery" непокоїть, якщо ти згадав саме про цей лікарський засіб?!
Чи ти його замінив сторінками інтернету аби дати вихід усьому що в тобі накопичилось у коментарях?!
Може краще тобі робити все це якось анонімно, не у присутності людей?!
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04.03.2024 10:03 Відповісти
так ти щє і фармацефт?
тобі в Раду - там саме такі законодавці 🤣
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04.03.2024 10:07 Відповісти
Чи фармаколог я? НІ, але на відміну від багатьох (на щастя не усіх) знаю де і як шукати необхідну інформацію?! Чи міг я займатися політикою?! Так, як будь який інший громадянин України, але це мені не до вподоби. Однак, якби до Ради обрали саме отаких як я, того безглуздя що там коїться після виборів 2019-го точно не відбувалося б, бо там зараз саме НЕ такі, а тупі та слухняні, неспроможні мислити самостійно і з браком розуму, швидше схожі на тебе "discovery". Логін ти собі обрав цікавий, але ти зовсім йому не відповідаєш, бо замість відкриття чогось корисного надаєш перевагу розповсюдженню штамів і безглуздих висловів!!!
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04.03.2024 10:21 Відповісти
реклама сподобалася на прямому...
- ну як, рідна, все вийшло?
- ні
- кохана, візьми алахол..
- все вийшло!
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04.03.2024 10:15 Відповісти
Професор Преображенський пропонував не читати радянських газет, в тобі "discovery" варто поменше звертати увагу на рекламу та намагатися НЕ використовувати у коментарях аби що з них не розуміючи чого саме це стосується. Тож може варто замислюватись перш ніж щось публікувати?! До речі, з тебе вже все вийшло, чи накопичилось надто багато?!
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04.03.2024 10:24 Відповісти
давай пака - ти скучний і все про себе...
і ні комента без "discovery"
хоч я тебе бронемашиною щє ні разу не назвав...
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04.03.2024 10:27 Відповісти
Аба на! То я "смішний", то вже "скучний". В тебе "discovery" суттєві коливання настрою та велика залежність у ньому від оточення. Тому дійсно - відпочинь і зберись з духом! А на останок, сповіщу "дивину" - Танчик, це моє прізвище котре з'явилось, щонайменше, 300 років тому, і не має ніякого відношення до військової техніки котрої тоді не існувало, а має походження від слова "танок" - "таночок" - "танчик" (дуже маленький танець)! Тож, як бачиш, зовсім не усі щось вигадують для логіну аби під його маскою, анонімно, писати аби що, є люди котрі роблять це з "відкритим забралом"!
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04.03.2024 10:41 Відповісти
і тут остапа понесло...
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04.03.2024 10:45 Відповісти
завжди знав, що люди які сміються з 95го кварталу,
не мають почюття гумору від слова зовсім.
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04.03.2024 09:20 Відповісти
А ти з тих хто це лайно ще дивиться аби оінити чи варто воно сміху?! От де справді смішно, то це при ознайомлені з брехнею )(уйла (він же путін) та його посіпак, що офіційних що від пропаганди. Кожне друге їх слово викає саме сміх через розуміння їх брехливості та явної безглуздості того на що вони опираються у своїх сподіваннях!
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04.03.2024 09:24 Відповісти
мені тебе достатньо, ти смішніший...
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04.03.2024 09:30 Відповісти
Може ти ще й з піднятого угору пальця смієшся?! Ну тоді я нічим тобі допомогти не в змозі, це вже справа спеціаліста!
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04.03.2024 09:38 Відповісти
ти точно не в змозі...
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04.03.2024 09:45 Відповісти
Так, я не є фахівцем з психологічних чи психічних розладів однією з відзнак котрих є сміх через незрозумілі обставини. Тож дійсно допомогти у цьому не в змозі!
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04.03.2024 09:57 Відповісти
так воно може відфільтровано, а ти без рами, а вумнічаєш
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04.03.2024 20:53 Відповісти
Да они себе приписывают то, шо неделали, из последнего-Обстеження місця вибуху через р. Чапаєвка в Самарській області, про причетність до якого вже заявило ГУР, виявило дві речі, по перше - виконавці не знають правил підриву мостів і друге - виконують завдання недбало і залишили один заряд не здетонованим.
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05.03.2024 08:02 Відповісти
Тепер плани рашистів на столі у Києві. Сподіваюсь це дозволить краще протидіяти московським нацистам і на фронті, а також веріфікувати дані по втратам кремлівських окупантів та їх можливостям відновлювати свої сили нападу!!!
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04.03.2024 09:09 Відповісти
Плани на столі вже більше двох років лежать і що?
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04.03.2024 09:16 Відповісти
Тобто це ДВА РОКУ тому злам стався?! Щось розумніше тобі у голову "Вальд Ще" не прийшло?! І за твоєю "логікою" плани два роки не змінюються?! Абсурднішого чути не так часто доводиться слухати, ти б ще написав що саме більше двох років московські фашисти воювати планували!
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04.03.2024 09:20 Відповісти
Я про те , що ЦРУ всі плани поклали на стіл. І якби не Залужний і компанія, по писав би ти разом з ольгінцамі "про тлетворниє вліяніє запада".
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04.03.2024 09:40 Відповісти
По перше - не ватро плутати наміри із планами, а по друге не розумію навіщо через два роки згадувати як ЗЕзидент чи то через відсутність розуму, чи навмисно саботував підготовку до наступу рашистів?! Сподіваюсь що він та його оточення будуть покарані за це, але зараз йдеться не про це, а про конкретні дії та результати відповідної державної служби, а тикати усюди Зелю не вважаю доцільним, але, не забувати про його "досягнення"!!!
