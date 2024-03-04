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Вибори у США: Конкурентка Трампа Хейлі вперше перемогла на праймеріз у Вашингтоні

ніккі,хейлі

Претендентка на участь у виборах президента США від Республіканської партії Ніккі Хейлі вперше перемогла конкурента Дональда Трампа на праймеріз республіканців у Вашингтоні, округ Колумбія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press та CNN.

За Хейлі в окрузі проголосувало 62,9% республіканців, а за 45-го президента США Дональда Трампа – 33,2%.

"Не дивно, що республіканці, які є найближчими до дисфункції Вашингтона, відкидають Трампа і весь його хаос", - заявила представниця Хейлі Олівія Перес-Кубас.

За даними АР, Хейлі отримала голоси усіх 19 делегатів, ця перемога стала першою в її кампанії 2024 року.

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У штабі попереднього голови Білого дому відреагували на перемогу суперниці Трампа. 

"Сьогоднішні результати у Вашингтоні, округ Колумбія, підтверджують мету передвиборної кампанії президента Трампа – він осушить болото і поставить Америку на перше місце. Болото забрало свою королеву", - прокоментувала прессекретарка Трампа Керолайн Лівітт.

Трамп переміг всі перші вісім виборів зі значним відривом, і опитування громадської думки показують, що колишній президент також виграє первинні вибори у майже всіх штатах, де вони ще мають пройти.

Читайте також: Він неврівноважений і несповна розуму, - Хейлі про Трампа

Хейлі наголосила, що, попри попередні поразки, вона не збирається залишати перегони, оскільки вважає, що "виборці в інших штатах заслуговують на альтернативу Трампу".

Невдовзі після перемоги Хейлі Трамп опублікував заяву, в якій саркастично привітав її, назвавши "королевою боліт".

Автор: 

вибори (6704) США (23085) Трамп Дональд (5834) Хейлі Ніккі (60)


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Топ коментарі
+23
Ну от у нас обрали молодого блазня.
Тепер він тільки кривляється у відосиках, а країною рулить завхоз Єрмак.
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04.03.2024 09:27
+22
Пірви рижу мавпу, make republicans great again!
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04.03.2024 09:16
+22
В своих оскорблениях этой, несомненно сильной женщины, рыжий подонок и его свита явно перешли все дозволенные рамки. Очень надеюсь на то, что Никки сможет закрепить успех и выбить старого подкацапника из предвыборной гонки.
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04.03.2024 09:21
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Пірви рижу мавпу, make republicans great again!
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04.03.2024 09:16 Відповісти
Трампон спати сьогодні не зможе....
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04.03.2024 09:17 Відповісти
Щоб його Кіндрат вхопив !
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04.03.2024 09:37 Відповісти
щось тромби давно на прогулянку не виходили....
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04.03.2024 09:43 Відповісти
у сенсі, відривалися по повній?
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04.03.2024 09:50 Відповісти
трампон тромбоз - так тромбоз.....
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04.03.2024 09:57 Відповісти
Та да -- Трамп обізвав іі болотною жабою - маразм крепчає
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04.03.2024 09:17 Відповісти
Демократы тоже придурки. Неужели не могли найти какого то кандидата помоложе. Там бы любой победил Трампа. Просто сами американцы уже ржут над дедушкой Байденом который еле човгает ногами.
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04.03.2024 09:18 Відповісти
Людину судять не за віком, а за вчинками. От коли якийсь молодик зробить для країни та демократичної прартії більше ніж старий бідон - прапор йому в руки. А поки світ тримається на стариках, бо молодь тільки деградує
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04.03.2024 09:23 Відповісти
Це - 3.14здець, але ти - правий
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04.03.2024 09:37 Відповісти
Ну от у нас обрали молодого блазня.
Тепер він тільки кривляється у відосиках, а країною рулить завхоз Єрмак.
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04.03.2024 09:27 Відповісти
Вже в Україні вибрали молодого несистемного
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04.03.2024 09:29 Відповісти
А ви впевнені що вони хочуть перемогти, при Байдені закладено декілька бомб в економіку, це велика інфляція, надмірна кількість нелегалів, держборг який кожних 100 днів зростає на 1 трлн, бульшками в акціях, де багато копаній зомбі з великим P/E які живуть тільки тим що беруть в борг, але їм не дають збанкрутувати тому що в них вклались пенсійні фонди і банки ....

