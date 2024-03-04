Вибори у США: Конкурентка Трампа Хейлі вперше перемогла на праймеріз у Вашингтоні
Претендентка на участь у виборах президента США від Республіканської партії Ніккі Хейлі вперше перемогла конкурента Дональда Трампа на праймеріз республіканців у Вашингтоні, округ Колумбія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press та CNN.
За Хейлі в окрузі проголосувало 62,9% республіканців, а за 45-го президента США Дональда Трампа – 33,2%.
"Не дивно, що республіканці, які є найближчими до дисфункції Вашингтона, відкидають Трампа і весь його хаос", - заявила представниця Хейлі Олівія Перес-Кубас.
За даними АР, Хейлі отримала голоси усіх 19 делегатів, ця перемога стала першою в її кампанії 2024 року.
У штабі попереднього голови Білого дому відреагували на перемогу суперниці Трампа.
"Сьогоднішні результати у Вашингтоні, округ Колумбія, підтверджують мету передвиборної кампанії президента Трампа – він осушить болото і поставить Америку на перше місце. Болото забрало свою королеву", - прокоментувала прессекретарка Трампа Керолайн Лівітт.
Трамп переміг всі перші вісім виборів зі значним відривом, і опитування громадської думки показують, що колишній президент також виграє первинні вибори у майже всіх штатах, де вони ще мають пройти.
Хейлі наголосила, що, попри попередні поразки, вона не збирається залишати перегони, оскільки вважає, що "виборці в інших штатах заслуговують на альтернативу Трампу".
Невдовзі після перемоги Хейлі Трамп опублікував заяву, в якій саркастично привітав її, назвавши "королевою боліт".
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трампонтромбоз - так тромбоз.....
Тепер він тільки кривляється у відосиках, а країною рулить завхоз Єрмак.
Це по історії завершується завжди або великим обвалом і очищенням фінсистеми або війна рятуює американську економіку.... тому демам простіше спостерігати за цим в опозиції і критикувати ніж розгрібати все що вони наробили
від рішення проблем з постійним накачуванням ліквідності, та спасанням компаній яким потрібно вже давно на покій...
два-три роки і цю проблеми прийдеться вирішувати... не можуть вічно друкувати по триліону
Самозакоханий мстивий шоумен.
Русня такими крутить як циган сонцем.
Тільки підкидай через радників слушний привід у слушну мить.
там настільки дибільна і архаїчна система, що тільки такі жуліки, як трамп, можуть перемогти.
Шансів мало, але після вчорашньої перемоги надія ще не вмерла. Крім того, трамп старий, дурний, тупий - у нього є всі шанси просто не попасти на вибори.
на справді, це діагноз деградуючій політичній системі сша, яку спаплюжили, саме лєвакі соціалісти популісти.
С другой стороны, в таком случае - для Хейли это плохой результат (лишь 62.9%). Т.к. в нормальном варианте, в Вашингтоне голосоуют за демократов 90% жителей.
Скажем, на выборах 2020, за Байдена там было 93% и лишь 5.45% за Трампа.
И как теперь, по прошествии 3 месяцев леваков у власти в Польше - всё ещё нравится результат?