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04.03.2024 09:47 Відповісти
Так-так "протидіяти" -відвести війська і побудувати нову дорогу, мільярди вже виділив
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04.03.2024 09:24 Відповісти
Ну якщо тобі ТАКІ дії Зеленського подобались, то це ТВІЙ вибір, а от українці ВСУПЕРЕЧ цім планам продовжують давати 3,14зди рашистам і мають намір давати їм гопняка без перерви поки московськи нацисти не приберуться геть з України на свої московські болота! І так, лайна на Московії (т.з. "роССії") забагато, тоді іноді доводиться й відступати, як це було на протязі березня 2022-го, а потім роблять десять кроків уперед звільняючі захоплені ворогом території. Так буде й зараз!!!
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04.03.2024 09:36 Відповісти
Ну то вже може будете будувати укріплення на шляхах наступу кацапів?
Хоча де там. Зелені ж сповістили що знають плани кацапів , отже кацапи вигадають щось інше.
Таке враження що зелені грають у ''піддавки''. Хоча це не враження, це оманські договорняки.
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04.03.2024 09:13 Відповісти
А вигадувати щось нове спроможні "лише" рашисти, для інших це щось "недосяжне"?! Ти навіть логін нормальний вигадати неспроможний просто пройшовшись пальцем по клаві, але туди ж, корчити з себе "розумного" намагаєшся!
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04.03.2024 09:17 Відповісти
Дубль: "123456asdfghjkl 123456asdfghjkl", українець написав би "чіпає", чи "торкається", а ти написав "гойдає", що явно є перекладом через Google рашистського підзаборного "колише"! Тож краще тобі не маскуватись під "українця", а бігти рятувати )(уйло (він же путін) на світових ресурсах від сміху усього людства через те, що Карлсон назвав його висловлювання про "денацифікацію" України НАЙТУПІШИМ з усього, що йому доводилось чути!
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04.03.2024 09:43 Відповісти
а сенс?
підземні школи о де вихід!
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04.03.2024 09:23 Відповісти
Вихід у тому що українці почали у 2022-му і чим продемонстрували усьому світу що кремлівський король голий - продовжувати давати рашистам 3,14зди!
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04.03.2024 09:31 Відповісти
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04.03.2024 09:24 Відповісти
Плани каців відоми, настав час переходити в контрнаступ.
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04.03.2024 09:46 Відповісти
Тобі, "Сергей Леонидович", наприклад відомі плани ворожого сусіда, але не має на цей час засобів аби випередити його та покарати, і ти лише замовив все потрібне але треба почекати доставки. То ти підеш у атаку на нього голіруч, чи спочатку зробиш те що можливо аби він не досяг успіхів, а ти мав час дочекатись отримання потрібного?! Отож! Тому не варто кидатись словами, та АБИ ЩО як найшвидше написати. Може краще промовчати чи написати щось логічніше?!
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04.03.2024 10:31 Відповісти
А навіщо тоді постити цю фігну? Яка з цього користь? "Ми знаємо, але нічого вдіяти не можемо і відступаємо далі." Так, чи що, великостратіг "Виталий Танчик"?
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04.03.2024 13:25 Відповісти
Сдаем свои козыри в прямом эфире. Анонсируем наступление в течении месяца чтоб враг подготовился. Такое наглое предательство.
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04.03.2024 10:24 Відповісти
Тобто коли рашисти кожен день погрожують наступами то це вони "здають" свої плани?! У статті під котрою ти "Oleksander Khomenko" залишив свій коментар щось написано про контрнаступ та ще й на протязі місяця?! НІ! Тоді до чого все те що ти виклав? Аби що написати?!
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04.03.2024 10:34 Відповісти
Поедательство это. Сколько времени Зеленский анонсировал контрнаступление? Чтоб все слышали. Это что? Пиар? Для поднятия духа? А я считаю предательство. Слив данных в прямом эфире выдаваемый за патриотизм. И про то что в этой новости - то же предательство выдаваемое как хвастовство и гордость за разведку. Зачем чтоб враг знал?
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04.03.2024 10:54 Відповісти
Молодці! ГУР знає свою справу!🇺🇦
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04.03.2024 11:02 Відповісти
Когда британцы сперли шифры Энигма у немцев они поставили их в известность?
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04.03.2024 11:35 Відповісти
всі ці вкиди в пресу "неймовірних результатів" потрібні тільки для того щоб 73% лохотрату продовжували обирати "слуг народу"

ніякої загрози москалям такі злами не несуть : ну викрали "расчьотную вєдомость по зарплатє воєнних частєй NN округа", ну і що ?
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04.03.2024 13:00 Відповісти
Зараза смертельной болезни шоу 95 квартала пронизала все структуры государства и военных тоже каждый день медиа шоу а это говорит что в реальности серьезных побед нет а чтоб скрыть утраты и пустоту правления и сыплется ка из рога изобилия дешевое шоу для плебса
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04.03.2024 13:33 Відповісти
А ЗАДАНИЯ РАСПИСАНЫ КРАТКО И ТУПО ЧТОБЫ ТУПОЕ СТАРОЕ ХЙЛО ПУТИН ПОНИМАЛ !)
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04.03.2024 16:51 Відповісти
Хіба військова розвідка вихваляється своїми успіхами...? чи може приховує до останнього що знає та користується ефективно розвідданними?
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04.03.2024 18:04 Відповісти
 
 