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Новини
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НАТО розпочинає масштабні військові навчання Nordic Response 24 біля кордонів з РФ

нато

На півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії сьогодні, 4 березня, розпочинаються масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24. Вони відбуваються під керівництвом Норвегії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Зазначається, що навчання триватимуть до 15 березня. Вони відбуватимуться на суші, на морі та в повітрі.

У навчаннях НАТО візьмуть участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 14 країн.

Для Фінляндії це найважливіша участь у міжнародних навчаннях за кордоном в історії Оборонних сил, і вперше країна бере участь у спільних навчаннях НАТО як член оборонного альянсу.

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Nordic Response 2024 є частиною масштабних навчань Північноатлантичного альянсу Steadfast Defender. Фінляндію представлять близько 4100 військовослужбовців.

Очікується, що на навчання також буде направлено понад 50 кораблів, включаючи фрегати та підводні човни, а також понад 100 винищувачів, вертольотів та інших літальних апаратів.

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Автор: 

НАТО (6465) військові навчання (2778)


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Топ коментарі
+3
Ти чого?? Накурився?? Він і подумати про таке мабуть боїться..
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04.03.2024 09:35
+3
От недопалок всіх переграв
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04.03.2024 09:37
+2
І сміх, і гріх..
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04.03.2024 09:34
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Коли ж ми побачимо Столтенберга який оголошує СВО на території росії....
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04.03.2024 09:32 Відповісти
Ти чого?? Накурився?? Він і подумати про таке мабуть боїться..
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04.03.2024 09:35 Відповісти
Жартую...Але не смішно
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04.03.2024 11:29 Відповісти
І сміх, і гріх..
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04.03.2024 09:34 Відповісти
такі навчання повині проводитися по всіх кордонах з росією і білорусю і без перерви.
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04.03.2024 09:37 Відповісти
От недопалок всіх переграв
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04.03.2024 09:37 Відповісти
У навчаннях візьмуть участь близько 20 тисяч військовослужбовців з 14 країн.

Цікаво було би дізнатися структуру. З якої країни скільки військ.
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04.03.2024 09:40 Відповісти
а як до 20 тисяч щє нулік додати було б і зовсім непогано
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04.03.2024 09:42 Відповісти
Час для провокацій з свинарника! НАТО на кордонах, щоб не напали першими - вперед на НАТО і таракан там звиздів, як Троцький, що покаже свою мосщь, як змінить нічні підгузки
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04.03.2024 09:45 Відповісти
навчання потрібно продовжити на 3-4 дні - "бункерному" не буде спатися на "шабаші" ....
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04.03.2024 09:55 Відповісти
Згадав. Як про подібні навчання писала вся радянська партійна журналістика. " НАТО бряцает оружием. Империализм угрожает первой в мире стране социализма". І справді у всіх комуняцьких вожді на кремлі тряслись ПАДЖИЛКИ. Нас військових переводили у підвищену бойову готовність. ЗНАЧИТЬ ТАКИ ДІЯЛО. НАТО - була гроза для комуняків. А сьогоднішнє НАТО нащадки комуняцьких вождів запросто посилають до якоїсь мами. Бо НАТО втратило могутність ? НІ. То чого касапи стали такими нахабними. Тому що бачать в НАТО не агресію, а намагання м'якотілих генералів втихомирити агресора, не підвищувати рівень ескалації. А ТРЕБА НАВПАКИ. Бряцать кожного дня по всьому кордону НАТО. ЩОБ кремлівські старці з параши не виходили.
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04.03.2024 09:59 Відповісти
Маск уже заявил что НАТО нужно распустить. Представляю что они с рыжим террористом Трампом сделают с миром когда придут к власти, если они не у власти уже такое творят
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04.03.2024 11:00 Відповісти
Під час навчання дай Боже щоб хоч чиясь торпеда випадково затопила якесь русняве корито
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04.03.2024 11:20 Відповісти
потрібно визволити історичні землі Швеції і Фінляндії від рашистської окупації! (Карєлія, Лохоградська область)
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04.03.2024 12:09 Відповісти
Може пора солдатам НАТО заблудитися😁😁😁
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04.03.2024 16:23 Відповісти
 
 