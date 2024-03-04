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ГУР про підрив залізничного мосту у Самарській області: Ним транспортували військові вантажі, для відновлення треба кілька тижнів (оновлено)

мост,самара

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, 4 березня 2024 року близько 6:00 міст було пошкоджено шляхом підриву його силових конструкцій.

"Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімєр" у місті Чапаєвск Самарської області. З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання у найближчі декілька тижнів - неможливе", - йдеться у повідомленні.

У російських екстрених службах підтвердили підрив опор мосту. У Куйбишевській залізниці заявили, що п'ять потягів затримуються через "незаконне втручання" в роботу залізниці.

Згодом рух поїздів на самарському перегоні "Звезда-Чапаевск" відновили по одній колії.

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Як повідомлялося, 4 березня у Самарській області РФ стався вибух на залізничному мосту, пошкоджено металоконструкції.

Автор: 

вибух (4487) росія (65415) ГУР (519)


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В цій новині прекрасно все.
Добрий ранок Україно!!!
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04.03.2024 09:20 Відповісти
Особливо "прекрасне" те, що наш ГУР це "підтвердив", адже ми самі не спромоглися б про це дізнатися. Буданга не може пройти повз купу будь-якого лайна, щоб не поковирятися в ній палицею, наче він сам цей міст підірвав
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04.03.2024 15:59 Відповісти
тю , опру взорвали , подопрут дрыном и все
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04.03.2024 09:23 Відповісти
коли вже підірвете фетиш путіна Кримський міст?
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04.03.2024 09:25 Відповісти
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04.03.2024 09:28 Відповісти
"З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання у найближчі декілька тижднів років - неможливе" - ГУР МО тренується в наборі тексту для термінової новини при підриві опори Кримського мосту
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04.03.2024 09:31 Відповісти
Опора ціла, де там декілька тижнів?
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04.03.2024 11:12 Відповісти
Ротенберги з задоволенням спистять на ремонті мосту чергові мільйони,краще завод
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04.03.2024 11:24 Відповісти
 
 