Це по історії завершується завжди або великим обвалом і очищенням фінсистеми або війна рятуює американську економіку.... тому демам простіше спостерігати за цим в опозиції і критикувати ніж розгрібати все що вони наробили
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04.03.2024 09:30 Відповісти
Завтра Америка упадьот, а долари будуть валятись як листя 😱😂👍
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04.03.2024 09:40 Відповісти
Де я написав що штати впадуть... це періодичний процес який відбувається кожних 20-30 років на протязі всієї історії... І привели до нього деми своєю лівацькою політикою
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04.03.2024 12:12 Відповісти
кацапопідор ідинахй, а краще здохни разом з гнидами що тобі нік продали...
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04.03.2024 10:01 Відповісти
Такі байки про краї економіки піндосів кацапстькі пропагандони розповідають вже 20 років. Вже набридли
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04.03.2024 10:28 Відповісти
Трохи б вивчив історію світових економічних кризисів то б не писав таку х...ню ... 1907,1914, 1922, 1933, 1957, 1973, 1998-2000.... в 20 році корекцію залили ліквідністю, в 22 році наша війна витягнула амерекономіку
від рішення проблем з постійним накачуванням ліквідності, та спасанням компаній яким потрібно вже давно на покій...

два-три роки і цю проблеми прийдеться вирішувати... не можуть вічно друкувати по триліону
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04.03.2024 12:30 Відповісти
В своих оскорблениях этой, несомненно сильной женщины, рыжий подонок и его свита явно перешли все дозволенные рамки. Очень надеюсь на то, что Никки сможет закрепить успех и выбить старого подкацапника из предвыборной гонки.
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04.03.2024 09:21 Відповісти
Не виб'є, на превеликий жаль. А поливання опонентів брудом, брехня і хамство - звичайна практика політично-медійного існування у США і не тільки.
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04.03.2024 10:14 Відповісти
Не выбьет, Трампа поддерживает весь юг, где живет необразованая паства которой легко промыть мозги красивыми лозунгами. Им не нужны адекватные кандидаты.
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04.03.2024 11:46 Відповісти
69,9 + 33,2 = 96,1 , а за кого інші 3,9 ?
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04.03.2024 09:24 Відповісти
62,9
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04.03.2024 09:25 Відповісти
середньостатистична похибка підрахунку
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04.03.2024 09:41 Відповісти
3,9% - против всех
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04.03.2024 10:17 Відповісти
У власника дохлої білки на черепі і лексикон відповідний.
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04.03.2024 09:24 Відповісти
Тільки мені здається, що пресухи Трампа та ЗЄ черпають натхнення у одних і тих же препаратах?
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04.03.2024 09:25 Відповісти
Трамп - це американський зєля.
Самозакоханий мстивий шоумен.
Русня такими крутить як циган сонцем.
Тільки підкидай через радників слушний привід у слушну мить.
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04.03.2024 09:39 Відповісти
Хто там розбирається в цій системі виборів, скажіть, є у Нікі шанс? Може вона перемогти цього клоуна
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04.03.2024 09:40 Відповісти
Щонайменше Нікі може одібрати голоси нормальних республіканців і рудого клоуна і забезпечити перемогу Діда
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04.03.2024 09:44 Відповісти
Ну хоч так 👏 вже добр
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04.03.2024 09:47 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Results_of_the_2024_Republican_Party_presidential_primaries https://en.wikipedia.org/wiki/Results_of_the_2024_Republican_Party_presidential_primaries

там настільки дибільна і архаїчна система, що тільки такі жуліки, як трамп, можуть перемогти.
Шансів мало, але після вчорашньої перемоги надія ще не вмерла. Крім того, трамп старий, дурний, тупий - у нього є всі шанси просто не попасти на вибори.
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04.03.2024 09:46 Відповісти
старі пердуни, трамп і байден, в смертельному клінчі.
на справді, це діагноз деградуючій політичній системі сша, яку спаплюжили, саме лєвакі соціалісти популісти.
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04.03.2024 09:54 Відповісти
Мудрый американский нарід...
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04.03.2024 10:19 Відповісти
Хто знає: заборона на участь Трампа у виборах в штатах Колорадо, Ілінлйс та Мен - поширюється лише на праймеріз чи і на листопадові президентські вибори теж?
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04.03.2024 10:08 Відповісти
А в наших соцмережах вже вовсю піарять Смєшка. Здається, вибори будуть не тільки в США.
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04.03.2024 10:29 Відповісти
Скорее всего, на вашингтонских праймериз республиканцев - имели право участвовать и местные зарегистрированные демократы (как и в Нью Хемпшире). Остюда и такая поддержка Хейли.

С другой стороны, в таком случае - для Хейли это плохой результат (лишь 62.9%). Т.к. в нормальном варианте, в Вашингтоне голосоуют за демократов 90% жителей.
Скажем, на выборах 2020, за Байдена там было 93% и лишь 5.45% за Трампа.
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04.03.2024 11:16 Відповісти
А что касается поддержки укро-населением Байдена, а теперь Хейли - памятно, как жители Украины радовались результатам недавних выборов в Польше. Где на смену рашкофобским "националистам" - пришла левацкая коалиция прорашкинцев, во главе с марионеткой КГБ Туском.

И как теперь, по прошествии 3 месяцев леваков у власти в Польше - всё ещё нравится результат?
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04.03.2024 11:19 Відповісти
Як живеться в Німеччині, кацапчику? Ти часом не з тих, хто втік від чмобілізації осінню 2022?
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04.03.2024 12:06 Відповісти
 
 