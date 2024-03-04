ГУР про підрив залізничного мосту у Самарській області: Ним транспортували військові вантажі, для відновлення треба кілька тижнів (оновлено)
Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, 4 березня 2024 року близько 6:00 міст було пошкоджено шляхом підриву його силових конструкцій.
"Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімєр" у місті Чапаєвск Самарської області. З огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання у найближчі декілька тижнів - неможливе", - йдеться у повідомленні.
У російських екстрених службах підтвердили підрив опор мосту. У Куйбишевській залізниці заявили, що п'ять потягів затримуються через "незаконне втручання" в роботу залізниці.
Згодом рух поїздів на самарському перегоні "Звезда-Чапаевск" відновили по одній колії.
Як повідомлялося, 4 березня у Самарській області РФ стався вибух на залізничному мосту, пошкоджено металоконструкції.
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