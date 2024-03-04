Вибори у США: Конкурентка Трампа Хейлі вперше перемогла на праймеріз у Вашингтоні

Претендентка на участь у виборах президента США від Республіканської партії Ніккі Хейлі вперше перемогла конкурента Дональда Трампа на праймеріз республіканців у Вашингтоні, округ Колумбія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press та CNN.

За Хейлі в окрузі проголосувало 62,9% республіканців, а за 45-го президента США Дональда Трампа – 33,2%.

"Не дивно, що республіканці, які є найближчими до дисфункції Вашингтона, відкидають Трампа і весь його хаос", - заявила представниця Хейлі Олівія Перес-Кубас.

За даними АР, Хейлі отримала голоси усіх 19 делегатів, ця перемога стала першою в її кампанії 2024 року.

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У штабі попереднього голови Білого дому відреагували на перемогу суперниці Трампа.

"Сьогоднішні результати у Вашингтоні, округ Колумбія, підтверджують мету передвиборної кампанії президента Трампа – він осушить болото і поставить Америку на перше місце. Болото забрало свою королеву", - прокоментувала прессекретарка Трампа Керолайн Лівітт.

Трамп переміг всі перші вісім виборів зі значним відривом, і опитування громадської думки показують, що колишній президент також виграє первинні вибори у майже всіх штатах, де вони ще мають пройти.

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Хейлі наголосила, що, попри попередні поразки, вона не збирається залишати перегони, оскільки вважає, що "виборці в інших штатах заслуговують на альтернативу Трампу".

Невдовзі після перемоги Хейлі Трамп опублікував заяву, в якій саркастично привітав її, назвавши "королевою боліт".